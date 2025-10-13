„La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus”
Antena Sport, 13 octombrie 2025 08:20
Ralf Rangnick a răbufnit după ce România a învins Austria cu 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Selecționerul austriecilor a transmis că meciul ar fi trebuit să se termine cu scorul de 0-0. Virgil Ghiță a marcat la ultima fază a meciului care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Fundașul a punctat cu
Acum 5 minute
08:40
Raul Florucz, interviu în limba română după ce a ales Austria în faţa naţionalei lui Mircea Lucescu. “Să ne vedem la Mondial” # Antena Sport
Raul Florucz (24 de ani) s-a aflat în discuţii cu Federaţia Română de Fotbal pentru a reprezenta România, dar a ales Austria, locul unde s-a născut. Asta chiar dacă părinţii săi sunt români. După eşecul de pe Arena Naţională (0-1), jucătorul de la Union SG, care a ajuns la 3 selecţii la naţionala Austriei, a
08:40
„Am câștigat un jucător de națională”. Remarcatul lui Ilie Dumitrescu după ce România a învins Austria # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a oferit prima reacție după ce România a învins Austria, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiță a marcat la ultima fază a partidei care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Ilie Dumitrescu i-a analizat pe „tricolori" după succesul uriaș din grupa preliminară, succes care ne oferă
Acum 15 minute
08:30
România, favorită la locul 2 în grupă după victoria “nebună” cu Austria! Ce şanse au tricolorii la primul loc # Antena Sport
România a devenit favorită să obţină locul 2 în grupa H la finalul preliminariilor World Cup 2026. Potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, tricolorii au, în acest moment, 63.4% şanse să se claseze pe locul 2 în grupă, în timp ce Bosnia are 35% şanse să ocupe poziţia a doua în grupa H. Tricolorii
Acum 30 minute
08:20
„La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus” # Antena Sport
Ralf Rangnick a răbufnit după ce România a învins Austria cu 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Selecționerul austriecilor a transmis că meciul ar fi trebuit să se termine cu scorul de 0-0. Virgil Ghiță a marcat la ultima fază a meciului care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Fundașul a punctat cu
Acum 2 ore
06:50
Rezumat România – Austria 1-0 | Victorie uraşă pentru “tricolori”, după un gol marcat la ultima fază # Antena Sport
The post Rezumat România – Austria 1-0 | Victorie uraşă pentru “tricolori”, după un gol marcat la ultima fază appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:40
Rezumat România – Austria 1-0 | Victorie uraşă pentru “tricolori”, după un gol marcat la ultima fază # Antena Sport
The post Rezumat România – Austria 1-0 | Victorie uraşă pentru “tricolori”, după un gol marcat la ultima fază appeared first on Antena Sport.
00:30
Mircea Lucescu, anunţ despre plecarea de la naţională după victoria uriaşă cu Austria: “Las pe altcineva” # Antena Sport
Mircea Lucescu a făcut un anunţ despre plecarea de la naţională, după ce România a învins Austria cu 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiţă a marcat unicul gol al partidei care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, la ultima fază. Mircea Lucescu a fost întrebat despre viitorul său
00:30
Ianis Hagi, apel către toţi românii după victoria dramatică din meciul cu Austria: “Doar aşa ajungem în America” # Antena Sport
Ianis Hagi (26 de ani) a făcut apel către toţi suporterii să creadă în calificarea la Campionatul Mondial 2026, după ce România a învins dramatic Austria. România – Austria 1-0 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Ianis Hagi a centrat la golul marcat de Virgil Ghiţă în minutul 90+5 al meciului.
