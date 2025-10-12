Una dintre cele mai frumoase insule din lume riscă să se umple de sate-fantomă. De ce autoritățile nu pot opri colapsul populației
Digi24.ro, 12 octombrie 2025 22:40
Sardinia este una dintre cele mai frumoase insule din lume, însă populația locală este în continuă scădere, situația fiind mult mai dramatică în zonele rurale decât în cele două mari aglomerări urbane din jurul orașelor Cagliari și Sassari. În ciuda subvențiilor oferite de autoritățile locale pentru a atrage nou-veniți, există localități unde nu s-a mai născut niciun copil de mai bine de 10 ani, care riscă să devină sate-fantomă.
Acum o oră
22:40
22:40
Un asteroid a trecut pe lângă Pământ mai aproape decât sateliții, iar astronomii l-au observat abia după câteva ore # Digi24.ro
Un asteroid mic, de mărimea unei girafe, numit 2025 TF, s-a apropiat de Pământ mai mult decât cei mai mulți sateliți sateliți săptămâna trecută, uimindu-i pe astronomii care l-au observat abia câteva ore mai târziu, relatează Live Science.
22:40
„E o prostie ce a spus Fritz.” Sorin Grindeanu: Nu înseamnă că, de fiecare dată când CCR respinge o lege, trebuie să pice Guvernul # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu este obligatoriu ca de fiecare dată când Curtea Constituţională respinge o lege să pice Guvernul.
Acum 2 ore
22:20
Grindeanu, despre reforma în administrație a Guvernului Bolojan: „Vii şi faci prosteşte, ca nişte idioţi, reduci toate acele lucruri” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că „aşa-numita reformă în administraţia publică locală” a Guvernului Bolojan nu este o reformă, ci o concediere în masă. El a spus că sunt reduceri făcute „prostește, ca nişte idioţi”.
22:20
Dominic Fritz, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Amânarea lor este un abuz. Unii vor să conducă fără mandat” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat, duminică, în direct la Digi24, la tensiunile din jurul alegerilor pentru Primăria Municipiului București, după ce prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat că PSD ar dori amânarea scrutinului și ar amenința cu ruperea coaliției. Fritz a cerut ca alegerile să fie organizate cât mai repede, în această toamnă, acuzând că orice întârziere ar fi „antidemocratică și ilegală”.
22:00
Tensiuni în coaliție. Dominic Fritz răspunde la atacurile lui Sorin Grindeanu: „În PSD sunt forțe care vor să nu se schimbe nimic” # Digi24.ro
Tensiunile din coaliția de guvernare se amplifică după declarațiile președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a spus că ar fi preferat o coaliție fără USR. În replică, Dominic Fritz, a afirmat, duminică, în direct la Digi24, că „în PSD sunt forțe care își doresc să nu se schimbe nimic” și că formațiunea pe care o conduce este un partener „incomod, dar necesar” pentru a continua reformele promise.
21:50
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 a avut loc duminică, la ora 20:48, în zona seismică Vrancea, Buzău, a anunțat Institutul Național pentru Fizica Pământului (INCDFP).
21:40
Alexandru Nazare spune că „nu este în plan o creștere a TVA în 2026”: „Un buget construit realist previne astfel de întâmplări” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, în direct la emisiunea „Briefing” de la Digi24, că nu este în plan „o creștere a TVA-ului pentru anul 2026”. El a explicat că „un buget construit realist previne astfel de întâmplări în timpul anului”. Oficialul a vorbit și despre efectele măsurilor fiscale luate deja.
Acum 4 ore
21:00
Atenţionare de călătorie în Grecia. MAE: Posibile perturbări ale transportului public marți, din cauza unei greve naționale # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că în Grecia este preconizată, marţi, declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar şi maritim.
