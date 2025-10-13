Horoscop 13 octombrie 2025. Zodia care întâlnește pe cineva special, în plan amoros
Cancan.ro, 13 octombrie 2025 05:10
Horoscop 13 octombrie 2025. Află ce zodie poate întâlni pe cineva special, cine va fi surprins în mod plăcut și cine va face mici investiții. Berbec Astăzi, focusul tău se îndreaptă spre relațiile personale. Este […]
Acum 30 minute
05:10
Acum 6 ore
00:10
Oana Roman a vrut să meargă la Predeal, dar s-a răzgândit când a văzut prețurile și a ales Cannes # Cancan.ro
Oana Roman și-a uimit urmăritorii! Vedeta a făcut o comparație uluitoare între două destinații: Predeal și Cannes. Mai mare le-a fost mirarea tuturor să vadă că la noi este mai scump. Află în articol! Prețurile […]
12 octombrie 2025
23:50
Ernest preferă să stea în umbră, dar noi l-am filmat! Ce face „cel mai temut” om de la TV când stinge camerele # Cancan.ro
O țară întregă îl cunoaște pe Ernest datorită formatelor pe care le-a prezentat: Ochii din umbră sau În căutarea adevărului. Cel mai „temut” prezentator tv de la noi pune pe tavă adevărul și le arată […]
23:50
Cornel Păsat, în pragul divorţului. După 23 de ani de iubire și un copil împreună, soţia a plecat de acasă! „Dacă asta e decizia ei…” # Cancan.ro
Un nou cuplu cunoscut din showbiz-ul autohton se află în pragul divorțului. Soția lui Cornel Păsat a plecat de acasă după ce l-a anunțat că va depune actele. Cei doi sunt împreună de aproximativ 23 […]
23:50
Nu e vis, nu e halucinație, e doar fiica milionăresei Anca Vlad! Prințeșa Catena a ieșit la club într-o ținută care a blocat TOATE privirile # Cancan.ro
CANCAN.RO nu excelează la capitolul credință, dar de data asta până și noi suntem nevoiți să spunem ”Mare ți-e grădina, Doamne!”. Ce ne-a adus în pragul unui șoc mistic? E vorba de pozele cu ținuta […]
23:50
Olga Barcari, ADEVĂRUL despre relația cu Cătălin Bordea! Ce ascunde comediantul, în spatele cortinei: ”Așa controlează oamenii de lângă” # Cancan.ro
Invitată la CANCAN EXCLUSIV, Olga Barcari de la Asia Express spune tot adevărul despre relația cu Cătălin Bordea! Prietena lui Karmen explică de ce ea și actorul s-au despărțit, de câte ori s-au mai văzut […]
Acum 8 ore
23:30
Emily Burghelea, de urgență la spital! Vedeta și iubitul ei sunt pregătiți să devină parinți pentru a treia oară # Cancan.ro
Momente pline de emoție pentru Emily Burghelea! Vedeta se află chiar în aceste momente în spital, iar fanii și-au pus întrebarea: oare va deveni mamă pentru a treia oară sau este tot o alarmă falsă? Postarea influenceriței i-a pus pe gânduri. Vezi în articol! Emily […]
22:40
Fiica Danei Rogoz, la primul ei job! Ce a trebuit să facă: „A avut oricum o zi foarte scurtă de lucru” # Cancan.ro
Dana Rogoz a trăit momente emoționante alături de fiica ei Lia. Micuța a avut deja primul ei job la vârsta de doar 5 anișori, iar vedeta le-a spus fanilor despre ce este vorba. Află în […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 13 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor Accuweather # Cancan.ro
După un început de toamnă ploios, România se va confrunta cu un val de răcire. a temperaturilor. Miercuri, 15 octombrie 2025, va fi ziua în care mai multe orașe din țară vor avea parte de […]
Acum 12 ore
20:30
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, show cu trotineta în sediul USR! Imagini video inedite # Cancan.ro
Imagini rare cu Ministrul Apărării! Ionuț Moșteanu a fost surprins într-o ipostază total neașteptată, în timp ce se plimba cu trotineta electrică în sediul USR. Când s-a întâmplat acest lucru? Vezi în rândurile de mai […]
20:00
Şi-a cumpărat o casă de lux în buricul Capitalei, dar Iulia Albu stă fără căldură și apă caldă! „E mai complicat decât am anticipat” # Cancan.ro
Iulia Albu are casă de lux în buricul capitalei, dar cu toate acestea nu se poate bucura de investiția sa. Vedeta Antenei 1 s-a obișnuit deja să facă duș cu apă rece sau să umble […]
20:00
Fanii au taxat-o grav pe Vlăduța Lupău, după ce a pus o poză de familie: „Facem chetă pentru un…” Soțul a venit în ajutorul ei # Cancan.ro
