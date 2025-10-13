Dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a
Profit.ro, 13 octombrie 2025 08:20
Dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
Cablul pare un detaliu banal, dar în Android Auto este piesa critică.
08:00
După ce UEFA a decis crearea unor oferte speciale pentru platformele de streaming, Netflix ar fi început să ia în considerare licitarea pentru drepturile de difuzarea a celei mai proeminente competiții fotbalistice.
08:00
Ca observator al economiei românești, am tot mai des impresia că trăim o dublă realitate.
07:50
Un proiect de modificare a Codului Fiscal propune eliminarea TVA la serviciile de apă și canalizare pentru populație, în limita unui consum lunar de 5 metri cubi.
07:40
Primul pas spre servicii IT mai bune către populație. Zeci de aplicații trec în platforma de cloud guvernamental privat # Profit.ro
Un număr de 23 companii vor furniza Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) servicii de migrare în cloudul privat guvernamental a minimum 30 de sisteme ori aplicații IT (lot 1), prin intermediul cărora statul va furniza servicii digitale către cetățeni.
07:30
„Real, nu există școală pentru așa ceva!”. Profit.ro TV Educație cu Profit – Începuturile în afaceri ale lui Ionuț Nicolescu, care a co-fondat SVN România, Meta Estate Trust și, cel mai recent proiect al său, Grand Development # Profit.ro
Ionuț Nicolescu povestește cum a transformat o franciză de imobiliare preluată în criză într-o afacere de succes, cum educația antreprenorială și financiară din România rămâne încă deficitară, și cum proiectul său recent – Radisson Blu Grand Mountain Resort lângă Brașov – marchează extinderea spre segmentul premium, cu exituri semnificative de la SVN Romania și Meta Estate Trust.
07:30
DOCUMENT&FOTO Nuclearelectrica pregătește la Feldioara o centrală de producție de energie pe gaze, cu stocare, lângă fabrica de prelucrare a concentratului de uraniu # Profit.ro
Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de 1.400 MW de la Cernavodă, pregătește construirea unei centrale mixte de producție de energie electrică, ce va fi compusă din grupuri motogeneratoare cu funcționare pe gaze naturale, cărora li se va adăuga un sistem de stocare a electricității produse, relevă date analizate de Profit.ro.
07:20
România a depășit multe țări - oferă printre cele mai rapide conexiuni Wi-Fi în trenuri GRAFICE # Profit.ro
Românii care călătoresc cu trenul beneficiază de un Wi-Fi mai rapid comparativ cu italienii, polonezii și britanicii, însă Suedia oferă de departe cel mai rapid wi-fi pe șine.
07:10
Bani pentru datoriile unei structuri falimentare, creată de Văcăroiu în anii ’90. Ministerul Finanțelor cumpără 32% din Fondul Român de Contragarantare # Profit.ro
Ministerul Finanțelor, acționar majoritar, cu 68% din capital, al companiei financiare de stat Fondul Român de Contragarantare (FRC) SA, și-a adjudecat la licitație restul de 32% din acțiuni, aflat în posesia Fundației Post-Privatizare, o structură juridică controlată tot de statul român, prin Ministerul Economiei, și aflată în faliment de 2 ani.
07:00
Primul investitor japonez în energia românească. Spaniolii de la Elawan Energy, parte a unui conglomerat nipon, pregătesc primele 2 parcuri eoliene # Profit.ro
Compania spaniolă Elawan Energy, parte a conglomeratului nipon Orix Group, pregătește construcția primelor două parcuri eoliene în România, cu o capacitate totală de 92 MW, relevă datele analizate de Profit.ro.
06:00
Logic Computer câștigă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
00:50
EXCLUSIV Băneasa Shopping City va deveni cel mai mare mall din țară. Gabriel Popoviciu: Există interes # Profit.ro
Centrul comercial Băneasa Shopping City, din nordul Bucureștiului, face primii pași spre extinderea cu un nou corp de clădire și renovarea galeriilor comerciale funcționale, după 15 ani de la ultimul proces în care suprafața închiriabilă a mall-ului a fost crescută la circa 85.000 de metri pătrați, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:50
EXCLUSIV FOTO Oferte peste toată puterea instalată a României. Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager OX2 România: Ni s-a propus să cumpărăm 30.000 MW de proiecte regenerabile. Investitori căutați pentru două parcuri # Profit.ro
Divizia locală a dezvoltatorului integrat suedez de proiecte de unități de producție și stocare de energie regenerabilă OX2 se pregătește să demareze, în următoarele luni, lucrările de construire la încă 2 parcuri eoliene în România, în județele Brăila și Constanța, cu putere instalată însumată de aproape 380 MW, căutând totodată investitori pentru ele, spune Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager OX2 România, pentru Profit.ro.