20:40
JD Vance: „Democrații au luat guvernul federal ostatic”. Noi acuzații în plin blocaj guvernamental în SUA # Digi24.ro
Vicepreședintele american JD Vance i-a acuzat pe democrați că „au luat ostatică” înteaga administrație federală, în contextul blocajului guvernamental care paralizează de aproape două săptămâni activitatea instituțiilor din SUA. Într-o intervenție la CBS, Vance a respins apelurile democraților la negocieri, acuzându-i că pun în pericol funcționarea statului pentru a obține concesii în domeniul politicilor de sănătate.
20:10
Rusia amenință pe față Republica Moldova: „Chișinăul face o greșeală gravă, care a fost făcută deja de un stat. Nu a adus nimic bun” # Digi24.ro
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat, pentru agenţia de stat TASS, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca o ameninţare.
19:50
Armistiţiul dintre Israel şi Hamas părea să fie respectat în Gaza duminică, pentru a treia zi consecutiv, înaintea eliberării preconizate a ostaticilor israelieni şi a deţinuţilor palestinieni şi a discursului preşedintelui american Donald Trump în faţa parlamentului israelian, evenimente care vor avea loc luni. Israelul a precizat că va începe eliberarea deţinuţilor palestinieni doar după ce va avea confirmarea că toţi deținuții israelieni, vii şi morţi, au fost returnaţi.
19:30
Haos în administrația americană. Mii de angajați au fost anunțați din greșeală că sunt concediați: „O eroare de codare” # Digi24.ro
Blocajul guvernamental din Statele Unite a dus la situații absurde în administrația federală. Mii de angajați au primit din greșeală notificări de concediere, după o eroare de codare care a afectat inclusiv personalul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).
Acum 6 ore
19:00
Ilie Bolojan: „Hoția și lașitatea ne-au făcut rău. Ăștia sunt dușmanii noștri”. Ce spune premierul despre România de azi # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, la Oradea, despre starea României de azi și despre cei pe care îi consideră adevărații „dușmani” ai țării. El a declarat că „hoția și lașitatea” au făcut mult rău poporului român și că, în timpul mandatului său, va face „ceea ce trebuie, nu ce dă bine”. Premierul a criticat lipsa de responsabilitate și tolerarea incompetenței în administrație, subliniind că un oraș nu poate prospera atâta timp cât în restul țării lucrurile nu merg bine.
18:20
Ce amendă a primit tânărul care a gonit cu 160 km/h în Constanța, cu poliția pe urme. El a rămas fără permis pentru 600 de zile # Digi24.ro
Tânărul de 27 de ani urmărit în trafic de poliţişti, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în municipiul Constanţa, a fost amendat cu 15.000 de lei şi i-a fost suspendat permisul de conducere pe o perioadă de 600 de zile, pentru mai multe abateri, printre care faptul că era băut la volan şi conducea cu peste 160 km/oră în oraş.
18:10
„Mi se pare inacceptabilă această urzeală.” Ciucu afirmă că alegerile pentru Bucureşti vor fi „probabil” amânate pentru primăvară # Digi24.ro
Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, anticipează că luni nu va avea loc întâlnirea Coaliţiei, aşa cum a fost agreată săptămâna trecută, iar în această situaţie, cel mai probabil, „sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD”, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară. Primarul Sectorului 6 precizează totuși că nu nu are informații oficiale în acest sens și accentuează că, în opinia lui, este „inacceptabilă” organizarea alegerilor în funcție de interese politice, nu în funcție de calendarul electoral.
18:10
Rusia urmează să lanseze o nouă „armă-minune”. Ce pregătește Putin și de ce e în alertă Occidentul # Digi24.ro
Vladimir Putin a alimentat din nou tensiunile cu Occidentul, anunțând că Rusia este pe punctul de a dezvălui o nouă „armă-minune”, despre care spune că ar fi deja în faza finală de testare. Declarația, făcută după o vizită în Tadjikistan, a fost interpretată ca un mesaj criptic cu tentă nucleară, în contextul în care Washingtonul nu se grăbește să negocieze un nou tratat de reducere a armelor strategice.
