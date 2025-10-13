Grindeanu spune că erodarea de la guvernare şi unele greşeli politice au dus PSD la un scor de sub 20% în sondaje
Financial Intelligence, 13 octombrie 2025 06:40
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greşelile făcute de social-democraţi, care sunt motiv de scădere în […] The post Grindeanu spune că erodarea de la guvernare şi unele greşeli politice au dus <b>PSD</b> la un scor de sub 20% în sondaje appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
06:40
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger; Astăzi, întâlnire cu investitorii și reprezentanții companiilor austriece şi o vizită la rafinăria OMV Petrom din Petrobrazi # Financial Intelligence
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a participat, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul […] The post Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger; Astăzi, întâlnire cu investitorii și reprezentanții companiilor austriece şi o vizită la rafinăria OMV Petrom din Petrobrazi appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Fotbal: Ralf Rangnick (Austria) – În momentul golului noi am picat de fraieri # Financial Intelligence
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, a declarat, duminică seara, după meciul pierdut cu România […] The post Fotbal: Ralf Rangnick (Austria) – În momentul golului noi am picat de fraieri appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Grindeanu spune că erodarea de la guvernare şi unele greşeli politice au dus PSD la un scor de sub 20% în sondaje # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greşelile făcute de social-democraţi, care sunt motiv de scădere în […] The post Grindeanu spune că erodarea de la guvernare şi unele greşeli politice au dus PSD la un scor de sub 20% în sondaje appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Preşedinţia Franţei a anunţat duminică noua componenţă a cabinetului premierului Sébastien Lecornu, numindu-l din nou în funcţia de […] The post Franţa: Nou guvern condus de premierul Sébastien Lecornu (Elysée) appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
06:20
Fotbal: România a învins dramatic Austria cu 1-0, în preliminariile CM 2026 # Financial Intelligence
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe […] The post Fotbal: România a învins dramatic Austria cu 1-0, în preliminariile CM 2026 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
20:00
Hamas afirmă că mută prizonierii israelieni în viață în trei locuri de predare; JD Vance spune că prizonierii din Gaza ar putea fi eliberați „în orice moment” # Financial Intelligence
O sursă din cadrul Hamas a declarat pentru Al Jazeera că gruparea palestiniană a mutat prizonierii în locuri […] The post Hamas afirmă că mută prizonierii israelieni în viață în trei locuri de predare; JD Vance spune că prizonierii din Gaza ar putea fi eliberați „în orice moment” appeared first on Financial Intelligence.
19:50
China „nu se teme de războiul comercial” și acuză SUA de „standard dublu” în ceea ce privește represaliile privind pământurile rare # Financial Intelligence
China a acuzat SUA de „standarde duble” și și-a apărat noile controale asupra exporturilor de metale rare ca […] The post China „nu se teme de războiul comercial” și acuză SUA de „standard dublu” în ceea ce privește represaliile privind pământurile rare appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Ciucu: Înțeleg că mâine nu e întâlnire în Coaliție; probabil alegerile pentru București vor fi amânate pentru primăvară # Financial Intelligence
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că luni nu va fi o întâlnire a Coaliției, așa cum s-a […] The post Ciucu: Înțeleg că mâine nu e întâlnire în Coaliție; probabil alegerile pentru București vor fi amânate pentru primăvară appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său. Această greşeală a fost făcută deja de un stat” # Financial Intelligence
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul […] The post Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său. Această greşeală a fost făcută deja de un stat” appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Kremlinul avertizează Occidentul cu privire la momentul „dramatic” de escaladare a conflictului din Ucraina # Financial Intelligence
Moscova își exprimă „îngrijorarea extremă” cu privire la posibila livrare de rachete Tomahawk de către SUA Trump a […] The post Kremlinul avertizează Occidentul cu privire la momentul „dramatic” de escaladare a conflictului din Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
13:10
Contractele futures pe gazul natural din Europa atrag un interes deschis record (Oil Price) # Financial Intelligence
Interesul deschis total pentru contractele futures de referință pe gaz din Europa a atins un nivel record în […] The post Contractele futures pe gazul natural din Europa atrag un interes deschis record (Oil Price) appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Pakistanul închide graniţa cu Afganistanul în urma unor schimburi de focuri între cele două ţări # Financial Intelligence
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, au declarat oficiali pakistanezi, în urma schimburilor […] The post Pakistanul închide graniţa cu Afganistanul în urma unor schimburi de focuri între cele două ţări appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Odată ce ostaticii vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă tunelurile Hamas din Gaza # Financial Intelligence
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că armata israeliană va distruge toate tunelurile Hamas din teritoriul […] The post Odată ce ostaticii vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă tunelurile Hamas din Gaza appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Serviciile de informații americane ajută #Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă (presă) # Financial Intelligence
SUA ajută de luni de zile Ucraina să organizeze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ruse, într-un efort […] The post Serviciile de informații americane ajută #Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă (presă) appeared first on Financial Intelligence.
