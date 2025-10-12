4 ani fără robul lui Dumnezeu Marcel Petrișor (+ 12 octombrie 2021). VIDEO-INTERVIU: Despre cinstirea Sfinților din închisori
Marți, 12 Octombrie 2021, cu puțin înainte de ora 22, Marcel Petrișor s-a alăturat cetei sfinților mărturisitori din închisori, după o lungă suferință. Unul din ultimii supraviețuitori ai temnițelelor comuniste s-a mutat la cele cerești, în Țara libertății veșnice.
Cum a fost pe Calea Sfinților, alături de sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfântului Grigorie Palama - FOTO/VIDEO din dronă # ActiveNews.ro
Circa 30.000 de pelerini au luat parte duminică seară, 12 octombrie, la procesiunea tradițională oficiată cu prilejul hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Peste 120.000 de români au sărutat moștele Sfintei Parascheva și s-au rugat la Sfântă, până acum, alte zeci de mii de persoane fiind așezate la coada care se întinde pe o distanță de 4
Moștenirea Profesorului Dorel Zaica, unul dintre cei mai mari pedagogi ai României. Interviu și Citate de legendă ale copiilor din ”Experimentul Zaica” - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
„Dorel Zaica, profesor și, o vreme, director al Liceului de artă "Nicolae Tonitza", a fost unul dintre cei mai mari pedagogi pe care i-a avut această țară, inițiatorul unor experimente care au dus la o metodă care îi poartă numele: „Metoda Zaica”.
În inima fiecărei lupte grele pe care o viață tânără o poate înfrunta, există o poveste de curaj și speranță. Laura Mihailov, o fetiță de 10 ani, se confruntă cu o bătălie uriașă împotriva leucemiei limfoblastice acute, o formă agresivă de cancer care amenință să-i fure copilăria.
Pământul în care cade sămânța sădită de Dumnezeu este sufletul omului... Duminica a XXI-a după Rusalii: Pilda Semănătorului. Predica ÎPS Bartolomeu Anania # ActiveNews.ro
În duminica a douăzecișiuna după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie
2030: LUMEA STERILĂ - Adolescenții trebuie avertizați despre distopia care se construiește în jurul lor # ActiveNews.ro
Textulcare urmează este introducerea cărții lui Mike Fairclough, 2030 – un romandistopic destinat adolescenților.
12 octombrie: Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic; Cuviosul Cosma Melodul, episcop de Maiuma; Sfânta Muceniță Anastasia fecioara # ActiveNews.ro
În ziua de 12 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Mucenici Prov, Tarah și Andronic; Cuviosului Cosma Melodul, episcop de Maiuma; Sfintei Mucenițe Domnina, Sfântei Mucenițe Anastasia fecioara.
”La Aiud, stând lângă părintele Stăniloae am învățat Liturghia în limba greacă” - Testamentul Părintelui Ioan Bărdaș, întemnițat de carliști, hothyști și bolșevici (+ 10 octombrie 1997) # ActiveNews.ro
„După 50 de ani de rătăcire printr-un deșert de minciună, de necredință și întuneric, aș zice: Înapoi la Evanghelia lui Hristos, înapoi la Trăirismul lui Nae Ionescu, cel mai mare filosof al timpului nostru, înapoi la Filocalia Părintelui Stăniloae, cel mai mare teolog al secolului nostru, înapoi la Meditațiile lui Petre Țuțea, cel mai mare gânditor al zilelor
Florin Palas: Dumitru Moldovan, ultimul luptător din rezistența armată anticomunistă de pe versantul nordic al Munților Făgăraș: ”O mână străină de neam și de obiceiurile noastre dirijează și astăzi treburile țării” - INTERVIU (12 octombrie) # ActiveNews.ro
Comunismul a vrut să schimonosească sufletul * Părintele Ioan Iovan era o pildă printre deținuți * Am văzut un "criminal de război” purtând opinci în picioare * În pușcării, legionarii au fost un exemplu, prin comportament și printr-o răbdare de fier * O mână străină de neam și de obiceiurile noastre dirijează și astăzi treburile țării
Andrei Dîrlău: Charlie Kirk este un martir: un martir al credinței, un martir al libertății! # ActiveNews.ro
Vreau să mulțumesc prietenului meu Stephen Bartuliča și gazdelor noastre din frumoasa Croație, în acest oraș minunat încărcat de istorie! Cea de-a 6-a ediție a MEGA – Make Europe Great Again – este un omagiu adus lui Charlie Kirk!
George Simion i-a cinstit memoria lui Charlie Kirk la conferința MEGA din Croația: A luptat pentru adevăr și a fost numit de extremă, extremă dreaptă pentru că avea dreptate, protejând adevărul împotriva celor care greșesc mult prea mult # ActiveNews.ro
"Împreună cu lideri conservatori din Europa și Statele Unite, am reafirmat unitatea națiunilor libere în apărarea rădăcinilor creștine, a demnității și a suveranității popoarelor noastre.
Luminița Arhire: ”CETĂȚENI ROMÂNI! E ADEVĂRAT CĂ NU VEȚI AVEA NIMIC, DAR, ÎN SCHIMB, VEȚI FI PROFUND NEFERICIȚI!” # ActiveNews.ro
MOTTO: Întrebarea unui reporter de teren: „Va continua în continuare...?”Răspunsul lui Bolojan, peste umăr: „Dacă continuați mai departe...”
Ziua Școlii Ardelene. 11 octombrie 1754 - Inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania # ActiveNews.ro
La 11 octombrie 1754 este ziua in care, la Blaj, Episcopul Petru Pavel Aron a emis decretul de infiintare a primelor școli sistematice și moderne din istoria românilor, „fântânile darurilor”, cum le-a numit ctitorul lor, spunând: „Școala de obște va fi a tuturor, de toată vârsta, de cetățenie
Interviu-eveniment cu cel mai mare scriitor român de azi: Constantin Barbu a publicat încă o carte de poemeîn 100 de volume premiată de o mare academie din Italia. Mari recunoașteri literare din întreaga lume - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Mari recunoașteri literare în Statele Unite ale Americii, Mexic, Argentina, Spania, Franța, Austria, Italia, Grecia, India, Mongolia, pentru profesorul Constantin Barbu
CIRC LA PARIS. La cererea lui Macron, Lecornu pune din nou cornul la guvernare. Bardella: O ”glumă proastă” a președintelui ”izolat și deconectat” # ActiveNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron l-a readus în funcție aseară pe prim-ministrul Sébastien Lecornu, chiar dacă acceptase demisia acestuia luni, după prăbușirea neașteptată a guvernului său.
NUMAI CREDINȚA NE-A MAI RĂMAS - Peste 100.000 de români la Sfânta Parascheva cu trei zile înainte de hram. Imagini impresionante - FOTO/VIDEO DRONĂ # ActiveNews.ro
Într-o organizare extraordinară a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și a autorităților locale, peste 75.000 de pelerini s-au închinat, s-au rugat și au sărutat moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în timp ce alte 25.000 de persoane se află la rând, sâmbătă la prânz, cu trei zile înainte de marea sărbătoare a Sfintei Moldovei.
Maduro le dă americanilor Petrolul pentru a-și salva Scaunul – Laureata Nobel plusează: le dă Țara! # ActiveNews.ro
Misterullaureatei Premiului Nobel pentru Pace se dezleagă. Și, odată cu el, și joculscârbavnic făcut pe spinarea poporului venezuelean, prins între trădătorii băștinașiși prădătorii străini.
Sfântulețul din Iași, Marin Răducă, s-a mutat la Domnul de ziua lui, la 99 de ani. Cadoul cel mai de preț: CERURILE (+11 octombrie 2021) # ActiveNews.ro
La vârsta de 99 de ani (pe care i-a împlinit cu o zi înainte, pe 10 octombrie 2021), și în preajma praznicului Sfintei Cuvioase Parascheva, Marin Răducă, pătimitor timp de 19 ani în închisorile comuniste, s-a mutat la Domnul! „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă e arma aceea pe care Hristos ne-a dat-o!”
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 7 diaconi, Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei, Ziua onomastică a IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Întru Mulți Ani! # ActiveNews.ro
În ziua de 11 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Apostol Filip Diaconul; Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul; Sfintele Mucenițe Zenaida și Filonida; Sfinții Ierarhi Nectarie, Arsachie și Sisinie.
Ron Paul: Cine l-a ucis pe Charlie Kirk? O lună de la execuția publică încă neelucidată a conducătorului celei mai mari organizații conservatoare de tineret din SUA (10 Septembrie 2025) # ActiveNews.ro
A fost Charlie Kirk ucis – direct sau indirect – de forțe puternice care nu puteau tolera o astfel de schimbare de opinie la un lider atât de influent? Nu știm.
Cu prilejul unei vizite efectuate înTadjikistan, președintele Rusiei a avut cuvinte neobișnuit de elogioase laadresa omologului său american, semn că „elanul din Alaska” nu s-a „epuizat”.
Ediția jubiliară 200 a emisiunii Pr. Bogdan Florin Vlaicu - ÎN DIRECT pe YouTube și ActiveNews, despre libertatea de exprimare, cu Ioana-Marina Alexandru, Oana Mihaela Secară, Victor Roncea, Ionuț Țene și Monahul Filotheu - VIDEO # ActiveNews.ro
Dragi prieteni vă invit vineri, 10 octombrie 2025, de la ora 20:30, (21:30, ora României), să participați la cursul 200 de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască: o dezbatere cu invitații mei speciali, Marina-Ioana Alexandru, Oana Mihaela Secară, Victor Roncea, Ionuț Țene, Filotheu monahul și alți invitați mai vechi și mai noi ai emisiunii noastre.