17:50
UE renunță la ștampila pe pașaport. Cum va funcționa noul sistem digital de control EES la granițele României # Digi24.ro
Uniunea Europeană marchează o schimbare majoră în modul de control al frontierelor. Începând de astăzi, sistemul tradițional de ștampilare a pașapoartelor este înlocuit treptat cu un sistem automatizat digital, care va înregistra intrările și ieșirile cetățenilor din afara UE. Noul mecanism, implementat în 29 de țări, are scopul de a crește securitatea, de a preveni migrația ilegală și de a simplifica procedurile pentru călători.
17:50
Topul celor mai bune destinații din lume pentru viața de după pensie. Care sunt țările europene aflate în vârful clasamentului # Digi24.ro
Țările ideale pentru pensionare au priveliști spre mare, veri lungi și sisteme medicale bine puse la punct. Un raport al Global Citizen Solutions, bazat pe analiza a 44 de destinații, arată unde se trăiește cel mai bine în „toamna vieții”.
Acum 8 ore
17:20
Incendiu devastator în Italia: mănăstirea Bernaga, în care a primit prima comuniune Carlo Acutis, a ars complet # Digi24.ro
Un incendiu puternic a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, din nordul Italiei, unde Carlo Acutis, adolescentul italian devenit primul sfânt milenial, a primit prima comuniune. Cele 22 de călugărițe aflate în clădire au fost evacuate la timp, însă numeroase opere de artă și obiecte de cult au fost pierdute în flăcări.
17:20
Finală în familie la Mastersul de la Shanghai. Valentin Vacherot l-a învins pe verişorul său, Arthur Rinderknech # Digi24.ro
Jucătorul de tenis monegasc Valentin Vacherot (locul 204 ATP) l-a învins pe verişorul său, francezul Arthur Rinderknech (locul 54 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-3, şi a câştigat Mastersul de la Shanghai, stabilind un adevărat record.
17:10
Descoperire macabră în Valencia. Cadavrul unui bărbat care a murit acum 15 ani a fost găsit într-un apartament, după inundații # Digi24.ro
Descoperire macabră într-un apartament din Valencia, în Spania, unde au fost găsite resturile unui bărbat care a murit acum 15 ani. Niciunul dintre vecini nu știa că bărbatul murise, dar trupul acesteia a fost găsit de pompierii care au intervenit la inundații.
16:50
Armata Belarusului a fost pusă în stare de alertă maximă. Care sunt planurile lui Lukașenko # Digi24.ro
Belarus și-a pus forțele armate în stare de alertă maximă, în cadrul unei inspecții la nivel național, ordonată de președintele țării, Aleksandr Lukașenko.
15:50
Apelul lui Zelenski, după peste 4.000 de atacuri într-o săptămână asupra Ucrainei: Rusia şi-a intensificat „teroarea din aer” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunității internaționale, duminică, să acționeze ferm împotriva Rusiei, după ce armata rusă a lansat peste 4.000 de atacuri aeriene asupra Ucrainei într-o singură săptămână. Liderul de la Kiev a acuzat Moscova că profită de atenția globală îndreptată către Orientul Mijlociu pentru a intensifica bombardamentele și a cerut menținerea sancțiunilor și a presiunii economice împotriva celor care finanțează războiul.
15:50
Linia 5 de tramvai din București urmează să fie pusă în funcțiune din decembrie. Anunțul lui Stelian Bujduveanu # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a declarat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că „în proporție de 99%” lucrările de la linia 5 de tramvai sunt terminate și că se va putea circula din nou din luna decembrie.
15:40
Avionul care transporta echipa naţională a Nigeriei a fost obligat să aterizeze de urgenţă. Ce s-a întâmplat în aer # Digi24.ro
Jucătorii Nigeriei au trăit momente de groază în noaptea de sâmbătă spre duminică, după victoria împotriva Lesotho (2-1), în calificările pentru Cupa Mondială din 2026. Echipa s-a îmbarcat într-un avion în Africa de Sud pentru a se întoarce în Nigeria, dar, după o escală prevăzută pentru realimentare la Luanda, în Angola, avionul a fost nevoit să aterizeze de urgenţă acolo unde se oprise cu câteva minute mai devreme.
