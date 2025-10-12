Căpitanul Ianis Hagi, decisiv în România - Austria: „99% vor crede că e o coincidență, dar nu e”
Gazeta Sporturilor, 13 octombrie 2025 00:20
Ianis Hagi, 26 de ani, a comentat victoria cu Austria, 1-0, obținută cu un gol venit în minutul 90+5.Ianis, căpitan astăzi, este cel care a oferit pasa decisivă la golul semnat de Virgil Ghiță. Mijlocașul lui Alanyaspor a centrat din partea dreaptă, iar fostul lui coleg de la Farul a reluat cu capul pentru 3 puncte prețioase.Dar ce înseamnă acest succes în opinia lui Ianis?„Înseamnă încredere, pozitivitate, să credem și să credeți în noi. ...
• • •
Acum 10 minute
00:50
Valentin Mihăilă, despre faza delicată din România - Austria: „Am forțat un pic, recunosc” # Gazeta Sporturilor
Integralist în România - Austria 1-0, Valentin Mihăilă (25 de ani) s-a arătat încântat de prestația lui și a colegilor, considerând că i-au surclasat pe adversari în meciul decis de golul târziu al lui Virgil Ghiță, venit în minutul 90+5.Mihăilă a fost cel mai periculos om de atac al României. În prima repriză a purtat câteva contraatacuri primejdioase și a ratat poarta cu o execuție acrobatică, în a doua a lovit bara cu o execuție de la distanță. ...
00:50
Ionuț Radu a dezvăluit ce a vorbit cu Mircea Lucescu după meci: „Asta mi-a spus” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Radu, portarul naționalei, a spus ce a vorbit cu selecționerul Mircea Lucescu imediat după România - Austria, scor 1-0. Certat de Mircea Lucescu pentru meciul făcut cu Moldova, Ionuț Radu a spus că a fost felicitat de selecționer după meciul cu Austria. Are încredere că România va fi la Cupa Mondială din 2026. A mai spus că el, dar nici ceilalți fotbaliști din lot, nu se gândesc la o posibilă plecare a lui Lucescu. VIDEO. ...
Acum 30 minute
00:40
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața # Gazeta Sporturilor
Virgil Ghiță, 27 de ani, eroul improbabil al României din meciul cu Austria, câștigat dramatic de „tricolori”, la ultima fază (1-0), a trecut printr-o dramă teribilă în 2021, când fotbalistul născut la Pitești și-a pierdut mama. La 27 de ani, împliniți în iunie, Virgil Ghiță experimentează cel mai special moment din carieră. Stoperul transferat vara aceasta la Hannover, în 2. ...
00:40
Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick: „Am fost fraieri, nu ne-ați surprins cu nimic! Este extrem de supărător” # Gazeta Sporturilor
Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a identificat cauzele pentru care echipa lui a fost învinsă de România, scor 0-1, în preliminariile pentru Mondial. Rangnick și-a „urecheat” jucătorii pentru golul primit în prelungiri de la Virgil Ghiță. A spus că se aștepta la un meci greu pe Arena Națională și că România nu l-a surprins cu nimic. Exclude posibilitatea ca Austria să fie învinsă de Cipru și Bosnia, în ultimele două partide ale grupei. ...
00:40
„Austriacul” Raul Florucz a vorbit în română după eșecul de la București: „Tot respectul pentru România, să ne vedem la Mondial” # Gazeta Sporturilor
Raul Florucz, 24 de ani, extrema născută în Austria din părinți români, care a ales să reprezinte Austria deși a fost în discuții cu FRF, a venit la microfon după meciul din această seară, câștigat de „tricolori” cu 1-0.Florucz, legitimat în Belgia, la Union SG, a bifat astăzi a treia lui apariție pentru prima reprezentativă austriacă. A intrat în ultimele minute și a asistat de aproape la golul care a făcut diferența. ...
00:30
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, selecționerul României, a declarat că va pleca dacă nu va califica echipa de pe primul loc la Campionatul Mondial. Anunțul a venit după victoria cu Austria, scor 1-0.Legat de victoria obținută la ultima fază cu Austria, Lucescu s-a arătat mulțumit. A lăudat mai mulți jucători, apreciind în mod special evoluția lui Ianis Hagi, căpitanul naționalei, pasatorul decisiv la golul lui Ghiță. ...
