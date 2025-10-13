Oamenii de știință avertizează că Pământul se confruntă cu o criză climatică fără precedent. „Ne apropiem rapid de multiple puncte de cotitură”
Gândul, 13 octombrie 2025 09:50
Pământul se confruntă cu o criză climatică fără precedent și, potrivit oamenilor de știință, „ne apropiem rapid de multiple puncte de cotitură”. Raportul publicat recent arată că situația este una gravă, iar aceste „puncte de cotitură” pot avea consecințe terifiante atât pentru populație, cât și pentru natură. Un raport publicat de Universitatea din Exeter și […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
10:10
„Flota de țânțari”. Iranul pune presiune în Golful Persic prin mini-submarine și nave-lansatoare de rachete. „Concept de război adaptat la geografia, resursele și adversarii săi” # Gândul
Iranul își extinde programul de modernizare navală prin mini-submarine și nave-lansatoare de rachete, de mare viteză, concepute pentru războiul de coastă. Această mișcare reflectă strategia asimetrică a Teheranului de a contracara flotele SUA și ale aliaților prin agilitate, stealth și tactici de saturație în Golful Persic. Iranul își remodelează capacitățile de război maritim cu o […]
10:10
Rata INFLAȚIEI, sub 10% în România în septembrie. Scumpiri în lanț la energie și alimente de bază. Ce anunță BNR pentru finalul de an # Gândul
Rata anuală a inflației în România a fost, în luna septembrie 2025, de 9,88%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Deși nivelul se mențne sub pragul de 10%, energia electrică dar și produsele alimentare de bază contină să afecteze semnificativ bugetul românilor. Creșteri de prețuri s-au înregistrat și la alte servicii precum mărfurile nealimentare sau […]
Acum 15 minute
10:00
PELERINAJ la Iași. Mai bine de 130.000 de credincioși au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva # Gândul
Jandarmeria Română anunță că, până luni dimineața, mai bine de 131.000 de persoane au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, aşezată într-un baldachin amenajat în curtea catedralei din Iaşi. Luni dimineață, 13 octombrie, în jur de 5000 de oameni erau la rând, așteptând să se închine la sfintele moaște. Până când sunt […]
Acum 30 minute
09:50
Oamenii de știință avertizează că Pământul se confruntă cu o criză climatică fără precedent. „Ne apropiem rapid de multiple puncte de cotitură” # Gândul
Pământul se confruntă cu o criză climatică fără precedent și, potrivit oamenilor de știință, „ne apropiem rapid de multiple puncte de cotitură”. Raportul publicat recent arată că situația este una gravă, iar aceste „puncte de cotitură” pot avea consecințe terifiante atât pentru populație, cât și pentru natură. Un raport publicat de Universitatea din Exeter și […]
Acum o oră
09:40
TRUMP avertizează că ar putea furniza rachete Tomahawk către Ucraina/ Rusia denunță poziția adoptată de președintele american # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar putea furniza rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, în cazul în care omologul său rus, Vladimir Putin, continuă operațiunile militare. Trump le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One, în timp ce zbura spre Israel, că a discutat cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, […]
09:40
Mircea Lucescu, ANUNȚ incredibil după victoria cu Austria. „Dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj” # Gândul
Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat că pleacă de la națională dacă nu va califica direct echipa la CM 2026. Lucescu a explicat cum România a învins Austria, 1-0, în preliminariile CM 2026 și anunță că victoria nu ar avea valoare dacă tricolorii nu se impun și în ultimele două meciuri ale grupei. Naționala joacă […]
09:30
Primii șapte dintre cei 20 de ostatici vii au fost predați de Hamas Crucii Roșii din Gaza, în timp ce familiile și mulțimile sărbătoresc eliberarea acestora, scrie Times of Israel. Cei 13 ostatici vii rămași vor fi eliberați la ora 10:00, mai informează sursa citată. Cine sunt ostaticii pe care Hamas urmează să îi elibereze […]
09:30
Pregătiți umbrelele. ANM, pentru Gândul: „Se va răci în toată țara, temperaturile vor fi sub cele specifice datei” # Gândul
Începutul de săptămână aduce temperaturi normale pentru această perioadă, iar meteorologii Administrației Naționale de Meterologie nu au emis, până la această oră, avertismente nowcasting. La ora 7:00, cea mai scăzută temperatură – 1 grad Celsius – se înregistra la Iezer, în timp ce la Suceava erau 10 grade Celsius și ploua în averse. Au fost […]
09:20
România-Austria, meci tensionat și pentru Jandarmerie. Câți suporteri au fost amendați pentru încălcarea Legii 126/1995 # Gândul
Partida România-Austria le-a dat de furcă și jandarmilor, care duminică seară au trebuit să intervină pe Arena Națională din cauza comportamentului fanilor. Câțiva dintre suporterii „tricolorilor” au fost sancționați pentru încălcarea legii. Astfel, în urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 3 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu […]
09:20
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo actualizată pentru perioada 13 octombrie – 3 noiembrie 2025. Meteorologii anunță temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei în prima jumătate a lunii, urmate de o ușoară încălzire spre finalul lui octombrie. Specialiștii avertizează că ciclonul și masa de aer polar care afectează acum Europa pot fi semnele […]
09:20
Virgil Ghiță, eroul NAȚIONALEI în victoria cu Austria. „E una dintre cele mai frumoase zile din viața mea” # Gândul
Virgil Ghiță, marcatorul golului în meciul România – Austria,1-0, a declarat că reușita din această partidă reprezintă unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa. De asemenea, a vorbit despre accidentarea lui Mihai Popescu. Fundașul Virgil Ghiță a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 90+5 al meciului de pe Arena Națională, din […]
Acum 2 ore
09:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1328. Zelenski i-a cerut lui Macron mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 13 octombrie 2025, în a 1.328-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete, în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Zelenski: „Atacurile rusești au devenit și mai josnice” […]
09:10
A 8-a zi de CRIZĂ în Franța/ Marine Le Pen avertizează că va depune o moțiune de cenzură împotriva GUVERNULUI LECORNU # Gândul
Al doilea Guvern al premierului francez Sebastien Lecornu, format din miniștri politici și tehnocrați, va prelua, luni, misiunea de a adopta un buget pentru 2026, evitând o eventuală moțiune de cenzură promisă de opoziție. Premierul își va convoca miniștrii pentru a discuta despre prioritatea principală Guvernului, și anume de a „oferi Franței un buget până […]
09:00
Sorin Grindeanu aleargă SINGUR în cursa pentru șefia PSD / De ce s-a retras Titus Corlățean # Gândul
Titus Corlățean, senator și fost ministru de Externe se retrage din cursa pentru șefia PSD. Într-un clip postat pe Facebook, acest anunță că nu are sprijin. „Proiectul meu nu este posibil”, afirmă el. Mai mult decât atât, Corlățean este hotărât să părăsească barca PSD, după 24 de ani. Social-democratul face anunțul cu câteva ore înaintea […]
08:50
Tragedie cumplită în Cluj. Doi tineri care mergeau spre facultate, morți într-un ACCIDENT grav, după ce mașina lor a fost spulberată de un TIR # Gândul
Tragedie cumplită pe un drum din județul Cluj. Doi tineri din Maramureș, un băiat de numai 21 de ani și o fată de 24 de ani, au murit pe loc după ce mașina în care se aflau a intrat pe contrasens și a fost izbită violent de un TIR. Cei doi se îndreptau spre Cluj-Napoca, […]
08:50
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei # Gândul
Codul Rutier 2025. Unii dintre șoferi pot face o greșeală banală atunci când parchează și care atrage o amendă de până la 1012 lei. Mai mult decât atât, poate apărea și probabilitatea unui accident. Indiferent de locul în care șoferii parchează, aceștia trebuie să își asigure autoturismele pentru ca acestea să nu plece de pe […]
08:40
Sorin Grindeanu își chemă liderii din teritoriu la ședință / Când își vor alege social-democrații președintele # Gândul
Consiliul Politic Național al PSD se reunește, lui, de la ora 16.00, la Vila Lac, în prezență fizică. Sorin Grindeanu i-a chemat la București pentru a stabili detaliile Congresului PSD. Acesta ar putea fi organizat pe 7 noiembrie, afirmă surse politice. La congres, delegații vor alege noua echipă de conducere a partidului, adică președintele, secretarul […]
08:30
Președintele Venezuelei, atac dur la adresa șefei OPOZIȚIEI după Nobelul pentru Pace acordat Mariei Corina Machado: „O vrăjitoare diabolică a sayonei” # Gândul
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a lansat un atac dur la adresa liderei ooziției, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025. Liderul autocrat de la Caracas a numit-o „ o vrăjitoare diabolocă”, reluând porecla folosită frecvent de propaganda guvernamentală pentru a o discredita pe opozantă, care revendică victoria în alegerile prezidențiale din 2024. […]
08:20
AUR îi dă testul moțiunii ministrului Economiei, Radu Miruță / De ce a retras POT semnături de pe textul moțiunii # Gândul
Senatul dezbate și votează luni moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă. Acesta este acuzat, între altele, că se ”imaginează mai mult influencer social media decât ministru efectiv”. ”Într-un moment de criză economică profundă, în care se iau măsuri de austeritate fără precedent şi sunt promovate creşteri de taxe şi impozite care […]
Acum 4 ore
08:10
LIVE UPDATE: Negocieri în Egipt privind conflictul din Gaza. Trump: Războiul s-a încheiat/Hamas ar uma să elibereze ostaticii # Gândul
Luni dimineață are loc, în Egipt, un summit referitor la conflictul dintre Israel și Hamas din Fâșia Gaza, iar la întâlnire va participa, printre alții, și președintele Statelor Unite, Donald Trump. Înainte de a pleca din Statele Unite, Trump le-a declarat jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One că „războiul s-a terminat”. Declarația liderului de […]
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 738. Ce prevede acordul de pace în Gaza și cine sunt țările semnatare # Gândul
Țările mediatoare ale acordului de încetare a focului din Gaza urmează să semneze luni, 13 octombrie, în cursul unui summit în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, un document care garantează încetarea focului, a declarat o sursă diplomatică pentru AFP. „Semnatarii vor fi garanții: Statele Unite, Egipt, Qatar și, probabil, Turcia”, a precizat această sursă familiarizată cu […]
08:10
Președintele Israelului vrea să-i acorde lui TRUMP cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale pentru contribuția la eliberarea ostaticilor # Gândul
Președintele israelian, Isaac Herzog, vrea să-i acorde omologului său american, Donald Trump, cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale, în semn de recunoștință pentru contribuția sa la eliberarea ostaticilor din Fâșia Gaza. Donald Trump urmează să aterizeze, luni, la Tel Aviv, și să susțină un discurs în fața Parlamentului israelian, la Ierusalim. Vizita sa […]
08:00
Fraudă de 57.000 de lei. Cum a ajuns un profesor din Constanța să rămână fără banii agonisiți # Gândul
Un profesor din Constanța, aflat la pensie, a fost păcălit cu 57.000 de lei. În urma unui simplu apel telefonic, constănțeanul a ajuns să fie „devalizat” de zeci de mii de lei, iar escrocii au utilizat metoda „Accidentul”, varianta reinventată. Mai mult decât atât, pentru că fusese convins la telefon de incident, seniorul era pe […]
08:00
Cine sunt ostaticii pe care HAMAS urmează să îi elibereze luni. Operațiunea ar trebui să înceapă la ora 8 # Gândul
Acordul de încetare a focului intrat în vigoare în Gaza prevede eliberarea de către Hamas a tuturor celor 48 de ostatici israelieni și străini pe care gruparea încă îi mai deține după doi ani de război. Din nefericire, dintre cei 48 de ostatici pe care Hamas îi ținea captivi în enclava palestiniană, doar aproximativ 20 […]
07:40
Donald Trump ajunge în Orientul Mijlociu pentru a încerca să pună capăt CRIZEI din regiune. Programul președintelui american # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ajunge în această dimineață în Orientul Mijlociu pentru a încerca din nou să pună capăt conflictului dintre Israel și Hamas din Fâșia Gaza și pentru a intermedia eliberarea ostaticilor israelieni pe care gruparea încă îi mai ține captivi în teritoriul palestinian. Turul de forță al liderului de la Casa Albă […]
07:40
CALCULE. Cum se poate califica România direct la CM 2026 după 1-0 cu Austria/ Clasamentul și programul meciurilor din grupa „tricolorilor” # Gândul
Victorie mare pentru România, 1-0 cu Austria, pe Arena Națională, succes care a reaprins speranțele calificării directe la Campionatul Mondial din 2026. Duminică seară, în fața a aproape 40.000 de fani, „tricolorii” au învins chiar liderul grupei și reintră în cărți pentru prima poziție. Chiar dacă drumul până în America rămâne unul complicat, asta fiindcă […]
07:30
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi # Gândul
Patru zodii reușesc să atragă abundența de partea lor, până la data de 31 octombrie 2025. Acești nativi vor întâlni succesul și abundența la fiecare pas, până la sfârșitul lunii. Chiar dacă prima săptămână a fost destul de agitată pentru ei, zilele care vor urma vor aduce mai multă armonie și stabilitate. Următoarele două săptămâni […]
07:20
13 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Moare fiul lui Gérard Depardieu, Guillaume, la 37 de ani/ Are loc catastrofa aeriană din munții Anzi # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 13 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Guillaume Depardieu, fiul celebrului Gérard Depardieu, a fost un actor francez talentat, născut pe 7 aprilie 1971. A debutat în film încă de copil și a fost apreciat pentru rolurile sale în […]
07:10
Ce trebuie să știi când îți alegi fondul de PENSII pilon 2. Atenție, riști să pierzi 120.000 de euro dacă nu afli la timp. Gândul îți oferă sfatul expertului # Gândul
Pensiile administrate privat sunt o soluție sigură de economisire prin care îți poți suplimenta venitul din pensia de la stat. Ce sumă îți aduc când ieși la pensie? Un angajat trebuie să știe că alegerea fondului de pensie este esențială pentru a obține un randament cât mai bun. „Fondurile de pensii private, spre deosebire de […]
Acum 6 ore
06:10
Ce salariu FABULOS avea șeful Romatsa care a demisionat după ce Gândul a dezvăluit că un controlor a adormit pe tură. Lua mai mult decât șeful statului # Gândul
Cosmin Gheorghe Bodea, directorul Romatsa Cluj, care a demisionat după ce Gândul a dezvăluit că un controlor de trafic a adormit pe tură, avea un salariu fabulos. Acesta câștiga mai mult decât președintele României și se apropia de salariul directorului general al Romatsa, care, de asemenea, are un salariu exorbitant. Cosmin Gheorghe Bodea, directorul Romatsa […]
Acum 12 ore
00:00
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Unicul gol a fost marcat de Virgil Ghiță, în minutul 90+4, după o centrare a lui Ianis Hagi. România – Austria 1-0 | Victorie […]
00:00
Țoiul de 10, cu noroc! România a câștigat meciul tricourilor! Ministra noastră, a dat clasă Austriei, 1-0 # Gândul
Oana Ţoiu, a afișat duminică seară nunărul 10 alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei. A fost cu noroc maxim, România a câștigat cu 1-0, nesperat, dar previzionat. Să înceapă meciul! ”Să înceapă meciul! Mă bucur să o am alături pe colega mea, ministrul federal Beate Meinl-Reisinger, […]
00:00
Noapte de credință la Iași. Sfânta Parascheva și Sfântul Grigore Palama au fost purtați în rugăciune pe „Calea Sfinților” # Gândul
Mii de persoane au fost prezente duminică seară, 12 octombrie, la procesiunea tradițională oficiată cu prilejul hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Oamenii au mers pe străzile din centrul Iașului, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului, și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, aducând mulțumire Sfintei […]
12 octombrie 2025
23:50
Se va emite „de urgență” un nou mandat de arestare pe numele lui Sorin Oprescu. Ce a anunțat ministrul Justiției # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că va fi emis un nou mandat de arestare pentru Sorin Oprescu. El va fi trimis către autoritățile din Grecia, după ce Curtea de Apel a decis reducerea pedepsei. “Este o soluție care este pronunțată într-o contestație în ceea ce privește intervenirea unei legi mai favorabile. Este o procedură […]
23:00
Fiul președintelui SUA, Barron Trump, propus pentru un post în consiliul de administrație al TikTok # Gândul
La numai 19 ani, Barron Trump, fiul cel mic al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, ar putea să ajungă într-o poziție de conducere la TikTok, o platformă care a devenit un instrument de campanie pentru tatăl său. Barron Trump ar putea intra în consiliul de administrație al TikTok Propunerea vine de la Jack Advent, cunoscut […]
23:00
Într-un interviu difuzat astăzi, 12 octombrie, liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că executivul are stabilitate, chiar și fără sprijinul USR, și că o eventuală retragere a acestuia din coaliție nu ar afecta majoritatea parlamentară. Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD: „E o prostie ce a spus Fritz (n.r. în legătură cu decizia CCR și căderea Guvernului). […]
22:40
Viktor Orban, interviu pentru o publicație din Transilvania despre relația Ungaria – România: „Pacea e o fază excepțională, nu vine de la sine” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a vorbit despre relațiile dintre România și Ungaria. El a spus că sunt marcate de incertitudine, însă situația reflectă „starea naturală” a legăturilor dintre cele două popoare, având în vedere istoria comună care este plină de conflicte. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Zoltán Kádár, de la […]
22:30
Sorin Grindeanu: „Ne este dificil să fim singurul partid de stânga într-o coaliție cu trei partide de dreapta” # Gândul
Într-un interviu difuzat de Antena 3, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, admite tensiunile din interiorul coaliției de guvernare și subliniază dificultatea PSD de a colabora cu trei partide de dreapta. Totuși, vicepremierul consideră că o eventuală retragere de la guvernare ar agrava situația politică, nu ar îmbunătăți-o. Sorin Grindeanu: „Să zicem că PSD va […]
22:20
Ce declarații a făcut Viktor Orban pentru o publicație din Transilvania: „Pacea e o fază excepțională, nu vine de la sine” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a vorbit despre relațiile dintre România și Ungaria. El a spus că sunt marcate de incertitudine, însă situația reflectă „starea naturală” a legăturilor dintre cele două popoare, având în vedere istoria comună care este plină de conflicte. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Zoltán Kádár, de la […]
22:10
Sorin Grindeanu a dezvăluit ce a dus la scăderea PSD în sondaje. Care au fost cele două greșeli # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat în cadrul unui interviu ce a determinat scăderea PSD-ului în sondaje. El a spus și care au fost cele două greșeli majore ale social-democraților. Liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu a fost întrebat de ce acum partidul pe care îl conduce a scăzut atât de mult în procente, ajungând și la […]
21:40
REPLICI Grindeanu-Fritz la TV / Liderul PSD: Există majoritate și fără USR / Liderul USR: Aceste înțepături sunt o strategie de campanie internă # Gândul
