PSD la un scor de sub 20% în sondaje. Sorin Grindeanu: PSD a pierdut din cauza încrederii prea mari în PNL și a lipsei de discuții cu Victor Ponta

G4Media, 12 octombrie 2025 22:50

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greşelile făcute de social-democraţi, care sunt motiv de scădere în sondaje, ar fi că la alegerile de...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 30 minute
23:00
Start perfect la Campionatul European de tenis de masă pentru vicecampioanele continentale en titre: România – Ţara Galilor 3-0 G4Media
Echipa feminină a României, vicecampioana continentală en titre, a debutat cu o victorie convingătoare împotriva Ţării Galilor la actuala ediţie a Campionatului European Echipe Seniori...   © G4Media.ro.
23:00
Influencerul pro-Hamas Saleh Aljafarawi, cunoscut drept „Mr. FAFO”, ucis în Gaza G4Media
Saleh Aljafarawi, un influencer cunoscut pe rețelele sociale și afiliat Hamas, supranumit „Mr. FAFO”, a fost ucis de o miliție anti-Hamas în cartierul Sabra din...   © G4Media.ro.
Acum o oră
22:50
Catalonia, în alertă roșie din cauza ploilor torențiale: autoritățile cer prudență maximă G4Media
O parte a Cataloniei, regiune din nord-estul Spaniei, a fost plasată duminică în alertă roşie pentru ploi puternice, la o zi după perturbările de pe...   © G4Media.ro.
22:50
PSD la un scor de sub 20% în sondaje. Sorin Grindeanu: PSD a pierdut din cauza încrederii prea mari în PNL și a lipsei de discuții cu Victor Ponta G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greşelile făcute de social-democraţi, care sunt motiv de scădere în sondaje, ar fi că la alegerile de...   © G4Media.ro.
22:40
Câini dresați să depisteze buruienile toxice: Suedia testează o metodă revoluționară pentru culturile agricole. Detectivii cu blană pot înlocui pesticidele G4Media
Suedia a lansat un proiect inedit, prin care câinii sunt dresați să recunoască și să depisteze buruienile care afectează culturile de semințe. Proiectul a fost lansat...   © G4Media.ro.
22:30
Dominic Fritz susține reducerea cu 10% a personalului din administrație și descentralizarea deciziilor G4Media
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică seară,că sunt cheltuieli de personal mari în administraţiile locale, dar şi în administraţia centrală şi trebuie reduse. El...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:20
Ministrele de externe român și austriac, Oana Ţoiu și Beate Meinl-Reisinger, la meciul de pe Arena Națională G4Media
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, participă, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei îl dispută...   © G4Media.ro.
22:20
Tentativă de preluare a puterii în Madagascar: Trupele de elită CAPSAT susțin protestatarii, președintele Rajoelina dat dispărut G4Media
Preşedinţia Madagascarului acuză că este în curs o tentativă de preluare a puterii prin forţă, pe măsură ce tot mai mulţi soldaţi şi-au exprimat sprijinul...   © G4Media.ro.
22:10
Netanyahu: Întoarcerea ostaticilor din Gaza, așteptată luni, va fi un „eveniment istoric” între tristețe și bucurie G4Media
Întoarcerea ostaticilor deţinuţi în Gaza de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 va marca un „eveniment istoric” îmbinând „tristeţe” şi „bucurie”, a declarat duminică...   © G4Media.ro.
21:50
Israel anunţă eliberarea ostaticilor luni dimineaţă, în timp ce Donald Trump pleacă spre Orientul Mijlociu pentru un summit privind Gaza G4Media
Israelul a anunţat duminică că 20 de ostatici deţinuţi în Gaza şi consideraţi încă în viaţă vor fi eliberaţi luni dimineaţă, înainte de a fi...   © G4Media.ro.
21:30
Violenţe la Vitoria, Țara Bascilor, între susţinătorii şi opozanţii dictatorului Franco, de Ziua Naţională a Spaniei / 17 persoane arestate G4Media
Poliţia spaniolă a arestat duminică 17 persoane în oraşul Vitoria, din nord, după violenţe între susţinătorii şi oponenţii fostului dictator Franco, cu ocazia sărbătorii naţionale,...   © G4Media.ro.
