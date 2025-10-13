După contestaţii în cascadă, derulate timp de un an şi două luni, austriecii de la Kontron au pierdut: contractul de peste 400 mil. lei pentru construcţia unei componente a cloudului guvernamental a fost semnat cu câştigătorul desemnat de STS încă din iulie 2024: consorţiul Metaminds / Trencadis

Una dintre cele mai disputate componente a proiectului de creare a cloudului guvernamental al României - un contract de peste 400 mil. lei pentru echipamente, software şi servicii de instalare & configurare – a fost într-un final atribuită de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), la aproape doi ani de la debutul procedurii de achiziţie publică, câştigătorul fiind consorţiul format din companiile locale Metaminds şi Trencadis. Cloudul guvernamental ar urma să fie baza unei transformări digitale a statului, un proiect cu progrese modeste până în prezent.

