Grindeanu respinge reformele propuse de premierul Bolojan: ”Este o concediere în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă”
Aktual24, 12 octombrie 2025 22:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, consideră că ceea ce se propune de la Guvernul Bolojan ca „aşa-numita reformă în administraţia publică locală” nu este o reformă, ci o concediere în masă. Reamintim că și PSD face parte din acest guvern. „L-am aprobat pe Kelemen Hunor când a spus că nu e reformă. N-am spus […]
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greşelile făcute de social-democraţi, care sunt motiv de scădere în sondaje, ar fi că la alegerile de anul trecut au crezut prea mult în cuvântul celor de la PNL şi că nu au avut suficiente discuţii cu Victor Ponta pentru a-l convinge să nu candideze la alegerile […]
Germania este aproape de a încheia un acord cu talibanii privind deportările în Afganistan # Aktual24
Germania ar putea fi aproape de a finaliza un acord cu guvernul taliban din Afganistan pentru zboruri de deportare mai regulate, a declarat ministrul de interne Alexander Dobrindt într-un interviu publicat sâmbătă. Cancelarul Friedrich Merz, aflat la putere din luna mai, a promis că va accelera expulzările solicitanților de azil afgani care au fost găsiți […]
Companiile Aeriene germane solicită ferm doborârea dronelor care apar deasupra aeroporturilor. Ce se întâmplă cu prețurile biletelor: ”Vor continua să crească” # Aktual24
Dronele provoacă în mod repetat întârzieri pe aeroporturi. Asociația Companiilor Aeriene Germane (BDF) se plânge că problema este cunoscută „de zece ani” și solicită politicienilor să ia măsuri. Având în vedere amenințarea reprezentată de drone, companiile aeriene din Germania solicită acțiuni politice consecvente. „Într-o situație amenințătoare, dronele trebuie să poată fi doborâte”, a declarat Peter […]
Șefa diplomației austriece, Beate Meinl-Reisinger, a ajuns duminică, 12 octombrie, la București, pentru o întâlnire oficială cu ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Dar nu a venit doar pentru diplomație: Meinl-Reisinger va fi prezentă și la meciul România – Austria, pe Arena Națională, însoțită de trei studenți din Graz. Publicația austriacă nachrichten.at a titrat […]
Grindeanu: ”Aș fi preferat un guvern fără USR, evident”. Replica lui Dominic Fritz nu s-a lăsat așteptată # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa USR într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN. El a declarat că și-ar fi dorit o guvernare fără USR, dar că PSD a acceptat compromisul politic pentru stabilitatea Coaliției. Totuși, Grindeanu a transmis un avertisment clar: dacă PSD este ignorat, Guvernul „nu […]
Fostul secretar de stat în ministerul Fondurilor Europene, Marius Vasiliu, arată că CSM, judecători, foști judecători, susținători, influienceri, insistă cu un neadevăr – Comisia Europeană „ar fi decis în octombrie anul trecut că jalonul pensii speciale, cel puțin pe partea de pensii ale magistraților, e ok”. „Chiar și Curtea Constituțională ar fi spus asta, pentru […]
Filipine şi China se acuză, din nou, de agresiuni pe marginea unei regiuni disputate din Marea Chinei de Sud # Aktual24
Filipine şi China s-au acuzat reciproc că poartă responsabilitatea pentru o confruntare maritimă în apropierea unor insule disputate din Marea Chinei de Sud, ceea ce escaladează şi mai mult tensiunile din această zonă bogată în resurse, conform Reuters, preluată de news.ro. Consiliul Maritim Filipinez, un organism guvernamental interinstituţional, a acuzat duminică forţele maritime chineze că […]
Trupele speciale ale Ucrainei au spart frontul rusesc la Zaporojie și au eliberat o localitate strategică. Avans considerabil al ucrainenilor – VIDEO # Aktual24
Trupele de asalt ucrainene au recucerit satul Mali Șerbaki din regiunea Zaporojia, marcând un avans tactic pe una dintre cele mai disputate secțiuni ale frontului sudic. Batalionul 24 de asalt separat „Aidar”, care operează alături de Regimentul 33 de asalt separat, a ridicat steagul ucrainean în localitate pe 12 octombrie, potrivit unei declarații a serviciului […]
