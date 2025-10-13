Preşedintele israelian vrea să îi acorde lui Trump cea mai înaltă distincţie civilă a ţării sale
News.ro, 13 octombrie 2025 06:40
Preşedintele israelian Isaac Herzog vrea să-i acorde omologului său american Donald Trump cea mai înaltă distincţie civilă a ţării sale, în semn de recunoştinţă pentru contribuţia la eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza, potrivit unui comunicat oficial publicat luni, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
07:00
Producătorul chinez de turbine eoliene Ming Yang va investi până la 2 miliarde de dolari într-o fabrică din Scoţia # News.ro
Compania chineză Ming Yang Smart Energy va investi până la 1,5 miliarde de lire sterline (aproximativ 2 miliarde de dolari) pentru construirea unei fabrici de turbine eoliene în Scoţia, proiect care ar putea crea până la 1.500 de locuri de muncă, relatează Reuters.
07:00
Bilanţul deceselor cauzate de ploile torenţiale din Mexic a crescut la 47 de morţi. Echipele de salvatori încearcă să redeschidă drumurile # News.ro
Bilanţul ploilor torenţiale din estul şi centrul Mexicului a crescut duminică la 47 de morţi, potrivit guvernului federal, în timp ce echipele de salvatori civile şi militare încearcă să redeschidă drumurile pentru a ajunge la satele izolate, relatează AFP.
Acum 30 minute
06:40
Preşedintele israelian vrea să îi acorde lui Trump cea mai înaltă distincţie civilă a ţării sale # News.ro
Preşedintele israelian Isaac Herzog vrea să-i acorde omologului său american Donald Trump cea mai înaltă distincţie civilă a ţării sale, în semn de recunoştinţă pentru contribuţia la eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza, potrivit unui comunicat oficial publicat luni, relatează AFP.
Acum o oră
06:30
UPDATE - Cine sunt ostaticii israelieni care urmează să fie eliberaţi de Hamas? Eliberarea ostaticilor ar urma să înceapă la ora 08:00 # News.ro
Gruparea militantă palestiniană Hamas urma să elibereze luni zeci de ostatici pe care îi ţinea în Gaza de doi ani, în schimbul a aproape 2.000 de deţinuţi şi prizonieri palestinieni, conform termenilor acordului de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, relatează Reuters.
06:30
Părinţii temători de risc alimentează ”o criză a ambiţiei” antreprenoriale din Marea Britanie, avertizează investitorii # News.ro
Marea Britanie se confruntă cu un deficit de ambiţie antreprenorială, iar unii investitori de capital de risc susţin că părinţii prea prudenţi şi costurile ridicate ale educaţiei îi descurajează pe tinerii britanici să îşi lanseze propriile afaceri, relatează CNBC.
06:10
Senatul dezbate moţiunea împotriva ministrului Radu Miruţă / AUR în acuză că a transormat ministerul ”în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR” - TEXTUL MOŢIUNII # News.ro
Moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, va fi dezbătută şi votată, luni în plenul Senatului. Miruţă este acuzat, ântre altele, că a transormat ministerul ”în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR” .
06:10
Ministru sud-coreean: Coreea de Nord a primit probabil ajutor din partea Rusiei în ceea ce priveşte submarinele # News.ro
Coreea de Nord a primit probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni ministrul apărării sud-coreean Ahn Gyu-back, în faţa parlamentului, relatează Reuters.
Acum 2 ore
06:00
Gruparea militantă palestiniană Hamas urma să elibereze luni zeci de ostatici pe care îi ţinea în Gaza de doi ani, în schimbul a aproape 2.000 de deţinuţi şi prizonieri palestinieni, conform termenilor acordului de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, relatează Reuters.
05:50
Marile platforme americane de comerţ online au eliminat milioane de produse electronice chineze interzise # News.ro
Cele mai mari site-uri americane de retail online au retras milioane de anunţuri pentru echipamente electronice fabricate în China, după o amplă acţiune de control declanşată de Comisia Federală pentru Comunicaţii (FCC), potrivit preşedintelui instituţiei, Brendan Carr, citat de Reuters.
