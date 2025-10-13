În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Adevarul.ro, 13 octombrie 2025 01:45
După ce în Parlament a fost depus un proiect de lege care prevede introducerea unui permis special (categoria AM1) pentru utilizarea trotinetelor și bicicletelor electrice, Adevărul a solicitat poziția principalelor platforme de mobilitate și livrare care folosesc aceste mijloace de transport.
• • •
Acum 30 minute
02:15
Românii și-au pierdut încrederea în școală: doar 12% consideră sistemul educațional de calitate. ONG: „Educația gratuită costă 10.000 de lei pe an” # Adevarul.ro
Educația românească traversează o criză de credibilitate. Potrivit raportului Ipsos Education Monitor 2025, doar 12% dintre români consideră că sistemul educațional oferă calitate, al doilea cel mai scăzut procent dintre cele 30 de țări analizate, după Peru.
Acum o oră
01:45
Acum 2 ore
01:15
Cine au fost curuții, rebelii care au băgat frica în austrieci. Dintre ei, cei mai de temut erau românii, apreciați până și de unguri pentru vitejia lor # Adevarul.ro
Acum mai bine de trei secole în urmă, pe teritoriul de astăzi al Transilvaniei, a acționat una dintre cele mai de temut arme neregulate din istoria Europei. Luptătorii purtau numele de curuți, aveau diferite origini etnice, inclusiv români, și s-au ridicat împotriva stăpânirii habsburgice.
00:45
Ce-i stresează cel mai mult pe profesorii din România. Predarea pentru elevii cu CES, pe primul loc în nevoia de formare # Adevarul.ro
Condițiile de muncă ale profesorilor și mediul educațional din peste 50 de țări de pe cinci continente au fost evaluate în cadrul celui mai amplu studiu, TALIS 2024. Rezultatele evidențiază percepția profesorilor și directorilor, cifrele pentru România fiind pe alocuri surprinzătoare.
Acum 4 ore
00:15
13 octombrie: Are loc „Miracolul de la Fátima”, la care au fost martori aproximativ 70.000 de oameni # Adevarul.ro
Pe 13 octombrie are loc Miracolul de la Fátima, cunoscut și ca Miracolul Soarelui, la care au asistat aproximativ 70.000 de persoane. În aceeași zi, în 1858, s-a născut Take Ionescu, fost prim-ministru al României în perioada Regatului.
00:15
Arma de distrugere în masă care a oferit omenirii o șansă unică. Invenția nazistă capabilă să ucidă mii de oameni și destinul ei incredibil # Adevarul.ro
O invenție nazistă destinată distrugerii în masă a deschis, fără să vrea, drumul omenirii către stele. Este vorba despre racheta V-2, primul vehicul rachetă cu combustibil lichid de mari dimensiuni din lume, prima rachetă balistică cu rază lungă de acțiune și strămoșul rachetelor de astăzi.
12 octombrie 2025
23:45
Inteligența artificială schimbă radical profesia contabilă din România. Softurile moderne deja preiau sarcinile mecanice — extrag facturi, completează automat registre contabile și generează rapoarte financiare fără intervenția omului.
23:30
Numărul milionarilor în cripto a crescut substanțial. Pe ce loc în topul global se află România # Adevarul.ro
Cripto a trecut de la o tehnologie experimentală la o clasă de active recunoscută, iar această tendință a fost urmată îndeaproape și la nível de reglementare.
23:00
Antreprenorii români în perioade de criză: stresați de taxe și preocupați de sănătatea mintală a angajaților # Adevarul.ro
Antreprenorii din România se simt mai stresați ca niciodată din cauza taxelor, dar mult mai încrezători în sine în ceea ce privește modul în care pot gestiona situațiile de criză, reiese dintr-un studiu de specialitate.
Acum 6 ore
22:30
„Suntem adesea părinții pe care am fi vrut să îi avem”. Cum se formează atașamentul și de ce ne însoțește toată viața # Adevarul.ro
„Suntem adesea părinții pe care am fi vrut să îi avem, nu cei de care au nevoie copiii noștri”, spune psihologul Oana Doruș. În spatele fiecărei crize de furie, al fiecărui refuz sau al fiecărui plâns există o poveste despre legătura dintre oamenii care învață împreună cum să se apropie.
22:15
Sorin Grindeanu, atac la USR: „Dacă încerci să faci lucruri neținând cont de părerile PSD să nu te aștepți să ai un parcurs lin” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ar fi preferat un Guvern din care să nu facă parte USR, însă social-democrații au acceptat acest compromis pentru a asigura stabilitatea guvernării.