Cum îl laudă Grindeanu pe Nicușor Dan: „Are foarte multă stofă de politician. A dovedit o abilitate politică remarcabilă” # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut duminică seara cuvinte de apreciere la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a descris drept un „politician abil”, capabil să-și construiască atent strategiile și să câștige în momente-cheie. „Are foarte multă stofă de politician”, a spus Grindeanu, întrebat într-un interviu la Antena 3 despre actualul șef al […]
Cioloș: ”Balivernele” lui Călin Georgescu sunt instrumentate acum de o ”mașinarie a minciunii” # Aktual24
Fostul premier Dacian Cioloș a reacționat dur, duminică, după ce în spațiul public au reapărut acuzații pe care le numește „povești false și reciclate”, unele lansate inițial de Călin Georgescu. Cioloș spune că toate pot fi demontate cu documente publice, nu cu „bârfe și manipulări”. „Pe lângă aberațiile eterne cu ‘găști soroșiste’ sau ‘omul francezilor’, […]
Premierul Bolojan, la Oradea: „Dușmanii României nu sunt alții, ci hoția, deciziile proaste și lașitatea” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, la Oradea, un mesaj dur către clasa politică și către români, acuzând lașitatea, hoția și deciziile proaste ca fiind adevărații dușmani ai țării. „Nu mă îngrijorează ceea ce nu depinde de noi. Mă îngrijorează ceea ce depinde de noi și uneori nu facem. Mă îngrijorează lipsa de responsabilitate, tolerarea […]
Mănăstirea din Italia în care a primit comuniunea Carlos Acutis, adolescentul devenit sfânt milenial, a fost distrusă de un incendiu # Aktual24
Un incendiu violent a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, în nordul Italiei, ducând la evacuarea a 22 de călugăriţe, au anunţat duminică pompierii italieni. Această clădire, din secolul al XVII-lea, era locul în care Carlo Acutis, adolescentul italian care luna trecută a fost canonizat devenind primul sfânt milenial, a primit prima comuniune, scrie Le Figaro. […]
Ce liderii mondiali care vor participa luni la summitul pentru pace în Fâșia Gaza. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și liderii Hamas nu au confirmat prezența # Aktual24
Lideri din peste 20 de ţări vor participa luni la „summitul de pace” din Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roşie. Summitul va finaliza acordul care vizează încetarea războiului Israelului din Gaza. Reuniunea va fi prezidată de preşedintele SUA, Donald Trump, şi de preşedintele egiptean, Abdel Fatah al-Sisi. […]
Mîndruță explică: ”Polițiștii nu au meritat miștoul național în legăturăcu banii falși din Portul Constanțat”. Noua tehnică a falsificatorilor # Aktual24
Jurnalistul Lucian Mîndruță respinge ironiile pe seama banilor falși descoperiți de polițiști în Portul Constanța, afirmând că acest acțiunea lor a fost justificată. ”Falsificatorii de monede din Asia – China in special – au renuntat sa mai faca copiii perfecte si care risca dosare penale pentru cei prinsi cu ele. Si s-au reorientat spre o […]
Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie. Acesta va înlocui în cele din urmă ştampila manuală pe paşapoarte. Potrivit executivului european, sistemul va contribui la prevenirea migraţiei ilegale şi la îmbunătăţirea securităţii rezidenţilor UE, scrie news.ro. Noul sistem, care va fi implementat începând […]
Lider PNL, atac deschis la adresa PSD: ”Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă șaradă bine regizată” # Aktual24
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL și primar al Sectorului 6, și-a manifestat deschis, duminică, revolta față de modul în care PSD ”urzește” pentru a bloca alegerile din Capitală. Postarea lui Ciucu este extrem de dură la adresa PSD. ”Înțeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliție, așa cum am agreat săptămâna trecută. […]