00:20
Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria # Antena Sport
România a învins-o pe Austria, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026, graţie golului marcat în ultimul minut de Virgil Ghiţă. Victoria este una uriaşă pentru "tricolori", care ţintesc clasarea pe locul secund în grupa preliminară. Rezultatele bune din meciurile disputate toamna trecută, în Nations League, îi asigură României un loc la barajul pentru World
00:20
Virgil Ghiţă, după ce a marcat golul carierei în România – Austria 1-0: “Avem dreptul de a visa la Mondial” # Antena Sport
Virgil Ghiţă a fost eroul României în meciul cu Austria. Tricolorii au obţinut victoria în minutul 90+5, atunci când fundaşul lui Hannover a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ianis Hagi, în meciul care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. În urma acestui rezultat, România are în continuare
00:20
Valentin Mihăilă, în al nouălea cer după victoria cu Austria: „Dumnezeu ne-a răsplătit” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României rămâne în cărți pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu s-a impus dramatic împotriva Austriei, în urma unui gol marcat de Virgil Ghiță. Valentin Mihăilă a fost unul dintre cei mai buni jucători ai tricolorilor, iar fotbalistul celor de la Rizespor a împărtășit impresiile
00:10
România a câştigat în mod dramatic meciul de pe teren propriu cu Austria, scor 1-0. Virgil Ghiţă a marcat cu o lovitură de cap din centrarea lui Ianis Hagi, în minutul 90+5, în meciul care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Cu două meciuri rămase din această grupă de calificare, România
00:00
Gică Popescu aplaudă evoluția tricolorilor, după succesul dramatic împotriva Austriei: „Norocul învingătorilor” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României a obținut un succes uriaș duminică seară împotriva Austriei, scor 1-0, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii au irosit ocazii importante de a marca pe Arena Națională, dar au fost răsplătiți în prelungiri, când au marcat prin Virgil Ghiță. Deși echipa a dat semne clare de oboseală în
00:00
“Nebunie” Reacţia lui Chipciu după victoria fantastică a tricolorilor cu Austria: “Nu am mai trăit în viaţa mea” # Antena Sport
Alex Chipciu (36 de ani) a fost în culmea fericirii după victoria "nebună" a tricolorilor, obţinută cu un gol la ultima fază, în meciul cu Austria. România – Austria, partidă care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, s-a terminat 1-0, după golul lui Virgil Ghiţă din prelungirile meciului. Alex Chipciu a
12 octombrie 2025
23:40
Moment controversat în România – Austria! Valentin Mihăilă a cerut penalty, dar a primit doar “galben” # Antena Sport
A fost un moment controversat în România – Austria, duelul din preliminariile World Cup 2026, care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Valentin Mihăilă a cerut penalty la faza petrecută în careu în minutul 67. Concret, mijlocaşul de la Rizespor a pătruns în careu, însă a fost împins de Stefan
23:40
Mihai Popescu s-a “rupt” în România – Austria! Jucătorul FCSB-ului, scos pe braţe de pe teren # Antena Sport
Mihai Popescu (32 de ani) s-a accidentat în partida crucială a tricolorilor România – Austria, transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Popescu a ieşit de pe teren cărat de doi oameni din staff-ul naţionalei, el fiind înlocuit cu Virgil Ghiţă. Mihai Popescu s-a accidentat în România – Austria Rămâne de văzut cât
23:20
Valentin Mihăilă a izbit bara în România – Austria! Şut excelent al jucătorului naţionalei # Antena Sport
The post Valentin Mihăilă a izbit bara în România – Austria! Şut excelent al jucătorului naţionalei appeared first on Antena Sport.
23:20
Ionuț Radu, super-intervenții în a doua repriză a meciului cu Austria! Portarul Celtei, de netrecut! # Antena Sport
The post Ionuț Radu, super-intervenții în a doua repriză a meciului cu Austria! Portarul Celtei, de netrecut! appeared first on Antena Sport.
