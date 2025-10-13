România vs Austria 1-0 » Eroul serii, Virgil Ghiță: „Am dominat de la un capăt la altul” + Ce le-a spus Lucescu în vestiar

19:00

Steven Gerrard, 45 de ani, a fost ofertat să revină pe banca lui Rangers, unde a câștigat titlul în 2021, dar a ales să nu dea curs propunerii.Legendarul fost mijlocaș englez a mai lucrat pe Ibrox între 2018 și 2021, cucerind titlul în sezonul 2020/2021, cu Ianis Hagi printre jucătorii pe care i-a avut atunci sub comandă.Cu postul de antrenor vacant după demiterea lui Russell Martin, Rangers a încercat, dar nu a reușit să-l convingă pe Gerrard să revină în circuit. ...