După contestaţii în cascadă, derulate timp de un an şi două luni, austriecii de la Kontron au pierdut: contractul de peste 400 mil. lei pentru construcţia unei componente a cloudului guvernamental a fost semnat cu câştigătorul desemnat de STS încă din iulie 2024: consorţiul Metaminds / Trencadis
Ziarul Financiar, 13 octombrie 2025 02:30
Una dintre cele mai disputate componente a proiectului de creare a cloudului guvernamental al României - un contract de peste 400 mil. lei pentru echipamente, software şi servicii de instalare & configurare – a fost într-un final atribuită de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), la aproape doi ani de la debutul procedurii de achiziţie publică, câştigătorul fiind consorţiul format din companiile locale Metaminds şi Trencadis. Cloudul guvernamental ar urma să fie baza unei transformări digitale a statului, un proiect cu progrese modeste până în prezent.
Acum 2 ore
02:30
Acum 4 ore
00:45
00:15
00:15
Operatorul în sistem de franciză Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG) a informat vineri piaţa de capital cu privire a deschiderea unui nou restaurant Taco Bell situat în incinta Promenada Mall din Bucureşti începând cu data de 10 octombrie.
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Cristian Pîrvulescu, CEO ENEVO Group: Tranzacţiile pe care le vedem în ultima vreme în energie ne pun pe harta băieţilor mari. Înseamnă că aici se întâmplă lucruri serioase şi că vine aproape de noi capitalul acela mare de care toată industria are nevoie # Ziarul Financiar
Fondat în 2014 de doi colegi de facultate, Cristian Pîrvulescu şi Radu Braşoveanu, businessul ENEVO a devenit în zece ani un jucător important în domeniul energiei, digitalizării şi a securităţii cibernetice, cu prezenţă în 12 ţări, cu 5 birouri regionale şi peste 250 de angajaţi.
00:15
Afaceri de la Zero. Ildiko Kolcsar a dat viaţă şi culoare unui colţ de stradă din Piaţa Muzeului din Cluj. Florăria Karolina primeşte zeci de clienţi în fiecare zi. „Este un vis împlinit“ # Ziarul Financiar
Într-un colţ pitoresc al Pieţei Muzeului din Cluj-Napoca, printre clădiri vechi şi străduţe încărcate de istorie, se află un spaţiu plin de culoare şi viaţă. Acolo a început, în urmă cu mai bine de un deceniu, povestea Florăriei Karolina, un proiect pornit de ldiko Kolcsar şi familia sa.
00:15
Bursă. Financing & IPO Summit by VERTIK. Cooperarea între bursele europene este esenţială pentru îmbunătăţirea fluxurilor de capital. O piaţă de capital integrată şi competitivă nu reprezintă doar un obiectiv economic, ci o prioritate pentru creştere şi coeziune # Ziarul Financiar
România se afirmă tot mai mult ca un motor al creşterii economice regionale, combinând antreprenoriatul cu inovarea şi capacitatea de a accesa resurse pentru dezvoltare.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Elena Uleia, Prime Transaction: Sectorul utilităţilor continuă să dea tonul creşterilor la bursă, unde mă aştept să vedem noi maxime. Există în piaţă o combinaţie de optimism şi fundamente economice # Ziarul Financiar
Evoluţia pozitivă a Bursei de Valori Bucureşti a fost alimentată în principal de companiile de utilităţi, care rămân printre emitenţii cu cele mai bune creşteri de anul acesta.
00:15
Via Transilvanica a ajuns şi peste graniţe, însă nu prin extinderea traseului, ci prin promovarea acestuia în alte ţări. Asociaţia Tăşuleasa a încheiat un parteneriat cu Accademia di Romania din Roma, o instituţie aflată în subordinea Institutului Cultural Român, care organizează diferite evenimente de promovare a culturii româneşti printre italieni. Primul eveniment dedicat proiectului Via Transilvanica a fost o expoziţie foto-documentară care a avut loc la Roma în luna decembrie a anului trecut, iar reacţiile au fost unele pozitive.