23:10
Pierdere uriaşă pentru România în meciul cu Austria. Andrei Burcă va fi suspendat cu Bosnia # Antena Sport
România a suferit o pierdere uriaşă, după meciul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Andrei Burcă a primit un cartonaş galben în minutul 53, astfel că va fi suspendat pentru următorul duel. Bosnia va fi următoarea adversară a "tricolorilor" în preliminarii. Partida va fi una extrem de importantă în vederea clasării pe locul secund
22:30
Surpriza serii în preliminariile World Cup 2026! Au câștigat al patrulea meci și joacă pentru calificare # Antena Sport
Insulele Feroe a produs una dintre cele mai mari surprize din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata cu un lot evaluat la puțin peste cinci milioane de euro a obținut a patra victorie din faza grupelor. Aceștia au reușit performanța de a învinge naționala Cehiei, în urma unui meci echilibrat, dar pe care l-au
22:20
Valentin Mihăilă, aproape de golul carierei în România – Austria. Execuţia superbă ratată de “tricolor” # Antena Sport
The post Valentin Mihăilă, aproape de golul carierei în România – Austria. Execuţia superbă ratată de “tricolor” appeared first on Antena Sport.
22:00
Coregrafie impresionantă a fanilor naţionalei la meciul crucial al României cu Austria! Mesajul către tricolori # Antena Sport
Fanii României au transmis un mesaj superb de luptă pentru tricolori într-un banner uriaş afişat pe Arena Naţională. "Luptaţi pentru patrie, luptaţi pentru tricolor", a fost mesajul suporterilor echipei naţionale. Sub mesaj suporterii au afişat steagul României. Mesaj de luptă pentru tricolori din partea fanilor naţionalei, la meciul cu Austria România îşi joacă cu Austria,
21:40
Gică Popescu, conștient că banderola de căpitan îl va responsabiliza pe Ianis Hagi: „E o presiune mare” # Antena Sport
România – Austria este transmis în direct de la ora 21:45 pe Antena 1 și AntenaPLAY. Disputa face parte din campania de calificare pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu are nevoie de victorie pentru a păstra șanse reale pentru locul doi din grupă, iar atmosfera de pe Arena Națională se
21:40
Florin Răducioiu e convins că Mircea Lucescu va pleca dacă România va pierde cu Austria: “Va fi ferm pe poziţie” # Antena Sport
The post Florin Răducioiu e convins că Mircea Lucescu va pleca dacă România va pierde cu Austria: “Va fi ferm pe poziţie” appeared first on Antena Sport.
21:20
Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) nu renunţă la un jucător pe care a încercat să îl transfere şi în precedentul mercato. Este vorba de Mario Tudose (20 de ani), jucător cotat la 700.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Gigi Becali vrea să îl transfere în iarnă pe Mario Tudose Transferul lui Mario
21:10
Gică Popescu, mesaj războinic înainte de România – Austria: „Trebuie să simtă tricoul naționalei cum nu l-au simțit niciodată” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României dispută un meci crucial în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu întâlnește Austria, iar disputa este transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Gică Popescu a prefațat jocul care decide șansele de clasare pe locul doi la finalul preliminariilor. Fostul mare internațional
20:50
Fotbalistul de naţională care e pe picior de plecare de la Inter! Cristi Chivu l-ar putea pierde în iarnă # Antena Sport
Cristi Chivu (44 de ani) ar putea rămâne fără un jucător de naţională în perioada de transferuri din iarnă. Piotr Zielinski (31 de ani), venit gratis la Inter de la Napoli în vara anului trecut, a evoluat în 3 partide ale formaţiei lui Cristi Chivu din campionat. El a reuşit un assist în derby-ul pierdut
20:40
Ianis Hagi, mesaj pentru suporteri înainte de România – Austria: “Este unic! Sperăm să îi facem fericiţi” # Antena Sport
