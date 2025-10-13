Fotovoltaicele au creat 62.000 de locuri de muncă în România și ne plasează pe locurile fruntașe în Europa. Ce va urma în anii următori

Boom-ul instalării de panouri fotovoltaice, atât în parcuri cât și la prosumatori a condus la apariția unei forțe de muncă de 865.000 de oameni în UE, dintre care 62.000 sunt în România. Viitorul apropiat nu sună însă bine - ritmul instalărilor a scăzut în acest an la nivel european, și se estimează că va scădea și numărul de joburi din aeastă industrie, dar, pe termen mediu, prognoza pentru România rămâbe optimistă - numărul de angajați ca va crește.