05:40
Taiwanul nu se aşteaptă la un impact semnificativ asupra industriei de semiconductori din cauza noilor restricţii chineze privind exporturile de metale rare # News.ro
Ministerul Economiei din Taiwan a anunţat duminică faptul că noile restricţii impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare nu vor avea un impact semnificativ asupra industriei taiwaneze de semiconductori, întrucât metalele vizate diferă de cele utilizate în procesele de fabricaţie a cipurilor, transmite Reuters.
05:10
Blocajul politic de la Washington ignoră principalul risc pentru stabilitatea SUA: datoria naţională în creştere # News.ro
Disputa dintre democraţi şi republicanii preşedintelui Donald Trump privind blocajul guvernamental continuă, însă dezbaterea ocoleşte una dintre cele mai grave probleme structurale ale economiei americane: datoria publică tot mai mare şi perspectivele financiare tot mai precare ale programelor sociale majore, precum Social Security şi Medicare, relatează CNBC.
Acum 6 ore
02:20
Trump spune că i-ar putea da lui Putin un nou ultimatum: Dacă nu se încheie războiul, ar putea trimite Ucrainei rachete Tomahawk. Şeful Casei Albe a discutat din nou cu Zelenski duminică, după ce vorbiseră şi sâmbătă # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat că s-ar putea să-i spună liderului rus Vladimir Putin că ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă războiul nu se încheie, relatează Reuters şi Axios.
01:30
Trei deputaţi israelieni de dreapta vor boicota discursul lui Trump în semn de protest faţă de încetarea focului în Gaza # News.ro
Trei parlamentari israelieni de dreapta au anunţat că nu vor participa la discursul pe care preşedintele american Donald Trump îl va rosti luni în faţa Knessetului (parlamentul israelian), în semn de protest faţă de încetarea focului în Gaza negociată de SUA, relatează CNN.
01:20
Preşedintele american Donald Trump le-a spus jurnaliştilor că „războiul s-a încheiat” în Gaza, înainte de a urca, duminică, la bordul Air Force One care îl va duce în Israel şi apoi în Egipt, la summitul pentru pace, relatează BBC.
01:20
Netanyahu proclamă victoria cu câteva ore înainte de întoarcerea prevăzută a ostaticilor din Gaza # News.ro
Israelul a obţinut „victorii imense” în doi ani de război împotriva Hamas, a declarat duminică seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, în timp ce mişcarea islamistă palestiniană se pregăteşte să elibereze ostaticii reţinuţi în Gaza cu câteva ore înainte de un „summit pentru pace” care va avea loc luni în Egipt, relatează AFP şi The Times of Israel.
Acum 8 ore
00:40
Meciul România – Austria: Ianis Hagi – Când e Ghiţă în teren, centrările mele îl găsesc pe el în careu. Nu e o coincidenţă / Suntem fericiţi, dar suntem şi realişti # News.ro
Ianis Hagi a declarat duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că el şi colegii săi sunt fericiţi, dar şi realişti şi ştiu că acest succes este un singur pas către Cupa Mondială.
00:40
Preşedintele american Donald Trump le-a spus jurnaliştilor că „războiul s-a încheiat” în Gaza, înainte de a urca, duminică, la bordul Air Force One care îl va duce în Israel şi apoi în Egipt, la summitul pentru pace, relatează BBC.
00:30
Meciul România – Austria: Valentin Mihăilă - Am obţinut victoria exact pe ceea ce am pregătit. Sunt foarte fericit # News.ro
Valentin Mihăilă a declarat, duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că este foarte fericit şi că îl bucură mai ales faptul că a putut evolua pe toată durata partidei.
00:30
Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, ştie că victoria cu Austria, scor 1-0, nu va avea valoare dacă nu e completată de victorii în ultimele două meciuri ale grupei.
00:20
Meciul România – Austria: Virgil Ghiţă: E una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea de fotbalist # News.ro
Virgil Ghiţă a declarat, duminică seară, după victoria din meciul cu Austria, scor 1-0, că pentru el este una dintre cele mai frumoase zile din carieră.
