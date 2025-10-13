România neefervescentă
Revoluția din decembrie 1989 ne eliberează, printre altele, de autocenzură. E momentul în care România respiră pentru prima dată după zeci de ani de sufocare.
Anatole François Thibault, aka Anatol France (Paris, 16 aprilie 1844 - La Béchelerie, Saint-Cyr-sur-Loire, 12 octombrie 1924) a fost un romancier, nuvelist, poet și critic literar de înaltă expresie literară. Să-l (re)descoperim!
Sexsomnia este o parasomnie deosebită, o activitate sexuală desfășurată în timp ce persoana doarme, un comportament sexual pus în aplicare în timpul unei stări de somn, analog somnambulismului.
UE caută înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. „Împărăția” „Zeiței anticorupție” se apropie de sfârșit # Jurnalul.ro
Patru procurori, în lupta pentru scaunul lui Kovesi. Fosta șefă a DNA, procurorul care nu va beneficia de pensie specială din România
Pluto revine în mișcare directă și aduce transformare, noroc și renaștere personală
Ministerul Mediului vrea să schimbe modul de finanțare al Programului Rabla și să-l regândească, astfel încât banii să ajungă la oamenii nevoiași. Mai mult, el va trebui să probeze vânzarea mașinilor produse în România și în UE.
Ministerul Afacerilor Externe anunță posibile perturbări ale transportului public, în Grecia, ca urmare a grevei naționale anunțate pentru marți,14 octombrie
Topul celor mai intuitive zodii: cine are „al șaselea simț” și cine are nevoie de dovezi ca să creadă? # Jurnalul.ro
Unii oameni par să simtă lucrurile înainte să se întâmple. Îți citesc energia dintr-o privire, ghicesc tensiunile dintr-o cameră și au acea voce interioară care rar greșește. Ei bine, astrologii spun că această „putere” nu e distribuită egal între zodii. Unele semne zodiacale au intuiția dezvoltată la maximum, în timp ce altele preferă logica și faptele concrete.
Tenorul Ştefan von Korch debutează pe 18 octombrie la Ateneul Român în „Concert la Curtea Imperială” # Jurnalul.ro
Îndrăgitul tenor Ştefan von Korch, cunoscut publicului datorită interpretărilor magistrale ale partiturii sale din „Carmina Burana,” multiplelor roluri de operă, dar şi stagiunii Musical Extravaganza debutează pe 18 octombrie 2025, pe scena Ateneului Român, în cadrul unui eveniment de excepție: „Concert la Curtea Imperială.”
O viperă a murit după ce a mușcat un bărbat beat turtă. Victima a încercat să salveze șarpele # Jurnalul.ro
O viperă a murit după ce a mușcat un bărbat beat, din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele victimei.
Donald Trump și președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi vor prezida luni, la Sharm el-Sheikh, un summit internațional pentru a discuta propunerea liderului american de a pune capăt războiului Israelului împotriva Gazei.
Sorin Grindeanu: „PSD este principalul partid al coaliției. Dacă ne ignori, nu vei avea un drum fără turbulențe” # Jurnalul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, avertizează partenerii de guvernare că partidul său nu poate fi tratat ca un actor secundar în actuala coaliție. Într-un interviu acordat la Antena 3 CNN, Grindeanu a subliniat că ignorarea opiniilor PSD poate provoca tensiuni politice și a explicat motivele scăderii formațiunii sub pragul de 20% în sondaje.
Întoarcerea spre Soare pentru a-i capta razele, agăţarea de un gard pentru a continua să urce: plantele au şi ele o sensibilitate a lor, mult diferită de cea a oamenilor, fiind o particularitate care a atras atenţia cercetătorilor în ultimii ani, informează luni AFP.
Trăim într-o perioadă în care pare că lumea a uitat cum să zâmbească. Între știri negative, stresul cotidian și presiunea constantă a rețelelor sociale, e ușor să te simți copleșit. Dar vestea bună este că optimismul se poate învăța.
Sorin Grindeanu, despre legea serviciului militar voluntar: „Unii miniștri vor să se afirme. Nu ne pregătim de război” # Jurnalul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, respinge speculațiile potrivit cărora România s-ar pregăti de un conflict militar odată cu promovarea legii privind serviciul militar voluntar. Acesta afirmă că inițiativa este mai degrabă o dorință a unor miniștri de a se face remarcați, acuzând „guvernarea pe TikTok”.
Trubadurul, Nunta lui Figaro, Nabucco, Giselle și Elixirul dragostei, la mijloc de octombrie, pe scena Operei Naționale București # Jurnalul.ro
Săptămâna 13 – 19 octombrie aduce pe scena Operei Naționale București titluri celebre din repertoriul universal precum „Trubadurul” de G. Verdi, „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart, „Nabucco” de G. Verdi, baletul „Giselle” de A. Ch. Adam și „Elixirul dragostei” de G. Donizetti.
Pe 13 octombrie 2025, patru semne zodiacale vor simți cum universul le zâmbește. Venus — planeta iubirii, frumuseții și armoniei — intră în Balanță, semnul pe care îl guvernează, aducând cu ea o energie de echilibru, rafinament și noroc.
În fiecare an, pe 12 octombrie, Armenia și comunitățile armene din întreaga lume celebrează Ziua limbii, alfabetului și culturii armene, o sărbătoare cu rădăcini adânci în istorie și în identitatea națională.
Situație gravă în Fâșia Gaza. ONU avertizează că palestinienii repatriați se confruntă cu traume profunde # Jurnalul.ro
Balakrishnan Rajagopal, expert special al ONU pentru dreptul la locuință adecvată, afirmă că Israelul trebuie să permită livrarea imediată de corturi și rulote în Fâșia Gaza,întrucât palestinienii care se întorc în nordul teritoriului bombardat și-au găsit casele și cartierele distruse.
Acarienii miros frica: femelele își schimbă comportamentul când simt mirosul semenilor răniți # Jurnalul.ro
Un studiu realizat de o echipă de cercetători din Noua Zeelandă și Europa arată că unele animale pot simți pericolul doar prin miros, reacționând diferit în funcție de cine a fost rănit.
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat că IDF va distruge toate tunelurile Hamas din teritoriul palestinian după eliberarea ostaticilor reținuți în Gaza.
Cum iubesc și cum suferă zodiile: ghidul complet al iubirii și vindecării pentru fiecare semn zodiacal # Jurnalul.ro
Descoperă cum iubește și cum suferă fiecare zodie. De la pasiunea Berbecului la sensibilitatea Peștilor, află cum se implică în dragoste, cum trec peste despărțiri și ce lecție de iubire are fiecare semn zodiacal.
Unii oameni pot realiza o practică regulată de meditație dar totuși simt nevoia de mai mult. Poate din cauza unei schimbări a circumstanțelor lor externe sau chiar interne. Indiferent de situație, suplimentarea practicii meditației cu mindfulness te poate ajuta să te simți mai bine.
Hamas nu va guverna Fâşia Gaza după război, a declarat duminică pentru AFP o sursă din cadrul mişcării islamiste palestiniene apropiată negocierilor.
Duminică, 12 octombrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza a fost uriașă, cu reporturi care au depășit 7,6 milioane de euro la 6/49 și aproape 6,8 milioane de euro la Joker.
15 Semne clare că ai de-a face cu un manipulator: cum recunoști comportamentele toxice și te protejezi emoțional # Jurnalul.ro
Află cele 15 semne esențiale prin care poți recunoaște un manipulator și învață cum să te protejezi de controlul emoțional și relațiile toxice.
Un tunel vechi de 2.000 de ani, folosit odinioară de împărații romani pentru a intra pe ascuns în Colosseum, va fi deschis publicului în această lună, oferind vizitatorilor o privire rară asupra culiselor imperiale ale arenei, scrie CNN.
Zodiile care trebuie să încetinească în octombrie: o lună a introspecției și a eliberării # Jurnalul.ro
Octombrie aduce o energie proaspătă, dar pentru anumite semne zodiacale, aceasta nu este o perioadă de expansiune, ci de reflecție și încheiere a ciclurilor. Scorpionul și Săgetătorul sunt îndemnate să se retragă în interiorul lor, să lase trecutul în urmă și să închidă capitole vechi pentru a face loc vindecării.
Avertisment de la Kremlin: "Este un moment foarte dramatic, având în vedere că tensiunile escaladează din toate părțile" # Jurnalul.ro
Kremlinul a declarat, duminică, faptul că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, avertizând că războiul a ajuns într-un moment dramatic, cu o escaladare din toate părțile, relatează Reuters.
Haos politic în Franța. Premierul Sebastien Lecornu pierde un aliat cheie înainte de formarea guvernului # Jurnalul.ro
Premierul francez Sebastien Lecornu a negociat, duminică, formarea unui guvern, după ce a pierdut un aliat politic cheie, în contextul în care timpul se scurge rapid până la termenul limită pentru adoptarea bugetului, potrivit AFP.
Unii oameni nu se mulțumesc niciodată cu puțin, iar acest lucru este valabil mai ales pentru anumite zodii.
Ciprian Ciucu acuză PSD-ul de amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Mi se pare inacceptabilă această șaradă bine regizată" # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a criticat, duminică, posibilitatea amânării alegerilor pentru Primăria Capitalei, afirmând că decizia vine „sub amenințarea directă a ruperii Coaliției de către PSD”.
Pentru prima dată, România urcă pe scena mondială a gastronomiei: echipa națională a fost selectată să participe la Bocuse d’Or Europe 2026 # Jurnalul.ro
Pentru prima dată în istorie, România a fost selectată printre cele 20 de țări participante la Bocuse d’Or Europe 2026, cea mai prestigioasă competiție gastronomică din lume.
Călătoriile ne deschid orizonturile, dar pot aduce și surprize legale neașteptate. De la interdicția de a purta tocuri în Grecia, până la obligația de a zâmbi în Milano, iată 13 dintre cele mai ciudate legi din lume pe care e bine să le cunoști pentru a evita amenzi sau situații jenante.
Luptă în PNL. Stelian Bujduveanu, atac la Ciprian Ciucu: "Primăria Capitalei este mai complicată decât o primărie de sector" # Jurnalul.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune că PMB necesită experiență la nivel executiv și este mult mai complexă decât administrarea unui sector, în contextul în care primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este văzut ca un posibil candidat PNL la Primăria Bucureștiului.
Prima premieră a stagiunii 2025/2026 a Teatrului Maghiar de Stat Cluj este spectacolul Ispita, o piesă de Václav Havel, în regia lui Michal Dočekal. Premiera a avut loc vineri, 10 octombrie, de la ora 20:00, în Sala Studio a teatrului, iar următoarele reprezentații vor avea loc pe 12 și 20 octombrie.
Sportul din Ungaria se află în doliu, după ce marele campion mondial la scrimă Csaba Koves a murit la doar 58 de ani, chinuit de mult timp de o boală gravă, scrie ProSport.
Primarul general interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, s-a declarat pregătit să candideze la Primăria Capitalei, susținând necesitatea unui candidat unic din partea coaliției de guvernare pentru a evita blocajul administrativ.
SUA, implicată direct în războiul din Ucraina. Serviciile secrete americane ajută Kievul să atace infrastructura energetică a Rusiei # Jurnalul.ro
Statele Unite ajută Ucraina, de luni de zile, să lanseze atacuri de la distanțe lungi asupra instalațiilor energetice rusești, într-un efort comun de a slăbi economia și de a-l forța pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, a scris, duminică, Financial Times (FT), citat de Reuters.
Aceste 4 semne zodiacale își recapătă în sfârșit controlul asupra vieților lor odată ce mișcarea retrogradă a lui Pluto se încheie pe 13 octombrie # Jurnalul.ro
După luni întregi de introspecție intensă, transformări interioare și instabilitate emoțională, Pluto își încheie mișcarea retrogradă începută pe 4 mai 2025. Momentul în care planeta puterii și al regenerării revine la mers direct aduce claritate, direcție și eliberare pentru patru zodii majore.
Congresul PSD va fi organizat, cel mai probabil, pe 7 noiembrie 2025 pentru a alege noua conducere a partidului. Sorin Grindeanu, președintele intermar al PSD, și-a anunțat deja candidatura.
Acord de pace în Gaza. Au început pregătirile pentru eliberarea prizonierilor și a deținuților # Jurnalul.ro
Pregătirile logistice pentru eliberarea prizonierilor deținuți în Gaza sunt în curs de desfășurare. Membrii Comitetului Internațional al Crucii Roșii vor primi prizonierii și îi vor preda apoi armatei israeliene.
Românii NU cred în pericolul rusesc. Populația are o părere proastă despre armată dar nu vrea reintroducerea stagiului militar obligatoriu # Jurnalul.ro
Majoritatea românilor nu cred că țara va fi atacată de Rusia. Totodată, nu cred că armata ar rezista 48 de ore în cazul unui atac însă nu vor reintroducerea stagiului militar obligatoriu, arată un sondaj Avangarde.
Odată cu scurtarea zilelor și lipsa luminii naturale, mulți oameni se confruntă iarna cu o stare de tristețe sau lipsă de energie.Fenomenul poartă numele de tulburare afectivă sezonieră (Seasonal Affective Disorder – SAD) și afectează milioane de persoane în fiecare an.
Persoanele născute în decembrie au un suflet darnic și o inimă gata să ofere mereu. Chiar dacă unii profită de bunătatea lor, generozitatea acestor nativi rămâne unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le pot aduce lumii.
Un primar PNL îl critică pe Ilie Bolojan: "Când erați la Bihor, era bine să vă dea Guvernul cu nemiluita" # Jurnalul.ro
Un primar liberal din Bihor a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, președintele PNL, pe care îl acuză că trimite instituțiile statului în control la administrațiile locale să le amendeze ,în condițiile în care comunele au foarte puțini bani.
Un nou malware Android, descoperit de cercetătorii italieni în securitate cibernetică, se răspândește rapid în Spania și Italia, compromițând mii de dispozitive. Ascuns sub forma unei aplicații de televiziune pirat, virusul permite infractorilor să preia controlul complet asupra telefoanelor infectate și să sustragă bani direct din conturile bancare ale victimelor.
Deși începutul lunii octombrie a fost agitat, patru zodii intră acum într-o perioadă de noroc, abundență și succes. Luna octombrie se termină sub auspicii favorabile pentru aceste semne zodiacale.
Atenție unde călătoriți. Mai multe insule spaniole au fost inundate. Aeroportul din Ibiza, închis temporar # Jurnalul.ro
Ploile torențiale au provocat inundații în Ibiza și Formentera, aeroportul din Ibiza fiind închis temporar și 24 de zboruri anulate. Autoritățile îndeamnă oamenii să rămână acasă, armata ajută la pomparea apei, iar fulgerele au întrerupt alimentarea cu energie electrică a sute de gospodării.
Schimbare majoră la granițele UE din 12 octombrie 2025: Cum te afectează noul sistem biometric de intrare și ieșire în Uniunea Europeană # Jurnalul.ro
Începând de astăzi, 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană începe implementarea treptată a sistemului EES (Entry/Exit System), un nou mecanism digital de control la frontierele externe Schengen. Măsura marchează începutul unei transformări majore în modul în care cetățenii din afara UE vor călători pe teritoriul Uniunii, înlocuind treptat vechile ștampile de pașaport cu verificări biometrice automatizate.
