Remarcații lui Ilie Dumitrescu din România - Austria: ”I-a hărțuit pe fundașii adverși” / ”Mi-a plăcut foarte mult”
Sport.ro, 12 octombrie 2025 22:50
România - Austria, LIVE TEXT - AICI.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
23:20
România joacă pe Arena Națională împotriva liderului Austria, în etapa a șasea din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
Acum 15 minute
23:10
România joacă pe Arena Națională împotriva liderului Austria, în etapa a șasea din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
Acum 30 minute
23:00
România joacă pe Arena Națională împotriva liderului Austria, în etapa a șasea din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
Acum o oră
22:50
Remarcații lui Ilie Dumitrescu din România - Austria: ”I-a hărțuit pe fundașii adverși” / ”Mi-a plăcut foarte mult” # Sport.ro
România - Austria, LIVE TEXT - AICI.
Acum 2 ore
22:20
Partida România - Austria se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
22:10
Atmosferă de vis pe Arena Națională! Cum arată tribunele la România - Austria + scenografia pregătită de ”Zidul Galben” # Sport.ro
România - Austria, LIVE TEXT - AICI.
22:10
România joacă pe Arena Națională împotriva liderului Austria, în etapa a șasea din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
21:50
România - Austria este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:45.
21:30
Ilie Dumitrescu a văzut marea surpriză din primul ”11” al României și a reacționat imediat: ”Îmi place de el, are o tehnică superioară” # Sport.ro
România - Austria este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:45.
21:30
MM Stoica, dezamăgit de decizia lui Mircea Lucescu înainte de România - Austria: „Nu înțeleg” # Sport.ro
Mihai Stoica a fost dezamăgit de două dintre deciziile lui Mircea Lucescu.
Acum 4 ore
21:10
Dinamo a jucat un amical cu Pelister în pauza pentru echipele naționale.
20:50
Luis Suarez, atacantul uruguayan de la Inter Miami, a înscris sâmbătă golul cu numărul 600 din cariera sa de profesionist.
20:50
România joacă duminică, de la ora 21:45, pe Arena Națională, împotriva liderului Austria, în etapa a șasea din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
20:40
Marea surpriză din echipa de start a lui Mircea Lucescu! Cine începe în meciul cu Austria # Sport.ro
Mircea Lucescu a surprins în echipa de start.
20:20
România primește duminică vizita liderului Austria, în etapa a șasea din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
20:20
Cristi Chivu pregătește una dintre cele mai tari lovituri ale iernii.
19:40
România - Austria este duminică seară de la ora 21:45.
19:40
Naționala din grupa României, făcută praf: „Ne-am făcut iar de râs! Am atacat ca Brazilia în 1970” # Sport.ro
San Marino a pierdut cu 0-4 meciul cu Cipru.
Acum 6 ore
19:20
Federaţia Română de Fotbal anunţă regulile de conduită a suporterilor care vor asista duminică, la partida România – Austria, pe Arena Naţională, de la ora 21:45. Pentru acest meci, programul mijloacelor de transport public STB va fi prelungit până la ora 01:00.
19:10
Austriecii au făcut o analiză a duelului cu România.
18:50
Total surprinzător! Ce salariu are Mircea Lucescu în comparație cu cei mai bine plătiți selecționeri din lume # Sport.ro
Mircea Lucescu este unul dintre cei mai titrați antrenori din fotbal.
18:50
Dan Șucu a dat lovitura de imagine și în fotbalul feminin!
18:30
Cu ocazia unui summit dedicat fotbalului, care a avut loc în acest weekend în Portugalia, preşedintele UEFA, Alexander Ceferin, a recunoscut că actualul model de calificare pentru Campionatul European ar putea fi modificat pentru a-l face mai atractiv, scrie rmcsport.fr.
18:20
S-a ales praful de cariera „perlei” lui Gică Hagi! Cifre de coșmar după transferul de 3.000.000 de euro # Sport.ro
De la copil-minune, la mare dezamăgire.
18:10
Cipru a învins-o cu 4-0 pe San Marino în deplasare.
18:00
Austria ar putea avea o absență foarte importantă la ora meciului cu România.
17:30
Schimbare neașteptată în Bănie!
17:30
Unul dintre jucătorii de bază ai lui Dinamo a fost convocat de urgență la națională.
Acum 8 ore
17:20
România - Austria este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:45.
17:10
Zinedine Zidane este pregătit să revină pe bancă!
17:00
Lothar Matthaus a văzut-o pe Inter sub comanda lui Chivu și nu s-a abținut: „Mi-a plăcut mai mult” # Sport.ro
Lothar Matthaus a făcut o comparație între Cristi Chivu și Simone Inzaghi.
16:50
Trei legende ale Craiovei pun umărul pentru o cauză umanitară! Săndoi, Craioveanu și Rada aleargă pentru Alianța Franceză # Sport.ro
Solidaritate și sport, la un loc!
