Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se așteaptă, avertizează ISW

22:30

„Suntem adesea părinții pe care am fi vrut să îi avem, nu cei de care au nevoie copiii noștri”, spune psihologul Oana Doruș. În spatele fiecărei crize de furie, al fiecărui refuz sau al fiecărui plâns există o poveste despre legătura dintre oamenii care învață împreună cum să se apropie.