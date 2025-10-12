Start perfect la Campionatul European de tenis de masă pentru vicecampioanele continentale en titre: România – Ţara Galilor 3-0
Echipa feminină a României, vicecampioana continentală en titre, a debutat cu o victorie convingătoare împotriva Ţării Galilor la actuala ediţie a Campionatului European Echipe Seniori 2025, din Zadar, Croaţia.
Reprezentativa României înfruntă selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Confruntarea a început la ora 21.45.
Contraofensiva ucraineană a înregistrat progrese atât în regiunea sudică Zaporojie, cât şi într-o zonă din regiunea Doneţk, punctul central al conflictului, unde Kievul a repurtat succese, a afirmat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
Echipa feminină a României, vicecampioana continentală en titre, a debutat cu o victorie convingătoare împotriva Ţării Galilor la actuala ediţie a Campionatului European Echipe Seniori 2025, din Zadar, Croaţia.
Dominic Fritz: Într-adevăr, cheltuim prea mulţi bani pentru personal şi, prin urmare, asta trebuie redus şi la nivel de administraţii locale, dar mai ales la nivel de administratie centrală # News.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică seară,că sunt cheltuieli de personal mari în administraţiile locale, dar şi în administraţia centrală şi trebuie reduse. El a subliniat că reducerea cu 10 la sută a personalului este una rezonabilă.
UPDATE - Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria / Ţoiu: Fie ca cea mai bună echipă să câştige - FOTO # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, participă, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei îl dispută pe Arena Naţională.
Fritz: Este ceva extrem de îngrijorător şi de aceea insistăm să avem alegeri cât de repede posibil în Capitală / Este un abuz în serviciu să nu vrei să organizezi alegeri, deşi este obligaţia ta legală # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică seară, că este îngrijorător faptul că nu sunt organizate alegeri pentru funcţia de primar general al Capitalei şi consideră că acestea ar trebui să fie programate pentru finalul lunii noiembrie. Fritz mai spune că este abuz în serviciu refuzul de a organiza aceste alegeri.
Dominic Fritz: Prezenţa USR nu este neapărat comodă pentru ceilalţi / Întrebat de ce crede că Sorin Grindeanu ar vrea o coaliţie fără USR: Am înţeles vrea să devină noul preşedinte PSD / Adevărul este că această coaliţie este neobişnuită # News.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică seară, că această coaliţie este ”neobişnuită”, iar prezenţa USR şi a miniştrilor săi ”nu este neapărat comodă pentru ceilalţi”. În legătură cu Sorin Grindeanu, care a afirmat că ar prefera o coaliţie fără USR, Fritz a precizat că liderul interimat al PSD este în campanie electorală internă şi de aici vin ”înţepăturile”.
Preşedintele Madagascarului acuză o tentativă de lovitură de stat, după ce tot mai mulţi soldaţi se alătură protestelor generaţiei Z faţă de condiţiile de trai # News.ro
Preşedinţia Madagascarului acuză că este în curs o tentativă de preluare a puterii prin forţă, pe măsură ce tot mai mulţi soldaţi şi-au exprimat sprijinul pentru o mişcare de protest condusă de tineri, care zguduie naţiunea insulară africană de mai bine de două săptămâni, relatează Reuters.
Preşedintele interimar al PSD nu crede că de fiecare dată când Curtea Constituţională respinge o lege trebuie să cadă Guvernul # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu orice propunere a Guvernului sau a politicienilor este obligatoriu să fie constituţională. ”Atunci nu mai avem Curte Constituţională”, crede Grindeanu, adâugând, de asemenea, că nu trebuie să pice Guvernul de fiecare dată când CCR respinge o lege. Declaraţiile au fost făcute în contextul unei eventuale demisii a Executivului în cazul în care legea care reglementează pensiile magistraţilor ar pica testul de constituţionalitate.
