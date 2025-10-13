Top constructori autostrăzi: Erbașu, UMB și chinezii de la CCECC au avut cele mai mari progrese în ultimele luni de vară
Economica.net, 13 octombrie 2025 04:50
Topul constructorilor de autostrăzi în funcție de progresele înregistrate în lunile iulie și august este dominat de firme românești: Construcții Erbașu și grupul UMB. Pe podium mai apare și China Civil Engeneering Construction Corporation (CCECC), care trebuie să finalizeze lucrările la lotul 3 Nord din Autostrada Bucureștiului A0.
• • •
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, consideră că ceea ce se propune de la Guvern ca "aşa-numita reformă în administraţia publică locală" nu este o reformă, ci o concediere în masă.
Primarul general interimar al Capitalei: Astăzi suntem la peste 30.000 de parcări albastre la nivelul municipiului Bucureşti. Generează un venit de peste 70 de milioane de lei pe an # Economica.net
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat pentru Digi24 că sunt peste 30.000 de parcări albastre în Bucureşti, care generează venituri anuale de 70.000 de lei. Sistemul a fost implementat în anul 2020.
Mercedes-Benz în România: Star Assembly inaugurează linia de asamblare a motoarelor electrice la uzina din Sebeș # Economica.net
Star Assembly, companie a grupului Mercedes-Benz, inaugurează luni, 13 octombrie, linia de asamblare motoare electrice. Primele produse vor fi destinate modelului Mercedes-Benz GLC.
Experţi în economia muncii, comportamentului şi macroeconomiei sunt favoriţi în cursa pentru Premiul Nobel # Economica.net
Experţi în domeniile economia muncii, macroeconomie şi neuroeconomie sunt favoriţi în cursa pentru Premiul Nobel pentru Economie din acest an, câştigătorul urmând a fi anunţat luni, informează EFE.
Consulatul General al României la Londra a lansat Conceptul „Mai mult decât un consulat, un Hub Comunitar” # Economica.net
Consulatul General al României la Londra a lansat, în prezenţa ambasadoarei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Laura Popescu, Conceptul "Mai mult decât un consulat, un Hub Comunitar" şi Obiectivele Strategice pentru perioada 2025 -2028.
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcţiune linia 5 de tramvai.
ANIF plăteşte 3,6 milioane lei pentru lucrări de irigaţie în judeţele Teleorman şi Dolj # Economica.net
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) intenţionează să plătească 3,6 milioane de lei, fără TVA, pentru lucrări de irigaţii în judeţele Teleorman şi Dolj, potrivit unui anunţ de participare postat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).
Ministrul Sănătaţii, Alexandru Rogobete, anunţă controale în clinicile private din întreaga ţară # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în judeţul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga ţară pentru a se vedea dacă aceste instituţii sanitare respectă normativele legale în vigoare.
Volodimir Zelenski cere mai multe sisteme de apărare aeriană, într-o convorbire cu Emmanuel Macron # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminică mai multe sisteme de apărare aeriană şi rachete, în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său francez, Emmanuel Macron, relatează AFP.
Cât câştigă un creator digital: Irina Manea are marjă de profit net de peste 80% la firma sa şi afaceri de 1,2 milioane de lei cu un salariat # Economica.net
Irina Manea, soţia fotbalistului Cristian Manea, deţine o firmă care a avut afaceri nete de 1,2 milioane de lei, profitabilitate netă de peste 80% şi un salariat în 2024.
REPORTAJ Tulcea: Grupurile de acţiune locală au deschis finanţările pentru privaţi şi autorităţi # Economica.net
Grupurile de acţiune locală (GAL) din judeţul Tulcea au deschis primele sesiuni de finanţare din actuala perioadă de programare, fondurile putând fi accesate doar online de beneficiari, persoane fizice private şi autorităţi publice, spre deosebire de perioada anterioară, alocările din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) fiind completate cu cele din Fondul Social European (FSE).
Valoarea unei comenzi medii de Black Friday va fi de 400-500 de lei, sub nivelul de anul trecut (consultanţi) # Economica.net
Evenimentul "Black Friday", programat în luna noiembrie, va genera în România cel mai mare interes din istoria comerţului autohton, mai ales în mediul online, iar valoarea unei comenzi medii va fi de 400-500 de lei, sub nivelul de anul trecut, reiese dintr-o analiză de specialitate, publicată recent.