00:20
Alexandru Chipciu, fundaşul stânga al echipei naţionale, crede că victoria cu Austria, scor 1-0, a arătat că tricolorii pot realiza ceea ce îşi doresc – o calificare la Cupa Mondială.
00:20
Echipa naţională a Danemarcei a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, echipa naţională a Greciei, în grupa C a calificărilor pentru Cupa Mondială 2026.
00:10
Noul cabinet francez condus de Sebastien Lecornu a fost prezentat pe fondul intensificării presiunilor bugetare # News.ro
Preşedinţia franceză a anunţat duminică seara noua componenţă a cabinetului condus de prim-ministrul Sebastien Lecornu, în care Roland Lescure, un aliat apropiat al preşedintelui Emmanuel Macron, a fost păstrat în funcţia de ministru de finanţe într-un moment în care guvernul se află sub o presiune intensă pentru a trece bugetul pentru 2026 printr-un parlament profund divizat, relatează Reuters.
00:00
Grindeanu, întrebat de ce PSD a ajuns la sub 20% în sondaje: Sunt multe cauze / Înainte de alegerile europarlamentare am crezut prea mult în cuvântul celor de la PNL / PSD trebuia să aibă mai multe discuţii cu Victor Ponta, de a nu candida # News.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, duminică seară, că plasarea actuală a PSD în sondaje este generată de erodarea de la guvernare, dar şi faptului că, în anul electoral trecut, au crezut prea mult în PNL. Iniţial s-a discutat despre liste comune, ulterior liberalii ”s-au sucit”. ”A fost un circ timp de şase luni în România în care nu a câştigat nimeni”, crede Grindeanu.
12 octombrie 2025
23:50
UPDATE - România a învins in extremis Austria, în preliminariile CM: 1-0. Tricolorii au 10 puncte şi rămân cu şanse pentru Cupa Mondială # News.ro
Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru CM.
23:40
Ministrul Sănătăţii a cunoscut-o pe sora pacientei internate la Floreasca, cu arsuri grave, şi transferată apoi în Belgia cu infecţii/ Rogobete: Am trăit cea mai puternică emoţie de când sunt ministru / Am simţit ruşinea că s-a putut întâmpla aşa ceva # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a cunoscut-o pe Alina Alexandru, sora pacientei internate la Spitalul Floreasca, cu arsuri grave, şi transferată apoi în Belgia cu mai multe infecţii. ”Am trăit cea mai puternică emoţie de când sunt ministru ”, a transmis Rogobete, precizând că s-a uitat cu ruşine în ochii femeii, pentru că ”s-a putut întâmpla aşa ceva”. Martorii povestesc că ministrul şi-a cerut scuze pentru suferinţa care putea fi evitată.
23:40
Cod roşu de ploi torenţiale în Catalonia, unde se aşteaptă să cadă 180 de litri de ploaie pe metru pătrat în 12 ore - VIDEO # News.ro
O parte din regiunea Catalonia, în nord-estul Spaniei, a fost plasată duminică sub cod roşu de ploi torenţiale, la o zi după perturbările pe care vremea extremă le-a adus pe insula mediteraneeană Ibiza. Această alertă a fost declanşată pentru provincia Tarragona, agenţia meteorologică naţională Aemet prognozând că vor cădea 180 de litri pe metru pătrat în 12 ore în delta Ebro, relatează AFP.
23:30
UPDATE - Tricolorii înfruntă Austria în preliminariile CM, pe Arena Naţională. Scorul este 0-0 / Un suporter a pătruns pe teren # News.ro
Reprezentativa României înfruntă selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Confruntarea a început la ora 21.45.
23:10
UPDATE - Tricolorii înfruntă Austria în preliminariile CM, pe Arena Naţională. Scorul după o repriză este 0-0 / România a avut o bară # News.ro
Reprezentativa României înfruntă selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Confruntarea a început la ora 21.45.