Vlăduța Lupău a fost luată în vizor de fani! Cea mai recentă postare a artistei a stârnit un val de reacții, iar oamenilor nu le-a venit să creadă că s-a fotografiat așa. Cum a apărut […]
19:20
Ce dorință are soțul Marinelei Chelaru, după moartea actriței. Adrian Cula a dezvăluit de ce nu au putut înfia un copil EXCLUSIV # Cancan.ro
Marinela Chelaru a pierdut lupta cu viața la doar 66 de ani, în cursul zilei de sâmbătă. A suferit în tăcere din cauza problemelor sale de sănătate, dar și a pensiei mici, după o viață […]
19:10
Nicușor Dan, noi detalii despre nunta cu Mirabela Grădinaru. De ce nu vrea președintele României să se știe data exactă # Cancan.ro
Nicușor Dan a vorbit despre nunta cu Marinela Grădinaru! Președintele României și Prima Doamnă sunt într-o relație de 20 de ani și au împreună doi copii, dar nu și-au unit încă destinele în fața Lui […]
18:30
Mădălina, tânăra care a murit după ce a născut într-un spital privat, a fost înmormântată cu onoruri militare. Zeci de oameni au plâns-o # Cancan.ro
Durere fără margini în familia Mădălinei, tânăra în vârstă de 29 de ani care a murit în Constanța, după ce a născut un băiețel sănătos. Astăzi, 12 octombrie, prietenii și familia au condus-o pe ultimul […]
18:20
Smiley îi îndeplinește visul Ginei Pistol! Cuvântul soţiei e lege: “Căutăm cea mai bună variantă” # Cancan.ro
Smiley și Gina Pistol fac casă bună împreună, iar timpul este cea mai bună dovadă că întâlnirea lor a fost de bun augur. Și-au îndeplinit visul de a deveni părinți, deși prezentatoarei TV nu i […]
17:50
Un nou val de aer polar pune stăpânire peste România! Vin ploi, ninsori și temperaturi scăzute în aceste zone # Cancan.ro
Revine frigul în România! După câteva zile de temperaturi cuprinse între 17-19 grade, se pare că vremea se va răci începând de mâine, 13 octombrie. Vestea că vremea se va răci nu va fi una […]
17:50
S-a aflat adevăratul motiv pentru care Mădălina și soțul ei ar fi refuzat intervențiile chirurgicale și nașterea prin cezariană # Cancan.ro
Cazul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit într-o clinică privată din Constanța, capătă noi dimensiuni. Femeia în vârstă de 29 de ani s-a stins la câteva ore după ce a născut un băiețel perfect […]
17:10
Test de inteligență | O singură pereche de ochelari de soare este diferită de celelalte 29. O puteți găsi? # Cancan.ro
Este duminică, sfârșit de săptămână și este timpul pentru un test de inteligență tare interesant. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea și să îți dai seama unde apare perechea de ochelari diferită. Doar […]
17:10
Cu ce amintire a rămas Mara Bănică de la Marinela Chelaru. Ce legătură specială exista între cele două # Cancan.ro
Mara Bănică a primit vestea ca un trăsnet că Marinela Chelaru a murit. Actrița a fost amintită cu drag de jurnalistă printr-o postare de Facebook. Află care este cadoul primit și rămas o amintire neprețuită […]
17:00
Andra Voloș, despre traumele suferite în copilărie. Speră ca fiica ei să nu îi calce pe urme: „Durerea m-a urmărit mult timp” # Cancan.ro
Și vedetele au dureri despre care nimeni nu știe! Andra Voloș a vorbit în mediul online despre un subiect sensibil din viața ei, care o afectează și în prezent. Ce i s-a întâmplat în copilărie? Află în […]
Acum 24 ore
16:20
Ce urma să facă Marinela Chelaru pe 30 octombrie, dar nu a mai apucat: „Nu mai era vocea ei” EXCLUSIV # Cancan.ro
Lumea artistică din România este în doliu după pierderea actriței Marinela Chelaru, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale scenei și televiziunii. Cunoscuta actriță, care a adus zâmbete publicului timp de zeci de ani, s-a […]
16:20
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc savuros, în acest sfârșit de săptămână. Spor la râsete și voie bună! -Iubi, dacă mor, o să îți cauți altă femeie? -Poate… -O vei lăsa să doarmă în patul […]
16:10
Ce urma să facă Marinela Chelaru să facă pe 30 octombrie, dar nu a mai apucat: „Nu mai era vocea ei” EXCLUSIV # Cancan.ro