12:50
ONJN desfășoară, la nivel național, acțiuni de control alături de Poliția Română; toleranță zero față de piața neagră # Financial Intelligence
ONJN desfășoară, la nivel național, acțiuni de control alături de Poliția Română. Vlad-Cristian Soare – Președintele ONJN, a […] The post ONJN desfășoară, la nivel național, acțiuni de control alături de Poliția Română; toleranță zero față de piața neagră appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Trei oficiali qatarezi au murit într-un accident de mașină în Sharm el-Sheikh, Egipt, locul unde se desfășoară negocierile privind încetarea focului în Gaza # Financial Intelligence
Ambasada Qatarului la Cairo a declarat că alte două persoane au fost rănite în „tragicul accident rutier” din […] The post Trei oficiali qatarezi au murit într-un accident de mașină în Sharm el-Sheikh, Egipt, locul unde se desfășoară negocierile privind încetarea focului în Gaza appeared first on Financial Intelligence.
09:50
El-Sisi și Trump vor prezida luni summitul de la Gaza, în Egipt (Al Jazeera) # Financial Intelligence
Liderii a peste 20 de țări vor participa la reuniunea de la Sharm el-Sheikh, în Egipt, a anunțat […] The post El-Sisi și Trump vor prezida luni summitul de la Gaza, în Egipt (Al Jazeera) appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Hamas declară că Tony Blair nu este binevenit în Gaza după încetarea focului # Financial Intelligence
Hamas a avertizat că Tony Blair nu va fi binevenit în niciun rol în guvernarea Gazei după începerea […] The post Hamas declară că Tony Blair nu este binevenit în Gaza după încetarea focului appeared first on Financial Intelligence.
09:20
ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 33,85% în primele opt luni din 2025; Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul – domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme # Financial Intelligence
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 33,85%, în primele opt luni din 2025, până la 36.171, faţă de […] The post ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 33,85% în primele opt luni din 2025; Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul – domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Maersk anulează un contract de 475 milioane de dolari pentru o navă de instalare a turbinelor eoliene în SUA # Financial Intelligence
Grupul danez Maersk a anulat un contract în valoare de 475 de milioane de dolari pentru construirea unei […] The post Maersk anulează un contract de 475 milioane de dolari pentru o navă de instalare a turbinelor eoliene în SUA appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Actrița americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din ‘Father of the Bride’ și ‘First Wives Club’, a murit […] The post A murit actrița Diane Keaton la vârsta de 79 de ani (media americane) appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Elita macroeconomică mondială se întrunește săptămâna viitoare la Washington/ Incertitudinea definește economia globală în 2025 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Elita macroeconomică mondială se întrunește săptămâna viitoare la Washington, în cadrul reuniunilor anuale din 2025 […] The post Elita macroeconomică mondială se întrunește săptămâna viitoare la Washington/ Incertitudinea definește economia globală în 2025 (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale trimişi la Chicago pentru a sprijini poliţia imigraţiei nu pot fi desfăşuraţi […] The post SUA: Suspendarea desfăşurării Gărzii Naţionale la Chicago confirmată appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Egiptul confirmă un summit de pace pentru Gaza, luni, la Sharm el-Sheikh, prezidat de Trump şi Sisi # Financial Intelligence
Preşedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, şi omologul său american, Donald Trump, vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un […] The post Egiptul confirmă un summit de pace pentru Gaza, luni, la Sharm el-Sheikh, prezidat de Trump şi Sisi appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Gaza: Un înalt responsabil al Hamas spune că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă # Financial Intelligence
Un oficial de rang înalt al Hamas a declarat sâmbătă pentru AFP că eliberarea celor 48 de ostatici, […] The post Gaza: Un înalt responsabil al Hamas spune că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Nuclear: Iranul nu vede “niciun motiv” pentru a relua negocierile cu europenii (Araghchi) # Financial Intelligence
Iranul nu vede “niciun motiv” pentru a relua negocierile privind programul său nuclear cu ţările europene, a declarat […] The post Nuclear: Iranul nu vede “niciun motiv” pentru a relua negocierile cu europenii (Araghchi) appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
22:30
Zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv – Marş în Bucureşti, oamenii cer dreptate: Mor bebeluşi în spitale, nu există o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi # Financial Intelligence
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la zece ani […] The post Zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv – Marş în Bucureşti, oamenii cer dreptate: Mor bebeluşi în spitale, nu există o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi appeared first on Financial Intelligence.
