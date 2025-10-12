Catalonia, în alertă roșie din cauza ploilor torențiale: autoritățile cer prudență maximă
G4Media, 12 octombrie 2025 22:50
O parte a Cataloniei, regiune din nord-estul Spaniei, a fost plasată duminică în alertă roşie pentru ploi puternice, la o zi după perturbările de pe... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
23:00
Start perfect la Campionatul European de tenis de masă pentru vicecampioanele continentale en titre: România – Ţara Galilor 3-0 # G4Media
Echipa feminină a României, vicecampioana continentală en titre, a debutat cu o victorie convingătoare împotriva Ţării Galilor la actuala ediţie a Campionatului European Echipe Seniori... © G4Media.ro.
23:00
Saleh Aljafarawi, un influencer cunoscut pe rețelele sociale și afiliat Hamas, supranumit „Mr. FAFO”, a fost ucis de o miliție anti-Hamas în cartierul Sabra din... © G4Media.ro.
Acum o oră
22:50
O parte a Cataloniei, regiune din nord-estul Spaniei, a fost plasată duminică în alertă roşie pentru ploi puternice, la o zi după perturbările de pe... © G4Media.ro.
22:50
PSD la un scor de sub 20% în sondaje. Sorin Grindeanu: PSD a pierdut din cauza încrederii prea mari în PNL și a lipsei de discuții cu Victor Ponta # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greşelile făcute de social-democraţi, care sunt motiv de scădere în sondaje, ar fi că la alegerile de... © G4Media.ro.
22:40
Câini dresați să depisteze buruienile toxice: Suedia testează o metodă revoluționară pentru culturile agricole. Detectivii cu blană pot înlocui pesticidele # G4Media
Suedia a lansat un proiect inedit, prin care câinii sunt dresați să recunoască și să depisteze buruienile care afectează culturile de semințe. Proiectul a fost lansat... © G4Media.ro.
22:30
Dominic Fritz susține reducerea cu 10% a personalului din administrație și descentralizarea deciziilor # G4Media
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică seară,că sunt cheltuieli de personal mari în administraţiile locale, dar şi în administraţia centrală şi trebuie reduse. El... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:20
Ministrele de externe român și austriac, Oana Ţoiu și Beate Meinl-Reisinger, la meciul de pe Arena Națională # G4Media
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, participă, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei îl dispută... © G4Media.ro.
22:20
Tentativă de preluare a puterii în Madagascar: Trupele de elită CAPSAT susțin protestatarii, președintele Rajoelina dat dispărut # G4Media
Preşedinţia Madagascarului acuză că este în curs o tentativă de preluare a puterii prin forţă, pe măsură ce tot mai mulţi soldaţi şi-au exprimat sprijinul... © G4Media.ro.
22:10
Netanyahu: Întoarcerea ostaticilor din Gaza, așteptată luni, va fi un „eveniment istoric” între tristețe și bucurie # G4Media
Întoarcerea ostaticilor deţinuţi în Gaza de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 va marca un „eveniment istoric” îmbinând „tristeţe” şi „bucurie”, a declarat duminică... © G4Media.ro.
21:50
Israel anunţă eliberarea ostaticilor luni dimineaţă, în timp ce Donald Trump pleacă spre Orientul Mijlociu pentru un summit privind Gaza # G4Media
Israelul a anunţat duminică că 20 de ostatici deţinuţi în Gaza şi consideraţi încă în viaţă vor fi eliberaţi luni dimineaţă, înainte de a fi... © G4Media.ro.
21:30
Violenţe la Vitoria, Țara Bascilor, între susţinătorii şi opozanţii dictatorului Franco, de Ziua Naţională a Spaniei / 17 persoane arestate # G4Media
Poliţia spaniolă a arestat duminică 17 persoane în oraşul Vitoria, din nord, după violenţe între susţinătorii şi oponenţii fostului dictator Franco, cu ocazia sărbătorii naţionale,... © G4Media.ro.