00:15
ISD-urile globale se îndreaptă către vest, iar aceasta ar putea fi una dintre cele mai importante moşteniri lăsate de Trump, scrie Gillian Tett, editorialist la Financial Times.
00:15
O alianţă AI în Europa de Est? Polonia, Cehia şi Bulgaria luptă pentru un viitor comun # Ziarul Financiar
Companii tech poloneze, împreună cu organizaţii industriale din Bulgaria, Cehia şi Slovacia fac apel la guverne să-şi unească forţele pentru construirea unei aşa-numite gigafabrici comune de inteligenţă artificială, relatează Rzeczpospolita.
00:15
Băncile continuă să ţină banii la BNR, la dobândă de 5,5%. Creditarea frânează, iar economia stagnează # Ziarul Financiar
Băncile au continuat şi în luna septembrie să ţină banii la BNR, în depozite, la dobândă de 5,5%, în timp ce creditarea companiilor frânează, iar economia stagnează.
00:15
„Vrem să dublăm businessul până în 2030“, spune Fady Chreih, CEO al reţelei private Regina Maria, unul dintre principalii jucători din piaţa medicală privată din România. În 2024, operatorul privat a avut 2,7 mld. lei cifră de afaceri (cumulat cu clinica din Serbia) şi 6 milioane de pacienţi.
00:15
Interviu exclusiv ZF. Nedim Baytorun, CEO al Vodafone România: După achiziţia Telekom Mobile vom investi peste 150 mil. euro în reţeaua mobilă # Ziarul Financiar
Vodafone, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală IT&C, va investi, după achiziţia rivalilor de la Telekom România Mobile, peste 150 mil. euro în integrarea şi modernizarea activelor preluate, ceea ce va duce la crearea unei reţele mobile cu o acoperire mai mare şi viteze mai ridicate pentru serviciile de date.
00:15
Un pariu de 1 mld. euro: Florin Mariş, fondatorul Hexagon, cumpără 32 ha din fostul IMGB al Clujului, într-una din cele mai mari tranzacţii din ultimul deceniu # Ziarul Financiar
00:15
Bursă. Mihai Căruntu, Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România: Acţiunile de la BVB ating noi maxime, dar la evaluări ridicate # Ziarul Financiar
Acţiunile companiilor listate la bursa locală sunt evaluate la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, mai ales emitenţii cu mari capitalizări din indicele de referinţă BET,
00:15
Cursa rezilienţei cibernetice a început. AI poate accelera rezilienţa companiilor în faţa atacurilor cibernetice, dar datele rămân unul dintre cele mai importante active. Noile reglementări NIS2 şi DORA vin cu standardul, dar conştientizarea face diferenţa între conformare şi rezilienţă # Ziarul Financiar
Transformarea digitală, atât la nivel european, cât şi la nivel local a devenit o componentă importantă în bugetul şi strategia oricărei companii. Totuşi, creşterea digitalizării vine la pachet şi cu creşterea exponenţială a volumului de date, ceea ce înseamnă şi o creştere a riscului cibernetic şi a riscurilor asociate cu atacurile maliţioase de tip extern sau ransomware.
00:15
Ghidul Michelin a ajuns şi în România. Şase hoteluri din România au fost incluse în ghidul Michelin dedicat unităţilor de cazare # Ziarul Financiar
Specialiştii de la Michelin au fost atraşi de hotelurile din România, care au fost incluse nu doar la categoria de recomandări, dar au primit şi una sau două chei Michelin. Astfel, şase hoteluri din România au fost incluse în Michelin Keys, ghidul Michelin dedicat unităţilor de cazare.