22:00
Alexandru Nazare, despre o posibilă creștere a TVA-ului în 2026: „Un buget construit realist previne astfel de întâmplări” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, în direct la emisiunea „Briefing” de la Digi24, că nu există în prezent planuri pentru o creștere a TVA-ului în 2026 și a subliniat importanța unui buget construit realist pentru evitarea unor astfel de situații.
21:45
Potențial pericol nuclear la Zaporojie. Avertismentul Kievului: „Rusia a deconectat centrala de la sistemul energetic” # Adevarul.ro
Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică de aproape trei săptămâni, o situație care ridică riscul unui incident nuclear, avertizează autoritățile ucrainene.
21:45
Confuzie în guvernul federal al SUA: mii de angajați au fost anunțați din greșeală că sunt concediați # Adevarul.ro
Blocajul guvernamental din Statele Unite a generat situații absurde în administrația federală. Mii de angajați au primit vineri notificări de concediere, ca urmare a unei „erori de codare”, afectând inclusiv personalul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).
21:45
Bolile mintale, afecțiunile care nu se văd la analizele de sânge. Cum poți merge la psiholog prin CAS # Adevarul.ro
Într-o lume grăbită, sănătatea mintală devine tot mai mult o oglindă a echilibrului social. Ziua Internațională a Sănătății Mintale, marcată anual pe 10 octombrie, aduce în prim-plan o realitate incomodă: în România, încă ne rușinăm să cerem ajutor, în timp ce suferința tăcută se extinde.
21:30
Următoarea criză financiară pare inevitabilă și va veni tot din America. Analiza îngrijorătoare a unui fost director de bursă # Adevarul.ro
O nouă criză financiară globală pare din ce în ce mai probabilă, alimentată de dezechilibre structurale în economia Statelor Unite și de o erodare treptată a încrederii în dolarul american – moneda de rezervă globală.
21:15
Horoscop luni, 13 octombrie: Racii încep săptămâna cu vești bune, în timp ce Scorpionii se confruntă cu o zi plină de agitație # Adevarul.ro
Astrologul Lorina de la Click! dezvăluie previziunile pentru luni, 13 octombrie. Racii primesc vești bune, iar Scorpionii se confruntă cu o zi plină de provocări. Descoperă horoscopul complet.
21:15
Descoperire șocantă în Spania. Trupul unui bărbat mort de 15 ani, găsit într-un apartament din Valencia # Adevarul.ro
O descoperire macabră a fost făcută într-un apartament din Valencia, Spania, unde pompierii au găsit rămășițele unui bărbat mort de aproximativ 15 ani.
21:00
Ce job oferă salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Meseriile „plictisitoare” devin atractive # Adevarul.ro
Generația Z începe să privească munca dintr-o perspectivă diferită față de mileniali. Meseriile considerate odinioară plictisitoare, precum contabil sau arhivar, sunt acum reevaluate de tineri, pentru care aceste profesii înseamnă siguranță, salariu bun și posibilitatea de a avansa în carieră.
20:45
MAE a emis o avertizare de călătorie în Grecia: Transportul public ar putea fi afectat de o grevă națională # Adevarul.ro
MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia asupra faptului că, în 14 octombrie 2025, este preconizată declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public.
20:45
România - Austria, meciul adevărului în preliminariile CM 2026. Mircea Lucescu a anunțat echipa: Ianis Hagi e căpitan # Adevarul.ro
Naționala întâlnește o adversară în cea mai bună formă.
20:45
Doi bărbați, găsiți inconștienți într-o curte din Brașov: unul este în comă, celălalt în stop cardio-respirator. Elicopterul SMURD a intervenit # Adevarul.ro
Doi bărbați au fost descoperiți inconștienți în curtea unei case din localitatea Șercaia. Una dintre victime era în stop cardio-respirator iar cealaltă în comă.
Acum 8 ore
20:15
Bărbat din Galați, arestat preventiv după ce a ars de viu un pui de pisică, aruncându-l în sobă # Adevarul.ro
Un bărbat din județul Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a ucis cu intenție un pui de pisică aruncându-l în soba cu foc aprins.
20:15
Copil de 13 ani, atacat cu o seceră într-un parc de distracții din Brașov. Agresorul, un angajat al parcului, a fost reținut # Adevarul.ro
Un băiat de 13 ani a fost atacat cu o seceră de un angajat al unui parc de distracții din Brașov, după ce ar fi sărit pe o trambulină. Copilul a fost operat și este în afara pericolului. Agresorul a fost reținut, iar anchetatorii iau în calcul acuzații de tentativă de omor.