Lumea artistică din România este în doliu după pierderea actriței Marinela Chelaru, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale scenei și televiziunii. Cunoscuta actriță, care a adus zâmbete publicului timp de zeci de ani, s-a […]
15:40
Vești proaste pentru unii români! Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a făcut un anunț neașteptat legat de anumite vouchere care veneau în ajutorul mai multor oameni. Află, în articol, cine va rămâne fără susținere de la […]
15:30
George Burcea a zburat în secret peste Ocean. Fostul soț al Andreei Bălan şi-a lăsat iubita în România: “Îmi era dor” # Cancan.ro
George Burcea a zburat în secret peste Ocean, la doar câteva zile după ce a fost surprins în compania Andreei Bălan. Fostul soț al artistei nu mai fusese in America de mai bine de un […]
15:20
Doliu în lumea televiziunii! S-a aflat cauza morții prezentatorului Emilio Suenos, de doar 41 de ani # Cancan.ro
Lumea televiziunii latino-americane este în doliu după moartea lui Emilio Garcia, cunoscut publicului și sub numele de Emilio Suenos. Prezentatorul TV s-a stins la doar 41 de ani. Iată care a fost cauza decesului! Deși […]
14:30
Cum arată locul de veci al Marinelei Chelaru. Actrița va fi înmormântată alături de părinții ei # Cancan.ro
Marinela Chelaru va fi înmormântată în Cimitirul Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. Regretata actriță își va duce somnul veșnic alături de părinții ei, pe care i-a iubit enorm. Vezi, în articol, cum […]
14:10
Cum arată cavoul lui Emi Pian, la 5 ani de la moartea sa. Acoperișul din aur lucește, icoanele nu lipsesc, iar pereții nu mai sunt goi # Cancan.ro
La cinci ani de la moartea sa violentă, cavoul lui Emi Pian, liderul controversat al lumii interlope, impresionează prin luxul și grandoarea sa. Situat în Cimitirul Tudor Vladimirescu, locul de veci al interlopului a fost […]
14:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 13 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
13:50
Primele imagini de la priveghiul Marinelei Chelaru. Sicriul cu trupul neînsuflețit al regretatei actriţe, depus la capelă # Cancan.ro
Este doliu în lumea teatrului! Marinela Chelaru a lăsat multă durere în urma sa. Cei care au cunoscut-o și îndrăgit-o îi pot aduce un ultim omagiu. Duminică, 12 octombrie 2025, trupul neînsuflețit a fost depus […]
13:20
Cu cine ar merge Serghei Mizil din nou la Asia Express. Care este singura șansă a echipelor de a câștiga probele? # Cancan.ro
Serghei Mizil, gata să revină la Asia Express! Alături de cine ar merge și care este cheia succesului. După ce a făcut echipă cu Mara Bănică se pare că vedeta ar mai încerca această experiență […]
12:50
Direcția 5 a susținut un concert la nici o săptămână de la moartea lui Marius Keseri. Cum au reacționat fanii # Cancan.ro
Direcția 5 merge mai departe! Trupa a susținut primul concert, după moartea bateristului lor, Marius Keseri. Deși sunt în doliu, membrii formației și-au respectat promisiunea și au urcat pe scenă, așa cum era programat. Află, […]
12:40
Cazul straniu al Anei și al lui Daniel. Sunt frați de sânge, dar au depus deja o cerere pentru a fi lăsați să se căsătorească # Cancan.ro
Poveste controversată în Spania! Doi frați cer recunoașterea căsătoriei și provoacă o dezbatere socială intensă. Iată ce au transmis cei doi! Într-un mic oraș din Andaluzia, o poveste care a captat atenția publicului spaniol provoacă […]
12:00
Laura Cosoi și-a siderat soacra! Declarațiile ei au stârnit indignare între mămici: „Trebuie să mănânc prima dacă mi-e foame. Nu copiii, nu soțul” # Cancan.ro
Mama a patru copii, cu o viață intensă între familie, filmări și proiecte personale, Laura Cosoi și-a construit propriul ritm. Nu urmează rețete impuse, nu se lasă prinsă în comparații și nu se pedepsește pentru […]
12:00
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei de duminică. Este o glumă savuroasă, care o să vă aducă zâmbetul pe buze. Așadar, luați-vă câteva momente pentru a vă relaxa, mai ales că urmează o nouă […]
11:30
Dana Roba, furioasă pe fosta soacră! O amenință cu tribunalul: „I-a spus fetei mele să nu mai…” # Cancan.ro
Noi probleme pentru Dana Roba! Make-up artista s-a enervat la culme pe fosta soacră, iar cele două fiice ale ei ar fi fost prinse la mijloc. Aceasta nu a mai rezistat și a răbufnit, amenințând-o […]
11:20
Mănânci mere din supermarket? Care sunt cele mai bune, potrivit lui Piedone. Analiza ex-șefului ANPC # Cancan.ro
Merele din supermarket ne otrăvesc? Piedone a făcut un experiment și a prezentat care sunt cele mai bune mere de mâncat și cum arată merele aduse din import. Mulți români aleg merele din supermarketuri crezând […]
11:00
Cea mai mare greșeală din viața lui Karmen Minune: Cum a fugit de acasă cu Franco, „săgeata” lui Nuțu Cămătaru + Cum s-a terminat „telenovela” # Cancan.ro
Un adevărat scandal a izbucnit în familia lui Adrian Minune, în urmă cu mai bine de 10 ani! La acea vreme, Karmen Minune s-a îndrăgostit de Franco, un tânăr care era cunoscut drept „săgeata” lui […]
10:50
Vlad Ciurea a făcut calculul. Câte grade ar trebui să avem în cameră, noaptea: „De asta avem insomnii” # Cancan.ro
Temperatura din camera în care dormim este un factor esențial pentru somn și pentru sănătatea creierului. Medicul Vlad Ciurea a explicat cum aerul prea cald ne poate fura odihna, dar și câte grade sunt indicate. […]
10:40
Vlad Ciurea a făcut calculul. Câte grade ar trebuie să avem în cameră, noaptea: „De asta avem insomnii” # Cancan.ro
Temperatura din camera în care dormim este un factor esențial pentru somn și pentru sănătatea creierului. Medicul Vlad Ciurea a explicat cum aerul prea cald ne poate fura odihna, dar și câte grade sunt indicate. […]
10:10
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă, în acest sfârșit de săptămână, un test de inteligență, exclusiv pentru genii, menit să vă pună la încercare cunoștințele matematice și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este […]
09:30
Doliu în familia echipei Dinamo! A murit la vârsta de 60 de ani, după ce și-a dedicat 28 de ani iubirii pentru „câinii roșii” # Cancan.ro
Doliu în familia echipei Dinamo! Un membru îndrăgit al clubului de fotbal a murit la vârsta de 60 de ani. Și-a dedicat 28 de ani din viață iubirii pentru „câinii roșii”. Oficialii echipei au transmis […]
09:00
Pe ce dată este finala Asia Express 2025, de fapt. Decizia fără precedent luată de Antena 1 # Cancan.ro
Nu mai este mult și sezonul 8 Asia Express va ajunge la final! Fanii show-ului prezentat de Irina Fodor sunt curioși când va fi difuzată ultima ediție. Este cel mai palpitant moment al producției, mai […]
08:20
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros, în acest sfârșit de săptămână, cu Bulă, personajul preferat al românilor. Așadar, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă pentru a începe ziua într-o notă pozitivă. […]
Ieri
05:10
Horoscop 12 octombrie 2025. Află zodia care este în pericol să aibă probleme financiare și cine descoperă noi oportunități profesionale. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi, vei fi plin de energie și încrezare. În […]
01:10
Descindere în forță a Poliției la baza sportivă FCSB! Zeci de mașini și motocicliști au fost încercuite de oamenii legii # Cancan.ro
Descindere în forță a Poliției la baza sportivă FCSB! În seara de sâmbătă, 11 octombrie, spre duminică, 12 octombrie, la locația menționată a avut loc o razie de amploare. Zona a fost împânzită de zeci […]
00:20
În țara noastră, poprirea reprezintă o măsură prin care executorul judecătoresc poate bloca o parte din veniturile debitorului care are o anumită datorie. Cu toate astea, există anumite excepții prevăzute de Codul de procedură civilă. […]
11 octombrie 2025
23:50
Olga Barcari intervine în scandalul momentului de la Asia Express! Ce părere are colega lui Karmen despre cearta dintre Mara Bănică și Anda Adam: “I-a prins punctul slab și a accelerat” # Cancan.ro
În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Olga Barcari de la Asia Express intervine și își spune părerea în scandalul momentului dintre Mara Bănică și Anda Adam. Prietena lui Karmen spune de ce ea și […]