Ianis Hagi va fi căpitan în România – Austria, meciul din preliminariile World Cup 2026, care va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 21:45. După ce a fost căpitan în meciul amical cu Moldova, în care a şi marcat un gol, Mircea Lucescu a decis să îi ofere banderola
20:40
Mircea Lucescu a explicat motivele din spatele titularizării lui Vlad Dragomir, în România – Austria # Antena Sport
Mircea Lucescu este pregătit pentru meciul dintre România şi Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida de pe Arena Naţională va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Aşa cum a declarat şi cu o zi înainte, la conferinţa de presă, Mircea Lucescu este încrezător în şansele tricolorilor şi aşteaptă ca jucătorii
20:20
Naționala Olandei defilează în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Selecționata pregătită de Ronald Koeman a făcut instrucție și în disputa contra Finlandei. După prima repriză, „Portocala Mecanică" avea deja 3-0, iar Memphis Depay era, de asemenea, jucătorul primei părți, cu un gol din penalty și alte două pase decisive. Memphis Depay a doborât
19:50
Real Madrid i-a găsit deja înlocuitor lui Vinicius Jr! Lovitură de proporții pregătită de Florentino Perez # Antena Sport
Real Madrid își pregătește deja strategia pentru sezonul următor și ia în calcul tot mai mult plecarea lui Vinicius Junior de pe "Bernabeu". Brazilianul a primit un avertisment de la președintele Florentino Perez, care i-a transmis că îl va ceda în vara anului 2026, dacă va refuza să-și prelungească contractul. Pentru a specula o eventuală
Acum 24 ore
19:40
Scandal uriaş în Turcia. Jucătorul a plecat din cantonamentul naţionalei după victoria la scor de tenis: “Fără sens” # Antena Sport
Scandal uriaş la naţionala Turciei, după victoria cu 6-1 cu Bulgaria, din preliminariile World Cup 2026. Berke Ozer, portarul celor de la Lille, în vârstă de 25 de ani, a luat decizia de a părăsi cantonamentul echipei. Ozer a făcut anunţul pe reţelele de socializare, dezvăluind ce discuţie a purtat cu oficialii Federaţiei. Portarul a
19:30
Antrenorul Universităţii Craiova II, Corneliu Papură (52 de ani), a fost înlocuit de Mihai Rotaru din funcţia de tehnician principal. În locul lui Papură a venit Ştefan Florescu. Decizia lui Mihai Rotaru a venit după ce Universitatea Craiova II a făcut 2-2 cu Cetatea Turnu Măgurele. După 7 etape disputate, CS Universitatea Craiova II ocupă
19:00
Ianis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii # Antena Sport
Ianis Hagi va fi căpitanul României în duelul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la 21:45. Ianis Hagi va purta din nou banderola, după ce a fost căpitanul "tricolorilor" şi în amicalul cu Moldova, câştigat cu scorul de 2-1. Ianis Hagi,
18:50
Marea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu în echipa de start a României pentru meciul cu Austria! # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a decis să îl titularizeze pe jucătorul lui Pafos, Vlad Dragomir (26 de ani), în meciul crucial cu Austria. România – Austria e în direct, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
18:50
Ionuț Lupescu nu este impresionat de parcursul lui Dinamo din acest sezon: „E departe” # Antena Sport
Dinamo București are un sezon destul de bun până acum în Liga 1, fiind clasată pe locul al patrulea după cele 12 runde disputate. „
18:20
Ce nu mai face niciodată soţia lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel, după un episod jenant: “Am mare grijă” # Antena Sport
Soţia lui Cristi Borcea (55 de ani), Valentina Pelinel (44 de ani) a făcut mai multe dezvăluiri despre cariera ei în modeling. Valentina Pelinel a fost unul dintre modelele regretatei Zina Dumitrescu. Soţia lui Cristi Borcea a povestit că mergea cu trenul la evenimente şi se machia singură. Unul dintre evenimente a făcut-o să nu […] The post Ce nu mai face niciodată soţia lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel, după un episod jenant: “Am mare grijă” appeared first on Antena Sport.
