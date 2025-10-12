O viperă a murit după ce a mușcat un bărbat beat turtă. Victima a încercat să salveze șarpele

10:50

După aproape un deceniu de funcționare, Windows 10 va primi ultimele sale actualizări oficiale în toamna anului 2025. Microsoft avertizează utilizatorii că sistemul de operare nu va mai beneficia de suport tehnic, actualizări de securitate sau funcții noi, ceea ce îl va face vulnerabil la atacuri cibernetice. Iată ce opțiuni au utilizatorii pentru a-și menține dispozitivele sigure și actualizate.