Sorin Grindeanu și Dominic Fritz fac schimb de replici prin intermediul televiziunilor. Liderul PSD a comentat ca fiind „o prostie” declarația lui Fritz cu privire la căderea Guvernului, după decizia CCR. Și a afirmat că există majoritate și fără USR, în coaliție. În paralel, Fritz, pe alt canal de televiziune, a pus declarația lui Gindeanu […]
21:30
Slăbitul ar putea fi la fel de simplu ca înlocuirea mezelurilor sau a oricărui tip de carne cu legumele, potrivit unui studiu realizat recent. Oamenii de știință au cerut unui grup de 51 de bărbați finlandezi, cu vârste cuprinse între 20 și 65 de ani, să reducă consumul de carne roșie și procesată la 200 […]
21:30
Sorin Grideanu a vorbit despre „imaginea” sa într0un interviu la Antena 3 CNN. Punându-i-se în față comentarii potrivit cărora ar fi arogant, liderul PSD a mărturisit că așa i se spunea încă din liceu. A spus că nu este, de fapt, „dar imaginea asta îți iese”. Probabil că nu se greșește când se spune acest […]
Acum 24 ore
21:10
Grindeanu șterge pe jos cu „reforma” lui Bolojan „Este o concediere în masă” / „Când faci prostește, ca niște idioți, blochezi tot” # Gândul
Sorin Grindeanu comentează dur „așa numita reformă” a administrației publice locale, propusă de premierul Bolojan. În opinia liderului PSD, aceasta nu este „reformă”, ci „concediere în masă”. „Așa numita reformă în administrația publică locală, să știți că nu e reformă ceea ce se propune. Este o concediere în masă. Când dai afară oameni, asta nu […]
21:00
Marea Britanie, zguduită de un SCANDAL răsunător. Cine e omul care i-a donat 1 milion de lire sterline lui Boris Johnson și legătura lor cu Ucraina # Gândul
O serie de documente declasificate a creat un scandal de proporții în Marea Britanie, amplificând zvonurile deja existente că fostul premier Boris Johnson, un susținător declarat al Ucrainei, ar fi primit un milion de lire sterline în interes personal. Johnson ar fi avut o relație nefiresc de apropiată cu Christopher Harborne, un om de afaceri […]
21:00
Metoda „Accidentul” continuă să facă victime, după ce escrocii au reinventat-o. Acest fapt este extrem de periculos și demonstrează o sofisticare în rândul infractorilor, care nu exploatează doar emoțiile, ci și încrederea. Un astfel de caz a avut loc în iunie, în București, iar autorul a fost prins în luna septembrie. Este vorba despre un […]
20:50
Nicușor Dan, președinte cu „abilități politice” / Cum îl laudă Sorin Grindeanu pe șeful de la Cotroceni # Gândul
Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, spune că președintele Nicușor Dan are stofă de politician, răspunzând unei întrebări, la Antena 3 CNN. În opinia sa, șeful de la Cotroceni și-a demonstrat aceste „abilități” la alegerilor locale și rezidențiale pe care le-a câștigat. „E foarte greu să fii reales primar de București. Foarte greu. […]
20:40
Bolojan e VINOVAT pentru „interdicțiile” pe care le-au primit primarii prin OUG 52 / Grindeau: M-a asigurat că știe ce s-a greșit # Gândul
Sorin Grindeanu remarcă ridicolul situației provocate de celebra ordonanță 52, prin care se interzice inclusiv convocarea ședinței consiliului local. „Știți că aceste lucruri se fac prin presă. Nu mai ai voie să dai anunțuri”, a declarat el, la Antena 3 CNN. Liderul PSD s-a informat direct de la „sursă”, aducă de la prim-ministru cum s-a […]
20:40
Goarna lui Putin amenință Chișinăul. Peskov consideră că alegerea europeană a Moldovei, o face dușmanul Rusiei # Gândul
Moldova face o greşeală gravă atunci când face din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat pentru agenţia de stat TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca o ameninţare. „Aceasta este […]
20:30
Marele pelerinaj închinat Sfintei Parascheva de la Iași adună an de an zeci de mii de pelerini, ei vin din toate colțurile țării să se închine la moaște. Coada se întinde pe kilometri întregi, iar pelerinii stau și peste 12 ore ca să ajungă la raclă. Aflat și el acolo, Mihai Trăistariu a luat o […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.