18:10
Austriecii pun presiunea înaintea meciului cu România: „Niciunul dintre noi nu va fi speriat” # Antena Sport
România înfruntă Austria pe Arena Națională din București, meciul fiind transmis în direct de la 21:45 pe Antena 1, dar și pe AntenaPLAY. Disputa este una care contează enorm pentru tricolori, în lupta pentru locul al doilea din grupa de preliminarii. Presa austriacă a prefațat disputa contra selecționatei pregătite de Mircea Lucescu și a precizat […] The post Austriecii pun presiunea înaintea meciului cu România: „Niciunul dintre noi nu va fi speriat” appeared first on Antena Sport.
18:00
Fanii Austriei au pus stăpânire pe Centrul Vechi, înaintea meciului cu România. Imagini de senzaţie din Bucureşti # Antena Sport
Fanii austrieci au pus stăpânire pe Centrul Vechi din Bucureşti înaintea meciului cu România. Partida din preliminariile World Cup 2026 va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la 21:45. Cu câteva ore înainte de meciul de pe Arena Naţională, fanii austrieci care au făcut deplasarea la Bucureşti şi-au petrecut timpul […] The post Fanii Austriei au pus stăpânire pe Centrul Vechi, înaintea meciului cu România. Imagini de senzaţie din Bucureşti appeared first on Antena Sport.
17:50
Sunt deja mai bine de patru ani de când Zinedine Zidane a plecat de la Real Madrid. Tehnicianul francez a stat departe de fotbal în tot acest timp, însă, el se simte pregătit să revină pe banca tehnică. Într-un interviu recent acordat pentru presa din Spania, ”Zizou” a transmis că ia în calcul revenirea în […] The post Zinedine Zidane revine pe banca tehnică! Anunțul antrenorului din Hexagon appeared first on Antena Sport.
17:50
Ţara în care bandele criminale controlează capitala e aproape de calificarea la World Cup 2026! # Antena Sport
Haiti, naţionala care îşi dispută partidele de acasă în afara ţării, în condiţiile în care bandele criminale controlează capitala, Port-au-Prince, este aproape de calificarea la Campionatul Mondial din 2026. World Cup 2026 se va vedea exclusiv în Universul Antena, la fel ca World Cup 2030. Haiti, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Haiti e pe […] The post Ţara în care bandele criminale controlează capitala e aproape de calificarea la World Cup 2026! appeared first on Antena Sport.
17:40
Aleargă pentru Alianţa Franceză din Craiova la Semimaratonul Craiovei 2025. Acesta se va desfăşura pe 18 octomrbie. Semimaratonul Craiovei se va desfăşura pe stadionul “Ion Oblemenco”, iar înscrierile se fac până pe 13 octombrie. Aleargă pentru Alianţa Franceză la Semimaratonul Craiovei (18 octombrie) “Aleargă pentru Alianța Franceză din Craiova la Semimaratonul Craiovei 2025, în data […] The post Aleargă pentru Alianţa Franceză la Semimaratonul Craiovei (18 octombrie) appeared first on Antena Sport.
17:40
Emoţii pentru Nigeria! Avionul care transporta echipa a aterizat de urgenţă după fisurarea unui geam # Antena Sport
Avionul care transporta echipa naţională de fotbal a Nigeriei a fost constrânsă la o aterizare forţată după fisurarea parbrizului de la cabina piloţilor, informează cotidianul L’Equipe. Aflată în drum spre Nigeria după meciul cu Lesotho (2-1) din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, naţionala nigeriană a fost nevoită să aterizeze de urgenţă în Angola în noaptea […] The post Emoţii pentru Nigeria! Avionul care transporta echipa a aterizat de urgenţă după fisurarea unui geam appeared first on Antena Sport.