Revoluţia AI în cardiologie: medicamente create cu ajutorul inteligenţei artificiale şi genomicii # News.ro
Inteligenţa artificială (AI) şi terapiile ARN deschid calea spre tratamente personalizate pentru bolile cardiovasculare. Bolile de inimă ar putea fi tratate în viitor prin medicamente proiectate cu ajutorul AI şi al biologiei moleculare, care acţionează direct asupra mecanismelor biologice specifice fiecărui pacient.
Sorin Grindeanu, despre reforma administraţiei: Nu e reformă ceea ce se propune. Sunt concedieri în masă / Pachetul trei trebuie să fie ultimul # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ceea ce se propune sub denumirea de reformă în administraţie este, de fapt, concediere în masă. Grindeanu consideră că este nevoie de reformă, dar fără a afecta calitatea serviciilor oferite populaţiei. În ceea ce priveşte al treilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, care nu a fost încă decis, Grindeanu a subliniat că ar trebui să fie ultimul. ”De-aia avem Parlament, să le treci prin Parlament”, crede Grindeanu.
Arestări în Spania, după violenţe între susţinătorii şi oponenţii fostului dictator Franco - VIDEO # News.ro
Poliţia spaniolă a arestat duminică 17 persoane în oraşul Vitoria, din nord, după violenţe între susţinătorii şi oponenţii fostului dictator Franco, cu ocazia sărbătorii naţionale, relatează AFP.
Cupa Mondială 2026 – calificări: Surpriză uriaşă la Torshavn, unde Insulele Feroe au dispus cu 2-1 de Cehia # News.ro
Echipa naţională a Insulelor Feroe a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Cehiei, în grupa L a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
Sorin Grindeanu: Mi se pare excesiv să crezi că vei reface deficitul cu CASS pentru foştii deţinuiţi politici, cu veteranii de război sau urmaşi, văduve de război / Vom încerca să reparăm # News.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu, a declarat, duminică seară, că i se pare excesivă măsura de a impune CASS pentru anumite categorii, cum ar fi foştii deţinuţi politici, veteranii de război sau urmaşii acestora, şi a precizat că social-democraţii vor încerca să repare aceste lucruri.
Grindeanu, întrebat dacă se înţelege mai bine cu premierul sau cu preşedintele: Cu amândoi am relaţii instituţionale corecte/ Despre Nicuşor Dan: Are stofă de politician, foarte mult # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care ocupă şi funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat, duminică seară, că are relaţii instituţionale corecte, atât cu Ilie Bolojan, cât şi cu Nicuşor Dan. Întrebat dacă Nicuşor Dan are stofă de politician, Grindeanu a răspuns: ”Foarte mult”.
Filipine şi China se acuză reciproc pentru o confruntare maritimă în apropierea unei insule disputate # News.ro
Filipine şi China s-au acuzat reciproc că poartă responsabilitatea pentru o confruntare maritimă în apropierea unor insule disputate din Marea Chinei de Sud, ceea ce escaladează şi mai mult tensiunile din această zonă bogată în resurse, relatează Reuters.
Ministrul Justiţiei, către magistraţi: Solicit ca, în ceea ce priveşte manifestarea unor nemulţumiri, aceasta să nu se facă în detrimentul cetăţeanului sau a altor categorii care participă la actul de justiţie, cum ar fi avocati sau experţi # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, face apel la magistraţi, care protestează de mai multe sătămâni nemulţumiţi de legea care modifică vârsta de pensionare şi modul de calcul al pensiei, să acţioneze responsabil. Ministrul le cere să-şi manifeste nemulţumirea fără a afecta cetăţenii şi alte categorii de persoane implicate în actul de justiţie.
Luis Suarez, atacantul uruguayan de la Inter Miami, a înscris sâmbătă golul cu numărul 600 din cariera sa de profesionist.
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Posibile perturbări ale transportului public ca urmare a grevei naţionale anunţate în Grecia pentru marţi # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia asupra faptului că, în data de 14 octombrie 2025, este preconizată declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar şi maritim.
