Ce gol ar fi fost FOTO. Imagini frame by frame cu execuția de senzație a lui Mihăilă
Golazo.ro, 12 octombrie 2025 22:40
ROMÂNIA - AUSTRIA. Valentin Mihăilă (25 de ani), atacantul echipei naționale, a avut fost aproape de un supergol în startul partidei de pe Arena Națională.
Acum 5 minute
23:20
„Ăsta e obiectivul meu” Zinedine Zidane și-a dezvăluit planurile: „Este un vis și aștept să-l îndeplinesc” # Golazo.ro
Zinedine Zidane (53 de ani) a vorbit despre posibilitatea de prelua în viitor echipa națională a Franței.
Acum 15 minute
23:10
România a cerut penalty FOTO. Proteste vehemente ale „tricolorilor” înainte de pauză » Explicația arbitrului # Golazo.ro
România - Austria. Elevii lui Mircea Lucescu (80 de ani) au cerut penalty în minutul 43 al partidei din preliminariile Campionatului Mondial 2026.
Acum o oră
22:40
ROMÂNIA - AUSTRIA. Valentin Mihăilă (25 de ani), atacantul echipei naționale, a avut fost aproape de un supergol în startul partidei de pe Arena Națională.
Acum 2 ore
22:10
Am redescoperit Zidul Galben La imn am simțit după mult timp atmosfera de la Euro. La primul meci mare, decisiv pentru Mondial # Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Fanii noștri nu mai au nici culoarea, nici vocea de la Campionatul European. S-a simțit însă că sunt aproximativ 40.000 pe Arena Națională, la imn. Atunci am fost din nou parte din Zidul Galben.
22:00
Rușine istorică în preliminariile CM 2026 Furioși după ce au fost bătuți de Feroe și locul 1 a fost compromis: „Nu putem tolera așa ceva! E prea mult!” # Golazo.ro
Cehia a suferit una dintre cele mai dureroase înfrângeri din istoria sa recentă. Naționala antrenată de Ivan Hasek (62 de ani) a pierdut cu 2-1 pe terenul Insulelor Feroe, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.
21:50
Critici pentru Lucescu Mihai Stoica, iritat că jucătorii de la FCSB sunt rezerve cu Austria: „Credeam că pentru astfel de meciuri i-a chemat” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a reacționat după ce a văzut echipa de start pe care Mircea Lucescu o va trimite pe teren la partida cu Austria.
21:30
Convocat de urgență Un titular de la Dinamo, chemat de urgență la națională pentru meciul decisiv din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Aflat deja în lotul naționalei U21, acesta va trebui să înlocuiască acum un om de bază înaintea partidei cu Italia.
21:30
Problemă neașteptată la meciul cu Austria VIDEO+FOTO. Ce se întâmplă la Arena Națională: „E insuportabil” # Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Problemă neașteptată la Arena Națională, înainte de meciul din preliminariile CM 2026.
Acum 4 ore
21:20
A plecat din cantonament! Reacția Federației: „Comportament innacceptabil!” + acuzațiile fotbalistului # Golazo.ro
Berke Ozer (25 de ani), portarul Turciei și al celor de la Lille, a părăsit cantonamentul naționalei fiind nemulțumit de criteriul de selecție.
21:00
„M-am gândit să renunț la tot” Jucătorul care a vrut să abandoneze fotbalul cu un an înainte de a deveni campion european: „Psihologul m-a ajutat” # Golazo.ro
Alex Baena (24 de ani), jucătorul celor de la Atletico Madrid, a vorbit despre dificultățile din cariera de fotbalist, care includ și un moment în care a vrut să renunțe la fotbal.
20:40
Barcelona și Villarreal vor încasa o sumă imensă pentru meciul care se va disputa în Statele Unite, în luna decembrie.
