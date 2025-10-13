Destin frânt prea devreme. Doi tineri din Maramureş, spulberaţi de TIR în drum spre facultate

08:20

Racla cu moaştele Sfintei Parascheva a fost purtată de preoţi pe străzile din Iaşi. Zeci de mii de credincioşi au pornit pe "Calea Sfinţilor", un drum trăit cu emoţii compleşitoare. În cele cinci zile de pelerinaj, peste 100 de mii de oameni au venit să se roage la Catedrala Mitropolitană. Aşteptarea la rând ajunge şi până la 12 ore, însă, îngerii lor păzitori sunt peste o mie de voluntari care se asigură că vor ajunge cu bine la sfânta raclă.