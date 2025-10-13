Dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a

03:40

Distribuție Energie Electrică România (DEER), operatorul de profil din grupul Electrica SA, la care cel mai mare acționar este Ministerul Energiei, a reacționat la declarația șefului ministerului, Bogdan Ivan, de la Prima TV, potrivit căreia ”cineva de Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce omul de televiziune britanic, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută.