Raul Rusescu, verdict categoric: „Pot spune cu certitudine”
Gazeta Sporturilor, 12 octombrie 2025 22:50
Emil Săndoi și Raul Rusescu au analizat în direct la GSP Live Special prima repriză a meciului România - Austria, din preliminariile pentru Cupa Mondială. Raul Rusescu s-a declarat foarte mulțumit de prima repriză făcută de „tricolori” în meciul cu Austria. Consideră că aceasta a fost cea mai bună repriză făcută de România în mandatul lui Mircea Lucescu. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 15 minute
23:10
Andrei Burcă, 32 de ani, a primit cartonașul galben în minutul 53 al meciului cu Austria, ceea ce înseamnă că va fi suspendat pentru următoarea partidă a naționalei, pe 15 noiembrie, în Bosnia și Herțegovina.Mircea Lucescu avea 4 jucători în pericol de suspendare, în caz că ar fi fost avertizați astăzi. Dintre ei, doi au fost titulari: Ianis Hagi și Andrei Burcă. ...
Acum 30 minute
23:00
Revenim în direct și răspundem LIVE la întrebările voastre despre fotbalul englez | Premier GSP # Gazeta Sporturilor
Luni, ora 14:00, revenim LIVE cu emisiunea Premier GSP, show-ul Gazetei dedicat fotbalului englez. Vă invităm să ne lăsați întrebări acum sau în timpul emisiunii: 4 jurnaliști vor încerca să răspundă tuturor curiozităților.Luni, ora 14:00, vă invităm să ne fiți alături la prima ediție LIVE de Premier GSP din acest sezon. Moderatorul Daniel Grigore va avea 3 invitații, pe jurnaliștii Sebastian Culea, Claudiu Râpan și Alexandru Stanciu. ...
Acum o oră
22:50
Emil Săndoi și Raul Rusescu au analizat în direct la GSP Live Special prima repriză a meciului România - Austria, din preliminariile pentru Cupa Mondială. Raul Rusescu s-a declarat foarte mulțumit de prima repriză făcută de „tricolori” în meciul cu Austria. Consideră că aceasta a fost cea mai bună repriză făcută de România în mandatul lui Mircea Lucescu. ...
22:40
Pauză în România - Austria » Reacții la GSP Live Special: „Cea mai bună repriză din mandatul lui Lucescu!” # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 12 octombrie, ora 21:15, cu prilejul meciului dintre România și Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Raul Rusescu, fost internațional, respectiv pe antrenorul Emil Săndoi. ...
22:30
Reprezentativă feminină a României a pornit cu o victorie la Campionatul European pe echipe, unde vizează medalia de aur # Gazeta Sporturilor
Adina Diaconu, Andreea Dragoman și Elizabeta Samara au câștigat prima întâlnire de la Campionatul European pe echipe din Croația, „tricolorele” impunându-se cu 3-0 în fața Țării Galilor.Campionatul European pe echipe poate fi urmărit pe AntenaPLAYRomâncele au gânduri mari pentru Campionatul European de la Zadar. „E o competiție foarte importantă. Echipa feminină a României n-a plecat niciodată de la o astfel de competiție fără medalie. ...
22:30
Scenografia pregătită de galerie pentru decisivul cu Austria + Cine a pozat TOATE mișcările din peluză # Gazeta Sporturilor
„Luptați pentru patrie, luptați pentru tricolor” i-a îndemnat galeria României pe jucătorii lui Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Austria. Pe parcursul jocului, observatorul delegat de UEFA a imortalizat fiecare mișcare a galeriei române.Pentru meciul cu Austria, decisiv în vederea rămânerii în cărți pentru primele două poziții, galeria României a pregătit o scenografie menită să le insufle încredere băieților pregătiți de Mircea Lucescu. ...