16:50
FRF ar fi mers la Varșovia după Edi Iordănescu! Anunțul polonezilor: ”Și așa ajungem în cel mai important punct” # Sport.ro
Edward Iordănescu (47 de ani) este antrenor principal la Legia Varșovia de la începutul actualei stagiuni.
16:30
România - Austria se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
15:30
Sancțiunea federației după ce ”s-a constatat că repriza secundă a început cu întârziere pe motiv că un câine a intrat pe terenul de joc” # Sport.ro
Întâmplare în fotbalul din Republica Moldova.
Acum 12 ore
15:20
Fostul său coechipier al lui Cristi Chivu a dat verdictul: "Am știut mereu că va ajunge un mare antrenor" # Sport.ro
Amantino Mancini, fostul star brazilian de la AS Roma și Inter Milano, a vorbit în termeni laudativi despre Cristi Chivu, actualul antrenor al nerazzurrilor, într-un interviu acordat pentru tribuna.com.
15:10
O avere uitată în cont! Ce sumă fabuloasă a strâns Ion Țiriac doar din pensia de la statul român # Sport.ro
Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați români, beneficiază de o pensie lunară de 12.000 de lei de la stat.
15:00
Finala turneului ATP de la Shanghai dintre cei doi verișori care reprezintă țări diferite s-a încheiat! # Sport.ro
Valentin Vacherot din Monaco l-a învins pe Arthur Rinderknech din Franța.
14:50
Alertă de grad zero în zbor! Ce s-a întâmplat cu avionul în care se aflau cinci staruri din Premier League # Sport.ro
Naționala de fotbal a Nigeriei, din care fac parte și cinci fotbaliști cunoscuți din campionatul Angliei, a trecut prin momente de panică.
14:40
Germania - România 7-0 la naționala tricoloră pregătită de ”băiatu' lu' tata”! ”Festival de tir” sub privirile lui Otto Rehhagel # Sport.ro
Reprezentativa Under 16 a suferit o înfrângere umilitoare în fața nemților.
14:30
A sfidat-o pe Dinamo, iar acum plătește prețul: fotbalistul crescut de Milan e „abonat” la banca de rezerve în Italia # Sport.ro
Andrei Coubiș, fundașul în vârstă de 22 de ani format la academia celebră a lui AC Milan, trăiește un adevărat coșmar în carieră după ce în vară a refuzat o mutare în Superliga.
14:00
Gigi Becali a explodat după invazia de la baza FCSB: "Paznicii mei dorm? Bag milioane să fie circ?" # Sport.ro
Gigi Becali (67 de ani) a răbufnit duminică dimineață, după ce a aflat de scenele incredibile petrecute la baza de pregătire a FCSB.
13:50
Emma Răducanu, anunț important după ce și-a speriat fanii. Ce a transmis după abandonul de la Wuhan # Sport.ro
Emma Răducanu, jucătoarea britanică în vârstă de 20 de ani, i-a îngrijorat pe fanii tenisului după ce s-a retras în primul tur de la Wuhan Open, acuzând o stare de rău.
13:40
Revoluție la UEFA! Preliminariile pentru Euro se schimbă radical. Ceferin: "Vrem un format mai interesant pentru fani" # Sport.ro
UEFA ia în calcul o modificare de structură a preliminariilor pentru Campionatul European, în încercarea de a spori spectaculozitatea și de a elimina „plictiseala” acuzată de suporteri.
13:30
Inter Miami, victorie categorică, 4-0 cu Atlanta United.
13:20
Lucescu îi ține pe jar pe tricolori! Anunțul neașteptat făcut de selecționer în ziua meciului cu Austria # Sport.ro
Mircea Lucescu aplică o strategie neconvențională pentru a maximiza concentrarea jucătorilor înaintea meciului de totul sau nimic cu Austria.
13:10
Gretchen Walsh și-a doborât propriul record mondial! Americanca deține acum primele 5 performanțe din istorie # Sport.ro
Înotătoarea din SUA face legea în proba de 50 m fluture.
13:00
România vs Austria, azi, 21:45! Echipe probabile + analiza lui Dan Chilom + ce cotă are România la victorie? # Sport.ro
Meci capital pentru naționala antrenată de Mircea Lucescu, azi, pe Arena Națională, împotriva Austriei lui Ralf Rangnick. România este pe poziția a 3-a, cu 7 puncte, după 5 partide, la 6 puncte diferență de Bosnia, care are un meci în plus.
12:40
Nepotul unui campion cu FCSB, wonderkid la Dinamo! Născut în 2011, atacantul a debutat oficial la Dinamo 2, în Liga 3 # Sport.ro
Micii ”câini” s-au impus în ultima etapă, 3-1 cu satelitul lui FC Voluntari.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.