00:30
Fostul internațional Basarab Panduru, 55 de ani, s-a arătat impresionat de jocul României contra Austriei. Un gol înscris de Virgil Ghiță în minutul 90+5 a adus o victorie mare pentru reprezentativa noastră, scor 1-0.Panduru nu a fost dat pe spate de Austria, liderul grupei, dar consideră că la felul în care a arătat jocul austriecilor a „contribuit” din plin și selecționata noastră. ...
00:30
Ce s-a întâmplat pe gazon imediat după România - Austria » Ianis Hagi, șef de galerie + cu cine a vorbit Mircea Lucescu # Gazeta Sporturilor
Bucuria a fost la cote maxime pe Arena Națională imediat după România - Austria, scor 1-0. Ianis Hagi a preluat rolul de șef de galerie, iar Mircea Lucescu a stat de vorbă cu portarul Ionuț Radu.Golul marcat de Virgil Ghiță în prelungiri a dat startul petrecerii pe Arena Națională, la capătul unui meci bun făcut de România. Imediat după partidă, fotbaliștii naționalei au sărbătorit victoria alături de suporteri.GALERIE FOTO. ...
Acum o oră
00:20
Virgil Ghiță, eroul României, imediat după meciul cu Austria: „Îmi pare rău că a trebuit să se întâmple asta” # Gazeta Sporturilor
Virgil Ghiță, eroul României din meciul cu Austria, scor 1-0, a oferit declarații la finalul partidei de pe Arena Națională. Virgil Ghiță a spus că este una dintre cele mai frumoase seri din viața lui. Marcatorul singurului gol din meciul de pe Arena Națională îi pare foarte rău de accidentarea lui Mihai Popescu. A spus că s-a interesat de situația colegului imediat după meci. ...
00:20
00:20
Gică Popescu, reacție imediată după România - Austria: „O spun pentru a treia oară” # Gazeta Sporturilor
Gică Popescu, fostul căpitan al naționalei României, a analizat victoria cu Austria, scor 1-0, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.Fostul mare fundaș a declarat că victoria tricolorilor a fost meritată, dar a îndemnat la calm. Popescu a îndemnat ca toată concentrarea să meargă acum pe meciul cu Bosnia, de pe 15 noiembrie. Pe 18 noiembrie, România va juca cu San Marino. ...
00:10
Calcule: România se poate califica direct la Campionatul Mondial + Meciul cu Bosnia, crucial # Gazeta Sporturilor
România a câștigat cu Austria la ultima fază, scor 1-0, prin golul marcat de fundașul central Virgil Ghiță. „Tricolorii” și-au păstrat șansele matematice la locul 1 în grupă, însă tot au nevoie de o mică minune. În schimb, locul 2 e plauzibil în acest moment.România mai are de jucat cu Bosnia, pe 15 noiembrie. Trei zile mai târziu va înfrunta San Marino. Austria, echipa de pe primul loc, mai are de jucat cu Cipru și Bosnia. ...
00:10
Meciul României cu Austria, scor 1-0, a fost întrerupt pe final, timp ce un minut, după ce un spectator a sărit din tribune și a pătruns pe gazon.Bărbatul a păcălit vigilența stewarzilor și a intrat pe teren, unde a făcut un sprint de zeci de metri înainte să fie prins. Toată scena a fost surprinsă de reporterii GSP prezenți pe gazon.FOTO. ...
00:10
MM Stoica, la cald după România - Austria: „O nenorocire!” » Primul diagnostic în cazul lui Mihai Popescu # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, 60 de ani, președinte al Consiliului de Administrație la FCSB, a comentat victoria României cu Austria (1-0) și spune despre fundașul echipei lui, Mihai Popescu, accidentat în această seară, că este suspect de ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului stâng.Titular astăzi, Mihai Popescu a ieșit forțat în minutul 72 al meciului. ...
00:00
10 concluzii după România - Austria 1-0 în preliminariile Campionatului Mondial 2026.1. România - Austria a fost 4-1 la șanse de gol. Niciun român nu a jucat slab. Meritam victoria.2. Anostă prima parte. România a apărat ce Austria nu putea să atace. Naționala lui Rangnick e construită să lovească și să fugă, atacurile poziționale o jenează, iar singura ocazie reală de până în pauză i-a aparținut lui Mihăilă.3. ...