Acum 2 ore
22:10
Echipa feminină a României a pornit cu o victorie la Campionatul European pe echipe, unde vizează medalia de aur # Gazeta Sporturilor
Adina Diaconu, Andreea Dragoman și Elizabeta Samara au câștigat prima întâlnire de la Campionatul European pe echipe din Croația, „tricolorele” impunându-se cu 3-0 în fața Țării Galilor.Campionatul European pe echipe poate fi urmărit pe AntenaPLAYRomâncele au gânduri mari pentru Campionatul European de la Zadar. „E o competiție foarte importantă. Echipa feminină a României n-a plecat niciodată de la o astfel de competiție fără medalie. ...
22:00
Echipa feminină a României a pornit cu o victorie a Campionatul European pe echipe, unde vizează medalia de aur # Gazeta Sporturilor
Adina Diaconu, Andreea Dragoman și Elizabeta Samara au câștigat prima întâlnire de la Campionatul European pe echipe din Croația, „tricolorele” impunându-se cu 3-0 în fața Țării Galilor.Campionatul European pe echipe poate fi urmărit pe AntenaPLAYRomâncele au gânduri mari pentru Campionatul European de la Zadar. „E o competiție foarte importantă. Echipa feminină a României n-a plecat niciodată de la o astfel de competiție fără medalie. ...
22:00
Mircea Lucescu, selecționerul României, a explicat de ce l-a titularizat pe Vlad Dragomir în meciul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial.Dragomir a bifat al treilea meci al lui la națională. A jucat și joi, în amicalul cu Moldova, scor 2-1. Mijlocașul lui Pafos a fost trimis în linia de mijloc alături de Marius Marin.Selecționerul a explicat de ce l-a ales în detrimentul lui Răzvan Marin. ...
21:50
A analizat la GSP Live Special echipa de start a lui Mircea Lucescu: „Ca să fiu sincer” # Gazeta Sporturilor
Emil Săndoi a analizat în direct la GSP Live Special echipa de start trimisă de Mircea Lucescu în meciul România - Austria, din preliminariile Cupei Mondiale. Emil Săndoi nu este deloc surprins de echipa de start aleasă de Mircea Lucescu. Se aștepta ca Ianis Hagi să fie titular și cu Austria. ...
21:50
Prima reprezentativă a Insulelor Feroe a obținut o victorie istorică, 2-1 cu Cehia, țară cu o populație de aproape 200 de ori mai mare! Victoria insularilor deschide calea pentru calificarea Croației la Campionatul Mondial, o formalitate pentru Modric, Kovacic și compania.Luna octombrie poate fi oficial consemnată drept cea mai bună din istoria fotbalului feroez! Pentru prima dată în istoria recentă, selecționata din Insulele Feroe a obținut victorii consecutive. ...
Acum 4 ore
21:20
Două aspecte reproșate de Mihai Stoica înainte de România - Cipru: „Nu-mi convine, nu înțeleg!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, 60 de ani, președinte al Consiliului de Administrație la FCSB, a comentat echipa de start aleasă de Mircea Lucescu pentru meciul decisiv dintre România și Austria. Oficialului campioanei nu i-a picat bine că Florin Tănase începe ca rezervă, iar David Miculescu nici măcar nu a prins foaia de joc.FCSB a dat 6 jucători la acțiunea din această lună. ...
21:10
Imagini din culise de la România - Austria » După fan zone, grătarele! Cum au fost primiți spectatorii la „decisivul” din preliminarii: surprize la VIP # Gazeta Sporturilor
GSP.ro prezintă atmosfera în care suporterii care au ales să urmărească meciul România - Austria de pe Arena Națională au fost primiți pe cel mai tare stadion al țării. Peste 35.000 de bilete au fost vândute la meciul în care miza este una importantă pentru „tricolori”: păstrarea șanselor pentru locul doi al grupei din preliminariile pentru Mondialul din 2026. GALERIE FOTO. ...
21:10
Interviu de gală cu legenda Austriei, Andreas Herzog: „La București, vom obține calificarea la Mondiale după 27 de ani” + Amintiri inedite cu prietenul Lupescu: „Locuia la noi acasă” # Gazeta Sporturilor
Supranumit „Maradona din Alpi” pentru formidabilele sale calități tehnice, Andreas Herzog e unul dintre oamenii care au făcut istorie în Bundesliga și în naționala Austriei. Face o avancronică concisă înainte de partida lui Das Team de pe Arena Națională și rememorează episoade petrecute în copilărie cu Ionuț Lupescu, la VienaAndreas Herzog, 57 ani, e un monument în fotbalul austriac. ...