00:50
FOTO Unul dintre cele mai vechi supermarketuri din București scapă de demolare. Are deja și un nou chiriaș - ATAC # Profit.ro
Unul dintre cele mai vechi supermarketuri din București, fostul magazin Billa - și ulterior Carrefour - din cartierul bucureștean Drumul Taberei, scapă de demolarea planificată inițial, urmând să fie ocupat de către retailerul francez Auchan, cu al doilea supermarket ATAC din capitală, conform datelor Profit.ro.
00:50
EXCLUSIV Gigantul M Core, cel mai activ investitor imobiliar în retailul românesc, marchează o nouă tranzacție, la Codlea, parte a strategiei de acoperire națională # Profit.ro
Grupul imobiliar M Core, cel mai activ investitor imobiliar în parcuri de retail din România, a semnat achiziția unui teren pentru un nou parc de retail, la ieșirea din localitatea brașoveană Codlea, potrivit surselor Profit.ro.
00:50
ULTIMA ORĂ FOTO E.ON Energie România devine oficial și producător. Curent vândut în avans pe 15 ani în industria auto # Profit.ro
Compania de furnizare de gaze naturale și energie electrică E.ON Energie România, controlată de grupul german omonim, este pe cale să devină și oficial, din punct de vedere juridic, producător de electricitate regenerabilă, după ce a finalizat construirea unei centrale fotovoltaice în prima parte a anului.
23:50
Echipa națională de fotbal a României a învins puternica echipă a Austriei cu 1-0 (0-0).
21:20
Armistițiul se menține în Gaza înaintea eliberării ostaticilor și a vizitei lui Trump în Israel. Ce se va întâmpla luni # Profit.ro
Armistițiul dintre Israel și Hamas părea să fie respectat în Gaza duminică, pentru a treia zi consecutiv, înaintea eliberării preconizate a ostaticilor israelieni și a deținuților palestinieni și a discursului președintelui american Donald Trump în fața parlamentului israelian, evenimente care vor avea loc luni, relatează Reuters, preluată de News.ro.
20:50
Sondaj: O cincime din liceenii din SUA au avut o relație romantică cu A.I. sau cunosc pe cineva care a avut # Profit.ro
Datele unui sondaj recent arată că aproape 1 din 5 elevi de liceu din Statele Unite spun că au avut sau cunosc pe cineva care a avut o relație romantică cu inteligența artificială, relatează NPR.
20:20
Experți în domeniile economia muncii, macroeconomie și neuroeconomie sunt favoriți în cursa pentru Premiul Nobel pentru Economie din acest an, câștigătorul urmând a fi anunțat luni, informează EFE.
19:40
Producția de cărbune a scăzut cu 2% în primele șapte luni din 2025, iar importurile – cu peste 53% # Profit.ro
Producția de cărbune a României s-a cifrat în primele șapte luni din 2025 la aproape 1,087 milioane tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2% mai mică (minus 22.600 tep) față de cea din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).
19:00
Evenimentul ''Black Friday'', programat în luna noiembrie, va genera în România cel mai mare interes din istoria comerțului autohton, mai ales în mediul online, iar valoarea unei comenzi medii va fi de 400-500 de lei, sub nivelul de anul trecut, reiese dintr-o analiză de specialitate.
18:30
Primarul interimar al Capitalei: ″Tramvaiul corporatiștilor″ va merge din nou din decembrie # Profit.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcțiune linia 5 de tramvai, care leagă zona de Nord de centrul Capitalei.
17:40
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că sunt peste 30.000 de parcări albastre în București, sistem implementat în anul 2020.