21:30
Sorin Grindeanu: Reforma în administrație nu trebuie să însemne concedieri în masă; al treilea pachet de măsuri trebuie să fie ultimul G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ceea ce se propune sub denumirea de reformă în administraţie este, de fapt, concediere în masă....   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:20
Accident grav între două motociclete pe DN17, la Gura Humorului – un bărbat, găsit inconştient G4Media
Două motociclete au fost implicate într-un accident rutier produs, duminică, pe DN 17, în zona oraşului Gura Humorului din judeţul Suceava, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului...   © G4Media.ro.
21:20
Speranţa de viaţă globală a revenit la nivelul de dinaintea pandemiei de Covid-19. Femeile trăiesc în medie 76,3 ani, bărbaţii 71,5 ani G4Media
Speranţa de viaţă la nivel global a revenit în 2023 la nivelurile înregistrate înainte de pandemia de Covid-19, crescând la 76,3 ani pentru femei şi...   © G4Media.ro.
21:10
Confruntare navală între Filipine şi China în Marea Chinei de Sud: ambele ţări se acuză reciproc pentru incidentul de lângă insula Thitu G4Media
Filipine şi China s-au acuzat reciproc că poartă responsabilitatea pentru o confruntare maritimă în apropierea unor insule disputate din Marea Chinei de Sud, ceea ce...   © G4Media.ro.
21:00
Sorin Grindeanu: Impunerea CASS pentru foştii deţinuţi politici şi veterani este o măsură excesivă / PSD va încerca să repare aceste lucruri G4Media
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu, a declarat, duminică seară, că i se pare excesivă măsura de a impune CASS pentru anumite...   © G4Media.ro.
20:50
LIVE România – Austria / Echipele de start – Ianis Hagi, titular și căpitan al tricolorilor G4Media
Victoria este singurul rezultat care îi mai dă speranțe naționalei României pentru ocuparea locului al doilea în grupa H de calificare la Campionatul Mondial de...   © G4Media.ro.
20:40
Viktor Orbán, pentru o publicație din Transilvania: „Relațiile româno-ungare sunt marcate de incertitudine, dar aceasta este starea naturală. Pacea e o fază excepțională, nu vine de la sine” G4Media
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că relațiile dintre România și Ungaria sunt marcate de incertitudine, însă această situație reflectă „starea naturală” a legăturilor dintre...   © G4Media.ro.
20:10
Grevă națională pe 14 octombrie 2025 în Grecia, posibile perturbări în transport G4Media
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că în Republica Elenă este preconizată, marţi, declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul...   © G4Media.ro.
20:00
Federația de Gimnastică din Israel contestă interdicția Indoneziei pentru sportivii săi G4Media
Federația de Gimnastică din Israel a anunțat că va contesta decizia Indoneziei de a bloca participarea gimnaștilor israelieni la un campionat mondial, calificând măsura luată...   © G4Media.ro.
19:40
Doi bărbați găsiți inconștienți în curte, la Șercaia. Unul în comă, altul în stop cardio-respirator – anchetă în desfășurare G4Media
Autorităţile intervin, duminică seară, în localitatea Şercaia, judeţul Braşov, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte. Deocamdată nu se ştie ce s-a întâmplat,...   © G4Media.ro.
19:30
Kremlinul acuză autoritățile din Republica Moldova de „eroare gravă” în relația cu Rusia G4Media
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat pentru...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:20
Cel mai popular creator de conținut de pe YouTube avertizează că inteligența artificială va aduce „vremuri grele” pentru industrie G4Media
Cel mai popular creator de conținut de pe YouTube, MrBeast, și-a exprimat îngrijorarea față de efectele inteligenței artificiale asupra industriei online, descriind perioada actuală drept...   © G4Media.ro.
19:20
Muntele devine muzeu într-o fostă stație de telecabină – Reinhold Messner deschide al șaptelea muzeu în Dolomiți G4Media
Un nou muzeu de alpinism a fost inaugurat în Dolomiți, la altitudine mare, de legendarul alpinist Reinhold Messner, centru care oferă o combinație de cultură montană,...   © G4Media.ro.
18:50
Doi tineri de 25 de ani au murit într-un accident pe DN 1 C G4Media
Doi tineri de aproximativ 25 de ani au murit, duminică, într-un accident rutier produs pe DN 1 C, în judeţul Cluj. Maşina în care se...   © G4Media.ro.
