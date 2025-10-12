Mircea Lucescu, atac devastator la Alex Mitriță: „Prea emotiv pentru fotbalul de performanță!“. Selecționerul i-a luat la țintă și pe Stanciu și Marin
Fanatik, 13 octombrie 2025 01:50
Mircea Lucescu a explicat care au fost nemulțumirile sale la adresa lui Alexandru Mitriță și l-a dat exemplu de „așa nu“! Ce așteptări avea selecționerul și de la Nicolae Stanciu și Răzvan Marin.
Acum o oră
01:50
01:40
Ce a scris presa din Austria după victoria României: „Dramă la București!”. Bosniacii s-au bucurat, remarcă acidă a ungurilor # Fanatik
Reacțiile din presa internațională, după victoria României cu Austria, 1-0, nu au întârziat să apară. Jurnaliștii din Ungaria, Austria sau Bosnia au venit imediat cu concluziile.
01:40
România are șanse mari să joace acasă barajul pentru Cupa Mondială dacă termină pe locul 2 în grupă. Cum arată urnele din play-off # Fanatik
Naționala României a învins in extremis Austria și și-a crescut șansele de a termina pe locul 2 în preliminarii. Dacă vor reuși acest lucru, ”tricolorii” au șanse mari să fie în urna 2 valorică la baraj.
Acum 2 ore
01:20
Editorial Horia Ivanovici. „Victoria lui Mircea Lucescu! Cel mai bun meci tactic al României, Il Luce a închis gura tuturor contestatarilor!” # Fanatik
Horia Ivanovici a analizat victoria României cu 1-0 în fața Austriei. Tactica perfectă abordată de Mircea Lucescu în viziunea directorului FANATIK, dar și cine sunt jucătorii remarcați.
01:20
Video. Nebunie la VIP după golul lui Ghiță din ultima secundă! Omul de incredere al lui Mircea Lucescu de 30 ani s-a bucurat alături de Mircea Geoană # Fanatik
Bucuria după victoria României cu Austria a fost greu de descris. Omul de încredere al lui Mircea Lucescu a sărbătorit la VIP alături de Mircea Geoană.
01:10
Cum s-au descurcat comentatorii de la Antena 1 la meciul România – Austria, după ce au fost aspru criticați # Fanatik
Partida dintre România și Austria, transmisă pe Antena 1, a adus din nou reacții din partea suporterilor naționalei pe seama prestației comentatorilor.
01:00
Ralf Rangnick, nervos după ce Austria a pierdut în prelungiri cu România: „Nu ne-au surprins cu nimic!” # Fanatik
Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, a fost vizibil iritat după ce echipa sa a pierdut meciul cu România, 0-1, în urma unui gol venit în minutul 90+5.
00:50
Valentin Mihăilă, copleșit de emoții după România – Austria 1-0: „Dumnezeu ne-a răsplătit!” # Fanatik
Valentin Mihăilă a oferit primele declarații după victoria obținută de România în fața Austriei. Atacantul a invocat divinitate în urma rezultatului reușit de „tricolori”.
00:40
Virgil Ghiță, mesaj special imediat după ce a adus victoria României cu Austria: „Avem o conexiune aparte” # Fanatik
Virgil Ghiță, eroul României în meciul cu Austria, 1-0, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, a spus că a trăit un moment extraordinar după golul marcat.
Acum 4 ore
00:30
Mircea Lucescu, modest după demonstrația tactică de la România – Austria 1-0: ”Jucătorii au fost fantastici”. Ce a spus despre posibila plecare de la națională # Fanatik
Naționala României păstrează în continuare șanse de calificare la Cupa Mondială din 2026 după victoria cu Austria. Ce a spus Mircea Lucescu despre succesul emoționant de pe Arena Națională.
00:20
Alexandru Chipciu, în extaz după România – Austria 1-0: „E de vis! Nu am mai trăit niciodată așa ceva” # Fanatik
Alexandru Chipciu a oferit primele declarații după victoria obținută de România în fața Austriei. Veteranul „tricolorilor” a mărturisit că nu a mai trăit niciodată așa ceva.
