EXCLUSIV | Primele informaţii despre accidentarea lui Mihai Popescu! MM Stoica e îngrijorat. ”Am vorbit cu medicul nostru”

Primasport.ro, 13 octombrie 2025 00:20

EXCLUSIV | Primele informaţii despre accidentarea lui Mihai Popescu! MM Stoica e îngrijorat. ”Am vorbit cu medicul nostru”

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
00:50
VIDEO | Mircea Lucescu a explicat succesul cu Austria. ”Totul vine de la minte” Primasport.ro
Acum 30 minute
00:40
”Am lăsat totul pe teren din primul până în ultimul”. Valentin Mihăilă, încântat de spiritul naţionalei Primasport.ro
00:40
VIDEO | Danemarca – Grecia 3-1. Meci decis pe erori mari de apărare Primasport.ro
00:30
VIDEO | Ianis Hagi, decisiv în victoria epică cu Austria. ”Nu e o coincidenţă” Primasport.ro
00:30
VIDEO | ”Este un gol aparte”. Reacţia superbă a lui Virgil Ghiţă după ce a marcat cu Austria la ultima fază Primasport.ro
Acum o oră
00:20
EXCLUSIV | Primele informaţii despre accidentarea lui Mihai Popescu! MM Stoica e îngrijorat. ”Am vorbit cu medicul nostru” Primasport.ro
00:20
”E de vis! Nişte momente ireale!” Explozie de bucurie pentru Alex Chipciu Primasport.ro
Acum 2 ore
23:40
România - Austria 1-0. Răsplata pentru sacrifiuciu! Tabela deblocată la ultima fază! Primasport.ro
23:30
Vicecampioanele en-titre au început lansat europeanul de tenis de masă pe echipe Primasport.ro
23:10
LIVE TEXT | România - Austria, pe PrimaSport.ro! Mihăilă a lovit bara din cădere! Primasport.ro
23:00
Probleme pentru meciul cu Bosnia! Un jucător de bază va fi suspendat Primasport.ro
Acum 4 ore
22:30
LIVE TEXT | România - Austria, pe PrimaSport.ro! Joc foarte curajos al ”tricolorilor” Primasport.ro
22:20
Gică Popescu crede că Ianis Hagi are atuurile pentru a fi căpitanul naţionalei. ”Are acelaşi pedigri ca şi tatăl său” Primasport.ro
22:20
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria Primasport.ro
22:00
LIVE TEXT | România - Austria, pe PrimaSport.ro! Ocazie spectaculoasă a lui Mihăilă Primasport.ro
21:50
LIVE TEXT | România - Austria, pe PrimaSport.ro! Echipele de start Primasport.ro
21:20
MM Stoica critică două absenţe din echipa de start a României: "Mi se pare..." | EXCLUSIV VIDEO Primasport.ro
21:10
VIDEO | Insulele Feroe a furnizat o surpriză uriaşă în preliminariile CM Primasport.ro
Acum 6 ore
20:50
LIVE TEXT | România - Austria, de la 21:45, pe PrimaSport.ro! Echipele de start Primasport.ro
20:40
Luis Suarez a atins borna de 600 goluri marcate în carieră Primasport.ro
20:20
Cine va purta banderola de căpitan la meciul cu Austria Primasport.ro
20:10
Jacob Kiplimo a înregistrat unul dintre cei mai buni timpi din istorie la maratonul de la Chicago Primasport.ro
20:00
Fosta legendă a lui Dinamo nu a rămas impresionat de jocul echipei: "E departe drumul până la campionat!" Primasport.ro
19:40
CSM Constanţa, învinsă la scor de HC Dukla, în turul 2 al European Cup Primasport.ro
19:30
Victor Piţurcă surprinde înainte de meciul cu Austria. ”Jucătorii noştri se vor concentra şi vor da absolut totul” Primasport.ro
19:10
Se face până la urmă transferul pe axa AC Milan – Dinamo? Ce se întâmplă cu jucătorul Primasport.ro
Acum 8 ore
18:50
VIDEO | San Marino - Cipru 0-4. Oaspeţii trec peste România în grupa de calificare la CM Primasport.ro
18:40
Corneliu Papură nu mai e antrenorul echipei secunde a Universităţii Craiova. Cine îi ia locul Primasport.ro
18:30
UEFA vrea să schimbe modelul de calificare la Campionatul European Primasport.ro
18:30
Probleme pentru Rangnick! Cel mai bun marcator din istoria Austriei e incert înaintea meciului direct Primasport.ro
17:30
Real Zaragoza, echipă din Segunda Division, s-a despărţit de antrenorul Gabi după 20 de meciuri Primasport.ro
17:00
Cine va fi titular în poartă la meciul cu Austria Primasport.ro
Acum 12 ore
16:30
Marele jucător de golf Tiger Woods a fost din nou operat la spate Primasport.ro
16:30
Coco Gauff a învins-o pe Jessica Pegula şi a câştigat turneul de la Wuhan Primasport.ro
16:30
Avionul care transporta echipa naţională a Nigeriei, nevoit să aterizeze de urgenţă după ce parbrizul cabinei de pilotaj s-a fisurat Primasport.ro
16:30
”Decizia a fost deja luată”. S-a aflat cine e dorit ca înlocuitor pentru Mircea Lucescu la echipa naţională Primasport.ro
15:40
Monegascul Vacherot, venit din calificări, şi-a învins verişorul şi a câştigat Mastersul de la Shanghai Primasport.ro
14:20
Mircea Lucescu, decizie surprinzătoare în ziua partidei cu Austria! Cum încearcă să îi ţină concentraţi pe jucători cu câteva ore înainte de startul meciului Primasport.ro
14:00
Tenis de masă: Echipa masculină a României, debut cu victorie la Campionatul European, scor 3-0 cu Olanda Primasport.ro
13:50
Atletism: Recordul naţional la maraton, doborât de Nicolae Soare, după 47 de ani Primasport.ro
13:40
Ioan Varga a scăpat de unul dintre fotbaliştii ce a refuzat rezilierea contractului! Mijlocaşul pleacă din Ardeal fără nicio apariţie pe teren Primasport.ro
13:00
Partida Serbia – Albania nu a rămas fără urmări! Federaţia de Fotbal din Kosovo condamnă cele întâmplate în tribunele stadionului din Leskovac Primasport.ro
12:50
La 19 ani este frizerul jucătorilor de la CFR: "Visul meu era să-l tund pe Louis Munteanu!" Primasport.ro
12:40
EXCLUSIV | Mircea Lucescu, criticat pentru decizia de a-l chema de urgenţă pe Adrian Şut: „Încă trage ponoasele accidentărilor mai vechi. Eu nu l-aş fi convocat” Primasport.ro
Acum 24 ore
11:20
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciul cu Austria! Ce decizie a luat selecţionerul în privinţa lui Răzvan Marin Primasport.ro
11:00
Învinsă de Albania în preliminariile CM-2026, Serbia rămâne fără selecţioner. Dragan Stojkovic şi-a dat demisia Primasport.ro
10:50
Nadia Comăneci şi David Popovici, schimb de aprecieri la un eveniment dedicat tinerilor sportivi: „Este un exemplu, ca Simona Halep” / „E o inspiraţie pentru toţi” Primasport.ro
10:20
Dawa se apropie de revenirea pe gazon după o absenţă de peste şapte luni! Mihai Stoica a dezvăluit condiţia ce trebuie îndeplinită pentru ca fundaşul camerunez să poată juca din nou până la finalul anului Primasport.ro
10:00
Ionuţ Lupescu, pretenţii ridicate de la elevii lui Zeljko Kopic: „Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo din SuperLigă” Primasport.ro
09:40
Barajele de calificare la Cupa Mondială din 2026 din zona Africii se vor disputa la mijlocul lunii noiembrie în Maroc Primasport.ro