Aur, burse, Bitcoin. Ce se va întâmpla cu piețele financiare pe final de 2025. Se transformă visul frumos în coșmar? # Economica.net
Investitorii se întreabă tot mai des la ce să se aștepte în ultima parte a acestui an de la piețele financiare, având în vedere că atât aurul, cât și acțiunile sau criptomonedele experimentează deja creșteri substanțiale de ceva vreme, în timp ce instabilitatea globală se accentuează.
Marca Subaru a expus la standul său de la Salonul Auto București (SAB), ediția specială Crosstrek 4WILD în premieră europeană. Alături de acest model a fost prezentă și restul gamei formată din Forester, Outback și Solterra.
Ivan: România este una dintre cele șase țări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories # Economica.net
România este una dintre cele şase ţări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories - huburi strategice dedicate dezvoltării inteligenţei artificiale la nivel european, fiind o confirmare a direcţiei pe care România a ales-o şi pe care am promovat-o, ca ministru al Digitalizării, a afirmat, duminică, într-o postare pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Gruia Ivan.
INS: Producţia de cărbune a scăzut cu 2% în primele şapte luni din 2025; importurile s-au redus cu 53,5% # Economica.net
Producţia de cărbune a României s-a cifrat în primele şapte luni din 2025 la aproape 1,087 milioane tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2% mai mică (minus 22.600 tep) faţă de cea din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Sondaj Avangarde: Aproape jumătate dintre români sunt împotriva reintroducerii stagiului militar obligatoriu # Economica.net
Aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul "Percepţii asupra capacităţilor Armatei Române", realizat de Avangarde.
Serviciile de informaţii americane ajută #Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă (presă) # Economica.net
SUA ajută de luni de zile Ucraina să organizeze atacuri la distanţă asupra instalaţiilor energetice ruse, într-un efort comun de a slăbi economia rusă şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor, a relatat duminică Financial Times, citat de Reuters.
Noul sistem automatizat de intrare în statele membre UE a intrat în vigoare azi. Ce se va întâmpla # Economica.net
Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie. Acesta va înlocui în cele din urmă ştampila manuală pe paşapoarte. Potrivit executivului european, sistemul va contribui la prevenirea migraţiei ilegale şi la îmbunătăţirea securităţii rezidenţilor UE, scrie ageenția de presă News.ro.
Compania Uber a anunțat că retrage din România serviciul UberX Share, opțiunea care permitea mai multor pasageri să împartă aceeași cursă și costul acesteia. Măsura a intrat în vigoare din 7 octombrie 2025, potrivit unei înștiințări transmisă de companie.
DEER: Întreruperile în alimentarea cu energie electrică din zona Bran-Moeciu, cauzate de condiţiile meteorologice severe # Economica.net
Întreruperile în alimentarea cu energie electrică din zona Bran-Moeciu au fost cauzate de condiţiile meteorologice severe de Cod portocaliu din perioada 3-5 octombrie, care au provocat avarii multiple în reţelele electrice, precizează într-un comunicat Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER).
Cod galben de vânt puternic în zonele de munte din Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zonele de munte ale judeţelor Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, valabile până la ora 11:00.
Culoarul Rucăr – Bran DN73: Care este stadiul lucrărilor pe porțiunea Câmpulung – Brașov, care leaga Muntenia de Ardeal, și când trebuie finalizate # Economica.net
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Ciprian Șerban a transmis la solicitarea deputatului de Argeș Alina Gorghiu care este stadiul lucrărilor de modernizare a DN73 pe porţiunea Câmpulung - Brașov, precum și termenele privind finalizarea lucrărilor.
FOTO Turbine eoliene merg pe Dunăre. Cum avansează construcția parcului eolian de 99 MW din Galați al suedezilor de la OX2, Green Breeze # Economica.net
Suedezii de la OX2 au montat deja primele trei turbine din cele 16 pe care le are parcul eolian Green Breeze din Galați, iar lucrările comtinuă la alte două. Segmentele din turnurile turbinelor sunt aduse din portul Constanța pe Dunăre.
Premiul Nobel pentru Pace: O posibilă scurgere de informaţii legată „probabil” de spionaj # Economica.net
O posibilă scurgere de informaţii care a precedat anunţul atribuirii premiului Nobel pentru Pace liderei opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado ar putea să fie legat "foarte probabil" de spionaj, a indicat sâmbătă Institutul Nobel, citat de AFP.