Kremlin: “Trump rămâne angajat pentru o soluție politică, europenii și regimul de la Kiev arată o lipsă completă de dorință de a face ceva în acest sens” # Aktual24
“Președintele american Donald Trump rămâne fidel intenției sale de a realiza pacea în Ucraina, dar Kievul și Bruxelles-ul nu sunt interesate de dialog”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea publică rusă, relatează EFE, preluată de Agerpres. ”Îl auzim pe Trump insistând asupra necesității de a se așeza la masa […]
Un nou candidat la Primăria Capitalei. Acesta sugerează că ar putea fi susținut de PSD, PNL și chiar USR # Aktual24
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a lăsat de înțeles într-un interviu difuzat duminică, 12 octombrie, că își va depune candidatura la Primăria Capitalei. El a sugerat că ar putea să fie sprijinit de partidele din coaliția de guvernare. ”După 10 ani de administraţie în Bucureşti, cred că am acest drept de a gândi […]
Lukaşenko, discurs identic cu al propagandiștilor AUR/Georgescu: ”Zelenski este principalul obstacol în calea păcii” # Aktual24
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, deoarece în prezent nici Rusia, nici Statele Unite, nici măcar Europa nu se opun negocierilor pentru a pune capăt acestui război, a afirmat preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, în declaraţii difuzate duminică la televiziunea publică rusă, transmite EFE. „Eu tindeam să-i acuz pe liderii […]
O nouă tehnologie: SUA și UE transformă 1,2 milioane de kilometri de cabluri de pe fundul oceanului în sonare pentru vânătoare de submarine # Aktual24
Cablurile submarine cu fibră optică, care se întind pe peste 1,2 milioane de kilometri pe fundul oceanului, sunt utilizate într-un mod nou pentru războiul antisubmarin. O tehnologie în curs de dezvoltare numită Distributed Acoustic Sensing (DAS) face acest lucru posibil. Inițial concepute pentru comunicații, aceste cabluri sunt acum adaptate pentru a acționa ca rețele sonare […]
Președintele Serbiei, dezamăgit de oferta de furnizare a gazelor din partea Rusiei: ”Semnal prost pentru mine în toate sensurile” # Aktual24
Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat că este dezamăgit de decizia Rusiei, după luni de negocieri, de a oferi doar un acord de furnizare a gazelor pe termen scurt, care ar dura până la sfârșitul anului. Vucic a încercat să încheie un contract pe trei ani cu Gazprom după două întâlniri din acest an cu […]
Alegerile locale din Portugalia, pregătite să fie o nouă victorie pentru extrema dreaptă europeană # Aktual24
Acum cinci luni, alegerile naționale anticipate din Portugalia au făcut ca partidul de extremă dreaptă Chega să devină a doua cea mai mare forță în parlamentul țării. Duminică, 9,3 milioane de alegători lusitani se întorc la urne, de data aceasta pentru alegerile locale naționale. Cursa se anunță a fi una extrem de tensionată, candidații principali […]
Surpriză majoră în urma unor scurgeri de informații: Șase state arabe aprofundează cooperarea militară secretă cu Israelul # Aktual24
O investigație recentă a Washington Post a dezvăluit că șase state arabe – Iordania, Arabia Saudită, Egipt, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Qatar – și-au extins discret cooperarea militară cu Israelul în ultimii trei ani, citând surse familiarizate cu operațiunile clasificate. Potrivit articolului din Washington Post, „în ciuda condamnărilor publice dure la adresa Israelului de […]
Parisul simulează luni o inundaţie majoră pentru a-şi testa locuitorii. Exerciţiu în „condiţii reale” # Aktual24
Inundaţiile reprezintă primul risc natural care ameninţă Parisul, unde o revărsare a Senei ar putea afecta până la 700.000 de persoane, a declarat presei Pénélope Komitès, adjunctă responsabilă cu rezilienţa la primăria Parisului, organizatoarea exerciţiului. Astfel, Franţa va simula, luni, scenariul unei inundaţii majore a Senei, similară cu cea din 1910, pentru a sensibiliza locuitorii […]