20:50
20:40
Leon Marchand, primul sub linie în proba de 200 m liber » Luke Hobson s-a calificat cu primul timp în finala de la Carmel # Gazeta Sporturilor
Leon Marchand (23 de ani) a fost al nouălea în seriile probei de 200 m liber în prima etapă a Cupei Mondiale, desfășurată în bazin scurt, la Carmel (Indiana). Leon Marchand a încercat probe pe care nu le introduce de obicei în programul său. În cadrul primei etape de Cupă Mondială în bazin scurt de la Carmel (Indiana), francezul era înscris în șapte probe, dar a rămas cu cinci, renunțând la 100 m mixt și la 100 m liber. ...
20:20
FIFA pregătește o măsură fără precedent » Campionatul Mondial se va juca în alt an # Gazeta Sporturilor
Campionatul Mondial din 2034 s-au putea disputa în alt an. Mai exact, în 2035, în luna ianuarie. Competiția va fi organizată de Arabia Saudită.FIFA ia serios în calcul să multe Mondialul din 2034 iarna. Sunt șanse mari ca perioada aleasă să fie luna ianuarie a anului 2035, potrivit The Athletic.Campionatul Mondial din 2034 s-ar putea muta în ianuarie 2035În 2022, când Mondialul s-a disputat tot în Zona Golfului, în Qatar, FIFA a ales perioada 22 noiembrie - 18 decembrie. ...
20:20
Cine este căpitanul „tricolor” în România - Austria » Imaginile din vestiar l-au dat de gol # Gazeta Sporturilor
Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) l-a desemnat pe Ianis Hagi (26, mijlocaș ofensiv) căpitan pentru meciul România - Austria din preliminariile Campionatului Mondial.La fel ca în meciul amical cu Moldova, scor 2-1, în care a marcat al doilea gol al „tricolorilor”, Ianis Hagi va începe din primul minut și împotriva austriecilor. Fiul lui Gică Hagi păstrează pe braț și banderola de căpitan.GALERIE FOTO. ...
20:00
În deplasare, Prunea l-a întâlnit pe fostul Balon de Aur: „Incredibil, este pe jumătate român!” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea, 57 de ani, delegat UEFA, este în Insulele Feroe pentru meciul pe care insularii îl joacă în această seară contra Cehiei, în preliminariile Campionatului Mondial. Cu această ocazie, fostul portar român l-a întâlnit pe Pavel Nedved, Balonul de Aur din 2003, care a transmis un mesaj pentru publicul din România.Colaborarea cu UEFA îl duce pe Florin Prunea în diferite țări și la diverse meciuri. ...
Acum 6 ore
19:00
Zinedine Zidane (53 de ani), legenda lui Real Madrid, a lui Juventus și a naționalei Franței, a anunțat că va reveni pe bancă. Și a numit echipa pe care vrea să o pregătească.Zizou nu a mai antrenat din 2021, de când a plecat de la Real Madrid. A așteptat să preia naționala Franței după Mondialul din 2022, dar Didier Deschamps nu a mai eliberat postul. În schimb, selecționerul francez a anunțat că va pleca la vară, după CM din SUA, Canada și Mexic. ...
19:00
După două zile de negocieri, Steven Gerrard i-a dat răspunsul final lui Rangers # Gazeta Sporturilor
Steven Gerrard, 45 de ani, a fost ofertat să revină pe banca lui Rangers, unde a câștigat titlul în 2021, dar a ales să nu dea curs propunerii.Legendarul fost mijlocaș englez a mai lucrat pe Ibrox între 2018 și 2021, cucerind titlul în sezonul 2020/2021, cu Ianis Hagi printre jucătorii pe care i-a avut atunci sub comandă.Cu postul de antrenor vacant după demiterea lui Russell Martin, Rangers a încercat, dar nu a reușit să-l convingă pe Gerrard să revină în circuit. ...
19:00
Austria, „tocătorul” de selecționeri români » Trei antrenori ai „naționalei” dați afară după meciuri cu Das Team + controversa din jurul demiterii lui Lucescu din 1986: „Nu a intervenit Valentin Ceaușescu” # Gazeta Sporturilor
De-a lungul anilor, Austria și-a creat faima de națională care produce demiteri pe banca naționalei României. Nu doar Mircea Lucescu a suferit după un 4-0 cu reprezentativa din inima Europei, în urmă cu 39 de ani, ci și alți doi selecționeri au rămas fără post după eșecuri cu Austria. „Il Luce” a evocat posibila repetare acum a experienței din 1986. ...
18:50
Ediția specială GSP Live revine duminică, 12 octombrie, ora 21:15, cu prilejul meciului dintre România și Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Raul Rusescu, fost internațional, respectiv pe antrenorul Emil Săndoi. ...
18:40
Riscă o suspendare de 10 meciuri din cauza gestului făcut în fața lui Istvan Kovacs # Gazeta Sporturilor
Rey Manaj riscă o suspendare drastică după gestul făcut în meciul Albaniei cu Serbia, scor 1-0. Atacantul de la Sharjah a primit cartonașul galben de la Istvan Kovacs, însă FIFA ar putea să intervină.Manaj a marcat în prelungirile primei reprizei, apoi s-a bucurat cu un gest controversat. A făcut semnul vulturului bicefal, care are semnificații istorice atât pentru albanezi, cât și pentru sârbi. ...
18:40
Thomas Ceccon, campion olimpic, mondial și european: „Nu sunt invidios pe banii lui Jannik Sinner. A spune că noi, înotătorii, câștigăm cel mult 15.000 de dolari este un fapt, nu invidie” # Gazeta Sporturilor
Înotătorul italian Thomas Ceccon (24 de ani), cvadruplu medaliat olimpic, câștigător a nouă distincții mondiale și a nouă europene în bazin de 50 m, a abordat mai multe aspecte ale sportului, printre care și diferența de premii între tenis și înot, într-un interviu pentru Corriere della Sera.Thomas Ceccon este una dintre cele mai îndrăgite figuri ale înotului mondial. ...
18:40
Într-un moment în care Viktor Gyokeres este intens criticat pentru recentele prestații avute la naționala Suediei, aflată pe ultimul loc într-o grupă cu Elveția, Kosovo și Slovenia în preliminariile pentru Mondialul din 2026, Cristhian Mosquera are o altă părere și s-a declarat impresionat de colegul său de la Arsenal.„Gyokeres este o fiară, un animal. Antrenamentele cu el îi ajută pe fundași să se îmbunătățească. ...
18:30
Românul Nicolae Soare, 34 de ani, a stabilit un nou record național în proba masculină de maraton, oprind cronometrul la 2 ore, 11 minute și 58 de secunde în cadrul Maratonului București, competiție care a avut loc astăzi, 12 octombrie.Recordul național în proba de maraton data din 3 septembrie 1978, stabilit de Cătălin Andreica în cadrul Campionatului European de Atletism de la Praga: 2:12:30.La 47 de ani distanță, timpul lui Andreica a fost depășit. ...
18:00
Manchester United pregătește primul transfer al iernii » 70 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Manchester United intenționează să facă o ofertă de 70 de milioane de euro în această iarnă pentru starul lui Crystal Palace, Adam Wharton (21 de ani), care evoluează pe postul de mijlocaș. Mijlocașul central de 21 de ani a fost urmărit îndeaproape de Ruben Amorim și de scouterii echipei în ultimele săptămâni și este unul dintre favoriții celor de pe „Old Trafford” în dorința lor de a-și întări mijlocul terenului. ...
17:50
Presa din Italia a tras o concluzie despre Cristi Chivu, la 4 luni după ce a semnat cu Inter # Gazeta Sporturilor
Au trecut 4 luni de la numirea lui Cristi Chivu pe banca lui Inter Milano, vicecampioana Italiei și a Europei. Italienii au observat aspectul pe care românul l-a îmbunătățit la elevii lui față de ce se întâmpla sezonul trecut, sub comanda lui Simone Inzaghi.Concret, presa din Italia a remarcat că jucătorii lui Inter sunt mult mai bine pregătiți fizic de când Chivu a devenit antrenorul nerrazurrilor. ...
17:50
Poveste de basm la Shanghai: locul 204 în lume a câștigat turneul Masters 1000, învingându-și vărul în finală! # Gazeta Sporturilor
Monegascul Valentin Vacherot, 26 de ani, a devenit primul jucător de tenis din afara top 200 care câștigă un turneu de categorie Masters 1000, învingându-și vărul în finala de la Shanghai, pe Arthur Rinderknech, în 3 seturi: 4-6, 6-3, 6-3.Valentin Vacherot a intrat în turneul din Shanghai în faza calificărilor, ocupând locul 204 în lume. ...
17:50
Experiment. Chat GPT n-a stat la discuții! Scorul așteptat de inteligența artificială în România - Austria și un verdict franc despre Mircea Lucescu: „Nu vârsta e problema lui” # Gazeta Sporturilor
În epoca în care inteligența artificială își face simțită prezența la tot pasul, mai pregnant pe zi ce trece, am întrebat ChatGPT, chatbot-ul Open AI, ce anticipează pentru duelul României cu Austria din preliminariile CM 2026, o partidă hotărâtoare pentru viitorul primei reprezentative. Pentru ai noștri, nu sunt motive de optimism nici după consultarea AI-ului. ...
Acum 8 ore
17:10
Gabriela Ruse (27 de ani) a început perfect turneul de la Osaka. Românca s-a impus cu scorul de 6-7, 6-0, 6-1, în fața jucătoarei Dominika Salkova. Pentru Ruse aceasta a fost prima partidă din calificări.Pe jucătoarea de tenis din România o așteaptă un duel cu Varvara Gracheva, în turul 2 al calificărilor. ...
17:10
CSM București și SCM Craiova se înfruntă astăzi, de la ora 17:30, în runda cu numărul 6 din prima divizie de handbal feminin a României. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Arena.CSM București - SCM Craiova, live de la 17:30Meciul se joacă în sala Centrului Sportiv Apollo din București. CSM București are punctaj maxim după primele 5 etape, dar ocupă provizoriu locul 3. Corona Brașov e lider, 6 victorii din 6 partide. ...
17:10
Rabiot despre plecarea controversată de la Marseille: „De neînțeles pentru toată lumea” # Gazeta Sporturilor
Adrien Rabiot și Jonathan Rowe au fost protagoniștii uneia dintre cele mai fierbinți „telenovele” ale pieței de transferuri de vară. Pe 15 august, mijlocașul francez și extrema engleză au fost implicați într-o altercație în vestiarul lui Marseille, incident care a dus la suspendarea și, ulterior, la plecarea ambilor jucători de la clubul francez. Rabiot a vorbit acum despre incident în presa din Franța. ...
16:40
Luc Nilis, legenda lui PSV, și fiul său au învins împreună aceeași dependență care le-a marcat viețile: „Să aud toate astea din gura lui a fost copleșitor” # Gazeta Sporturilor
În urmă cu un an, Arne Nilis, fiul lui Luc Nilis, stătea în fața unei săli pline de oameni în Belgia pentru a vorbi despre dependența sa: jocurile de noroc. A vorbit deschis despre datorii, minciuni și cât de întunecate deveniseră gândurile din mintea sa. În primul rând din sală stătea tatăl său, Luc, care nu și-a putut stăpâni lacrimile. ...
16:40
Coco Gauff a câștigat turneul de la Wuhan » Victorie în două seturi în finala cu Jessica Pegula # Gazeta Sporturilor
Numărul trei mondial, Coco Gauff (21 de ani), a învins-o pe Jessica Pegula în două seturi în finala turneului WTA 1000 de la Wuhan, din China. Scorul a fost 6-4, 7-5.Acesta este al treilea titlu de categorie WTA 1000 din cariera sa, iar prin această victorie, Gauff își consolidează poziția a treia în clasamentul mondial. ...