21:30
Sorin Grindeanu: Reforma în administrație nu trebuie să însemne concedieri în masă; al treilea pachet de măsuri trebuie să fie ultimul # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ceea ce se propune sub denumirea de reformă în administraţie este, de fapt, concediere în masă.... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:20
Accident grav între două motociclete pe DN17, la Gura Humorului – un bărbat, găsit inconştient # G4Media
Două motociclete au fost implicate într-un accident rutier produs, duminică, pe DN 17, în zona oraşului Gura Humorului din judeţul Suceava, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului... © G4Media.ro.
21:20
Speranţa de viaţă globală a revenit la nivelul de dinaintea pandemiei de Covid-19. Femeile trăiesc în medie 76,3 ani, bărbaţii 71,5 ani # G4Media
Speranţa de viaţă la nivel global a revenit în 2023 la nivelurile înregistrate înainte de pandemia de Covid-19, crescând la 76,3 ani pentru femei şi... © G4Media.ro.
21:10
Confruntare navală între Filipine şi China în Marea Chinei de Sud: ambele ţări se acuză reciproc pentru incidentul de lângă insula Thitu # G4Media
Filipine şi China s-au acuzat reciproc că poartă responsabilitatea pentru o confruntare maritimă în apropierea unor insule disputate din Marea Chinei de Sud, ceea ce... © G4Media.ro.
21:00
Sorin Grindeanu: Impunerea CASS pentru foştii deţinuţi politici şi veterani este o măsură excesivă / PSD va încerca să repare aceste lucruri # G4Media
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu, a declarat, duminică seară, că i se pare excesivă măsura de a impune CASS pentru anumite... © G4Media.ro.
20:50
LIVE România – Austria / Echipele de start – Ianis Hagi, titular și căpitan al tricolorilor # G4Media
Victoria este singurul rezultat care îi mai dă speranțe naționalei României pentru ocuparea locului al doilea în grupa H de calificare la Campionatul Mondial de... © G4Media.ro.
20:40
Viktor Orbán, pentru o publicație din Transilvania: „Relațiile româno-ungare sunt marcate de incertitudine, dar aceasta este starea naturală. Pacea e o fază excepțională, nu vine de la sine” # G4Media
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că relațiile dintre România și Ungaria sunt marcate de incertitudine, însă această situație reflectă „starea naturală” a legăturilor dintre... © G4Media.ro.
20:10
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că în Republica Elenă este preconizată, marţi, declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul... © G4Media.ro.
20:00
Federația de Gimnastică din Israel a anunțat că va contesta decizia Indoneziei de a bloca participarea gimnaștilor israelieni la un campionat mondial, calificând măsura luată... © G4Media.ro.
19:40
Doi bărbați găsiți inconștienți în curte, la Șercaia. Unul în comă, altul în stop cardio-respirator – anchetă în desfășurare # G4Media
Autorităţile intervin, duminică seară, în localitatea Şercaia, judeţul Braşov, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte. Deocamdată nu se ştie ce s-a întâmplat,... © G4Media.ro.
19:30
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat pentru... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:20
Cel mai popular creator de conținut de pe YouTube avertizează că inteligența artificială va aduce „vremuri grele” pentru industrie # G4Media
Cel mai popular creator de conținut de pe YouTube, MrBeast, și-a exprimat îngrijorarea față de efectele inteligenței artificiale asupra industriei online, descriind perioada actuală drept... © G4Media.ro.
19:20
Muntele devine muzeu într-o fostă stație de telecabină – Reinhold Messner deschide al șaptelea muzeu în Dolomiți # G4Media
Un nou muzeu de alpinism a fost inaugurat în Dolomiți, la altitudine mare, de legendarul alpinist Reinhold Messner, centru care oferă o combinație de cultură montană,... © G4Media.ro.
18:50
Doi tineri de aproximativ 25 de ani au murit, duminică, într-un accident rutier produs pe DN 1 C, în judeţul Cluj. Maşina în care se... © G4Media.ro.