Succes al propagandei pro-ruse? Doar 28% dintre români cred că România ar trebui să apere Republica Moldova în caz de atac, arată un sondaj Avangarde # Aktual24
Aproape jumătate dintre români nu au încredere că Armata Română ar rezista 48 de ore în cazul unui atac, arată un sondaj Avangarde realizat în octombrie. Totodată, doar 28% dintre români consideră că țara noastră ar trebui să intervină militar pentru a apăra Republica Moldova dacă aceasta ar fi atacată. Potrivit datelor, 49% dintre respondenți […]
Hamas a instalat puncte de control, a purtat schimburi de focuri cu grupuri rivale și a aplicat bătăi violente palestinienilor suspectați că au colaborat cu Israelul, la doar câteva ore după ce a fost convenită o încetare a focului pentru a pune capăt unui conflict de doi ani în Fâșia Gaza. Potrivit locuitorilor din Gaza […]
Cuba neagă că a trimis soldați să lupte alături de ruși în Ucraina. Acuzațiile Kievului și ale Washingtonului # Aktual24
Cuba dezminte că ar fi trimis militari să lupte alături de armata rusă în Ucraina, precizând că justiția țării îi sancționează pe mercenari, conform AFP, preluată de Agerpres. „Republica Cuba respinge acuzaţiile mincinoase pe care guvernul SUA le difuzează cu privire la o pretinsă participare a Cubei la conflictul militar în Ucraina”, a declarat într-un […]
Se reaprinde războiul comercial. China cere SUA să renunțe la tarife de 100% sau ia contramăsuri: „Corectați abordările greșite” # Aktual24
China a avertizat Statele Unite că vor urma măsuri contrare dacă președintele Donald Trump nu va renunța la amenințarea de a impune tarife de 100% asupra produselor chinezești. Ministerul chinez al Comerțului a cerut Washingtonului să „corecteze abordările greșite” și să evite escaladarea tensiunilor economice. Într-o declarație oficială, Beijingul a subliniat că „nu va ezita […]
Cinci mii de militari din 10 state NATO, inclusiv România, se pregătesc pentru un exercițiu de amploare care va începe simultan în 9 poligoane din țara noastră, peste aproximativ o săptămână, potrivit TVR. Astfel, Franța dislocă pentru prima dată o întreagă brigadă în România. Iar efortul logistic este pe măsură. A fost nevoie de trenuri, […]
Financial Times: SUA ajută Ucraina încă din vară să distrugă infrastructura energetică a Rusiei # Aktual24
Statele Unite au sprijinit Ucraina în desfășurarea atacurilor asupra infrastructurii energetice ruse de mai multe luni, a raportat Financial Times (FT) pe 12 octombrie, citând oficiali ucraineni și americani care au dorit să-și păstreze anonimatul. Atacurile ucrainene asupra facilităților petroliere din Rusia s-au intensificat semnificativ în această vară, perturbând operațiunile și agravând deficitul de combustibil […]
Serviciul Român de Informații scapă adesea ieftin în fața criticilor. În parte pentru că SRI nu e puternic doar în chestiuni de securitate națională, ci și în alte zone în care n-ar trebui să fie, așa că sunt mulți care aleg prudența. Noul consilier prezidențial Ludovic Orban nu s-a ferit însă de la a arăta […]
„Înțelepciune rusească”: Kremlinul a înghețat Fondul Național de Bunăstare, după ce a tocat două treimi din activele sale pe armament – pensiile a milioane de ruși sunt în pericol # Aktual24
Guvernul Federației Ruse a decis să limiteze drastic utilizarea Fondului Național de Bunăstare (FNB), după ce aproape două treimi din activele sale lichide au fost consumate în contextul războiului din Ucraina. Consecințele acestei măsuri riscă să afecteze direct populația, în special pensionarii, în condițiile în care sistemul de pensii deja înregistrează un deficit major. Potrivit […]
Dmitri Peskov acuză conducerea Moldovei că „se agață cu orice preț de putere” – după ce partidul Maiei Sandu a câștigat categoric majoritatea în Parlamentul de la Chișinău # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat dur conducerea actuală a Republicii Moldova, acuzând-o că face tot posibilul pentru a rămâne la putere, indiferent de mijloace. Declarațiile au fost făcute în contextul recentei strategii militare adoptate de Chișinău, care identifică Rusia drept o amenințare și prevede creșterea cheltuielilor militare. „Vedem cum autoritățile moldovene […]