18:30
Armistițiul dintre Israel și Hamas continuă, eliberarea ostaticilor și deținuților palestinieni este programată luni G4Media
Armistiţiul dintre Israel şi Hamas părea să fie respectat în Gaza duminică, pentru a treia zi consecutiv, înaintea eliberării preconizate a ostaticilor israelieni şi a...   © G4Media.ro.
18:20
Ce este varza neagră, cum o poți prepara și de ce să o cauți și să o adaugi pe lista alimentelor de toamnă-iarnă. Este ceea ce anglosaxonii numesc kale dar are origini străvechi G4Media
În ce măsură denumirea unui aliment, cu o potențială doză de snobism în ea, poate influența apetența pentru acel aliment? Nu putem avea un răspuns...   © G4Media.ro.
18:20
Aproximativ 50.000 de militari ruși au dezertat în 2024, conform documentelor „scurse” G4Media
După începutul războiului din Ucraina, aproximativ 50.000 de militari din armata rusă au părăsit unitățile militare fără permisiune, arată cifrele pentru anul 2024 din documentele...   © G4Media.ro.
18:00
București: Peste 30.000 de parcări albastre generează venituri anuale de 70 milioane de lei, anunță primarul interimar / Controversele Companiei Municipale Parking București G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că sunt peste 30.000 de parcări albastre în Bucureşti, care generează venituri anuale de 70 de...   © G4Media.ro.
17:30
Tesla se confruntă în Europa cu o concurență tot mai puternică din partea mărcilor chinezești și europene care lansează modele electrice accesibile G4Media
Modelul Y de la Tesla se confruntă cu o concurență tot mai acerbă pe piața europeană, unde tot mai multe mărci, atât chinezești, cât și...   © G4Media.ro.
17:30
Premierul Bolojan, discurs auto-laudativ și patriotic la Oradea, de ziua orașului: Laşitatea, deciziile greşite, hoţia ne-au făcut rău; ţara trebuie să se dezvolte unitar G4Media
Premierul Ilie Bolojan, fost primar de trei mandate la Oradea, a declarat duminică, în Piaţa Unirii, la festivităţile prilejuite de Ziua oraşului, că îl îngrijorează...   © G4Media.ro.
17:30
România depășește riscul suspendării fondurilor europene, afirmă ministrul Finanțelor G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, duminică, după reuniunea ECOFIN, că România a depăşit pericolul suspendării fondurilor europene pentru anul viitor, întrucât măsurile luate de Guvern...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:10
VIDEO Incendiu devastator la mănăstirea istorică Bernaga din Italia, evacuate 22 de călugăriţe / În urmă cu o lună, Carlo Acutis devenea primul sfânt milenial, canonizat aici de papa Leon al XIV-lea G4Media
Un incendiu violent a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, în nordul Italiei, ducând la evacuarea a 22 de călugăriţe, au anunţat duminică pompierii italieni. Această...   © G4Media.ro.
17:00
Tearless Street aduce pe podium o rebeliune vestimentară din denim și piele, care rămâne însă la stadiul de exercițiu vizual G4Media
Colecția Tearless Street a încercat să propună un discurs vizual al nonconformismului, dar rezultatul final a părut mai degrabă o demonstrație de intenții estetice fără...   © G4Media.ro.
17:00
Rogobete anunţă controale în clinicile private după moartea tinerei de 29 de ani la Constanţa: În România sunt multe clinici care funcţionează la parterul unui bloc G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în judeţul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga...   © G4Media.ro.
17:00
Furtună în garajul Ferrari: Personalul, nemulțumit de direcția impusă de șeful Fred Vasseur G4Media
La Ferrari nu este deloc liniște și nici nu avea cum să fie altfel după un sezon în care Scuderia nu a reușit vreo victorie....   © G4Media.ro.
16:50
Ciprian Ciucu: Înţeleg că mâine nu avem Coaliţie, aşa cum am agreat / Cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară / Mi se pare inacceptabilă această urzeală G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă, duminică după-amiază, că şedinţa Coaliţiei care ar fi trebuit să aibă loc luni, aşa cum au convenit partidele, nu se...   © G4Media.ro.