20:20
„Nu e așa cum a spus el” Selecționerul îl contrazice pe fotbalistul care a refuzat să mai vină la națională # Golazo.ro
Luciano Spalletti (66 de ani), fostul selecționer al Italiei, a vorbit despre perioada petrecută la echipa națională și despre conflictul cu Francesco Acerbi (37 de ani), jucătorul lui Inter care a refuzat convocarea.
20:00
Real Zaragoza a anunțat oficial despărțirea de antrenorul Gabi Fernandez (41 de ani), după un început de sezon dezamăgitor în La Liga 2.
19:50
„Este o nebunie” Dezbatere aprinsă după decizia controversată luată de Lucescu: „Poate explică de ce a făcut asta” # Golazo.ro
Marius Baciu (50 de ani), fostul fotbalist al Stelei, și Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori din România, au dezbătut subiectul neconvocării lui Alexandru Dobre (27 de ani) în lotul pentru meciul cu Austria.
Acum 6 ore
19:20
Universitatea Craiova II ar fi rămas fără antrenor după demiterea lui Corneliu Papură.
19:00
Real Madrid stă la pândă Bayern poate pierde gratis un titular! Pretenții financiare uriașe # Golazo.ro
Dayot Upamecano (26 de ani) se află în ultimul an de contract cu Bayern Munchen.
18:40
Ne-a depășit și Cipru! România n-a jucat cu Austria, dar a ajuns deja pe locul 4! Cum arată ACUM clasamentul grupei # Golazo.ro
Echipa națională a ajuns pe locul 4 al grupei de calificare la Campionatul Mondial după ce Cipru s-a impus în deplasarea din San Marino, scor 4-0.
18:30
„Cred că avem nevoie de ajutor!” S-a prăbușit pe teren în timp ce vărul său ținea discursul de campion la Shanghai Masters # Golazo.ro
Valentin Vacherot (26 de ani, #204 ATP) l-a învins pe vărul său, Arthur Rinderknech (30 de ani, #54 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-3, în finala Shanghai Masters. Rinderknech s-a prăbușit de pe scenă în timpul ceremoniei
18:10
„Nu mă impresionează” Legenda lui Dinamo, despre parcursul „câinilor” din acest sezon: „E departe drumul până la campionat” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu (56 de ani), președintele onorific al Clubului Sportiv Dinamo, a vorbit despre parcursul formației antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani) în acest sezon.
18:00
Tensiuni cu CR7 Ronaldo, conflict cu fostul portar al lui Liverpool înainte de ratarea penalty-ului # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) și Caiomhin Kelleher (26 de ani), portarul Irlandei, au fost protagoniștii unui moment tensionat în Portugalia - Irlanda 1-0.
17:30
Mondialul va fi mutat! Turneul final nu se va mai ține nici vara, nici iarna. Cele două date la care se gândește FIFA # Golazo.ro
Gianni Infantino, președintele FIFA, plănuiește când va fi Campionatul Mondial în viitor, vrea un calendar extins și un Club World Cup mai mare și jucat mai des
Acum 8 ore
17:00
Record doborât după 47 de ani Nicolae Soare a obținut o performanță remarcabilă la Bucharest Marathon » Mesajul Federației de Atletism # Golazo.ro
Nicolae Alexandru Soare (34 de ani) a reușit o performanță remarcabilă.
16:50
Mădălina Florea (32 de ani) a câștigat Golden Trail World Series, după ce, sâmbătă, la cursa finală, s-a clasat pe locul 2.
16:30
Olăroiu a scos oamenii în stradă VIDEO. Nebunie în Emiratele Arabe Unite, după victoria cu Oman: „Fanii te iubesc!” # Golazo.ro
A fost nebunie pe străzile din Emiratele Arabe Unite, după victoria selecționatei antrenate de Cosmin Olăroiu (56 de ani), 2-1, cu Oman.
16:00
„Am băgat milioane de euro!” FCSB cere măsuri urgente după ce baza clubului a fost „invadată” de peste 100 de mașini » Anunțul Poliției # Golazo.ro
Direcția Generală a Poliției Municipiului București (DGPMB) a făcut primele precizări după incidentul de la baza de pregătire a celor de la FCSB.