17:30
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă, duminică, după reuniunea ECOFIN, că România a depășit pericolul suspendării fondurilor europene pentru anul viitor, întrucât măsurile luate de Guvern ”își fac efectele scontate”. România nu și-ar fi permis să piardă banii de la Uniunea Europeană, apreciază ministrul, adăugând că fondurile europene sunt principala noastră sursă de creștere și de relansare economică.
17:10
Sondaj: Peste jumătate din români nu vor ca România să trimită trupe în Republica Moldova, în cazul unui atac al Rusiei # Profit.ro
Peste jumătate din români nu vor ca România să trimită trupe în Republica Moldova, în cazul unui atac al Rusiei, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde.
16:30
Serviciile secrete americane ajută deja Ucraina să ia la țintă infrastructura energetică rusă # Profit.ro
SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri de lungă distanță asupra instalațiilor energetice rusești, într-un efort comun de a slăbi economia și de a-l forța pe președintele Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, susține, duminică, Financial Times (FT), citat de Reuters și preluat de News.ro.
16:00
Distrigaz Sud Rețele înlocuiește Neogas Grid la operarea rețelelor de distribuție a gazelor din Otopeni și Zimnicea # Profit.ro
Compania Distrigaz Sud Rețele, parte a grupului Engie România, va înlocui Neogas Grid, din conglomeratul Premier Energy, în calitate de operator al rețelelor de distribuție a gazelor naturale din localitățile Otopeni (județul Ilfov) și Zimnicea (Teleorman), începând cu 1 noiembrie 2025, a decis Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
15:30
Șeful Armatei Române: Toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma, pentru a-și apăra familia. Ce spune de serviciul militar obligatoriu # Profit.ro
Toți cetățenii României ar trebui să aibă „cunoștințe minime” de folosire a armelor în caz de urgență, spune șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care consideră că ar fi util un program de instruire a populației.
15:00
TABEL România, cea mai stresantă țară din lume pentru șoferii începători. Aglomerație, siguranță redusă și cele mai proaste drumuri # Profit.ro
România ocupă primul loc într-un clasament al celor mai stresante țări pentru șoferii începători și este țara cu al doilea cel mai ridicat nivel al congestiei rutiere, fiind depășită doar de Mexic la capitolul aglomerație, relevă date analizate de Profit.ro.
14:40
Țările UE au început duminică să aplice noul sistem digital de la frontieră. Ce se întâmplă în România # Profit.ro
Țările Uniunii Europene au început duminică să pună în aplicare noul sistem de intrare și ieșire la frontierele externe ale blocului, înregistrând electronic datele cetățenilor din afara UE, transmite Reuters. Acesta va fi implementat în etape și în România, unde de duminică se aplică în patru puncte de trecere terestre și pe un aeroport, potrivit Poliției de Frontieră.
14:00
Sideload înseamnă să instalezi aplicații în afara Play Store.
13:40
Când Android Auto se deconectează sau nu pornește constant, cel mai des vinovatul este cablul, portul sau interferența dintre Bluetooth și Wi-Fi.
13:30
Aplicația de editare video Clips, dezvoltată de Apple, nu va mai fi disponibilă pentru download și nu va mai primi actualizări, a anunțat compania americană.
13:30
China a acuzat Statele Unite de „dublă măsură, dublu standard”, după ce Donald Trump a anunțat aplicarea unor taxe vamale suplimentare de 100% asupra mărfurilor sale, care se vor adăuga în curând celor deja în vigoare.
12:50
Maersk anulează un contract de 475 milioane de dolari pentru o navă de instalare a turbinelor eoliene în SUA # Profit.ro
Grupul danez Maersk a anulat un contract în valoare de 475 de milioane de dolari pentru construirea unei nave destinate instalării de turbine eoliene offshore, care urma să opereze în cadrul proiectului Empire Wind, situat în largul coastelor statului New York.
12:20
FOTO Cine va opera noua centrală pe gaze de la Mintia, cea mai mare din UE. Au început angajările # Profit.ro
Noua centrală pe gaze naturale de la Mintia, ce va avea aproape 1.800 MW și va fi cea mai mare din Uniunea Europeană, aflată într-un stadiu avansat de construire, fiind dezvoltată de Mass Global Energy Rom a antreprenorului iordanian Ahmad Ismail Saleh și a familei sale, va fi operată de subsidiara românească a companiei olandeze Dietsmann, specializată în operare și mentenanță de profil.
11:30
Europa trebuie să își dezvolte propria infrastructură digitală pentru a reduce dependența de furnizorii americani, însă acest demers nu presupune ruperea legăturilor cu Statele Unite, a declarat ministrul german al Digitalizării, Karsten Wildberger, într-un interviu pentru Reuters, preluat de News.ro.
11:00
Supremația OpenAI, fără precedent în istoria Silicon Valley: ”Este o goană după aur în inteligența artificială” # Profit.ro
Silicon Valley nu a mai văzut niciodată o dominație ca cea a OpenAI. În timp ce startupurile tehnologice din trecut trăiau cu teama constantă de a fi cumpărate sau depășite de giganți consacrați, compania care se află acum în centrul boomului inteligenței artificiale joacă într-o ligă complet diferită.
10:30
Regiunea Orientului Mijlociu, care până recent nu se afla printre destinațiile preferate ale turiștilor chinezi, începe să atragă tot mai mult interes din partea acestora. În timpul vacanței prelungite ”Săptămâna de aur” din acest an (1–8 octombrie), din jurul Zilei Naționale a Chinei, rezervările de zboruri și hoteluri către statele din Golf și nordul Africii au crescut spectaculos, potrivit datelor publicate de platformele de turism chineze, citate de CNBC.
10:00
Piața bursieră americană a pierdut 2.000 de miliarde de dolari într-o singură zi, după o postare a lui Donald Trump despre taxarea suplimentară a Chinei # Profit.ro
O singură postare pe rețelele sociale a fost suficientă pentru a șterge 2.000 de miliarde de dolari din capitalizarea pieței americane, vineri, după ce președintele Donald Trump a amenințat China cu noi tarife uriașe la importuri.
09:30
Donald Trump amenință China cu restricții la exporturile de piese pentru avioanele Boeing # Profit.ro
Statele Unite ar putea impune controale la export pentru piesele de avioane Boeing, ca parte a răspunsului Washingtonului la noile restricții impuse de China asupra exporturilor de minerale rare, a declarat vineri președintele Donald Trump.
09:10
Vinul zilei: un cupaj roșu din Spania, cotat cu 95 de puncte Robert Parker și 93 de puncte Jeb Dunnuk, un vin cu arome de cireșe roșii, vișine și ierburi aromate. Savuros alături de aperitive pe bază de carne sau preparate cu carne roșie # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Lanzaga 2021, este un vin roșu spaniol complex și elegant, semnat de vizionarul Telmo Rodríguez.
09:00
Service-urile auto și furnizorii de piese, amenințați cu falimentul de mașinile electrice # Profit.ro
Simplitatea întregului ansamblu și costurile reduse de reparații pentru cea mai mare parte a pieselor unui vehicul electric au generat o nouă problemă, pe care multă lume nu a anticipat-o. Este vorba despre afacerile cu service-uri auto, care riscă să-și vadă veniturile înjumătățite, dar și de producătorii de componente aftermarket.
08:30
Clasamentul furnizorilor de electricitate în funcție de prețul final pentru români s-a modificat față de iulie, prima lună de după liberalizarea pieței.
03:40
FOTO&VIDEO Electrica SA îl invită pe Charlie Ottley să îi cunoască echipele de intervenție la avarii, după declarații dure ale ministrului Energiei # Profit.ro
Distribuție Energie Electrică România (DEER), operatorul de profil din grupul Electrica SA, la care cel mai mare acționar este Ministerul Energiei, a reacționat la declarația șefului ministerului, Bogdan Ivan, de la Prima TV, potrivit căreia ”cineva de Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce omul de televiziune britanic, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută.
02:50
Calea Victoriei, din capitală, a fost încă de la început una dintre emblematicele artere ale Bucureștiului.
02:40
Piața de ticketing online din România a depășit 61 milioane lei anul trecut.
01:50
Zelenski a discutat cu Trump despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # Profit.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că a abordat atacurile rusești asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire „pozitivă și productivă” cu președintele american Donald Trump.