Ministrul Sǎnǎtǎţii: La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, chirurgia robotică a atins o nouă bornă – 100 de intervenţii realizate cu succes / Ministerul Sănătăţii va lansa Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Chirurgia Robotică # News.ro
Ministrul Sǎnǎtǎţii, Alexandru Rogobete, anunţă, duminică seară, că, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, chirurgia robotică a atins o nouă bornă, respectiv o sută de intervenţii realizate cu succes. Gtotodată, ministrul anunţă că, în curând, va fi lansat Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Chirurgia Robotică care se vor finanţa direct spitalele publice dotate cu roboţi chirurgicali, pentru achiziţia consumabilelor necesare acestor intervenţii complexe.
Echipa CSM Constanţa a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia HC Dukla Praga, scor 37-27 (18-12), în prima manşă din turul 2 al European Cup.
Maraton: Jacob Kiplimo a înregistrat unul dintre cei mai buni timpi din istorie la Chicago # News.ro
Medaliatul olimpic ugandez Jacob Kiplimo a câştigat duminică maratonul de la Chicago, înregistrând a şaptea performanţă din istorie (2 ore, 2 minute şi 23 secunde).
Braşov: Intervenţie de urgenţă în localitatea Şercaia, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte # News.ro
Autorităţile intervin, duminică seară, în localitatea Şercaia, judeţul Braşov, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte. Deocamdată nu se ştie ce s-a întâmplat.
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său. Această greşeală a fost făcută deja de un stat. Ea nu a adus nimic bun acestui stat” # News.ro
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat pentru agenţia de stat TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca o ameninţare.
Alexandru Rogobete a vizitat Spitalul Municipal de Urgenţă ”Elena Beldiman” din Bârlad – La ATI, spre bucuria mea, nu am văzut nicio brăţară, niciun inel şi nicio unghie falsă pe mâinile personalului / Sprijin de la Ministerul Sănătăţii pentru unitatea me # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, duminică, Spitalul Municipal de Urgenţă ”Elena Beldiman” din Bârlad şi s-a arutat mulţumit de ce a găsit în unitatea medicală. La ATI, Rogobete anunţă că nu a ”văzut nicio brăţară, niciun inel şi nicio unghie falsă pe mâinile personalului”, în semn de respect faţă de pacienţi. Ministrul a anunţat sprijin de la Ministerul Sănătăţii pentru unitatea medicală, cinstând în două centre pentru tratarea pacienţilor.
Cupa Mondială 2026 – calificări: În grupa H, a României, Cipru a învins în San Marino, scor 4-0 # News.ro
Echipa naţională din Cipru a dispus duminică, în deplasare, scor 4-0, de echipa naţională din San Marino, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
Doi tineri de aproximativ 25 de ani, morţi într-un accident rutier produs în judeţul Cluj / Maşina în care se aflau s-a ciocnit cu un camion care transporta cherestea - FOTO # News.ro
Doi tineri de aproximativ 25 de ani au murit, duminică, într-un accident rutier produs pe DN 1 C, în judeţul Cluj. Maşina în care se aflau s-a ciocnit cu un camion care transporta cherestea
Bolojan consideră că laşitatea, hoţia şi deciziile greşite au făcut rău României: Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii / Cât voi sta în această funcţie – o zi, o lună - trebuie să ştiţi că voi face tot ceea ce este posibil pentru ţara noastră # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, la manifestările organizate de Ziua Oraşului Oradea, şi a afirmat că nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetul Marmaţiei, sau la Turnul Severin, dacă nu este bine în ţară, în general. Cât timp va ocupa funcţia de prim-ministru, ”o zi, o lună”, Bolojan a anunţat că va face ”ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”.
Armistiţiul se menţine în Gaza înaintea eliberării ostaticilor şi a vizitei lui Trump în Israel. Ce se va întâmpla luni # News.ro
Armistiţiul dintre Israel şi Hamas părea să fie respectat în Gaza duminică, pentru a treia zi consecutiv, înaintea eliberării preconizate a ostaticilor israelieni şi a deţinuţilor palestinieni şi a discursului preşedintelui american Donald Trump în faţa parlamentului israelian, evenimente care vor avea loc luni, relatează Reuters.