00:00
Ilie Dumitrescu, imediat după România - Austria: „Am câștigat un jucător de echipă națională” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Ilie Dumitrescu a tras concluziile imediat după victoria României în fața Austriei, scor 1-0, din preliminariile pentru Mondial. Ilie Dumitrescu este de părere că România i-a fost superioară Austriei în acest meci, iar victoria adusă de Virgil Ghiță în prelungiri este pe deplin meritară. A fost impresionat de Vlad Dragomir, despre care a spus că este un mare câștig pentru națională. ...
Acum 2 ore
23:50
23:40
Mihai Popescu s-a accidentat în România - Austria! Imagini emoționante pe margine: consolat de Șut și de rivalul din Superligă # Gazeta Sporturilor
Mihai Popescu (32 de ani), fundașul central al celor de la FCSB, a ieșit accidentat din meciul România - Austria, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.Era minutul 71, iar stoperul campioanei României a acuzat o accidentare la genunchi, într-un moment în care elevii lui Mircea Lucescu erau tot mai insistenți în atac. GALERIE FOTO. ...
23:30
Rezultatul reușit de Bosnia duminică, la ultimul test înainte de decisivul cu România # Gazeta Sporturilor
Bosnia a câștigat în Malta, scor 4-1, într-un joc amical. A fost ultimul test înainte de partida cu România, de luna viitoare.Bosnia - România va avea loc pe 15 noiembrie, în penultima etapă a grupei din preliminariile Campionatului Mondial. „Tricolorii” sunt obligați să câștige pentru a mai spera la primele două locuri în grupă.Bosnia a remizat joi seară cu Cipru, scor 2-2, fiind egalată în prelungiri, după un penalty acordat cu VAR. ...
23:30
Valentin Mihăilă (25 de ani) a cerut penalty în minutul 67 al meciului dintre România și Austria, în urma unui duel cu Stefan Posch, dar s-a ales doar cu un cartonaș galben, pentru proteste sau suspiciunea de simulare.Cu mai puțin de 30 de minute rămase din duelul de pe Arena Națională, Valentin Mihăilă a purtat o acțiune periculoasă în flancul lui. ...
23:10
Andrei Burcă, 32 de ani, a primit cartonașul galben în minutul 53 al meciului cu Austria, ceea ce înseamnă că va fi suspendat pentru următoarea partidă a naționalei, pe 15 noiembrie, în Bosnia și Herțegovina.Mircea Lucescu avea 4 jucători în pericol de suspendare, în caz că ar fi fost avertizați astăzi. Dintre ei, doi au fost titulari: Ianis Hagi și Andrei Burcă. ...
23:00
Revenim în direct și răspundem LIVE la întrebările voastre despre fotbalul englez | Premier GSP # Gazeta Sporturilor
Luni, ora 14:00, revenim LIVE cu emisiunea Premier GSP, show-ul Gazetei dedicat fotbalului englez. Vă invităm să ne lăsați întrebări acum sau în timpul emisiunii: 4 jurnaliști vor încerca să răspundă tuturor curiozităților.Luni, ora 14:00, vă invităm să ne fiți alături la prima ediție LIVE de Premier GSP din acest sezon. Moderatorul Daniel Grigore va avea 3 invitații, pe jurnaliștii Sebastian Culea, Claudiu Râpan și Alexandru Stanciu. ...
Acum 4 ore
22:50
Emil Săndoi și Raul Rusescu au analizat în direct la GSP Live Special prima repriză a meciului România - Austria, din preliminariile pentru Cupa Mondială. Raul Rusescu s-a declarat foarte mulțumit de prima repriză făcută de „tricolori” în meciul cu Austria. Consideră că aceasta a fost cea mai bună repriză făcută de România în mandatul lui Mircea Lucescu. ...
