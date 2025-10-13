Ce caută angajatorii din județele Olteniei și cât oferă. „Am angajat multe doamne pe poziții pe care până acum le ocupau bărbații”

Meseria rămâne brățară de aur, spun reprezentanții firmelor de recrutare cărora le este din ce în ce mai greu să-i găsească pe meseriași pentru clienții lor. Angajatorii au devenit, la rândul lor, mai puțin pretențioși și sunt dispuși să facă eforturi pentru a avea forță de muncă bine calificată.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro