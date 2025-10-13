Rezumat România – Austria 1-0 | Victorie uraşă pentru “tricolori”, după un gol marcat la ultima fază

15:50

Ziua în care România o înfruntă pe Austria este una plină pentru Europa în ceea ce privește preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Primul meci de astăzi este chiar din grupa "tricolorilor", respectiv San Marino – Cipru, duelul celor două formații clasate sub țara noastră. Șapte dueluri, excluzându-l pe cel al elevilor lui Lucescu, se […]