Acum 12 ore
23:00
UPDATE - Tricolorii înfruntă Austria în preliminariile CM, pe Arena Naţională. Scorul după o repriză este 0-0 # News.ro
Reprezentativa României înfruntă selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Confruntarea a început la ora 21.45.
23:00
Contraofensiva ucraineană a înregistrat progrese atât în regiunea sudică Zaporojie, cât şi într-o zonă din regiunea Doneţk, punctul central al conflictului, unde Kievul a repurtat succese, a afirmat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
22:50
Start perfect la Campionatul European de tenis de masă pentru vicecampioanele continentale en titre: România – Ţara Galilor 3-0 # News.ro
Echipa feminină a României, vicecampioana continentală en titre, a debutat cu o victorie convingătoare împotriva Ţării Galilor la actuala ediţie a Campionatului European Echipe Seniori 2025, din Zadar, Croaţia.
22:40
UPDATE - Tricolorii înfruntă Austria în preliminariile CM, pe Arena Naţională. Scorul la pauză este 0-0 # News.ro
Reprezentativa României înfruntă selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Confruntarea a început la ora 21.45.
22:30
Dominic Fritz: Într-adevăr, cheltuim prea mulţi bani pentru personal şi, prin urmare, asta trebuie redus şi la nivel de administraţii locale, dar mai ales la nivel de administratie centrală # News.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică seară,că sunt cheltuieli de personal mari în administraţiile locale, dar şi în administraţia centrală şi trebuie reduse. El a subliniat că reducerea cu 10 la sută a personalului este una rezonabilă.
22:20
UPDATE - Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria / Ţoiu: Fie ca cea mai bună echipă să câştige - FOTO # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, participă, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei îl dispută pe Arena Naţională.
22:20
Fritz: Este ceva extrem de îngrijorător şi de aceea insistăm să avem alegeri cât de repede posibil în Capitală / Este un abuz în serviciu să nu vrei să organizezi alegeri, deşi este obligaţia ta legală # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică seară, că este îngrijorător faptul că nu sunt organizate alegeri pentru funcţia de primar general al Capitalei şi consideră că acestea ar trebui să fie programate pentru finalul lunii noiembrie. Fritz mai spune că este abuz în serviciu refuzul de a organiza aceste alegeri.
22:10
UPDATE - Tricolorii înfruntă Austria în preliminariile CM, pe Arena Naţională. Scorul este 0-0 # News.ro
Reprezentativa României înfruntă selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Confruntarea a început la ora 21.45.
22:10
Dominic Fritz: Prezenţa USR nu este neapărat comodă pentru ceilalţi / Întrebat de ce crede că Sorin Grindeanu ar vrea o coaliţie fără USR: Am înţeles vrea să devină noul preşedinte PSD / Adevărul este că această coaliţie este neobişnuită # News.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică seară, că această coaliţie este ”neobişnuită”, iar prezenţa USR şi a miniştrilor săi ”nu este neapărat comodă pentru ceilalţi”. În legătură cu Sorin Grindeanu, care a afirmat că ar prefera o coaliţie fără USR, Fritz a precizat că liderul interimat al PSD este în campanie electorală internă şi de aici vin ”înţepăturile”.
22:10
Preşedintele Madagascarului acuză o tentativă de lovitură de stat, după ce tot mai mulţi soldaţi se alătură protestelor generaţiei Z faţă de condiţiile de trai # News.ro
Preşedinţia Madagascarului acuză că este în curs o tentativă de preluare a puterii prin forţă, pe măsură ce tot mai mulţi soldaţi şi-au exprimat sprijinul pentru o mişcare de protest condusă de tineri, care zguduie naţiunea insulară africană de mai bine de două săptămâni, relatează Reuters.
22:00
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, participă, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei îl dispută pe Arena Naţională.
21:50
Preşedintele interimar al PSD nu crede că de fiecare dată când Curtea Constituţională respinge o lege trebuie să cadă Guvernul # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu orice propunere a Guvernului sau a politicienilor este obligatoriu să fie constituţională. ”Atunci nu mai avem Curte Constituţională”, crede Grindeanu, adâugând, de asemenea, că nu trebuie să pice Guvernul de fiecare dată când CCR respinge o lege. Declaraţiile au fost făcute în contextul unei eventuale demisii a Executivului în cazul în care legea care reglementează pensiile magistraţilor ar pica testul de constituţionalitate.