22:40
Pauză în România - Austria » Reacții la GSP Live Special: „Cea mai bună repriză din mandatul lui Lucescu!” # Gazeta Sporturilor
22:30
Reprezentativă feminină a României a pornit cu o victorie la Campionatul European pe echipe, unde vizează medalia de aur # Gazeta Sporturilor
22:30
Scenografia pregătită de galerie pentru decisivul cu Austria + Cine a pozat TOATE mișcările din peluză # Gazeta Sporturilor
„Luptați pentru patrie, luptați pentru tricolor” i-a îndemnat galeria României pe jucătorii lui Mircea Lucescu, înaintea meciului cu Austria. Pe parcursul jocului, observatorul delegat de UEFA a imortalizat fiecare mișcare a galeriei române.Pentru meciul cu Austria, decisiv în vederea rămânerii în cărți pentru primele două poziții, galeria României a pregătit o scenografie menită să le insufle încredere băieților pregătiți de Mircea Lucescu. ...
22:10
Echipa feminină a României a pornit cu o victorie la Campionatul European pe echipe, unde vizează medalia de aur # Gazeta Sporturilor
22:00
Echipa feminină a României a pornit cu o victorie a Campionatul European pe echipe, unde vizează medalia de aur # Gazeta Sporturilor
22:00
Mircea Lucescu, selecționerul României, a explicat de ce l-a titularizat pe Vlad Dragomir în meciul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial.Dragomir a bifat al treilea meci al lui la națională. A jucat și joi, în amicalul cu Moldova, scor 2-1. Mijlocașul lui Pafos a fost trimis în linia de mijloc alături de Marius Marin.Selecționerul a explicat de ce l-a ales în detrimentul lui Răzvan Marin. ...
21:50
A analizat la GSP Live Special echipa de start a lui Mircea Lucescu: „Ca să fiu sincer” # Gazeta Sporturilor
Emil Săndoi a analizat în direct la GSP Live Special echipa de start trimisă de Mircea Lucescu în meciul România - Austria, din preliminariile Cupei Mondiale. Emil Săndoi nu este deloc surprins de echipa de start aleasă de Mircea Lucescu. Se aștepta ca Ianis Hagi să fie titular și cu Austria. ...
21:50
Prima reprezentativă a Insulelor Feroe a obținut o victorie istorică, 2-1 cu Cehia, țară cu o populație de aproape 200 de ori mai mare! Victoria insularilor deschide calea pentru calificarea Croației la Campionatul Mondial, o formalitate pentru Modric, Kovacic și compania.Luna octombrie poate fi oficial consemnată drept cea mai bună din istoria fotbalului feroez! Pentru prima dată în istoria recentă, selecționata din Insulele Feroe a obținut victorii consecutive. ...
21:20
Două aspecte reproșate de Mihai Stoica înainte de România - Cipru: „Nu-mi convine, nu înțeleg!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, 60 de ani, președinte al Consiliului de Administrație la FCSB, a comentat echipa de start aleasă de Mircea Lucescu pentru meciul decisiv dintre România și Austria. Oficialului campioanei nu i-a picat bine că Florin Tănase începe ca rezervă, iar David Miculescu nici măcar nu a prins foaia de joc.FCSB a dat 6 jucători la acțiunea din această lună. ...
21:10
Imagini din culise de la România - Austria » După fan zone, grătarele! Cum au fost primiți spectatorii la „decisivul” din preliminarii: surprize la VIP # Gazeta Sporturilor
GSP.ro prezintă atmosfera în care suporterii care au ales să urmărească meciul România - Austria de pe Arena Națională au fost primiți pe cel mai tare stadion al țării. Peste 35.000 de bilete au fost vândute la meciul în care miza este una importantă pentru „tricolori”: păstrarea șanselor pentru locul doi al grupei din preliminariile pentru Mondialul din 2026. GALERIE FOTO. ...
21:10
Interviu de gală cu legenda Austriei, Andreas Herzog: „La București, vom obține calificarea la Mondiale după 27 de ani” + Amintiri inedite cu prietenul Lupescu: „Locuia la noi acasă” # Gazeta Sporturilor
Supranumit „Maradona din Alpi” pentru formidabilele sale calități tehnice, Andreas Herzog e unul dintre oamenii care au făcut istorie în Bundesliga și în naționala Austriei. Face o avancronică concisă înainte de partida lui Das Team de pe Arena Națională și rememorează episoade petrecute în copilărie cu Ionuț Lupescu, la VienaAndreas Herzog, 57 ani, e un monument în fotbalul austriac. ...