Alexandru Nazare, după ultimele rapoarte S&P și Fitch: România îşi menţine încrederea investitorilor. # Economica.net
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, afirmă că reconfirmarea ratingului de ţară de către S&P arată că România îşi menţine încrederea investitorilor. Această a patra confirmare în trei luni reprezintă ”un semnal clar al seriozităţii şi responsabilităţii actualului Guvern în gestionarea finanţelor publice”, adaugă el, citat de agenția de presă News.ro
Va fi un măcel!”: scrisoare despre un posibil risc de atentat, descoperită în catedrala Notre-Dame din Paris # Economica.net
După coletele-capcană trimise unor personalităţi, un nou mesaj a pus autorităţile franceze în alertă. O scrisoare anonimă a fost descoperită vineri după-amiază în curtea catedralei Notre-Dame din Paris.
Dezvoltatorul One United Properties cumpăra în noiembrie 2021 pachetul majoritar al Bucur Obor SA, unul dintre cele mai vechi din magazine din București, acolo unde se găseau metraje, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte sau bijuterii. Magazinul se află în plin proces de renovare.
Ce spun avocații despre greva magistraților din România. Ce ai de făcut și cum poți contracara efectele grevei, atât pe zona de procedură, cât și pe cea de executare silită # Economica.net
Odată cu greva prelungită a magistraților, Justiția a intrat în pauză: termene amânate, dosare blocate și soluții juridice pentru cetățeni. Într-o perioadă în care accesul la justiție este parțial restrâns, rolul avocatului devine crucial pentru asigurarea continuității protecției juridice și pentru prevenirea pierderii unor drepturi procesuale importante. Ce soluții pot oferi?
Circulaţia trenurilor pe ruta Bucureşti Nord-Aeroportul Henri Coandă, suspendată în perioada 14 – 17 octombrie, între orele 09.00-14.00 # Economica.net
Circulaţia trenurilor va fi temporar suspendată pe relaţia Bucureşti Nord - Pajura - Mogoşoaia - Terminal Aeroport Henri Coandă (T1), în perioada 14 - 17 octombrie 2025, intervalul orar 09:00 - 14:00, pentru desfăşurarea unor lucrări de mentenanţă, informează Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA printr-un comunicat.
The New York Times respinge cererea Pentagonului de a nu publica articole neautorizate de către instituție # Economica.net
Cotidianul american The New York Times a refuzat vineri să semneze un document propus de Departamentul Apărării din SUA care împiedică instituţiile media să publice informaţii neautorizate dacă doresc să continue să aibă acces în instalaţiile Pentagonului, informează EFE, transmite Agerpres.
Mai multe state membre ale Consiliului de Securitate al ONU și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu relațiile dintre SUA și Venezuela. Printre ele Rusia, dar și aliați ai Washingtonului # Economica.net
Mai mulți membri ai Consiliului de Securitate al ONU şi-au exprimat vineri îngrijorarea cu privire la escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite şi Venezuela, Rusia acuzând Washingtonul că foloseşte principiul "cowboy"-ului - de a fi primul care deschide focul - în atacurile asupra presupuselor nave care fac trafic de droguri, informează Reuters, transmite Agerpres.
Guatemala a primit vineri un prim grup de cetăţeni ai unor ţări terţe deportaţi din Statele Unite, au anunţat autorităţile, îndeplinind astfel o promisiune făcută secretarului de stat american Marco Rubio, informează AFP, transmite Agerpres.
Ludovic Orban: Unul din elementele cele mai importante de care se va ţine cont în evaluarea conduitei României este Legea bugetului de stat # Economica.net
Un lucru foarte important după care va fi judecată România la nivelul Comisiei Europene şi al agenţiilor de rating va fi Legea bugetului de stat pe anul 2026, a declarat sâmbătă consilierul prezidenţial Ludovic Orban, transmite Agerpres.
Premierul francez Sebastien Lecornu se arată deschis pentru revizuirea reformei pensiilor, care însă trebuie făcută pe baze realiste # Economica.net
Sebastien Lecornu, numit vineri prim-ministru al Franţei pentru a doua oară, după ce a demisionat în urmă cu doar cinci zile, şi-a exprimat sâmbătă deschiderea faţă de revizuirea reformei pensiilor din 2023, care creşte vârsta minimă de pensionare de la 62 la 64 de ani şi a cărei suspendare este cerută de Partidul Socialist (PS), informează EFE, transmite Agerpres.
Un număr de 56.531 de firme au fost radiate la nivel naţional, în primele opt luni din 2025, cu 4,2% mai multe comparativ cu perioada similară din 2024, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), transmite Agerpres.
Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii avertizează Europa cu privire la supraviețuirea albinelor de pe continent # Economica.net
Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN) a avertizat sâmbătă Europa cu privire la riscurile pentru "supravieţuirea" speciilor sale de polenizatori, în special a albinelor sălbatice, informează AFP şi DPA, transmite Agerpres.