00:15
Berarii României: Vom continua să investim în România. Viitorul stă în colaborarea dintre industrie, autorităţi şi societate # Ziarul Financiar
În industria berii, un sector în care patru dintre cei mai mari jucători din lume sunt prezenţi în România cu producţie – Asahi Europe & International, HEINEKEN, Molson Coors, Tuborg –, asocierea a fost decisă chiar de ei încă din 2004, cu structurile de conducere şi de acţionariat pe care le aveau la acea vreme.
00:15
ZF/PwC La cafea cu Horaţiu Ţepeş, proprietarul Bilka. La 400-500 de milioane de euro nu ai vinde compania, dar la 1 miliard de euro ai vinde-o? Horaţiu Ţepeş: Eu sunt sigur că vom face noi miliardul de euro, compania are o valoare mult mai mare, suntem într-o piaţă unde este de construit şi renovat, nu ani de acum încolo, ci decenii întregi # Ziarul Financiar
De unde vine numele Bilka? Când căutam un nume pentru firmă în 2007, am văzut pe hartă numele unui sat din Bulgaria şi am schimbat doar C cu K, spune Horaţiu Ţepeş, proprietarul şi antreprenorul din spatele acestui brand.
00:15
Povara majorărilor de taxe a căzut în final tot pe umerii cumpărătorilor. Majoritatea producătorilor şi retailerilor nu au absorbit creşterea TVA, ci au transferat-o direct în preţuri # Ziarul Financiar
Povara majorărilor de taxe şi a celorlalte măsuri fiscale adoptate în ultimele luni a căzut în final tot pe umerii românilor de rând, care deja erau copleşiţi de inflaţia ridicată, cea mai mare din Europa din ultimii trei ani, de liberalizarea preţurilor la energie, de problemele de pe piaţa muncii şi, în general, de incertitudinea din economie.
Acum 6 ore
00:00
Acum 8 ore
21:30
Cum se îndreaptă Serbia spre blocaj economic din cauza dependenţelor de Rusia şi China # Ziarul Financiar
Săptămâna trecută SUA au făcut o demonstraţie de forţă în Balcani, chiar la graniţele UE: după multe amânări au aplicat sancţiuni principalului furnizor de petrol şi de gaze al Serbiei, compania NIS, pentru că aceasta încă aparţine colosului rus Gazprom Neft. Nimeni nu mai vrea să aibă de a face cu ea. Croaţia a întrerupt furnizarea de ţiţei.
21:15
O altă perspectivă la aderarea României la Schengen terestru. Plexus Oradea aduce angajaţi din Ungaria, iar românii din vestul ţării trec rapid şi fără controale graniţa pentru a lucra la fabrica BWM din Debreţin # Ziarul Financiar
Aderarea României la Schengen cu „drepturi depline“, deci inclusiv terestru, începând cu data de 1 ianuarie 2025, a fost privită drept un beneficiu major pentru transportatorii şi pentru mărfurile care pierdeau timp şi bani stând şi aşteptând ore în şir în vamă.
20:45
20:45
Marius Antonie, partner, head of AI enabled automation, EY România: Doar 20% dintre companiile din România au adoptat tehnologii emergente precum AI sau cloud # Ziarul Financiar
Deşi România are un sector IT performant, care contribuie semnificativ la PIB şi este un important exportator de servicii, companiile locale care activează în alte industrii rămân în urmă la capitolul digitalizare. Un nou studiu EY, intitulat „Emerging Technology Investment in Romania“ şi prezentat în cadrul evenimentului ZF High-Tech Innovation Summit, ediţia a 7-a, relevă că în timp ce imaginea publică a României este cea a unei „ţări puternice în IT“, realitatea din mediul de business arată un grad redus de tehnologizare.