Acum 6 ore
20:50
20:40
Leon Marchand, primul sub linie în proba de 200 m liber » Luke Hobson s-a calificat cu primul timp în finala de la Carmel # Gazeta Sporturilor
Leon Marchand (23 de ani) a fost al nouălea în seriile probei de 200 m liber în prima etapă a Cupei Mondiale, desfășurată în bazin scurt, la Carmel (Indiana). Leon Marchand a încercat probe pe care nu le introduce de obicei în programul său. În cadrul primei etape de Cupă Mondială în bazin scurt de la Carmel (Indiana), francezul era înscris în șapte probe, dar a rămas cu cinci, renunțând la 100 m mixt și la 100 m liber. ...
20:20
FIFA pregătește o măsură fără precedent » Campionatul Mondial se va juca în alt an # Gazeta Sporturilor
Campionatul Mondial din 2034 s-au putea disputa în alt an. Mai exact, în 2035, în luna ianuarie. Competiția va fi organizată de Arabia Saudită.FIFA ia serios în calcul să multe Mondialul din 2034 iarna. Sunt șanse mari ca perioada aleasă să fie luna ianuarie a anului 2035, potrivit The Athletic.Campionatul Mondial din 2034 s-ar putea muta în ianuarie 2035În 2022, când Mondialul s-a disputat tot în Zona Golfului, în Qatar, FIFA a ales perioada 22 noiembrie - 18 decembrie. ...
20:20
Cine este căpitanul „tricolor” în România - Austria » Imaginile din vestiar l-au dat de gol # Gazeta Sporturilor
Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) l-a desemnat pe Ianis Hagi (26, mijlocaș ofensiv) căpitan pentru meciul România - Austria din preliminariile Campionatului Mondial.La fel ca în meciul amical cu Moldova, scor 2-1, în care a marcat al doilea gol al „tricolorilor”, Ianis Hagi va începe din primul minut și împotriva austriecilor. Fiul lui Gică Hagi păstrează pe braț și banderola de căpitan.GALERIE FOTO. ...
20:00
În deplasare, Prunea l-a întâlnit pe fostul Balon de Aur: „Incredibil, este pe jumătate român!” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea, 57 de ani, delegat UEFA, este în Insulele Feroe pentru meciul pe care insularii îl joacă în această seară contra Cehiei, în preliminariile Campionatului Mondial. Cu această ocazie, fostul portar român l-a întâlnit pe Pavel Nedved, Balonul de Aur din 2003, care a transmis un mesaj pentru publicul din România.Colaborarea cu UEFA îl duce pe Florin Prunea în diferite țări și la diverse meciuri. ...
19:00
Zinedine Zidane (53 de ani), legenda lui Real Madrid, a lui Juventus și a naționalei Franței, a anunțat că va reveni pe bancă. Și a numit echipa pe care vrea să o pregătească.Zizou nu a mai antrenat din 2021, de când a plecat de la Real Madrid. A așteptat să preia naționala Franței după Mondialul din 2022, dar Didier Deschamps nu a mai eliberat postul. În schimb, selecționerul francez a anunțat că va pleca la vară, după CM din SUA, Canada și Mexic. ...
19:00
După două zile de negocieri, Steven Gerrard i-a dat răspunsul final lui Rangers # Gazeta Sporturilor
Steven Gerrard, 45 de ani, a fost ofertat să revină pe banca lui Rangers, unde a câștigat titlul în 2021, dar a ales să nu dea curs propunerii.Legendarul fost mijlocaș englez a mai lucrat pe Ibrox între 2018 și 2021, cucerind titlul în sezonul 2020/2021, cu Ianis Hagi printre jucătorii pe care i-a avut atunci sub comandă.Cu postul de antrenor vacant după demiterea lui Russell Martin, Rangers a încercat, dar nu a reușit să-l convingă pe Gerrard să revină în circuit. ...
19:00
Austria, „tocătorul” de selecționeri români » Trei antrenori ai „naționalei” dați afară după meciuri cu Das Team + controversa din jurul demiterii lui Lucescu din 1986: „Nu a intervenit Valentin Ceaușescu” # Gazeta Sporturilor
De-a lungul anilor, Austria și-a creat faima de națională care produce demiteri pe banca naționalei României. Nu doar Mircea Lucescu a suferit după un 4-0 cu reprezentativa din inima Europei, în urmă cu 39 de ani, ci și alți doi selecționeri au rămas fără post după eșecuri cu Austria. „Il Luce” a evocat posibila repetare acum a experienței din 1986. ...