22:30
Greta Thunberg şi criticii IA sunt “legionarii Anticristului” vremurilor noastre, susţine miliardarul Peter Thiel # Financial Intelligence
Activista ecologistă suedeză, Greta Thunberg, şi toţi cei care resping progresele în inteligenţa artificială sunt “legionari ai Anticristului”, […] The post Greta Thunberg şi criticii IA sunt “legionarii Anticristului” vremurilor noastre, susţine miliardarul Peter Thiel appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Ludovic Orban: SRI nu trebuie implicat, direct sau indirect, în viaţa politică, în justiţie, în media # Financial Intelligence
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat sâmbătă că, în opinia sa, Serviciul Român de Informaţii nu trebuie să […] The post Ludovic Orban: SRI nu trebuie implicat, direct sau indirect, în viaţa politică, în justiţie, în media appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Cuba a dezminţit “categoric” sâmbătă că ar fi trimis militari să lupte alături de armata rusă în Ucraina, […] The post Cuba dezminte orice participare la războiul în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
17:50
S&P a reconfirmat României ratingul de țarǎ recomandatǎ pentru investiții – aceasta este a patra validare importantă primită în puțin peste 3 luni de la învestire (Nazare) # Financial Intelligence
S&P a reconfirmat României ratingul de țarǎ recomandatǎ pentru investiții – aceasta este a patra validare importantă primită […] The post S&P a reconfirmat României ratingul de țarǎ recomandatǎ pentru investiții – aceasta este a patra validare importantă primită în puțin peste 3 luni de la învestire (Nazare) appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Volodimir Zelenski a discutat cu Donald Trump despre apărarea antiaeriană şi atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că a abordat atacurile ruseşti asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire “pozitivă […] The post Volodimir Zelenski a discutat cu Donald Trump despre apărarea antiaeriană şi atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Mai multe zone din regiunea Odesa din sudul Ucrainei au rămas fără curent sâmbătă dimineaţă, în urma unui […] The post Ucraina/ Pene de curent în regiunea Odesa, în sud, după un atac rusesc appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Ţările UE nu au ajuns la un acord privind creşterea taxelor minime pentru ţigări # Financial Intelligence
Statele membre ale Uniunii Europene nu au reuşit să ajungă vineri la un acord privind propunerea Comisiei Europene […] The post Ţările UE nu au ajuns la un acord privind creşterea taxelor minime pentru ţigări appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Militari americani au început să sosească în Israel pentru a monitoriza acordul de încetare a focului # Financial Intelligence
Militari americani au început să sosească în Israel pentru a sprijini şi monitoriza acordul propus de preşedintele american […] The post Militari americani au început să sosească în Israel pentru a monitoriza acordul de încetare a focului appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Nazare: Susţinem un buget european sustenabil şi realist, capabil să sprijine priorităţile Uniunii şi să aducă beneficii tangibile cetăţenilor # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis, în cadrul reuniunii ECOFIN, că finanţarea bugetului Uniunii Europene trebuie să se […] The post Nazare: Susţinem un buget european sustenabil şi realist, capabil să sprijine priorităţile Uniunii şi să aducă beneficii tangibile cetăţenilor appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Timişoara, că în ţară există un singur imn […] The post Sorin Grindeanu: Din perspectiva României, există un singur imn oficial appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Trump, invitat să viziteze Hiroshima şi Nagasaki, pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la armele nucleare # Financial Intelligence
Primarii din Hiroshima şi Nagasaki i-au trimis o scrisoare preşedintelui american Donald Trump, rugându-l să viziteze ambele oraşe […] The post Trump, invitat să viziteze Hiroshima şi Nagasaki, pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la armele nucleare appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Institutul Nobel investighează posibile divulgări înaintea acordării Premiului Nobel pentru Pace # Financial Intelligence
Oficialii norvegieni investighează o posibilă scurgere de informații după ce pariurile online pentru lidera opoziției venezuelene, Maria Corina […] The post Institutul Nobel investighează posibile divulgări înaintea acordării Premiului Nobel pentru Pace appeared first on Financial Intelligence.