21:50
Reprezentativa României înfruntă selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Confruntarea a început la ora 21.45.
21:40
Revoluţia AI în cardiologie: medicamente create cu ajutorul inteligenţei artificiale şi genomicii # News.ro
Inteligenţa artificială (AI) şi terapiile ARN deschid calea spre tratamente personalizate pentru bolile cardiovasculare. Bolile de inimă ar putea fi tratate în viitor prin medicamente proiectate cu ajutorul AI şi al biologiei moleculare, care acţionează direct asupra mecanismelor biologice specifice fiecărui pacient.
21:10
Sorin Grindeanu, despre reforma administraţiei: Nu e reformă ceea ce se propune. Sunt concedieri în masă / Pachetul trei trebuie să fie ultimul # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ceea ce se propune sub denumirea de reformă în administraţie este, de fapt, concediere în masă. Grindeanu consideră că este nevoie de reformă, dar fără a afecta calitatea serviciilor oferite populaţiei. În ceea ce priveşte al treilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, care nu a fost încă decis, Grindeanu a subliniat că ar trebui să fie ultimul. ”De-aia avem Parlament, să le treci prin Parlament”, crede Grindeanu.
21:10
Arestări în Spania, după violenţe între susţinătorii şi oponenţii fostului dictator Franco - VIDEO # News.ro
Poliţia spaniolă a arestat duminică 17 persoane în oraşul Vitoria, din nord, după violenţe între susţinătorii şi oponenţii fostului dictator Franco, cu ocazia sărbătorii naţionale, relatează AFP.
21:10
Cupa Mondială 2026 – calificări: Surpriză uriaşă la Torshavn, unde Insulele Feroe au dispus cu 2-1 de Cehia # News.ro
Echipa naţională a Insulelor Feroe a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Cehiei, în grupa L a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
20:50
Sorin Grindeanu: Mi se pare excesiv să crezi că vei reface deficitul cu CASS pentru foştii deţinuiţi politici, cu veteranii de război sau urmaşi, văduve de război / Vom încerca să reparăm # News.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu, a declarat, duminică seară, că i se pare excesivă măsura de a impune CASS pentru anumite categorii, cum ar fi foştii deţinuţi politici, veteranii de război sau urmaşii acestora, şi a precizat că social-democraţii vor încerca să repare aceste lucruri.
20:50
Grindeanu, întrebat dacă se înţelege mai bine cu premierul sau cu preşedintele: Cu amândoi am relaţii instituţionale corecte/ Despre Nicuşor Dan: Are stofă de politician, foarte mult # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care ocupă şi funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat, duminică seară, că are relaţii instituţionale corecte, atât cu Ilie Bolojan, cât şi cu Nicuşor Dan. Întrebat dacă Nicuşor Dan are stofă de politician, Grindeanu a răspuns: ”Foarte mult”.
20:40
Filipine şi China se acuză reciproc pentru o confruntare maritimă în apropierea unei insule disputate # News.ro
Filipine şi China s-au acuzat reciproc că poartă responsabilitatea pentru o confruntare maritimă în apropierea unor insule disputate din Marea Chinei de Sud, ceea ce escaladează şi mai mult tensiunile din această zonă bogată în resurse, relatează Reuters.
20:30
Ministrul Justiţiei, către magistraţi: Solicit ca, în ceea ce priveşte manifestarea unor nemulţumiri, aceasta să nu se facă în detrimentul cetăţeanului sau a altor categorii care participă la actul de justiţie, cum ar fi avocati sau experţi # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, face apel la magistraţi, care protestează de mai multe sătămâni nemulţumiţi de legea care modifică vârsta de pensionare şi modul de calcul al pensiei, să acţioneze responsabil. Ministrul le cere să-şi manifeste nemulţumirea fără a afecta cetăţenii şi alte categorii de persoane implicate în actul de justiţie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.