Acum 8 ore
18:50
18:40
Riscă o suspendare de 10 meciuri din cauza gestului făcut în fața lui Istvan Kovacs # Gazeta Sporturilor
Rey Manaj riscă o suspendare drastică după gestul făcut în meciul Albaniei cu Serbia, scor 1-0. Atacantul de la Sharjah a primit cartonașul galben de la Istvan Kovacs, însă FIFA ar putea să intervină.Manaj a marcat în prelungirile primei reprizei, apoi s-a bucurat cu un gest controversat. A făcut semnul vulturului bicefal, care are semnificații istorice atât pentru albanezi, cât și pentru sârbi. ...
18:40
Thomas Ceccon, campion olimpic, mondial și european: „Nu sunt invidios pe banii lui Jannik Sinner. A spune că noi, înotătorii, câștigăm cel mult 15.000 de dolari este un fapt, nu invidie” # Gazeta Sporturilor
Înotătorul italian Thomas Ceccon (24 de ani), cvadruplu medaliat olimpic, câștigător a nouă distincții mondiale și a nouă europene în bazin de 50 m, a abordat mai multe aspecte ale sportului, printre care și diferența de premii între tenis și înot, într-un interviu pentru Corriere della Sera.Thomas Ceccon este una dintre cele mai îndrăgite figuri ale înotului mondial. ...
18:40
Într-un moment în care Viktor Gyokeres este intens criticat pentru recentele prestații avute la naționala Suediei, aflată pe ultimul loc într-o grupă cu Elveția, Kosovo și Slovenia în preliminariile pentru Mondialul din 2026, Cristhian Mosquera are o altă părere și s-a declarat impresionat de colegul său de la Arsenal.„Gyokeres este o fiară, un animal. Antrenamentele cu el îi ajută pe fundași să se îmbunătățească. ...
18:30
Românul Nicolae Soare, 34 de ani, a stabilit un nou record național în proba masculină de maraton, oprind cronometrul la 2 ore, 11 minute și 58 de secunde în cadrul Maratonului București, competiție care a avut loc astăzi, 12 octombrie.Recordul național în proba de maraton data din 3 septembrie 1978, stabilit de Cătălin Andreica în cadrul Campionatului European de Atletism de la Praga: 2:12:30.La 47 de ani distanță, timpul lui Andreica a fost depășit. ...
18:00
Manchester United pregătește primul transfer al iernii » 70 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Manchester United intenționează să facă o ofertă de 70 de milioane de euro în această iarnă pentru starul lui Crystal Palace, Adam Wharton (21 de ani), care evoluează pe postul de mijlocaș. Mijlocașul central de 21 de ani a fost urmărit îndeaproape de Ruben Amorim și de scouterii echipei în ultimele săptămâni și este unul dintre favoriții celor de pe „Old Trafford” în dorința lor de a-și întări mijlocul terenului. ...
17:50
Presa din Italia a tras o concluzie despre Cristi Chivu, la 4 luni după ce a semnat cu Inter # Gazeta Sporturilor
Au trecut 4 luni de la numirea lui Cristi Chivu pe banca lui Inter Milano, vicecampioana Italiei și a Europei. Italienii au observat aspectul pe care românul l-a îmbunătățit la elevii lui față de ce se întâmpla sezonul trecut, sub comanda lui Simone Inzaghi.Concret, presa din Italia a remarcat că jucătorii lui Inter sunt mult mai bine pregătiți fizic de când Chivu a devenit antrenorul nerrazurrilor. ...
17:50
Poveste de basm la Shanghai: locul 204 în lume a câștigat turneul Masters 1000, învingându-și vărul în finală! # Gazeta Sporturilor
Monegascul Valentin Vacherot, 26 de ani, a devenit primul jucător de tenis din afara top 200 care câștigă un turneu de categorie Masters 1000, învingându-și vărul în finala de la Shanghai, pe Arthur Rinderknech, în 3 seturi: 4-6, 6-3, 6-3.Valentin Vacherot a intrat în turneul din Shanghai în faza calificărilor, ocupând locul 204 în lume. ...
