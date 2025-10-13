Exporturile Chinei din septembrie au depășit așteptările, importurile crescând în cel mai rapid ritm din aprilie 2024
Financial Intelligence, 13 octombrie 2025 08:20
Exporturile au crescut cu 8,3% în septembrie în dolari americani față de anul precedent, depășind estimările economiștilor chestionați
Acum 15 minute
08:30
Primii șapte ostatici eliberați astăzi se află în custodia Crucii Roșii, în timp ce mulțimea sărbătorește întoarcerea (Times of Israel)
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:10
Acum 2 ore
07:20
Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei – dezbătută luni în plen
07:10
Trump intenţionează să îl ameninţe pe Putin că va livra Kievului rachete Tomahawk
07:10
Acum 4 ore
06:40
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger; Astăzi, întâlnire cu investitorii și reprezentanții companiilor austriece şi o vizită la rafinăria OMV Petrom din Petrobrazi
06:40
Fotbal: Ralf Rangnick (Austria) – În momentul golului noi am picat de fraieri
06:40
Grindeanu spune că erodarea de la guvernare şi unele greşeli politice au dus PSD la un scor de sub 20% în sondaje
06:40
06:20
Fotbal: România a învins dramatic Austria cu 1-0, în preliminariile CM 2026
Acum 12 ore
20:00
Hamas afirmă că mută prizonierii israelieni în viață în trei locuri de predare; JD Vance spune că prizonierii din Gaza ar putea fi eliberați „în orice moment"
19:50
China „nu se teme de războiul comercial" și acuză SUA de „standard dublu" în ceea ce privește represaliile privind pământurile rare
Acum 24 ore
19:40
Ciucu: Înțeleg că mâine nu e întâlnire în Coaliție; probabil alegerile pentru București vor fi amânate pentru primăvară
19:40
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său. Această greşeală a fost făcută deja de un stat"
19:40
Kremlinul avertizează Occidentul cu privire la momentul „dramatic" de escaladare a conflictului din Ucraina
13:10
Contractele futures pe gazul natural din Europa atrag un interes deschis record (Oil Price)
13:00
Pakistanul închide graniţa cu Afganistanul în urma unor schimburi de focuri între cele două ţări
13:00
Odată ce ostaticii vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă tunelurile Hamas din Gaza
12:50
Serviciile de informații americane ajută #Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă (presă)
12:50
ONJN desfășoară, la nivel național, acțiuni de control alături de Poliția Română; toleranță zero față de piața neagră
09:50
Trei oficiali qatarezi au murit într-un accident de mașină în Sharm el-Sheikh, Egipt, locul unde se desfășoară negocierile privind încetarea focului în Gaza
09:50
El-Sisi și Trump vor prezida luni summitul de la Gaza, în Egipt (Al Jazeera)
09:40
Hamas declară că Tony Blair nu este binevenit în Gaza după încetarea focului
09:20
ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 33,85% în primele opt luni din 2025; Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul – domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme
09:10
Maersk anulează un contract de 475 milioane de dolari pentru o navă de instalare a turbinelor eoliene în SUA
09:00
Ieri
08:10
Elita macroeconomică mondială se întrunește săptămâna viitoare la Washington/ Incertitudinea definește economia globală în 2025 (Andrei Rădulescu)
07:30
07:20
Egiptul confirmă un summit de pace pentru Gaza, luni, la Sharm el-Sheikh, prezidat de Trump şi Sisi
07:20
Gaza: Un înalt responsabil al Hamas spune că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă
07:20
Nuclear: Iranul nu vede "niciun motiv" pentru a relua negocierile cu europenii (Araghchi)
11 octombrie 2025
22:30
Zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv – Marş în Bucureşti, oamenii cer dreptate: Mor bebeluşi în spitale, nu există o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi
22:30
Greta Thunberg şi criticii IA sunt "legionarii Anticristului" vremurilor noastre, susţine miliardarul Peter Thiel
22:20
Ludovic Orban: SRI nu trebuie implicat, direct sau indirect, în viaţa politică, în justiţie, în media
22:20
17:50
S&P a reconfirmat României ratingul de țarǎ recomandatǎ pentru investiții – aceasta este a patra validare importantă primită în puțin peste 3 luni de la învestire (Nazare)
16:50
Volodimir Zelenski a discutat cu Donald Trump despre apărarea antiaeriană şi atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice
16:40
16:40
Ţările UE nu au ajuns la un acord privind creşterea taxelor minime pentru ţigări
14:10
Militari americani au început să sosească în Israel pentru a monitoriza acordul de încetare a focului
14:00
Nazare: Susţinem un buget european sustenabil şi realist, capabil să sprijine priorităţile Uniunii şi să aducă beneficii tangibile cetăţenilor
14:00
14:00
Trump, invitat să viziteze Hiroshima şi Nagasaki, pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la armele nucleare
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Institutul Nobel investighează posibile divulgări înaintea acordării Premiului Nobel pentru Pace
08:20
"Bitcoin nu este o clasă de active": cea mai mare platformă de investiţii din Marea Britanie avertizează investitorii asupra riscurilor criptomonedelor
08:20
Trump impune o taxă suplimentară de 100% asupra importurilor din China și adaugă controale asupra exporturilor de „software critic"
08:20
Dow scade cu aproape 900 de puncte, S&P 500 înregistrează cea mai mare scădere din aprilie, după noua amenințare a lui Trump cu impunerea de tarife Chinei
08:10
Ivan: România nu a mai importat, din 5 decembrie 2023, ţiţei din Rusia şi produse petroliere din 5 februarie 2023
08:10
Franţa/Stânga radicală şi extrema dreapta promit cenzura după reînnoirea mandatului lui Sebastien Lecornu