16:30
Kyle Walker regretă plecarea de la Manchester City: „Am fost egoist și îmi pare rău” # Gazeta Sporturilor
Kyle Walker (35 de ani) a recunoscut că a greșit în momentul în care a decis să o părăsească pe Manchester City și să semneze cu AC Milan. Fundașul englez a dezvăluit totul într-un interviu pentru Sky Sports.Programul complet al etapei #8 din Premier LeagueÎn iarna acestui an, Walker a decis să accepte o nouă provocare. ...
16:30
Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul central al celor de la Dinamo, a fost convocat de urgență la echipa națională a Israelului pentru duelul cu Italia din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.Nikita Stoinov este internațional de tineret al Israelului și ar putea avea șansa debutului în tricoul echipei mari la meciul programat pe 14 octombrie de la ora 21:45. ...
15:50
Miza nevăzută a meciului cu Austria: patru „tricolori” importanți în pericol de suspendare! + Vestea proastă: arbitrul e în topul „sperietorilor cu fluier” din Europa # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi și încă trei coechipieri vor rata următoarea partidă din preliminarii, șocul din Bosnia, dacă încasează un cartonaș galben la partida de diseară. Vitală e însă măcar remiza contra Austriei pentru a păstra suspansul la meciul de la Zenica, programat pe 15 noiembrie„Tricolorii” dispută în această seară o partidă crucială pe drumul către CM 2026, fiind obligați să obțină măcar o remiză contra Austriei (21:45, Arena Națională) spre a mai rămâne ...
15:50
Ce au scris austriecii înaintea meciului de la București: „Înainte era Coreea de Nord, cânii alergau pe străzi. Acum...” # Gazeta Sporturilor
Jurnaliștii de la Krone Zeitung au luat pulsul Bucureștiului și al României, iar suporterii Austriei au petrecut iară și în centrul vechi al Capitalei. Austriecii au mai fost în București la Euro 2021, când au susținut două meciuri pe Arena Națională. Întorși în Capitală, fanii lor au luat din nou cu asalt centrul vechi, unde berea a fost la mare preț. ...
15:30
Vrea să plece de la Manchester United pentru a putea juca la Cupa Mondială! Gasperini îl așteaptă la Roma # Gazeta Sporturilor
Joshua Zirkzee (24 de ani) este nemulțumit cu statutul său la Manchester United și se gândește serios să plece de pe Old Trafford în această iarnă, în speranța că va obține mai multe minute de joc, iar astfel, va putea emite pretenții și pentru participarea la Cupa Mondială din 2026. ...
Acum 12 ore
15:10
Norvegia ar putea fi sancționată de FIFA după un mesaj afișat înainte de meciul cu Israel # Gazeta Sporturilor
Naţionala Norvegiei s-a confruntat sâmbătă cu Israelul într-un meci de calificare la Cupa Mondială, iar partida nu a fost lipsită de evenimente. Numeroase steaguri ale Palestiniei au apărut în peluza norvegiană.Erling Haaland și-a continuat forma excelentă în fața porții, reușind un hat-trick după ce a ratat două lovituri de pedeapsă într-o victorie cu 5-0. ...
15:10
Robert Lewandowski ar putea pleca de la Barcelona după acest sezon! Care este motivul # Gazeta Sporturilor
Prezența fotbalistului polonez Robert Lewandowski la Barcelona se va încheia, conform presei spaniole, după actualul sezon. Conducerea clubului catalan s-ar fi decis să nu îi ofere un nou contract, motivul fiind scăderea de formă a atacantului de 37 de ani.Directorul sportiv al clubului, Deco, a declarat recent că Lewandowski ar putea rămâne pe Camp Nou cel puțin până în 2027. Cu toate acestea, conform cotidianului spaniol Sport, citat de sport.aktuality. ...