17:10
Dezvăluirea presei poloneze despre Edi Iordănescu după ce FRF a trimis om la Varşovia # Antena Sport
Presa poloneză a investigat şi ea vizita lui Daniel Stanciu la Varşovia, după ce AS.ro a dezvăluit în exclusivitate că FRF l-a trimis pe acesta în oraşul în care antrenează Edi Iordănescu, după anunţul lui Mircea Lucescu. Mircea Lucescu a transmis că ar putea părăsi naţionala după meciul cu Polonia, iar reprezentanţii FRF au fost […] The post Dezvăluirea presei poloneze despre Edi Iordănescu după ce FRF a trimis om la Varşovia appeared first on Antena Sport.
17:10
Andrei Coubiș a fost unul dintre cei mai doriți jucători de Dinamo în perioada de transferuri din vară, dar fotbalistul crescut de AC Milan nu s-a gândit să ia în calcul un transfer în România. El a fost cedat sub formă de împrumut la Sampdoria, însă lucrurile nu au mers deloc în direcția dorită de […] The post A refuzat Dinamo, însă nu a bifat niciun minut la noua sa echipă: „A greșit” appeared first on Antena Sport.
17:00
“Ţara aducea cu Coreea de Nord!” Austriecii, uimiţi de ce au găsit la Bucureşti: “A fost un şoc cultural” # Antena Sport
România întâlneşte Austria duminică seară, în preliminariile World Cup 2026. Meciul este extrem de important pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, în privinţa calificării la turneul final care va fi găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic. Partida România – Austria se joacă duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. […] The post “Ţara aducea cu Coreea de Nord!” Austriecii, uimiţi de ce au găsit la Bucureşti: “A fost un şoc cultural” appeared first on Antena Sport.
17:00
Veste importantă pentru Dinamo. Titularul lui Kopic, convocat de urgenţă la naţională # Antena Sport
Dinamo a primit o veste importantă în pauza datorată meciurilor echipelor naţionale. Titularul din apărarea lui Zeljko Kopic, Nikita Stoinov, a fost convocat de urgenţă la naţionala Israelului. Nikita Stoinov, în vârstă de 20 de ani, a fost chemat la naţională pentru partida cu Italia, din preliminariile World Cup 2026. Meciul se va juca marţi, […] The post Veste importantă pentru Dinamo. Titularul lui Kopic, convocat de urgenţă la naţională appeared first on Antena Sport.
16:50
“Are cele mai mari şanse”. Victor Piţurcă ştie cine ar trebui să fie titular în poarta României la meciul cu Austria # Antena Sport
Victor Piţurcă ştie cine ar trebui să fie titular în poarta României la meciul “de foc” cu Austria. Partida de pe Arena Naţională va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY azi, de la 21:45. În amicalul câştigat de România cu Moldova, scor 2-1, Ionuţ Radu a fost titular în poarta “tricolorilor”. […] The post “Are cele mai mari şanse”. Victor Piţurcă ştie cine ar trebui să fie titular în poarta României la meciul cu Austria appeared first on Antena Sport.
16:20
Carlo Ancelotti și Fabio Cannavaro sunt două dintre numele noi care au pășit pe scena fotbalului internațional, ultimul fiind instalat chiar recent pe banca selecționatei din Uzbekistan. Presa din străinătate a publicat sâmbătă un clasament al celor mai bine plătiți antrenori din lume, iar această ierarhia este condusă în prezent de ”Don” Carlo, selecționerul naționalei […] The post Topul celor mai bine plătiți selecționeri din lume. Cât câștigă Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
16:00
Coco Gauff, campioană la Wuhan. O singură jucătoare din istorie a mai reușit ce a făcut americanca # Antena Sport
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, cap de serie numărul 3, a câştigat turneul de categorie WTA 1000 de la Wuhan (China). Gauff a trecut în finală de compatrioata sa Jessica Pegula, cap de serie 6, scor 6-4, 7-5. Meciul a durat o oră şi 42 de minute. Gauff, bornă remarcabilă după titlul de la […] The post Coco Gauff, campioană la Wuhan. O singură jucătoare din istorie a mai reușit ce a făcut americanca appeared first on Antena Sport.
