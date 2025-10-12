Raul Rusescu, verdict categoric: „Pot spune cu certitudine”

14:20

Erling Haaland (25 de ani) a devenit al doilea cel mai tânăr fotbalist european din istorie, după Sándor Kocsis, care a atins pragul de 50 de goluri la echipa națională, marcând de trei ori în victoria Norvegiei împotriva Israelului, scor 5-0, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.Programul complet al acestei etape din grupa I (Preliminariile CM 2026)Faptul că a irosit o lovitură de la 11 metri nu l-a oprit pe Haaland în duelul cu Israel. ...