15:40
Fabulosul Vacherot VIDEO. Monegascul venit din calificări a câștigat turneul Masters 1000 ATP de la Shanghai » Și-a triplat averea în 14 zile! # Golazo.ro
Valentin Vacherot (26 de ani, #204 ATP) este noul campion al turneului Masters 1000 ATP de la Shanghai.
Acum 12 ore
15:20
Au sărit la arbitru FOTO. Scandal monstru după ce naționala lui Patrick Kluivert a fost eliminată din cursa spre CM 2026 # Golazo.ro
Un scandal de proporții s-a iscat la finalul meciului Irak - Indonezia, scor 1-0, din preliminariile CM 2026, zona Asia.
15:10
Haaland este de neoprit Norvegianul e al șaselea jucător din istorie care a reușit performanța asta! Și primul în ultimii 53 de ani # Golazo.ro
Erling Haaland (25 de ani) a doborât recordul pentru jucătorul care a marcat în cel mai scurt timp 50 de goluri pentru echipa națională.
14:30
Calcule de calificare Ilie Dumitrescu știe ce se va întâmpla în meciul România - Austria: „Avem șanse mari” # Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Ilie Dumitrescu (56 de ani), fostul mare internațional, este încrezător în șansele „tricolorilor” înaintea partidei din preliminariile CM 2026.
14:20
Se schimbă și formatul Euro! UEFA vrea să transforme preliminariile CE după modelul Ligii Campionilor » Cum ar putea arăta # Golazo.ro
Aleksander Ceferin, liderul UEFA din 2016, continuă revoluția în competițiile continentale. A modificat radical Liga Campionilor, Europa League și Conference, acum schimbă și campania de calficare la Euro
13:50
Csikszereda, victorie categorică Ciucanii și-au umilit adversara în amicalul disputat înainte de restanța cu CFR Cluj # Golazo.ro
Csikszereda - Muscelul Câmpulung 6-0. „Ciucanii” s-au impus categoric în partida amicală.
13:40
Panică la bord Avionul naționalei Nigeriei, nevoit să aterizeze de urgență după ce parbrizul s-a spart! # Golazo.ro
Avionul naționalei Nigeriei a fost nevoit să aterizeze de urgență, după ce parbrizul s-a crăpat în aer.
13:30
Scandal la un meci caritabil Diego Costa a fost la un pas de bătaie cu Martin Skrtel » Ce a postat după incident # Golazo.ro
Diego Costa (37 de ani) și Martin Skrtel (40 de ani) au fost la un pas de bătaie în meciul demonstrativ Chelsea Legends - Liverpool Legends.
13:10
Viața tulburătoare a lui Josef Uridil Primul selecționer străin al României: a fost rănit pe front, a devenit superstar în Austria și a murit sărac # Golazo.ro
Primul selecționer străin din istoria naționalei României a fost austriacul Josef ”Pepi” Uridil, o legendă a fotbalului din Țara Valsului, cu o poveste de viață tulburătoare.
13:10
Nemaivăzut! Selecționerul sârb și-a anunțat demisia pe bancă, în timpul jocului cu Albania: „Nu mai are sens” # Golazo.ro
Dragan Stojkovic, 60 de ani, un simbol al fotbalului sârb, nu mai este selecționer. Înfrângerea dură, 0-1 acasă cu Albania, anulează aproape toate șansele Serbiei de a mai prinde barajul pentru Mondial
13:10
O nouă competiție în Europa? Propunerea președintelui de la FC Porto » Real Madrid și Barcelona sunt și ele implicate # Golazo.ro
Andre Villas-Boas (47 de ani), președintele celor de la FC Porto, își dorește să creeze Supercupa Iberică, o competiție unde ar urma să particepe șase echipe din Spania și Portugalia.
