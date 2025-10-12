Selecţionerul Austriei, foarte supărat după ce a fost bătut de România la ultima fază. ”România nu ne-a surprins cu nimic”
Primasport.ro, 13 octombrie 2025 01:20
• • •
Selecţionerul Austriei, foarte supărat după ce a fost bătut de România la ultima fază. ”România nu ne-a surprins cu nimic”
VIDEO | Mircea Lucescu a explicat succesul cu Austria. ”Totul vine de la minte”
”Am lăsat totul pe teren din primul până în ultimul”. Valentin Mihăilă, încântat de spiritul naţionalei # Primasport.ro
”Am lăsat totul pe teren din primul până în ultimul”. Valentin Mihăilă, încântat de spiritul naţionalei
VIDEO | Danemarca – Grecia 3-1. Meci decis pe erori mari de apărare
VIDEO | Ianis Hagi, decisiv în victoria epică cu Austria. ”Nu e o coincidenţă”
VIDEO | ”Este un gol aparte”. Reacţia superbă a lui Virgil Ghiţă după ce a marcat cu Austria la ultima fază # Primasport.ro
VIDEO | ”Este un gol aparte”. Reacţia superbă a lui Virgil Ghiţă după ce a marcat cu Austria la ultima fază
EXCLUSIV | Primele informaţii despre accidentarea lui Mihai Popescu! MM Stoica e îngrijorat. ”Am vorbit cu medicul nostru” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Primele informaţii despre accidentarea lui Mihai Popescu! MM Stoica e îngrijorat. ”Am vorbit cu medicul nostru”
”E de vis! Nişte momente ireale!” Explozie de bucurie pentru Alex Chipciu
România - Austria 1-0. Răsplata pentru sacrifiuciu! Tabela deblocată la ultima fază! # Primasport.ro
România - Austria 1-0. Răsplata pentru sacrifiuciu! Tabela deblocată la ultima fază!
Vicecampioanele en-titre au început lansat europeanul de tenis de masă pe echipe
LIVE TEXT | România - Austria, pe PrimaSport.ro! Mihăilă a lovit bara din cădere!
Probleme pentru meciul cu Bosnia! Un jucător de bază va fi suspendat
LIVE TEXT | România - Austria, pe PrimaSport.ro! Joc foarte curajos al ”tricolorilor” # Primasport.ro
LIVE TEXT | România - Austria, pe PrimaSport.ro! Joc foarte curajos al ”tricolorilor”
Gică Popescu crede că Ianis Hagi are atuurile pentru a fi căpitanul naţionalei. ”Are acelaşi pedigri ca şi tatăl său” # Primasport.ro
Gică Popescu crede că Ianis Hagi are atuurile pentru a fi căpitanul naţionalei. ”Are acelaşi pedigri ca şi tatăl său”
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria # Primasport.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria
LIVE TEXT | România - Austria, pe PrimaSport.ro! Ocazie spectaculoasă a lui Mihăilă
LIVE TEXT | România - Austria, pe PrimaSport.ro! Echipele de start
MM Stoica critică două absenţe din echipa de start a României: "Mi se pare..." | EXCLUSIV VIDEO # Primasport.ro
MM Stoica critică două absenţe din echipa de start a României: "Mi se pare..." | EXCLUSIV VIDEO
VIDEO | Insulele Feroe a furnizat o surpriză uriaşă în preliminariile CM
LIVE TEXT | România - Austria, de la 21:45, pe PrimaSport.ro! Echipele de start
Luis Suarez a atins borna de 600 goluri marcate în carieră
Cine va purta banderola de căpitan la meciul cu Austria
Jacob Kiplimo a înregistrat unul dintre cei mai buni timpi din istorie la maratonul de la Chicago # Primasport.ro
Jacob Kiplimo a înregistrat unul dintre cei mai buni timpi din istorie la maratonul de la Chicago
Fosta legendă a lui Dinamo nu a rămas impresionat de jocul echipei: "E departe drumul până la campionat!" # Primasport.ro
Fosta legendă a lui Dinamo nu a rămas impresionat de jocul echipei: "E departe drumul până la campionat!"
CSM Constanţa, învinsă la scor de HC Dukla, în turul 2 al European Cup
Victor Piţurcă surprinde înainte de meciul cu Austria. ”Jucătorii noştri se vor concentra şi vor da absolut totul” # Primasport.ro
Victor Piţurcă surprinde înainte de meciul cu Austria. ”Jucătorii noştri se vor concentra şi vor da absolut totul”
Se face până la urmă transferul pe axa AC Milan – Dinamo? Ce se întâmplă cu jucătorul # Primasport.ro
Se face până la urmă transferul pe axa AC Milan – Dinamo? Ce se întâmplă cu jucătorul
VIDEO | San Marino - Cipru 0-4. Oaspeţii trec peste România în grupa de calificare la CM # Primasport.ro
VIDEO | San Marino - Cipru 0-4. Oaspeţii trec peste România în grupa de calificare la CM
Corneliu Papură nu mai e antrenorul echipei secunde a Universităţii Craiova. Cine îi ia locul # Primasport.ro
Corneliu Papură nu mai e antrenorul echipei secunde a Universităţii Craiova. Cine îi ia locul
UEFA vrea să schimbe modelul de calificare la Campionatul European
Probleme pentru Rangnick! Cel mai bun marcator din istoria Austriei e incert înaintea meciului direct # Primasport.ro
Probleme pentru Rangnick! Cel mai bun marcator din istoria Austriei e incert înaintea meciului direct
Real Zaragoza, echipă din Segunda Division, s-a despărţit de antrenorul Gabi după 20 de meciuri # Primasport.ro
Real Zaragoza, echipă din Segunda Division, s-a despărţit de antrenorul Gabi după 20 de meciuri
Cine va fi titular în poartă la meciul cu Austria
Marele jucător de golf Tiger Woods a fost din nou operat la spate
Coco Gauff a învins-o pe Jessica Pegula şi a câştigat turneul de la Wuhan
Avionul care transporta echipa naţională a Nigeriei, nevoit să aterizeze de urgenţă după ce parbrizul cabinei de pilotaj s-a fisurat # Primasport.ro
Avionul care transporta echipa naţională a Nigeriei, nevoit să aterizeze de urgenţă după ce parbrizul cabinei de pilotaj s-a fisurat
”Decizia a fost deja luată”. S-a aflat cine e dorit ca înlocuitor pentru Mircea Lucescu la echipa naţională # Primasport.ro
”Decizia a fost deja luată”. S-a aflat cine e dorit ca înlocuitor pentru Mircea Lucescu la echipa naţională
Monegascul Vacherot, venit din calificări, şi-a învins verişorul şi a câştigat Mastersul de la Shanghai # Primasport.ro
Monegascul Vacherot, venit din calificări, şi-a învins verişorul şi a câştigat Mastersul de la Shanghai
Mircea Lucescu, decizie surprinzătoare în ziua partidei cu Austria! Cum încearcă să îi ţină concentraţi pe jucători cu câteva ore înainte de startul meciului # Primasport.ro
Mircea Lucescu, decizie surprinzătoare în ziua partidei cu Austria! Cum încearcă să îi ţină concentraţi pe jucători cu câteva ore înainte de startul meciului
Tenis de masă: Echipa masculină a României, debut cu victorie la Campionatul European, scor 3-0 cu Olanda # Primasport.ro
Tenis de masă: Echipa masculină a României, debut cu victorie la Campionatul European, scor 3-0 cu Olanda
Atletism: Recordul naţional la maraton, doborât de Nicolae Soare, după 47 de ani
Ioan Varga a scăpat de unul dintre fotbaliştii ce a refuzat rezilierea contractului! Mijlocaşul pleacă din Ardeal fără nicio apariţie pe teren # Primasport.ro
Ioan Varga a scăpat de unul dintre fotbaliştii ce a refuzat rezilierea contractului! Mijlocaşul pleacă din Ardeal fără nicio apariţie pe teren
Partida Serbia – Albania nu a rămas fără urmări! Federaţia de Fotbal din Kosovo condamnă cele întâmplate în tribunele stadionului din Leskovac # Primasport.ro
Partida Serbia – Albania nu a rămas fără urmări! Federaţia de Fotbal din Kosovo condamnă cele întâmplate în tribunele stadionului din Leskovac
La 19 ani este frizerul jucătorilor de la CFR: "Visul meu era să-l tund pe Louis Munteanu!" # Primasport.ro
La 19 ani este frizerul jucătorilor de la CFR: "Visul meu era să-l tund pe Louis Munteanu!"
EXCLUSIV | Mircea Lucescu, criticat pentru decizia de a-l chema de urgenţă pe Adrian Şut: „Încă trage ponoasele accidentărilor mai vechi. Eu nu l-aş fi convocat” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Mircea Lucescu, criticat pentru decizia de a-l chema de urgenţă pe Adrian Şut: „Încă trage ponoasele accidentărilor mai vechi. Eu nu l-aş fi convocat”
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciul cu Austria! Ce decizie a luat selecţionerul în privinţa lui Răzvan Marin # Primasport.ro
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciul cu Austria! Ce decizie a luat selecţionerul în privinţa lui Răzvan Marin
Învinsă de Albania în preliminariile CM-2026, Serbia rămâne fără selecţioner. Dragan Stojkovic şi-a dat demisia # Primasport.ro
Învinsă de Albania în preliminariile CM-2026, Serbia rămâne fără selecţioner. Dragan Stojkovic şi-a dat demisia
Nadia Comăneci şi David Popovici, schimb de aprecieri la un eveniment dedicat tinerilor sportivi: „Este un exemplu, ca Simona Halep” / „E o inspiraţie pentru toţi” # Primasport.ro
Nadia Comăneci şi David Popovici, schimb de aprecieri la un eveniment dedicat tinerilor sportivi: „Este un exemplu, ca Simona Halep” / „E o inspiraţie pentru toţi”
Dawa se apropie de revenirea pe gazon după o absenţă de peste şapte luni! Mihai Stoica a dezvăluit condiţia ce trebuie îndeplinită pentru ca fundaşul camerunez să poată juca din nou până la finalul anului # Primasport.ro
Dawa se apropie de revenirea pe gazon după o absenţă de peste şapte luni! Mihai Stoica a dezvăluit condiţia ce trebuie îndeplinită pentru ca fundaşul camerunez să poată juca din nou până la finalul anului
Ionuţ Lupescu, pretenţii ridicate de la elevii lui Zeljko Kopic: „Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo din SuperLigă” # Primasport.ro
Ionuţ Lupescu, pretenţii ridicate de la elevii lui Zeljko Kopic: „Nu mă impresionează parcursul lui Dinamo din SuperLigă”