Acum 12 ore
14:40
Summitul pentru pace în Fâșia Gaza: cine sunt liderii mondiali care vor participa luni la întâlnirea din Sharm el-Sheikh, Egipt # Digi24.ro
Lideri din peste 20 de ţări vor participa luni la „summitul de pace” din Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roşie. Summitul va finaliza acordul care vizează încetarea războiului Israelului din Gaza. Reuniunea va fi prezidată de preşedintele SUA, Donald Trump, şi de preşedintele egiptean, Abdel Fatah al-Sisi.
14:30
Surse: Hamas se retrage din guvernarea Fâșiei Gaza. Cine va administra teritoriul palestinian în perioada de tranziție # Digi24.ro
Hamas nu va mai face parte din viitoarea guvernare a Fâșiei Gaza, potrivit unor surse din cadrul mișcării islamiste palestiniene. Decizia vine în ajunul summitului de luni din Egipt, la care vor participa în jur de 20 de lideri internaționali, inclusiv președintele american Donald Trump.
14:20
Cum a fost păcălită o femeie din Suceava și a pierdut 50.000 de lei: un apel telefonic, numele BNR și un credit de nevoi personale # Digi24.ro
Poliţiştii din Suceava au deschis un dosar penal pentru înşelăciune după ce o femeie a reclamat că a fost sunată de un bărbat necunoscut care i-a spus că o persoană a obţinut datele ei şi vrea să ia un credit pe numele femeii. Pretinzând că o ajută, bărbatul a instruit-o să ia un credit de nevoi personale de aceeaşi valoare şi să transfere banii într-un presupus cont al Băncii Naţionale, indicat de el. Ulterior, femeia a fost contactată de bancă şi şi-a dat seama că a fost înşelată cu 50.000 de lei.
14:10
Kremlinul vorbește despre „un moment foarte dramatic” privind războiul din Ucraina: doar Trump vrea pace, nu și europenii sau Kievul # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump rămâne fidel intenţiei sale de a realiza pacea în Ucraina, dar Kievul şi Bruxelles-ul nu sunt interesate de dialog, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea publică rusă.
14:00
Robert De Niro cheamă americanii la proteste împotriva lui Donald Trump: Democrația nu are regi # Digi24.ro
Actorul Robert De Niro îi îndeamnă pe americani să iasă în stradă pe 18 octombrie, în cadrul unei ample mișcări de protest intitulată „No Kings” (Fără regi), îndreptată împotriva președintelui Donald Trump. Campania face apel la unitate și rezistență civică pașnică, la 250 de ani după primul protest sub această titulatură din istoria Statelor Unite.
13:20
Sondaj. Cât cred românii că ar rezista armata în cazul unui atac, ce spun despre stagiul militar obligatoriu și apărarea Rep. Moldova # Digi24.ro
Aproape jumătate dintre români consideră că Armata Română nu ar rezista timp de 48 de ore în cazul unui atac, arată un sondaj Avangarde. Totodată, 58% cred că pericolul ca Rusia să atace intenţionat România este mic sau foarte mic/inexistent. În acelaşi timp, doar 28% cred că România ar trebui să apere Moldova în cazul în care aceasta ar fi atacată.
13:10
Trump ordonă Pentagonului să ia 8 miliarde de dolari din bugetul apărării pentru plata salariilor, în plin blocaj guvernamental # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că i-a ordonat secretarului Războiului, Pete Hegseth, să „folosească toate fondurile disponibile” pentru ca trupele militare să fie plătite pe 15 octombrie, în contextul blocajului guvernamental care intră în a treia săptămână, relatează Politico.
12:50
Tensiuni tot mai mari între China și SUA. Beijingul acuză cu „represalii” dacă Trump nu renunță la tarifele vamale crescute cu 100% # Digi24.ro
China a avertizat că va lua măsuri de răspuns împotriva Washingtonului dacă preşedintele american Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţarea de a impune noi tarife vamale crescute cu 100% asupra importurilor chinezeşti, relatează CNN.