00:10
Gestul făcut de Răzvan Burleanu după România – Austria 1-0. Președintele FRF a plecat grăbit de la lojă imediat după fluierul final # Fanatik
Victoria României contra Austriei, venită la ultima fază a partidei, l-a făcut pe Răzvan Burleanu să recurgă la un gest neașteptat după fluierul final.
00:10
Cum s-au bucurat „tricolorii” după golul marcat la ultima fază în România – Austria 1-0. Fotbalistul care a stat cel mai mult la poze și autografe. Foto # Fanatik
România a învins cu 1-0 Austria după un gol marcat la ultima fază a meciului. Vezi pe Fanatik.ro cum s-au bucurat jucătorii lui Mircea Lucescu după marea victorie obținută.
12 octombrie 2025
23:50
Calculele calificării la Cupa Mondială din 2026. România are șanse încă la locul 1 din grupă după 1-0 cu Austria # Fanatik
Naționala României a învins la ultima fază Austria în etapa a 8-a a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026. Cum mai pot ajunge ”tricolorii” la turneul final.
23:40
Un suporter a intrat pe teren la bustul gol în România – Austria! 4 stewarzi nu au reușit să îl imobilizeze. Cum s-a terminat totul # Fanatik
Partida dintre România și Austria a avut parte de un moment mai puțin fericit. Un fan român a pătruns pe teren, iar ulterior a fost escortat în afara stadionului de forțele de ordine.
23:30
Dezastru pentru FCSB, după România – Austria! Mihai Popescu a ieșit accidentat și adâncește criza campioanei # Fanatik
Partida dintre România și Austria, din preliminariile Cupei Mondiale, a adus o accidentare pentru fundașul central al celor de la FCSB, Mihai Popescu.
23:20
Pierdere grea pentru Mircea Lucescu! Un titular a luat galben în România – Austria și va fi suspendat la decisivul cu Bosnia! # Fanatik
Mircea Lucescu a suferit o pierderea grea în România - Austria. Un titular a primit cartonașul galben și va fi indisponibil pentru partida decisivă în fața Bosniei.
23:20
Pontul zilei de luni,13 octombrie. Bet Builder de cotă 3,60 la Superbet pentru Islanda – Franța # Fanatik
Cu pontul zilei de luni,13 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3,60 la meciul Islanda - Franța.
22:50
Surpriză! Mihai Stoica, dat pe spate de fotbalul jucat de Dinamo: “E singura echipă ce ne-a bătut pe merit!” # Fanatik
Mihai Stoica este impresionat de parcursul lui Dinamo în startul sezonului. Managerul general de la FCSB a remarcat un fotbalist al "câinilor".
22:50
„Tricolorii”, nemulțumiți de arbitraj la România – Austria. Au cerut penalty pentru henț în prima repriză. Video # Fanatik
Finalul primei reprize din România - Austria a avut parte de un moment controversat. „Tricolorii” au solicitat penalty după un henț, însă Davide Massa a decis să ignore protestele.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 13 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 454 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Acum 6 ore
22:20
Selly, apariție controversată la România – Austria. A încălcat legea chiar în timp ce se afla la lojă pe Arena Națională. Foto # Fanatik
Partida dintre România și Austria a adunat personalități importante de la noi din țară. Selly, cel mai cunoscut influencer român, a fost surprins pe Arena Națională.
22:00
Moment fabulos înainte de România – Austria! Galeriile ambelor naționale au pregătit scenografii de senzație. Foto # Fanatik
Partida dintre România și Austria a avut parte de un moment de-a dreptul fabulos. Galeriile ambelor naționale au pregătit scenografii, iar acestea au fost spectaculoase.
21:30
Fostul antrenor al celor de la Real Madrid, Zinedine Zidane, a vorbit într-una din rarele sale apariții publice din ultimul timp și a anunțat ce echipă vrea să antreneze.