Nazare, după ECOFIN: În iulie eram foarte aproape de posibilitatea de a avea fondurile europene suspendate pentru 2026, ceea ce România nu şi-ar fi permis. Nu mai suntem în această realitate / Trebuie să absorbim cât mai mult din toţi banii europeni # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, duminică, după reuniunea ECOFIN, că România a depăşit pericolul suspendării fondurilor europene pentru anul viitor, întrucât măsurile luate de Guvern ”îşi fac efectele scontate”. România nu şi-ar fi permis să piardă banii de la Uniunea Europeană, apreciază ministrul, adăugând că fondurile europene sunt principala noastră sursă de creştere şi de relansare economică.
UEFA vrea să schimbe modelul de calificare la Campionatul European. Motivul? Preliminariile sunt prea plictisitoare # News.ro
Cu ocazia unui summit dedicat fotbalului, care a avut loc în acest weekend în Portugalia, preşedintele UEFA, Alexander Ceferin, a recunoscut că actualul model de calificare pentru Campionatul European ar putea fi modificat pentru a-l face mai atractiv, scrie rmcsport.fr.
Spania: Real Zaragoza, echipă din Segunda Division, s-a despărţit de antrenorul Gabi după 20 de meciuri # News.ro
Clubul spaniol Real Zaragoza a anunţat duminică despărţirea de antrenorul Gabi, după ce tehnicianul a condus echipa în 20 de meciuri din acest sezon.
O mănăstire istorică din Italia a fost distrusă de un incendiu. Este lăcaşul de cult în care a primit prima comuniune Carlos Acutis, adolescentul care a devenit de curând primul sfânt milenial - VIDEO # News.ro
Un incendiu violent a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, în nordul Italiei, ducând la evacuarea a 22 de călugăriţe, au anunţat duminică pompierii italieni. Această clădire din secolul al XVII-lea era locul în care Carlo Acutis, adolescentul italian care luna trecută a fost canonizat devenind primul sfânt milenial, a primit prima comuniune, relatează Le Figaro.
Ciprian Ciucu: Înţeleg că mâine nu avem Coaliţie, aşa cum am agreat / Cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară / Mi se pare inacceptabilă această urzeală # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirmă, duminică după-amiază, că şedinţa Coaliţiei care ar fi trebuit să aibă loc luni, aşa cum au convenit partidele, nu se va ţine. În şedinţă ar fi trebuit discutate aspecte importante legate de pachetele de măsuri pentru reducerea deficitului şi alegerile pentru Primăria Bucureşti. ”Cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară”, a transmis Ciucu, adăugând că această ”urzeală” i se pare inacceptabilă.
Bacteriile ”bune” din intestin pot stimula funcţia placentei şi sprijini o sarcină sănătoasă # News.ro
Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Cambridge a identificat pentru prima dată o legătură clară între bacteriile benefice din intestin şi funcţionarea placentei. Rezultatele arată că o specie specifică de bacterii, Bifidobacterium breve, contribuie la reglarea producţiei de hormoni esenţiali pentru o sarcină sănătoasă, oferind o nouă perspectivă asupra modului în care microbiomul matern influenţează dezvoltarea fătului.
Un deputat din Giurgiu cere trimiterea Corpului de control al MAI pentru a investiga accidentul în care un adolescent de 17 ani a murit, după ce motocicleta sa a intrat în coliziune cu o autospecială de poliţie / Deputatul reclamă ”semne de întrebare” # News.ro
Deputatul PNL de Giurgiu Alexandru Andrei cere ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, trimiterea Corpului de control pentru a investiga accidentul în care un adolescent de 17 ani a murit, după ce motocicleta sa a intrat în coliziune cu o autospecială de poliţie. Deputatul reclamă ”mai multe semne de întrebare” în legătură cu evenimentul şi susţine că nu există probe că Poliţia era în acţiune. În plus, deputatul afirmă că este al doilea accident produs de Poliţie într-o săptămână, în urma căruia o persoană îşi pierde viaţa.