12:40
SUA ajută de luni bune Ucraina să lovească infrastructura energetică a Rusiei, potrivit Financial Times # Digi24.ro
SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanţă asupra instalaţiilor energetice ruseşti, într-un efort comun de a slăbi economia şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor, susţine, duminică, Financial Times (FT), citat de Reuters.
12:40
Alegeri locale în Portugalia: Furia provocată de criza locuințelor alimentează votul pentru extrema dreaptă # Digi24.ro
Alegerile locale de duminică din Portugalia ar putea aduce o nouă victorie pentru extrema dreaptă europeană. Criza locuințelor și nemulțumirea tot mai mare față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea formațiunii ultranaționaliste Chega, care speră să câștige primele sale primării și să își extindă influența dincolo de Lisabona și Bruxelles.
12:10
Oamenii de știință au descoperit mici particule de aur în acele de molid. Care este explicația cercetătorilor pentru fenomenul inedit # Digi24.ro
Versuri celebre, precum „Decorațiuni din argint și aur, în fiecare brad de Crăciun”, din melodia „Rudolph, renul cu nasul roșu”, interpretată de artistul Burl Ives, au un „sâmbure” de adevăr. Acele de molid care conțin particule minuscule de aur ar putea indica existența unor zăcăminte importante din metalul prețios, aflate aproape de suprafața solului dintr-o anumită zonă, arată Live Science.
11:50
11:40
Trei din cinci specii de păsări sunt în declin. Focile arctice, aproape de dispariție. „Criza biodiversității se adâncește” # Digi24.ro
Peste jumătate dintre speciile de păsări de pe planetă sunt în declin, potrivit unui nou raport global al Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN). Defrișările și extinderea terenurilor agricole au dus la pierderea habitatelor naturale, iar 61% dintre speciile evaluate au înregistrat scăderi ale populațiilor. Oamenii de știință avertizează că situația este un semnal de alarmă privind adâncirea crizei biodiversității la nivel mondial.
11:40
Mesajul lui Bujduveanu pentru colegii de Coaliție: Bucureștiul trebuie lăsat în pace să guverneze. Nu poți să favorizezi sectoarele # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declara la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că Bucureștiul „trebuie lăsat în pace să guverneze”. El mai acuză faptul că sectoarele din Capitală sunt favorizate și dă ca exemplu faptul că o bună parte din taxele bucureștenilor merg către primăriile de Sector.
11:30
Chipul lui Donald Trump pe o monedă? Momentul din istorie când un alt lider a vrut același lucru și ce a urmat # Digi24.ro
O monedă de un dolar, pe care apare președintele SUA Donald Trump, propusă pentru a fi emisă în 2026, provoacă agitație în rândul clasei politice americane, dar și discuții în lumea numismaticii (studiul monedelor, n.r) romane antice, scrie Peter Edwell, profesor asociat de istorie antică la Universitatea Macquarie din Sydney, Australia, într-un articol pentru The Conversation.
11:20
Bloc inundat de ploi, după o renovare ratată. Coșmarul pe care îl trăiesc zeci de oameni, care s-au trezit că le plouă în case # Digi24.ro
Dezastru într-un bloc din Galați, după ploile din ultimele zile. Constructorul care renovează blocul a executat defectuos unele lucrări la acoperiș, în zona de colectare a apelor pluviale, așa că toată apă a inundat etajele superioare, holurile blocului și băile locatarilor. Locatarii sunt supărați și speră ca vremea să se îndrepte, ca să poată fi reparat acoperișul. Primăria dă asigurări că reparațiile vor fi făcute pe cheltuiala firmei care face lucrările.
11:10
Israel pregătește distrugerea tunelurilor Hamas din Gaza. Operațiunea va fi coordonată cu SUA # Digi24.ro
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat armatei să distrugă toate tunelurile Hamas din Fâșia Gaza, după eliberarea ostaticilor încă deținuți în enclava palestiniană. Operațiunea, considerată „marea provocare” a armatei israeliene, va fi coordonată printr-un mecanism internațional aflat sub conducerea și supervizarea Statelor Unite.