21:30
Fostul fotbalist de la Barcelona ar putea primi o suspendare uriașă! Gest incredibil în preliminariile CM, sub privirile lui Istvan Kovacs # Fanatik
Un fotbalist trecut pe la Barcelona a făcut un gest controversat pe gazon la un meci din preliminariile Cupei Mondiale, iar FIFA i-ar putea acorda o suspendare imensă.
20:50
Suporterii Austriei, pronostic clar pentru meciul cu România de pe Arena Națională: „Fără emoții!” # Fanatik
Fanii Austriei veniți la București pentru meciul cu România, din preliminariile Cupei Mondiale, sunt siguri de rezultatul partidei de pe Arena Națională.
20:40
Mario Tudose este dorit în continuare la FCSB. Fundaşul central ar putea rezolva problema "underului" la campioana României, transferul din iarnă fiind iminent. Ce spune Dani Coman.
Acum 8 ore
20:20
Cristi Chivu ar putea rămâne fără un jucător important. Fotbalistul s-ar putea despărți de Inter chiar în perioada de transferuri din iarnă, deși mai are contract cu clubul până în 2028.
20:10
Fanatik SuperLiga, luni, 13 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, show fulminant după România – Austria # Fanatik
Fanatik SuperLiga vine cu o nouă ediție premium luni, 13 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici îi are alături pe Adi Ilie, Adi Mutu, Marius Șumudică, Dănuț Lupu și Florin Gardoș
20:00
Ricardo Grigore, revenire de senzație la Dinamo?! Anunțul fostului căpitan din Ștefan cel Mare: „E echipa care m-a educat” # Fanatik
Ricardo Grigore a fost întrebat direct dacă și-ar dori să revină la Dinamo, în viitor, club la care a debutat în fotbalul mare, iar răspunsul acestuia a venit imediat.
19:30
A plecat din cantonamentul naționalei după ce nu a prins lotul! Federația a reacționat imediat # Fanatik
Preliminariile pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic sunt pline de surprize, uneori neplăcute pentru jucători, care sunt nevoiți să privească din tribune anumite meciuri.
19:10
Ce mesaj a postat David Popovici după întâlnirea cu Nadia Comăneci: ”Aceeași strălucire în priviri” # Fanatik
După ce s-a întâlnit cu Nadia Comăneci, dar și cu alți tineri, David Popovici a postat un mesaj scurt, dar cât se poate de clar. Ce a transmis sportivul?
18:50
Un meci oficial din Anglia a fost întrerupt după un gest incredibil al unui suporter aflat în tribună. Ce s-a întâmplat după decizia luată de arbitru.
18:50
Schimbare neașteptată la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat cu antrenorul oltenilor și cine vine să preia echipa.
Acum 12 ore
18:20
Ce mai face Mircea Sandu, la 73 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer. Activitățile ”Nașului” pentru a se menține în formă # Fanatik
Mircea Sandu, la 73 de ani, uimește din nou! După ce a fost diagnosticat cu cancer, ”Nașul” fotbalului s-a reinventat și are o rutină surprinzătoare pentru a se menține în formă.
18:10
Profețiile lui Mitică, luni, 13 octombrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de colecție după România – Austria # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza ultimele meciuri ale naționalei României, în special decisivul cu Austria, dar și restul evenimentelor importante din țară, luni, 13 octombrie, la „Profețiile lui Mitică”
17:40
Vezi aici live online meciul Pelister Bitola – Dinamo, amical aniversar pentru „câini”. Echipa trimisă de Zeljko Kopic. Video # Fanatik
Dinamo se înfruntă, într-o partidă amicală, cu echipa din Macedonia de Nord, FK Pelister Bitola, duel aniversar pentru formația la care joacă și Mirko Ivanovski.