18:30
Armistițiul dintre Israel și Hamas continuă, eliberarea ostaticilor și deținuților palestinieni este programată luni # G4Media
Armistiţiul dintre Israel şi Hamas părea să fie respectat în Gaza duminică, pentru a treia zi consecutiv, înaintea eliberării preconizate a ostaticilor israelieni şi a... © G4Media.ro.
18:20
Ce este varza neagră, cum o poți prepara și de ce să o cauți și să o adaugi pe lista alimentelor de toamnă-iarnă. Este ceea ce anglosaxonii numesc kale dar are origini străvechi # G4Media
În ce măsură denumirea unui aliment, cu o potențială doză de snobism în ea, poate influența apetența pentru acel aliment? Nu putem avea un răspuns... © G4Media.ro.
18:20
După începutul războiului din Ucraina, aproximativ 50.000 de militari din armata rusă au părăsit unitățile militare fără permisiune, arată cifrele pentru anul 2024 din documentele... © G4Media.ro.
18:00
București: Peste 30.000 de parcări albastre generează venituri anuale de 70 milioane de lei, anunță primarul interimar / Controversele Companiei Municipale Parking București # G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că sunt peste 30.000 de parcări albastre în Bucureşti, care generează venituri anuale de 70 de... © G4Media.ro.
17:30
Tesla se confruntă în Europa cu o concurență tot mai puternică din partea mărcilor chinezești și europene care lansează modele electrice accesibile # G4Media
Modelul Y de la Tesla se confruntă cu o concurență tot mai acerbă pe piața europeană, unde tot mai multe mărci, atât chinezești, cât și... © G4Media.ro.
17:30
Premierul Bolojan, discurs auto-laudativ și patriotic la Oradea, de ziua orașului: Laşitatea, deciziile greşite, hoţia ne-au făcut rău; ţara trebuie să se dezvolte unitar # G4Media
Premierul Ilie Bolojan, fost primar de trei mandate la Oradea, a declarat duminică, în Piaţa Unirii, la festivităţile prilejuite de Ziua oraşului, că îl îngrijorează... © G4Media.ro.
17:30
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, duminică, după reuniunea ECOFIN, că România a depăşit pericolul suspendării fondurilor europene pentru anul viitor, întrucât măsurile luate de Guvern... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:10
VIDEO Incendiu devastator la mănăstirea istorică Bernaga din Italia, evacuate 22 de călugăriţe / În urmă cu o lună, Carlo Acutis devenea primul sfânt milenial, canonizat aici de papa Leon al XIV-lea # G4Media
Un incendiu violent a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, în nordul Italiei, ducând la evacuarea a 22 de călugăriţe, au anunţat duminică pompierii italieni. Această... © G4Media.ro.
17:00
Tearless Street aduce pe podium o rebeliune vestimentară din denim și piele, care rămâne însă la stadiul de exercițiu vizual # G4Media
Colecția Tearless Street a încercat să propună un discurs vizual al nonconformismului, dar rezultatul final a părut mai degrabă o demonstrație de intenții estetice fără... © G4Media.ro.
17:00
Rogobete anunţă controale în clinicile private după moartea tinerei de 29 de ani la Constanţa: În România sunt multe clinici care funcţionează la parterul unui bloc # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în judeţul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga... © G4Media.ro.
17:00
Furtună în garajul Ferrari: Personalul, nemulțumit de direcția impusă de șeful Fred Vasseur # G4Media
La Ferrari nu este deloc liniște și nici nu avea cum să fie altfel după un sezon în care Scuderia nu a reușit vreo victorie.... © G4Media.ro.
16:50
Ciprian Ciucu: Înţeleg că mâine nu avem Coaliţie, aşa cum am agreat / Cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară / Mi se pare inacceptabilă această urzeală # G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă, duminică după-amiază, că şedinţa Coaliţiei care ar fi trebuit să aibă loc luni, aşa cum au convenit partidele, nu se... © G4Media.ro.
16:30
Un politican cere Corpul de control la Poliția Giurgiu după moartea adolescentului de 17 ani lovit de o autospecială, la ora 3 dimineața: Este al doilea accident mortal petrecut în mai puţin de o săptămână la Giurgiu în care sunt implicaţi poliţişti # G4Media
Deputatul PNL de Giurgiu Alexandru Andrei cere ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, trimiterea Corpului de control pentru a investiga accidentul în care un adolescent de... © G4Media.ro.
16:20
Linia 5 de tramvai, care leagă zona de Nord de centrul Capitalei, va fi redeschisă în decembrie, anunță Stelian Bujduveanu # G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcţiune linia 5 de tramvai, transmite Agerpres. Bujduveanu a... © G4Media.ro.
16:00
Legendara actriţă Diane Keaton, care a murit, sâmbătă, la 79 de ani, a fost omagiată de staruri de la Hollywood. Un omagiu special a venit... © G4Media.ro.
15:50
STUDIU Majoritatea companiilor pierd bani în primele etape ale implementării inteligenței artificiale # G4Media
Aproape toate marile companii care au introdus sisteme de inteligență artificială (AI) au înregistrat pierderi financiare la începutul procesului de implementare, potrivit unui sondaj realizat de compania... © G4Media.ro.
15:50
Coco Gauff (21 de ani) a devenit noua campioană de la WTA Wuhan, trofeul fiind cucerit după o finală 100% americană cu Jessica Pegula. VIDEO... © G4Media.ro.
15:40
VIDEO Surpriză uriașă în tenis: Valentin Vacherot, campion la Shanghai împotriva vărului său – Cel mai slab clasat jucător din istorie care se impune la un Masters # G4Media
Monegascul Valentin Vacherot, locul 204 mondial, a trecut de verișorul său, Arthur Rinderknech, și a câștigat Mastersul de la Shanghai, competiție de categorie 1000. Finala... © G4Media.ro.
15:40
Bujduveanu, primar interimar, vorbeşte despre un candidat comun la Primăria Bucureşti şi „dreptul” de a fi primar plin # G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, după zece ani în administraţie, are dreptul de a se gândi că ar putea fi... © G4Media.ro.
15:30
Stelian Bujduveanu, despre avertizările privind ciclonul și exagerările de care a fost acuzat: Nu putem să ne inspirăm din aplicaţii private/ Cred că a fost pentru prima dată în municipiul Bucureşti când prevenţia a fost prioritară # G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, atunci când ANM a transmis avertizarea Cod roşu de vreme severă, s-a văzut nevoit să... © G4Media.ro.
15:30
Avionul echipei naționale a Nigeriei a aterizat de urgență în Angola după o fisură la parbriz # G4Media
Jucătorii Nigeriei au trecut prin momente de groază în noaptea de sâmbătă spre duminică. După victoria împotriva Lesotho de vineri seară (2-1), în calificările pentru... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
15:20
Penurie de benzină în Rusia: tot mai multe regiuni introduc limite de vânzare „pe persoană” # G4Media
Restricțiile privind vânzarea de benzină au intrat în vigoare în mai multe regiuni ale Rusiei, Tyumen și Sverdlovsk. Anterior, măsuri similare fuseseră impuse în regiunile... © G4Media.ro.
15:20
Meteorologii anunţă că vremea se va răci, începând de luni, în cea mai mare parte a ţării, urmând ca de marţi temperaturile să se situeze... © G4Media.ro.
15:10
Kremlinul folosește iar amenințarea nucleară dacă o rachetă Tomahawk ar fi trasă asupra Rusiei / Regimul Putin folosește constant șantajul nuclear ca să oprească ajutorul pentru Ucraina # G4Media
Kremlinul a transmis duminică, prin intermediul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei,... © G4Media.ro.
15:00
Amintiri cu laureatul Nobel László Krasznahorkai la Timișoara. Scriitorul maghiar a fost în capitala Banatului în urmă cu 11 ani. A vrut să viziteze o piață agroalimentară # G4Media
László Krasznahorkai, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025, a fost invitat la Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara (FILT) în 2014, la ediția... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.