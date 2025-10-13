„La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus”

16:20

Carlo Ancelotti și Fabio Cannavaro sunt două dintre numele noi care au pășit pe scena fotbalului internațional, ultimul fiind instalat chiar recent pe banca selecționatei din Uzbekistan. Presa din străinătate a publicat sâmbătă un clasament al celor mai bine plătiți antrenori din lume, iar această ierarhia este condusă în prezent de ”Don” Carlo, selecționerul naționalei […] The post Topul celor mai bine plătiți selecționeri din lume. Cât câștigă Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.