17:20
Momentul teribil care i-a marcat viața lui Adrian Mititelu. Cum a rămas orfan patronul de la FC U Craiova: ”A dat cu biciul. Maică-mea a căzut fulgerată” # Fanatik
Adrian Mititelu a trecut peste multe dificultăți de când este patron la FC U Craiova. Însă, el a povestit adevărata dramă pe care a trăit-o în tinerețe, când a rămas orfan de mamă.
17:10
România, una dintre cele șase țări europene selectate să găzduiască noile AI Factories. Ministrul Energiei aduce vești excelente # Fanatik
O adevărată premieră pentru România. Țara noastră a fost selectată să găzduiască unul dintre centrele EuroHPC-AI Factories. Acest pas este unul cât se poate de important.
17:00
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto # Fanatik
În ultimele zile, piața crypto a suferit cele mai mari pierderi din istorie. S-au ”evaporat” sute de miliarde de euro. Un investitor a povestit cum a pierdut 9 milioane de dolari în câteva secunde.
16:50
Invazie austriacă la București! Cum arată terasele din centrul vechi în ziua marelui meci al naționalei României. Video # Fanatik
Austriecii au luat cu asalt străzile Bucureștiului înaintea meciului contra României. Cum au fost surprinși suporterii echipei lui Ralf Rangnick.
16:30
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria: Ionuț Radu, titular! Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu s-a decis asupra echipei de start pentru meciul România - Austria. Selecționerul a șocat în dimineața partidei, când a ales să îl titularizeze în poartă pe Ionuț Radu
16:20
Șefii lui Manchester United vor să pună prețuri astronomice la abonamente! Care este motivul # Fanatik
Conducerea lui Manchester United are planuri importante, însă acestea i-ar putea afecta dur pe suporteri. Șefii grupării din Premier League doresc să pună prețuri uriașe la abonamente.
16:10
Culisele farsei colosale facute de Teodora Stoica tatălui său. MM Stoica: “Râdea şi Angelescu de la Rapid de Gelu din Galaţi” # Fanatik
Teodora Stoica i-a făcut tatălui ei o farsă pe care managerul general nu o va uita în curând. Mihai Stoica a dezvăluit că şi rivalii de la Rapid au râs de această întâmplare.
15:50
Cum și-a convins Mitică Dragomir nepotul să se lase de fotbal. Suma uriașă pe care i-a oferit-o: „Îți dau banii pe loc. La mine în familie, cartea e prima” # Fanatik
Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a dezvăluit pactul făcut cu nepotul cel mare pentru ca acesta să se lase de fotbal și să se apuce de carte.
15:20
Motivul pentru care Irina Manea refuză să accepte invitațiile la emisiuni tv sau podcasturi. Soția luI Cristi Manea, dezvăluiri neașteptate: ”Mi se face rău” # Fanatik
Irina Manea a abordat un subiect neașteptat de această dată. Soția lui Cristi Manea a explicat motivele pentru care refuză să accepte invitațiile la emisiuni tv.
15:10
Interul lui Cristi Chivu a pus ochii pe noua vedetă a fotbalului brazilian! Este fiul unui fost star de la Real Madrid # Fanatik
Inter este interesată de un fotbalist de 17 ani din Brazilia, care și-a făcut deja debutul la nivel de seniori. Este vorba despre fiul unui fost internațional brazilian, care a jucat la cluburi importante din Europa.
14:50
Nikita Stoinov a primit o veste uriașă în cursul zilei de duminică! Ce urmează să se întâmple cu fundașul titular al lui Dinamo
14:20
Gigi Becali, devastat după ce baza FCSB a fost invadată în miezul nopții: „Vor răspunde toți! Cum naiba să intre? Nu se poate așa ceva!” # Fanatik
Gigi Becali (67 de ani) tună și fulgeră după ce baza sportivă FCSB a fost vandalizată în noaptea de sâmbătă spre duminică. Latifundiarul din Pipera anunță că va tăia în carne vie
14:10
Ce preț are, de fapt, ceasul pe care îl poartă fotbalistul Radu Drăgușin. Bijuteria este una prețioasă, se vede că are mulți bani în conturile bancare.