Mihai Tîrnoveanu: Ilie Bolojan, acest monument maghiar al guvernului din România, și poziția lui de drepți la intonarea "imnul ținutului secuiesc" de la congresul UDMR # ActiveNews.ro
Orban, cu capul greu de la iredentismul băut cu o noapte înainte, când se tot "jura" pe versuri că nu mai pleacă, a reiterat importanța comunității maghiare din Transilvania, catalogând-o ca fiind strategică.
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei intervine după ”recomandarea” Comisiei Europene de schimbarea sexului copiilor ”fără restricții de vârstă: ”Dumnezeu a făcut bărbat și femeie și i-a făcut să rămână astfel” # ActiveNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a luat poziție față de recomandarea Comisiei Europene privind înlesnirea schimbării de sex pentru copii, „fără restricții de vârstă”:
Mesajul șefului Telegram către lume - Pavel Durov, de ziua lui: ”Generația noastră nu mai are mult timp la dispoziție pentru a salva internetul liber. Nu mai am timp. Nu mai avem timp.” # ActiveNews.ro
Germania persecută pe oricine îndrăznește să critice oficialii pe internet. Marea Britanie închide mii de oameni pentru tweet-urile lor. Franța anchetează penal liderii din domeniul tehnologiei care apără libertatea și confidențialitatea.
Mass-media mainstream începe în sfârșit să se întoarcă împotriva lui Macron. Cei care au tăcut atât de mult timp au decis să-l abandoneze în ultimul moment. Desigur, aceste televiziuni sunt complet inutile și proaste. Și mai ales, să nu uităm că Macron nu a fost niciodată singur. Nu ar fi putut face singur toate daunele pe care le-a cauzat.
Guvernul israelian a aprobat prima fază a acordului privind încetarea războiului din Gaza. Oficial Hamas: ”Războiul s-a încheiat complet”. Trump, invitat să țină un discurs în Knesset # ActiveNews.ro
Guvernul israelian a aprobat cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor, a anunțat vineri dimineață biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, transmite dpa, potrivit AGERPRES.
Trump i-a primit la Casa Albă pe ziariștii conservatori independenți care au îngropat media oficială și au dezvăluit legăturile ANTIFA cu Rețeaua Soros. Șeful FBI a luat notițe # ActiveNews.ro
Casa Albă a devenit scena unui atac al jurnaliștilor independenți împotriva presei globaliste: Președintele Donald Trump a găzduit o rundă de discuții cu jurnaliști independenți pe tema Antifa, subliniind într-un mesaj că...
Aceasta esteultima parte a traducerii adnotate a discuției purtate de jurnalistul TuckerCarlson cu autorul Conrad Flynn pe margine legăturilor dintre ocultism șitehnologia IA.
10 octombrie 1916, prima bătălie de la Târgu-Jiu. Trupele române, conduse de generalul Ion Dragalina, resping puternica ofensivă germană. Se remarcă prin vitejia sa Ecaterina Teodoroiu – eroina de la Jiu # ActiveNews.ro
În 10 octombrie 1916 a avut loc prima bătălie de la Jiu, în care trupele Armatei I Române, comandate de generalul Ion Dragalina, au respins o puternică ofensivă inamică, iar soldatul Ecaterina Teodoroiu a fost în primele linii.
10 octombrie: Sfântul Mucenic Evlampie și sora sa, Evlampia, Sfântul Cuvios Teofil Mărturisitorul # ActiveNews.ro
Evlampie era un tânăr creștin și bogat din părțile Nicomidiei și părăsindu-și ascunzișul din munte pentru a cumpăra mâncare, deoarece în acea vreme creștinii erau prigoniți de către Dioclețian, găsește la poarta Nicomidiei o poruncă scrisă de ucidere a creștinilor, dată de către împăratul Dioclețian.
10 octombrie 1958 – condamnarea membrilor organizației Garda Tineretului Român din Brașov. Mărturia lui Octav Bjoza, anticomunistul hăituit de kominterniști și urmașii lor # ActiveNews.ro
Octav Bjoza, conducător îndelungat al Asociației Foștilor Deținuți Politic, acum retras din cauza nedreptăților la care a fost supus, a fost arestat în 25 iunie 1958, în Iași, unde era student la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Geografie.
Orwell trăiește! - Zelenski: Îl vom sprijini pe Trump la Nobelul pentru Pace dacă ne dă Tomahawkuri # ActiveNews.ro
Regimul de la Kiev va facelobby pentru ca președintele SUA să primească Premiul Nobel pentru Pace doar cucondiția ca acesta să aprobe livrarea de rachete de croazieră Ucrainei.
Prof. Alesandru Duțu: Acum 81 de ani! Luni, 9 octombrie 1944: Acordul de procentaj și reacția marilor puteri. Churchill către Stalin: ”Să nu ne certăm pentru nimicuri”. România a fost plasată în procent de 90% în sfera de influență sovietică # ActiveNews.ro
În momentul în care a devenit clar că sovieticii erau deciși să impună prin forță un guvern pro-comunist, reprezentanții celor două mari puteri democratice în Comisia Aliată de Control au început să-și manifeste, timid, nemulțumirea.