15:10
Pelister - Dinamo, amical în Macedonia de Nord » Formula pregătită de Kopic + unde se vede meciul # Gazeta Sporturilor
Pelister - Dinamo București, amical în Macedonia de Nord, se joacă astăzi, de la 18:30 (ora României). Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si transmisă de 48TV, canalul de YouTube al clubului alb-roșu.„Câinii” au profitat de pauza competițională și s-au deplasat pentru un amical aniversar în Macedonia de Nord. Clubul Pelister a împlinit 80 de ani și a ținut să organizeze această partidă. ...
15:00
Îl cunoaște pe Mircea Lucescu de-o viață și-l întreabă frontal: „De ce ai admis să revii, nu știai la ce te-ai înhămat?!”. Pe cine regretă diseară: „Sunt stelist, dar îmi plac Dobre și Opruț” # Gazeta Sporturilor
Horia Moculescu, 88 de ani, recunoscut pentru cariera sa în muzică, este un împătimit al sportului și, în special, al fotbalului. Este optimist vizavi de România - Austria (diseară, 21:45, Arena Națională), a comentat situațiile create în jurul selecționerului Mircea LucescuSe apropie ora de start a partidei România - Austria, ora 21:45, Arena Națională, un duel decisiv pentru tricolori în perspectiva calificării la Campionatul Mondial din 2026. ...
14:40
După victoria Albaniei din Serbia, Federația din Kosovo protestează: „Aceste scene nu sunt noi” # Gazeta Sporturilor
Federația de Fotbal din Kosovo a reacționat printr-un comunicat după meciul din preliminariile Cupei Mondiale dintre Serbia și Albania, disputat la Leskovac și câștigat de oaspeți la limită, scor 1-0.Federația kosovară a reacționat din cauza scandărilor suporterilor sârbi și la cântecul „Kosovo este Serbia”, au anunțat oficialii de la Pristina, citați de sportal.rs. ...
14:40
„Lucescu era foarte curajos. Acum...” » Fost antrenor la Craiova și Dinamo, analiză fără filtre! Despre ultima inovație a naționalei: „Nu e pentru jocul modern!” # Gazeta Sporturilor
Naționala României se află în fața testului capital cu Austria, de care depinde în bună măsură și viitorul selecționerului Mircea Lucescu. „Tricolorii” sunt într-o situație delicată în grupă, iar calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026 a devenit o utopie. ...
14:30
Premieră istorică pentru Coreea de Sud » Primul jucător de origine mixtă din istoria țării # Gazeta Sporturilor
Jens Castrop (22 de ani) a devenit primul jucător de origine mixtă, născut în străinătate, care s-a alăturat echipei naționale masculine de fotbal a Coreei de Sud.Mijlocașul echipei germane Borussia Monchengladbach este născut în Germania, țara de origine a tatălui său, iar mama lui este sud-coreeană. ...
14:30
Portugalia a învins Irlanda cu 1-0, sâmbătă seară, dar Cristiano Ronaldo a ieșit în prim-plan printr-un penalty ratat și o dispută cu portarul Caoimhin Kelleher.Portugalia a primit un penalty, în minutul 76, dar Cristiano Ronaldo l-a executat prost și portarul Caoimhin Kelleher a parat acrobatic, cu piciorul. Goalkeeperul Irlandei a sărit în sus de bucurie, ca un copil, spre marea dezamăgire a lui CR7, evident frustrat. ...
14:20
DE NEOPRIT! Erling Haaland l-a depășit pe Ferenc Puskás într-un clasament condus de Sándor Kocsis # Gazeta Sporturilor
Erling Haaland (25 de ani) a devenit al doilea cel mai tânăr fotbalist european din istorie, după Sándor Kocsis, care a atins pragul de 50 de goluri la echipa națională, marcând de trei ori în victoria Norvegiei împotriva Israelului, scor 5-0, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.Programul complet al acestei etape din grupa I (Preliminariile CM 2026)Faptul că a irosit o lovitură de la 11 metri nu l-a oprit pe Haaland în duelul cu Israel. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.