16:30
Un politican cere Corpul de control la Poliția Giurgiu după moartea adolescentului de 17 ani lovit de o autospecială, la ora 3 dimineața: Este al doilea accident mortal petrecut în mai puţin de o săptămână la Giurgiu în care sunt implicaţi poliţişti G4Media
Deputatul PNL de Giurgiu Alexandru Andrei cere ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, trimiterea Corpului de control pentru a investiga accidentul în care un adolescent de...   © G4Media.ro.
16:20
Linia 5 de tramvai, care leagă zona de Nord de centrul Capitalei, va fi redeschisă în decembrie, anunță Stelian Bujduveanu G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcţiune linia 5 de tramvai, transmite Agerpres. Bujduveanu a...   © G4Media.ro.
16:00
Goldie Hawn, Bette Midler și Robert De Niro își iau rămas bun de la Diane Keaton G4Media
Legendara actriţă Diane Keaton, care a murit, sâmbătă, la 79 de ani, a fost omagiată de staruri de la Hollywood. Un omagiu special a venit...   © G4Media.ro.
15:50
STUDIU Majoritatea companiilor pierd bani în primele etape ale implementării inteligenței artificiale G4Media
Aproape toate marile companii care au introdus sisteme de inteligență artificială (AI) au înregistrat pierderi financiare la începutul procesului de implementare, potrivit unui sondaj realizat de compania...   © G4Media.ro.
15:50
VIDEO Coco Gauff, campioană la Wuhan după o finală 100% americană G4Media
Coco Gauff (21 de ani) a devenit noua campioană de la WTA Wuhan, trofeul fiind cucerit după o finală 100% americană cu Jessica Pegula. VIDEO...   © G4Media.ro.
15:40
VIDEO Surpriză uriașă în tenis: Valentin Vacherot, campion la Shanghai împotriva vărului său – Cel mai slab clasat jucător din istorie care se impune la un Masters G4Media
Monegascul Valentin Vacherot, locul 204 mondial, a trecut de verișorul său, Arthur Rinderknech, și a câștigat Mastersul de la Shanghai, competiție de categorie 1000. Finala...   © G4Media.ro.
15:40
Bujduveanu, primar interimar, vorbeşte despre un candidat comun la Primăria Bucureşti şi „dreptul” de a fi primar plin G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, după zece ani în administraţie, are dreptul de a se gândi că ar putea fi...   © G4Media.ro.
15:30
Stelian Bujduveanu, despre avertizările privind ciclonul și exagerările de care a fost acuzat: Nu putem să ne inspirăm din aplicaţii private/ Cred că a fost pentru prima dată în municipiul Bucureşti când prevenţia a fost prioritară G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, atunci când ANM a transmis avertizarea Cod roşu de vreme severă, s-a văzut nevoit să...   © G4Media.ro.
15:30
Avionul echipei naționale a Nigeriei a aterizat de urgență în Angola după o fisură la parbriz G4Media
Jucătorii Nigeriei au trecut prin momente de groază în noaptea de sâmbătă spre duminică. După victoria împotriva Lesotho de vineri seară (2-1), în calificările pentru...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
15:20
Penurie de benzină în Rusia: tot mai multe regiuni introduc limite de vânzare „pe persoană” G4Media
Restricțiile privind vânzarea de benzină au intrat în vigoare în mai multe regiuni ale Rusiei, Tyumen și Sverdlovsk. Anterior, măsuri similare fuseseră impuse în regiunile...   © G4Media.ro.
15:20
Vine frigul. De marți temperaturile scad sub media lunii octombrie G4Media
Meteorologii anunţă că vremea se va răci, începând de luni, în cea mai mare parte a ţării, urmând ca de marţi temperaturile să se situeze...   © G4Media.ro.
15:10
Kremlinul folosește iar amenințarea nucleară dacă o rachetă Tomahawk ar fi trasă asupra Rusiei / Regimul Putin folosește constant șantajul nuclear ca să oprească ajutorul pentru Ucraina G4Media
Kremlinul a transmis duminică, prin intermediul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei,...   © G4Media.ro.
15:00
Amintiri cu laureatul Nobel László Krasznahorkai la Timișoara. Scriitorul maghiar a fost în capitala Banatului în urmă cu 11 ani. A vrut să viziteze o piață agroalimentară G4Media
László Krasznahorkai, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025, a fost invitat la Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara (FILT) în 2014, la ediția...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.