Noroc chior sau manipularea piețelor? Un „investitor” misterios a obținut un profit de 192 de milioane de dolari după ce Donald Trump a anunțat tarife de 100% pe importurile din China # Aktual24
Piața criptomonedelor a fost zguduită recent de un val puternic de volatilitate care a generat lichidări record și profituri extraordinare pentru câțiva jucători mari. Totul a început după ce președintele american Donald Trump a anunțat subit impunerea unor tarife de 100% asupra importurilor din China, măsură ce a declanșat panică pe piețele financiare globale, inclusiv […]
Ministerul apărării israelian: După eliberarea ostaticilor, toate tunelurile Hamas din Gaza vor fi distruse # Aktual24
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să „distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza” după eliberarea ostaticilor încă ţinuţi captivi în enclava palestiniană, informează EFE, potrivit Agerpres. Într-un mesaj pe contul său de pe platforma X, ministrul a declarat că „marea provocare” cu care se confruntă Israelul în urma eliberării ostaticilor […]
Șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad, vrea instruire militară ca în Elveția și Israel: „Toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma” # Aktual24
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că ar dori ca toți cetățenii României să dețină cunoștințe minimale de utilizare a armelor, argumentând că astfel fiecare familie ar putea fi capabilă să se apere în caz de criză. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3 CNN. Generalul […]
Avertizare de vânt puternic în zonele de munte din Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița. Vremea se răcește # Aktual24
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică dimineața, două avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zonele de munte ale județelor Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița, valabile până la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, în zonele de munte ale celor patru județe, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări puternice și […]
Schimburi de focuri violente au izbucnit la granița dintre Afganistan și Pakistan, ambele părți se acuză de declanșarea conflictului – VIDEO # Aktual24
Granița dintre Afganistan și Pakistan a redevenit un punct fierbinte al tensiunilor regionale, după ce armatele celor două state s-au angajat sâmbătă în schimburi intense de focuri de artilerie în mai multe provincii de frontieră: Khost, Nangarhar, Paktika, Paktia și Kunar. Escaladarea vine pe fondul acuzațiilor lansate de administrația talibană privind încălcarea spațiului aerian afgan […]
Sfârșitul unei ere: postul de televiziune MTV, atât de îndrăgit în anii 1990, își încetează emisia în Marea Britanie și alte țări europene # Aktual24
Compania media americană Paramount a anunțat închiderea mai multor canale MTV din Regatul Unit și alte țări europene până la finalul anului, într-o mișcare care marchează sfârșitul unei ere pentru televiziunea muzicală. Decizia face parte dintr-un plan global de reducere a costurilor cu 500 de milioane de dolari, anunță BBC. Vor fi închise canale emblematice […]
Într-o comună din Maramureș, cei care abandonează animale pe marginea drumurilor vor fi „vânați” cu drona # Aktual24
Fenomenul abandonului de animale a scăpat de sub control în comuna Recea, județul Maramureș. Zeci de câini și pisici sunt lăsați săptămânal pe marginea drumurilor, iar autoritățile locale au decis să intervină cu mijloace moderne: folosesc o dronă pentru a-i depista pe cei vinovați, scrie cotidianul Cuget liber. Noua „colegă” a polițiștilor locali – o […]
Moaștele Sfântului Francisc din Assisi vor fi expuse public pentru prima dată în 800 de ani, în Italia # Aktual24