12:30
„Avea 94 kg și nu voia să slăbească” Fabio Capello, dezvăluiri despre relația complicată cu Ronaldo: „Era liderul negativ de la Real Madrid” # Golazo.ro
Fabio Capello (79 de ani) a dezvăluit relația complicată cu legendarul fotbalist brazilian Ronaldo Nazario (49 de ani).
12:10
Se umple Arena Națională! Câte bilete s-au vândut cu câteva ore înainte de meciul decisiv cu Austria » Câți spectatori sunt așteptați # Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Suporterii „tricolorilor” s-au mobilizat serios pentru meciul decisiv din preliminariile CM 2026.
12:10
Ianis Hagi l-a cucerit Ionel Dănciulescu a lăudat prestația de la națională a „Prințului”: „Am văzut sclipire și bucurie” # Golazo.ro
Ionel Dănciulescu (48 de ani), fostul internațional român, a lăudat atitudinea cu care Ianis Hagi (26 de ani) evoluează pentru echipa națională.
11:50
Umilință la Sofia Vedetele Turciei au demolat Bulgaria chiar la ea acasă. 5 goluri în 45 de minute! # Golazo.ro
Bulgaria - Turcia 1-6. Naționala „semilunii” s-a distrat pe stadionul național „Vasil Levski”.
11:50
România - Austria LIVE de la ora 21:45 , în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori” # Golazo.ro
România și Austria se întâlnesc în cadrul unui duel din Grupa H a preliminariilor CM 2026. Partida este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, cu începere de la ora 21:45.
11:30
Surprize în lotul pentru Austria Șase jucători sunt out! Ce s-a întâmplat cu Răzvan Marin, despre care Lucescu spunea că e accidentat # Golazo.ro
Șase jucători au fost lăsați în afara lotului pentru meciul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.
11:00
Scandal la Baza FCSB FOTO. Poliția a intervenit de urgență: „Am rămas blocați cu toții” » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Poliția a fost nevoită să intervină, după ce un scandal de proporții a izbucnit sâmbătă seară la baza FCSB, din Berceni.
Acum 24 ore
10:20
„Ucideți albanezii!” VIDEO. Istvan Kovacs, în mijlocul unor incidente grave la Serbia - Albania » Manaj, marcatorul golului albanez, s-a răzbunat pe sârbi # Golazo.ro
Istvan Kovacs a arbitrat Serbia - Albania 0-1 și a văzut furia tribunelor de la Leskovac, dar și semnul provocator făcut de Manaj după gol. I-a dat cartonaș galben vârfului albanez
10:00
Dinamo și Pelister, conferință comună „Câinii” s-au deplasat în Macedonia de Nord pentru un amical special » Ce a spus Zeljko Kopic # Golazo.ro
Dinamo și Pelister au organizat o conferință de presă comună înaintea amicalului pe care îl vor disputa în pauza internațională.
09:50
Messi, o nouă dublă în MLS VIDEO. Starul argentinian a făcut spectacol în victoria lui Inter Miami » Seară specială pentru Alba și Suarez # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) continuă să facă spectacol pentru Inter Miami.
09:10
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin” # Golazo.ro
Nadia Comăneci (63 de ani) și David Popovici (21 de ani) au fost prezenți la lansarea programului „Fii și tu campion!”.
11 octombrie 2025
23:30
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal # Golazo.ro
Naționala condusă de Cosmin Olăroiu (56 de ani) a reușit să întoarcă scorul în partida cu Oman, încheiată 2-1.
Ieri
23:20
Budescu, fără shaormerie Mijlocașul este singurul din echipă fără sponsorul principal pe tricou » Care este motivul # Golazo.ro
Constantin Budescu (36 de ani) este singurul jucător de la CS Tunari care joacă fără unul dintre sponsorii principali pe echipament.
23:10
Haaland, de neoprit Atacantul norvegian a ratat două penalty-uri, dar s-a revanșat cu un hat-trick împotriva Israelului # Golazo.ro
Erling Haaland (25 de ani), atacantul celor de la Manchester City, a ratat de două ori de la punctul cu var în meciul Norvegia - Israel 5-0.