20:00
Lovitură de stat în Madagascar. O unitate militară anunță că a preluat controlul armatei # Adevarul.ro
Situație tensionată în Madagascar, unde o unitate militară a anunțat duminică preluarea controlului asupra armatei, în contextul protestelor antiguvernamentale care zguduie țara de mai multe săptămâni.
19:45
Ciucu acuză PSD că blochează alegerile pentru Primăria Capitalei: „Sub amenințarea ruperii coaliției, scrutinul va fi amânat pentru primăvară” # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că ședința Coaliției programată pentru luni, în care ar fi trebuit discutate măsuri privind reducerea deficitului și organizarea alegerilor pentru Primăria București, a fost anulată.
19:30
În Peluza „Cătălin Hîldan“ se remarcă o prezenţă feminină de peste zece ani: Mădă Dinamovista. Ea nu lipsește de la niciun meci de acasă al „câinilor roșii“, iar pasiunea sa pentru clubul din Ștefan cel Mare a strâns o comunitate impresionantă pe social media.
19:15
llie Bolojan, de Ziua Orașului Oradea: „Lașitatea, deciziile greșite, hoția ne-au facut rău. Ăștia sunt dușmanii noștri, nu alții” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, 12 octombrie, la manifestările dedicate Zilei Orașului Oradea, unde a transmis un mesaj despre responsabilitate, unitate și onestitate în guvernare.
19:15
Tragedie în județul Cluj: doi tineri de 25 de ani au murit într-un accident cumplit cu un camion încărcat cu cherestea # Adevarul.ro
Doi tineri, un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de aproximativ 25 de ani, și-au pierdut viața duminică dimineață într-un accident rutier grav produs pe DN 1C, în localitatea Câțcău, județul Cluj.
19:00
Momentul în care forțele ucrainene au doborât o rachetă Iskander lansată de Rusia deasupra regiunii Sumî # Adevarul.ro
Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au reușit să intercepteze o rachetă de croazieră Iskander-K lansată de Rusia asupra regiunii Sumî.
Acum 12 ore
18:30
Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă” # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai apreciați jurnaliști din Republica Moldova, Alexandru Cozer, a reacționat dur după publicarea sondajului Avangarde potrivit căruia jumătate dintre români (49%) cred că România nu ar putea rezista nici măcar 48 de ore în fața Rusiei, în cazul unui atac militar.
18:15
Ce schimbări! Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru România-Austria. Primul 11 probabil # Adevarul.ro
După partida cu Austria, Mircea Lucescu ar putea părăsi banca tehnică a naționalei României.
18:15
Armata lui Putin practică în orașele ucrainene ocupate un jaf sistemic. Peste 25.000 de locuințe confiscate # Adevarul.ro
Rusia a confiscat cel puțin 25.000 de apartamente și case în teritoriile ucrainene ocupate, transformând această acțiune într-o afacere sistemică.
17:45
Patrulaterul aurifer, tărâmul metalelor prețioase. „El Dorado” al Europei, ascuns în inima Transilvaniei # Adevarul.ro
Munții Apuseni păstrează cele mai mari rezerve de aur cunoscute în Europa. Metalul prețios a fost căutat din Antichitate iar unele dintre locurile descoperirilor sunt legendare. Cele mai faimoase, Zlatna, Abrud și Roșia Montană, Brad și Săcărâmb – formează „Patrulaterul Aurifer”.
17:45
Anul 2025 este An Bizet. Se comemorează un secol și jumătate de la trecerea în neființă a lui Georges Bizet și se celebrează tot atât de la premiera absolută a celei mai faimoase dintre operele sale, „Carmen”.
17:45
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși într-un moment romantic pe iaht, în California # Adevarul.ro
Zvonurile despre o posibilă relație între cântăreața americană Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au fost confirmate recent, după ce cei doi au fost surprinși într-un moment pasional pe iahtul luxos al artistei.
17:15
Primăria Capitalei nu poate da amenzi pentru o parte dintre mașinile parcate ilegal. Bujduveanu: „Suntem în proces cu DGPCI de 4 ani de zile” # Adevarul.ro
Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a declarat că Primăria Capitalei nu poate aplica amenzi pentru mașinile parcate ilegal, întrucât Ministerul de Interne nu permite accesul la baza de date cu proprietarii autovehiculelor.
17:15
PSD se pregătește pentru congresul ce ar putea avea loc în 7 noiembrie: Grindeanu și Corlățean, posibili candidați la șefia partidului # Adevarul.ro
PSD se pregătește pentru un congres decisiv, programat cel mai probabil pe 7 noiembrie, în cadrul căruia delegații vor alege noua conducere a partidului.
16:45
Kremlinul amenință Republica Moldova upă scenariul ucrainean: „Nu va avea parte de nimic bun” # Adevarul.ro
Kremlinul a lansat noi amenințări la adresa Republicii Moldova, după ce Chișinăul a adoptat o strategie militară care califică Rusia drept „principala amenințare” la adresa securității naționale.
16:45
Hollywood plânge pierderea lui Diane Keaton. Omagii emoționante din partea colegilor și prietenilor # Adevarul.ro
Legendara actriță Diane Keaton, cunoscută pentru rolurile sale memorabile din „Tatăl miresei” și „The First Wives Club”, a murit sâmbătă, la vârsta de 79 de ani, potrivit revistei People, care citează un purtător de cuvânt al familiei.
16:15
Un sortiment de lasagna vegan a fost retras din magazinele Carrefour după ce pe etichetă nu era menționat alergenul țelină, anunță Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
16:15
Escrocherie de 50.000 de lei. O femeie a fost păcălită de un presupus „angajat BNR” să ia un credit și să trimită banii unui necunoscut # Adevarul.ro
O femeie din județul Suceava a rămas fără 50.000 de lei după ce a fost înșelată de un bărbat care s-a dat drept reprezentant al Băncii Naționale a României.
15:45
Peste 115.000 de pelerini s-au închinat la moaştele Sfintei Parascheva de la Iaşi. Duminică seara are loc procesiunea pe străzile oraşului # Adevarul.ro
Aproximativ 115.000 de persoane s-au închinat, până duminică după-amiază, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de la începutul pelerinajului. La ora 14.30, în rând mai aşteptau în jur de 15.000 de oameni, un aflux mai redus decât sâmbătă.
15:45
Valentin Vacherot, discurs în lacrimi, după ce a obținut titlul la Shanghai. Și-a învins vărul în finală # Adevarul.ro
Jucătorul din Monaco a fost copleșit de emoții, în cadrul festivității de premiere de la Shanghai.
15:30
Aromele verii și ale toamnei, strânse de români în conserve: de la rețetele lui Mihail Kogălniceanu la prelucrarea industrială a peștelui # Adevarul.ro
Românul și-a conservat aromele verii și ale toamnei cum a știut: sub plapumă de coceni, în saramură, în ulei, iar unele fructe în ciocolată.
15:15
Rachetele Tomahawk pentru Ucraina stârnesc îngrijorare la Moscova: „Ucrainenii ar putea fabrica o așa-numită bombă murdară” # Adevarul.ro
Posibila furnizare a rachetelor de croazieră Tomahawk, fabricate în Statele Unite, către Ucraina a provocat un puternic semnal de alarmă din partea Moscovei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția rusă TASS.
15:15
Se răcește brusc în toată țara. Temperaturi negative și brumă în nord, ploi în sud. Prognoza meteo pentru următoarea săptămână # Adevarul.ro
Meteorologii anunță o schimbare semnificativă de vreme la începutul săptămânii. Începând de luni, temperaturile vor scădea treptat în cea mai mare parte a țării, iar de marți valorile termice vor coborî sub mediile normale pentru mijlocul lunii octombrie.
15:00
Robert De Niro îi cheamă pe americani la proteste masive împotriva lui Donald Trump: „Ne ridicăm din nou, fără violență” # Adevarul.ro
Actorul american Robert De Niro îi îndeamnă pe cetățenii Statelor Unite să participe, pe 18 octombrie, la o amplă mișcare de protest intitulată „No Kings” (Fără regi), organizată împotriva președintelui Donald Trump.
14:45
Un trader ucrainean de criptomonede, găsit mort la Kiev după prăbușirea pieței cripto. Poliția investighează o posibilă sinucidere # Adevarul.ro
Un cunoscut trader ucrainean de criptomonede, Konstantin Galici – cunoscut online ca Kostia Kudo –, a fost găsit mort în Kiev, în interiorul unui Lamborghini Urus, după prăbușirea pieței globale de monede digitale.
14:45
Germania a antrenat trupe ruse chiar înainte de anexarea Crimeei, dezvăluit Der Spiegel # Adevarul.ro
Un amplu material publicat de revista germană Der Spiegel arată că Berlinul a oferit asistență militară și instruire trupelor ruse, în paralel cu livrarea de tehnologie de ultimă generație, exact în perioada în care Moscova pregătea terenul pentru ocuparea peninsulei ucrainene.
