Blocajul politic de la Washington ignoră principalul risc pentru stabilitatea SUA: datoria naţională în creştere

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ceea ce se propune sub denumirea de reformă în administraţie este, de fapt, concediere în masă. Grindeanu consideră că este nevoie de reformă, dar fără a afecta calitatea serviciilor oferite populaţiei. În ceea ce priveşte al treilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, care nu a fost încă decis, Grindeanu a subliniat că ar trebui să fie ultimul. ”De-aia avem Parlament, să le treci prin Parlament”, crede Grindeanu.