Moaștele Sfântului Francisc din Assisi, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii Catolice, vor fi scoase din criptă și expuse public pentru venerare, pentru prima dată în aproape 800 de ani. Evenimentul se va desfășura între 22 februarie și 22 martie 2026, în Bazilica ce îi poartă numele din Assisi, Italia, informează ziarul local, […]
O nouă provocare rusească: grupuri armate neidentificate au fost semnalate la granița dintre Estonia și Rusia – VIDEO # Aktual24
Situația de la granița dintre Estonia și Rusia a devenit recent tot mai tensionată, în contextul în care autoritățile estoniene au raportat activități neobișnuite ale unor grupuri armate fără însemne oficiale. Pe 11 octombrie 2025, Estonia a decis închiderea temporară a drumului de trecere prin „Saatse Boot” — o porțiune de teritoriu rusesc pe care […]
Viktor Orban strânge semnături: “Trebuie să demonstrăm din nou că poporul maghiar nu vrea război” # Aktual24
Premierul ungar Viktor Orban a lansat o petiție împotriva unui plan de apărare discutat în prezent de liderii Uniunii Europene. Într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook, el avertizează că „Europa se îndreaptă rapid spre un război” cu Rusia și vrea ca “poporul maghiar să arate că nu este de acord cu asta.” Viktor Orban spune […]
Egiptul confirmă summitul pentru pace prezidat de Trump şi Sissi. Eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă # Aktual24
Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat, potrivit news.ro. „Summitul are ca scop încetarea războiului din Fâşia Gaza, consolidarea eforturilor de instaurare a păcii şi stabilităţii în Orientul […]
Khalil al-Hayya, șeful delegației Hamas la negocierile de încetare a focului, a părăsit sâmbătă orașul turistic egiptean Sharm el-Sheikh, împreună cu majoritatea membrilor echipei de negocieri, a declarat o sursă palestiniană pentru BBC. Doar doi înalți oficiali Hamas au rămas în oraș: Ghazi Hamad, care supraveghează coordonarea cu Egiptul, și Ihab Jabarin, responsabil pentru dosarul […]
La o zi după ce armistițiul între Israel și Hamas a intrat în vigoare, zeci de mii de persoane au participat la un marș pro-palestinian în centrul Londrei. Poliția a trebuit să separe protestatarii pro-palestinieni de cei pro-israelieni # Aktual24
Zeci de mii de protestatari pro-palestinieni s-au adunat în centrul Londrei la o zi după ce armistițiul între Israel și Hamas a intrat în vigoare în Gaza. Demonstrația, organizată de Coaliția Palestiniană, a început sâmbătă după-amiază de-a lungul Victoria Embankment, iar participanții au mărșăluit apoi spre Whitehall, unde a avut loc un miting. Imaginile au […]
Diane Keaton, vedeta premiată cu Oscar din filmele „Annie Hall”, „Nașul” și „Tatăl miresei”, ale cărei maniere excentrice și vibrante și profunzime au făcut-o una dintre cele mai singulare actrițe ale unei generații, a murit. Avea 79 de ani. Potrivit unui purtător de cuvânt citat de revista People, actrița a murit în California alături de […]
Germania: Mai mulți răniți după un incident armat la o casă de pariuri sportive din orașul Giessen # Aktual24
Cel puțin trei persoane au fost rănite sâmbătă după ce o persoană a deschis focul într-o piață dintr-un oraș din centrul Germaniei, potrivit presei locale. Împușcăturile ar fi avut loc la o casă de pariuri sportive din piața din Giessen, situată în landul central Hesse, potrivit DW. În jurul orei 20:00, poliția a declarat că […]
SUA: Patru morți și cel puțin 12 răniți într-un atac armat în Mississippi după un meci de fotbal la liceu # Aktual24
Patru persoane au fost ucise și cel puțin alte 12 au fost rănite într-un atac armat petrecut în orașul Leland, din nord-vestul statului american Mississippi, vineri noapte, a declarat John Lee, primarul orașului. Primarul John Lee a declarat pentru CNN că 16 persoane au fost împușcate și patru au fost ucise în apropierea centrului orașului […]