Acum 12 ore
19:30
19:30
19:30
În viaţa de după cărbune al Europei de Est, viitorul este al centralelor nucleare. Dar cât de european va fi el? # Ziarul Financiar
Guvernul ceh a hotărât să închidă şi ultima mină de huilă anul viitor. Regiunea va fi transformată într-o zonă industrială verde. În locul munţilor de cărbune va fi construită o uriaşă „gigafabrică“ de baterii cu litiu. Pe localnici nu-i încântă prea mult această „decizie strategică“. Închiderea minei va duce inevitabil la pierderi de locuri de muncă. Megafabrica va acoperi spaţii verzi. Experţii socioeconomici spun că şi mai mulţi tineri se vor muta la oraş, unde viaţa este mai comodă.
19:15
19:15
19:00
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Zoomer sau Genzee, te rog, ai grijă! Forţarea unor salarii nete de peste 5.000 de lei riscă migrarea jobului tău în Asia. Undeva acolo există un Zoomer sau Genzee supercalificat şi poliglot gata să lucreze pentru jumătate din salariul tău # Ziarul Financiar
Genzee sau Zoomer, sau cum iţi place să ţi se spună, lumea se schimba extrem de repede. Uite, un exemplu, Game Over!, se termină ciclul economic ”de aur” al industriei IT în Uniunea Europeană.
18:15
18:00
17:45
Meci crucial la Bucureşti: România trebuie să bată Austria pentru a rămâne în calculele calificării la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor # Ziarul Financiar
Naţionala de fotbal a României continuă lupta pentru prezenţa la Mondial în meciul de pe teren propriu, pe Arena Naţională, în faţa liderului grupei, Austria. Partida începe duminică la ora 21:45, transmite FRF.
17:45
17:15
GEN Z Talks. Alexandru Bălăşoiu, 17 ani, antreprenor: Avem nevoie de programe care să ne pregătească pentru realitatea în care trăim, nu doar pentru examene, şi asta încă din gimnaziu. Antreprenoriatul nu este doar despre business, ci despre libertatea de a-ţi crea singur viaţa # Ziarul Financiar
„Am 17 ani şi sunt elev la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr din Bucureşti. Pasiunile mele sunt antreprenoriatul, marketingul, tehnologia, economia şi tot ce ţine de construcţia unui drum propriu. Cred că antreprenoriatul nu e doar despre business, ci despre libertatea de a-ţi crea singur viaţa“, spune Alexandru Bălăşoiu într-o discuţie online cu ZF Gen Z. Alexandru aminteşte că generaţia din care face parte este adesea greşit judecată, dar că această greşeală de interpretare vine şi din faptul că atenţia merge de cele mai multe ori spre exemplele negative.
17:00
17:00
17:00
17:00
Menţinerea inflaţiei pe un platou după saltul spre 10%, urmată de o descreştere foartă lentă, după efectele „peste aşteptări“ ale taxelor majorate, determină BNR să menţină dobânda-cheie, deşi economia va cvasistagna în S2/2025. Rata-cheie rămâne la 6,5%, iar analiştii văd o scădere în februarie sau mai 2026 # Ziarul Financiar
Menţinerea inflaţiei pe un platou, urmată de o descreştere foartă lentă în ultimul trimestru din acest an, din cauza efectelor „peste aşteptări“ ale majorării TVA şi a accizelor de la 1 august şi expirarea schemei de plafonare la electricitate, precum şi incertitudinile ridicate au determinat boardul BNR să menţină dobânda-cheie şi la cea de-a şaptea şedinţă de politică monetară din anul 2025 la 6,5%, nivel stabilit în august 2024.
17:00
17:00
Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Două generaţii diferite, dar aceeaşi viziune: succesul şi banii se construiesc cu răbdare şi muncă. De ce? Pentru că adevăratul succes vine „după 20 de ani de muncă“, iar „viaţa e o învăţare continuă“ # Ziarul Financiar
Cu siguranţă te-ai întrebat şi tu măcar o dată dacă există o reţetă simplă pentru a face bani. Răspunsul? „Depinde la ce vârstă eşti“, spune Alin Angheluţă, profesor la ASE.