Primarul general interimar al Capitalei: Astăzi suntem la peste 30.000 de parcări albastre la nivelul municipiului Bucureşti/ Generează un venit de peste 70 de milioane de lei pe an # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că sunt peste 30.000 de parcări albastre în Bucureşti, care generează venituri anuale de 70.000 de lei. Sistemul a fost implementat în anul 2020.
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, cap de serie numărul 3, a câştigat turneul de categorie WTA1000 de la Wuhan (China).
Zelenski cere lumii să nu uite de Ucraina în timp ce se ocupă de pacea din Orientul Mijlociu. Putin profită şi îşi intensifică atacurile, avertizează liderul de la Kiev # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski atrage atenţia duminică, într-o postare pe reţelele sociale, că Rusia îşi intensifică atacurile în special asupra sectorului energetic ucrainean în timp ce lumea se concentrează asupra păcii în Orientul Mijlociu.
Bujduveanu: Cred că am acest drept de a gândi că aş putea fi şi primar plin la nivelul municipiului Bucureşti / Un primar care nu are Consiliul lângă el ar avea o mare problemă pentru următorul rest de mandat # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, după zece ani în administraţie, are dreptul de a se gândi că ar putea fi primar ales al Bucureştiului. Bujduveanu consideră că un candidat comun al coaliţiie de guvernare ar fi potrivit în funcţia de edil.
Avionul care transporta echipa naţională a Nigeriei, nevoit să aterizeze de urgenţă după ce parbrizul cabinei de pilotaj s-a fisurat # News.ro
Jucătorii Nigeriei au trecut prin momente de groază în noaptea de sâmbătă spre duminică. După victoria împotriva Lesotho de vineri seară (2-1), în calificările pentru Cupa Mondială din 2026, echipa nigeriană s-a îmbarcat într-un avion în Africa de Sud pentru a se întoarce în Nigeria, dar, după o escală prevăzută pentru realimentare la Luanda, în Angola, avionul a fost nevoit să aterizeze de urgenţă acolo unde se oprise cu câteva minute mai devreme.
Stelian Bujduveanu, despre avertizările privind ciclonul: Nu putem să ne inspirăm din aplicaţii private/ Cred că a fost pentru prima dată în municipiul Bucureşti când prevenţia a fost prioritară # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, atunci când ANM a transmis avertizarea Cod roşu de vreme severă, s-a văzut nevoit să ia unele măsuri de prevenţie, iar aceasta a fost prima oară când în Bucureşti prevenţia a fost prioritară, în faţa intervenţiilor în caz de calamitate.
Diane Keaton, omagiată de staruri de la Hollywood. Goldie Hawn: Am convenit să îmbătrânim împreună şi, într-o zi, poate să locuim împreună. Poate în viaţa viitoare # News.ro
Legendara actriţă Diane Keaton, care a murit, sâmbătă, la 79 de ani, a fost omagiată de staruri de la Hollywood. Un omagiu special a venit din partea actriţei Goldie Hawn, alături de care a jucat în filmul „The First Wives Club” (Clubul nevestelor părăsite), în 1996.
Meteorologii anunţă o răcire a vremii, în cea mai mare parte a ţării/ De marţi, temperaturile vor fi sub cele specifice perioadei, cu minime de -3...-2 grade # News.ro
Meteorologii anunţă că vremea se va răci, începând de luni, în cea mai mare parte a ţării, urmând ca de marţi temperaturile să se situeze sub cele normale pentru mijlocul lunii octombrie, cu minime de -3...-2 grade. Cerul va avea unele înnorări, dimineaţa şi seara va fi ceaţă, iar jumătata nordică va cădea bruma.
Pelerinajul religios de la Iaşi - 115.000 de credincioşi s-au închiat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. În cursul serii este programată o procesiune pe străzile centrale ale oraşului # News.ro
Aproximativ 115.000 de persoane s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de la începerea pelerinajului. Duminică seara, racla va fi purtată de preoţi pe străzile centrale ale Iaşiului, la procesiune fiind aşteptate să participe câteva mii de persoane.