08:20
”Bitcoin nu este o clasă de active”: cea mai mare platformă de investiţii din Marea Britanie avertizează investitorii asupra riscurilor criptomonedelor # Financial Intelligence
Cea mai mare platformă de investiţii din Regatul Unit, Hargreaves Lansdowne, a emis un avertisment sever pentru investitorii […] The post ”Bitcoin nu este o clasă de active”: cea mai mare platformă de investiţii din Marea Britanie avertizează investitorii asupra riscurilor criptomonedelor appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Trump impune o taxă suplimentară de 100% asupra importurilor din China și adaugă controale asupra exporturilor de „software critic” # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor impune o nouă taxă vamală de 100% asupra importurilor […] The post Trump impune o taxă suplimentară de 100% asupra importurilor din China și adaugă controale asupra exporturilor de „software critic” appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Dow scade cu aproape 900 de puncte, S&P 500 înregistrează cea mai mare scădere din aprilie, după noua amenințare a lui Trump cu impunerea de tarife Chinei # Financial Intelligence
Acţiunile americane au scăzut considerabil, după un declin rapid de vineri, în urma amenințării președintelui Donald Trump cu […] The post Dow scade cu aproape 900 de puncte, S&P 500 înregistrează cea mai mare scădere din aprilie, după noua amenințare a lui Trump cu impunerea de tarife Chinei appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Ivan: România nu a mai importat, din 5 decembrie 2023, ţiţei din Rusia şi produse petroliere din 5 februarie 2023 # Financial Intelligence
România respectă integral toate sancţiunile adoptate la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte Federaţia Rusă, nu a […] The post Ivan: România nu a mai importat, din 5 decembrie 2023, ţiţei din Rusia şi produse petroliere din 5 februarie 2023 appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Franţa/Stânga radicală şi extrema dreapta promit cenzura după reînnoirea mandatului lui Sebastien Lecornu # Financial Intelligence
Partidele La France insoumise (Franţa rebelă, LFI, populist de stânga), Rassemblement national (Adunarea Naţională, RN, populist de dreapta) […] The post Franţa/Stânga radicală şi extrema dreapta promit cenzura după reînnoirea mandatului lui Sebastien Lecornu appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Administraţia Trump a încheiat un acord cu AstraZeneca pentru reducerea preţului anumitor medicamente # Financial Intelligence
După producătorul Pfizer la sfârşitul lunii septembrie, concurentul său AstraZeneca va reduce la rândul său preţul unor medicamente […] The post Administraţia Trump a încheiat un acord cu AstraZeneca pentru reducerea preţului anumitor medicamente appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Preşedintele Emmanuel Macron l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru # Financial Intelligence
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru vineri seara, la patru zile […] The post Preşedintele Emmanuel Macron l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru appeared first on Financial Intelligence.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:50
Criză politică în Franţa: Reuniune, fără rezultat, între Emmacron Macron şi partide # Financial Intelligence
Reuniunea de criză organizată vineri de preşedintele francez Emmanuel Macron cu forţele politice nu a dus la niciun […] The post Criză politică în Franţa: Reuniune, fără rezultat, între Emmacron Macron şi partide appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Reuters: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de către aliaţii europeni ai Ucrainei. România se numără printre ei. Importurile sale de energie rusă au crescut cu 57% în acest an; actualizare Precizările Ministerului Energiei # Financial Intelligence
Mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre […] The post Reuters: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de către aliaţii europeni ai Ucrainei. România se numără printre ei. Importurile sale de energie rusă au crescut cu 57% în acest an; actualizare Precizările Ministerului Energiei appeared first on Financial Intelligence.
21:00
BRM vrea modificarea actului constitutiv la Contrapartea Centrală și cere completarea convocatorului AGA BVB din noiembrie # Financial Intelligence
Bursa Română de Mărfuri (BRM), care deține peste 5% din BVB, a solicitat Bursei de Valori București (BVB) […] The post BRM vrea modificarea actului constitutiv la Contrapartea Centrală și cere completarea convocatorului AGA BVB din noiembrie appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Polonia observă o creştere a atacurilor cibernetice asupra infrastructurii sale critice şi atribuie Rusiei responsabilitatea # Financial Intelligence
Infrastructura critică a Poloniei face obiectul unui număr de atacuri cibernetice în creştere din partea Rusiei, al cărei […] The post Polonia observă o creştere a atacurilor cibernetice asupra infrastructurii sale critice şi atribuie Rusiei responsabilitatea appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.