11:00
Care sunt principalele probleme ale Bucureștiului. Stelian Bujduveanu: Sunt anumite restanțe din cauza subfinanțării # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduvanu, a vorbit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 despre cele mai mari probleme cu care se confruntă Capitala. În opinia sa, una dintre acestea este urbanizarea și motivează că în prezent Bucureștiul funcționează pe un Plan Urganistic General învechit.
10:50
Invitația adresată de Electrica lui Charlie Ottley, după ce a stat trei zile fără curent, iar ministrul Energiei a cerut să cadă capete # Digi24.ro
Întreruperile în alimentarea cu energie electrică din zona Bran-Moeciu au fost cauzate de condiţiile meteorologice severe de Cod portocaliu din perioada 3-5 octombrie, care au provocat avarii multiple în reţelele electrice, precizează într-un comunicat operatorul Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), care deține rețeaua de distribuție din zonă. Reacția vine după ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că cineva din conducerea companiei va fi tras la răspundere pentru că avariile au fost remediate foarte greu, iar unul dintre cei afectați și care s-a plâns public de situație a fost jurnalistul și producătorul britanic Charlie Ottley, care locuiește în România, în zona Bran. DEER îl invită pe Ottley să cunoască echipele de intervenție pe teren ale companiei.
10:40
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare # Digi24.ro
Ministerul Apărării Naționale a declanșat o amplă acțiune de verificare a rezerviștilor din București și Ilfov. Mii de persoane care au făcut armata înainte de 2004 sunt chemate pentru o zi de instrucție și evaluare. Nu este vorba despre o mobilizare de război, ci despre un exercițiu de rutină, menit să actualizeze baza de date a MApN și să verifice starea de pregătire a foștilor militari.
10:30
Tensiuni majore între Pakistan şi Afganistan: ciocniri la graniță, după un atac al talibanilor # Digi24.ro
Ciocniri intense au izbucnit, sâmbătă seara, de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac la talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze, relatează The Guardian. Escaladarea vine după un atac aerian pakistanez la Kabul, care a avut loc în această săptămână, după cum au relatat oficiali de securitate din ambele ţări.
10:30
Amenzile pentru parcare ilegală, „opționale” în București. Bujduveanu: Suntem în proces de patru ani de zile # Digi24.ro
Situația absurdă la primăria Capitalei, scoasă la iveală de primarul interimar Stelian Bujduveanu. Într-un interviu pentru emisiunea „În fața ta” de la Digi24, el a explicat că, din cauze unor piedici legale, forțele de ordine din Capitală nu pot lua notă de constatare în cazul mașinilor parcate ilegal.
Acum 24 ore
10:10
Poate AUR să demită președintele României? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu # Digi24.ro
„AUR susține o petiție pentru demiterea președintelui Nicușor Dan” – o mișcare simbolică, dar care arată că partidele suveraniste rămân într-o campanie continuă. Florin Negruțiu observă: „George Simion și Călin Georgescu trăiesc cu impresia că au fost furați la urne. Și joacă în permanență rolul de președinți legitimi, aleși de popor, înșelați de sistem.” Claudiu Pândaru adaugă: „AUR nu vrea să câștige acum. Vrea să rămână călăre pe valul frustrării, ca să țipe mai tare când austeritatea mușcă mai adânc.”
10:10
Preliminariile CM 2026. Dragan Stojkovic a demisionat de la naționala Serbiei, după înfrângerea cu Albania. Tensiuni pe stadion # Digi24.ro
Selecţionerul Serbiei, Dragan Stojkovic, şi-a anunţat demisia, sâmbătă seară, după înfrângerea cu 0-1 pe teren propriu împotriva Albaniei, în calificările pentru Cupa Mondială din 2026. Meciul a fost unul tensionat, chiar înainte de fluierul de start sârbii scandând „Kosovo e Serbia ” și huiduind imnul albanez.
