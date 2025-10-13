NATO a început un exercițiu de descurajare nucleară. Alianța nu a dezvăluit detalii operaționale
Adevarul.ro, 13 octombrie 2025 10:00
NATO începe luni exercițiul anual de descurajare nucleară „Steadfast Noon”, la care vor participa aproximativ 2.000 de militari și peste 70 de avioane, informează dpa, citând surse al organizației.
• • •
„E mai mare rușinea”. Cum „modernizarea” unei parcări a redus numărul locurilor pentru autoturisme și a făcut trotuarul impracticabil # Adevarul.ro
O parcare din cartierul Radu Negru din Brăila, proaspăt modernizată de Primărie, a stârnit furia locatarilor.
Macron salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas. „Pacea devine posibilă pentru Israel, pentru Fâşia Gaza şi pentru regiune” # Adevarul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron salută luni, pe X, eliberarea primilor şapte ostatici de către Hamas ”Eitan Mor, Gali şi Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel şi Guy Gilboa-Dalal”.
Inflația a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
NATO a început un exercițiu de descurajare nucleară. Alianța nu a dezvăluit detalii operaționale # Adevarul.ro
Deși oferă bonusuri uriașe pentru voluntari, Rusia nu mai reușește să atragă suficienți recruți pentru războiul din Ucraina.
O insulă nelocuită, scoasă la vânzare la prețul unui apartament din București: „Un refugiu cu adevărat unic” # Adevarul.ro
O insulă nelocuită a fost scoasă la vânzare pentru aproximativ 130.000 de euro, un preț comparabil cu cel al unui apartament cu două camere din București.
Sorin Grindeanu nu mai are contracandidat la alegerile interne ale PSD. Titus Corlățean s-a retras din cursă # Adevarul.ro
Titus Corlățean, senator și fost ministru de Externe se retrage din cursa pentru șefia PSD. Într-un clip postat pe Facebook, acesta anunță că nu are sprijin
Coreea de Nord a primit cel mai probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni ministrul apărării sud-coreean Ahn Gyu-back într-o intervenție în parlamentul țării, potrivit Reuters.
Prințul Andrew ar putea fi interzis de la partidele de vânătoare regale. Noi dovezi arată că legăturile cu Epstein nu s-au întrerupt: „Ne vom mai juca în curând!” # Adevarul.ro
Un email recent apărut contrazice declarațiile Prințului Andrew potrivit cărora ar fi întrerupt orice legătură cu Jeffrey Epstein.
Dacian Cioloș vorbește despre o posibilă revoluție în România dacă nu se fac reformele promise. „Eu nu simt că există voinţă” # Adevarul.ro
Fostul premier și comisar european susține că actualul stat nu mai are capacitatea internă de a se autoreforma, decât cu o presiune din exteriorul sistemului.
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a numit-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace „vrăjitoare diabolică” # Adevarul.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a spus duminică despre lidera opoziţiei Maria Corina Machado, care a primit, cu două zile înainte, Premiul Nobel pentru Pace, că este o „vrăjitoare diabolică”.
În SUA ar putea fi aplicată Legea Insurecției, veche de peste 200 de ani. Armata, scoasă pe străzi pentru combaterea criminalității # Adevarul.ro
JD Vance confirmă că la Casa Albă se ia în considerare în mod serios invocarea legii insurecției din 1807, în timp ce Trump se îndreaptă spre Israel.
Gruparea Hamas a anunţat numele celor 20 de ostatici israelieni care vor fi eliberaţi luni, în prima fază a acordului de încetare a focului cu Israelul, relatează The Guardian și BBC.
Donald Trump, propus pentru cea mai înaltă distincție civilă a Israelului. Președintele Herzog: „A pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu” # Adevarul.ro
Președintele israelian Isaac Herzog intenționează să-i acorde președintelui american Donald Trump cea mai înaltă distincție civilă a Israelului.
Românii între rusificare și „ucrainizare ofensivă” prin biserica Moscovei și a Kievului. Cum se poate remedia asta? # Adevarul.ro
În prima parte a acestei analize, disponibilă aici, am arătat de ce îi numim români pe majoritatea cetățenilor Republicii Moldova.
Armata israeliană crede că nu toți ostaticii morți aflați în Gaza vor fi returnați luni. Trump vizitează Ierusalimul pentru a se întâlni cu familiile prizonierilor # Adevarul.ro
Armata israeliană se așteaptă ca nu toate rămășitele ostaticilor care se află încă în Fâșia Gaza să fie returnate luni, a afirmat duminică seara un înalt responsabil militar.
Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, dezbătută luni în plenul Senatului # Adevarul.ro
Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, moţiunea simplă depusă de AUR în care ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, este criticat pentru „lipsă de viziune, incompetenţă managerială, politizare excesivă şi incapacitate de a apăra interesele României”.
A fost anunțată componența noului guvern condus de premierul francez Lecornu. Un apropiat al președintelui Macron, numit din nou în funcţia de ministru al Finanţelor # Adevarul.ro
Preşedinţia Franţei a anunţat duminică noua componenţă a cabinetului prim-ministrului Sébastien Lecornu, numindu-l din nou în funcţia de ministru al Finanţelor pe Roland Lescure, un apropiat al lui Emmanuel Macron, transmit Reuters şi AFP.
Cine este Virgil Ghiță, eroul naționalei din meciul cu Austria. Omul care ține aprinse speranțele tricolorilor ascunde o suferință adâncă # Adevarul.ro
Virgil Ghiță a intrat în minutul 72 al partidei România - Austria 1-0, înlocuindu-l pe Mihai Popescu, accidentat.
Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare din Guatemala # Adevarul.ro
Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18, clasificată drept organizaţie teroristă de Statele Unite, au evadat dintr-o închisoare din Guatemala.
Trump i-ar putea da lui Putin un nou ultimatum pentru încheierea războiului din Ucraina. Ameninţări cu livrarea de rachete Tomahawk către Kiev # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că l-ar putea ameninţa pe omologul său rus, Vladimir Putin, că va furniza Kievului rachete de croazieră Tomahawk dacă Moscova nu pune capăt războiului din Ucraina.
Amânarea alegerilor din Capitală, între argumente tehnice și calcule de partid. „Riscă să arunce în aer majoritatea parlamentară” # Adevarul.ro
În condițiile în care coaliția este departe de a lua o decizie cu privire la alegerile parțiale din Capitală, acestea ar putea fi organizate abia anul viitor, adică la luni distanță față de termenul indicat de lege. Amânarea aduce unele avantaje, însă nu pentru toată lumea.
Noii monarhi ai Europei. O generație de prințese educate, sportive și independente se pregătește să redefinească monarhia # Adevarul.ro
Abdicarea recentă a Marelui Duce Henri al Luxemburgului a readus în prim-plan tânăra generație de moștenitori ai monarhiilor europene — o generație în care tot mai multe femei se află în linia directă de succesiune.
Ce caută angajatorii din județele Olteniei și cât oferă. „Am angajat multe doamne pe poziții pe care până acum le ocupau bărbații” # Adevarul.ro
Meseria rămâne brățară de aur, spun reprezentanții firmelor de recrutare cărora le este din ce în ce mai greu să-i găsească pe meseriași pentru clienții lor. Angajatorii au devenit, la rândul lor, mai puțin pretențioși și sunt dispuși să facă eforturi pentru a avea forță de muncă bine calificată.
Experții în securitate avertizează că Golful Finlandei – o porțiune îngustă de apă între Finlanda, Estonia și Rusia – ar putea deveni punctul declanșator al unui conflict direct între Moscova și NATO.
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva care a făcut ravagii de neimaginat în țările române # Adevarul.ro
Pe data de 14 octombrie 1802 s-a produs cel mai puternic cutremur cunoscut din istoria României. A fost un cataclism cu epicentrul în Vrancea care a fost resimțit pe o suprafață mai mare de 2 milioane de kilometri pătrați, stârnind panică și provocând pagube uriașe.
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se așteaptă, avertizează ISW # Adevarul.ro
Un nou raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), publicat la 11 octombrie, trage un semnal de alarmă pentru statele aliate: Rusia nu mai are nevoie de divizii întregi de tancuri pentru a deveni o amenințare directă la adresa NATO.
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure” # Adevarul.ro
Politologul român Greg Scărlătoiu a fost printre puținii care au intuit corect planurile lui Trump cu Rusia și a dat asigurări că America nu-și va abandona aliații. Într-o analiză pentru „Adevărul”, Scărlătoiu anunță care vor fi următorii pași făcuți de Trump
Scenariul miraculos care poate califica România la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a România a subordonat Austria duminică seară, pe care a învins-o la limită, scor 1-0, pe „Arena Națională”.
Problema de sănătate despre care nimeni nu vorbește, dar este printre cele mai frecvente. Ce trebuie să mănânci pentru a o evita # Adevarul.ro
Nutriționiștii spun că o problemă intestinală este frecvent indicată de pacienți. „Afectează cu adevărat modul în care oamenii se simt”, argumentează Eli Brecher, specialist în nutriție și sănătate intestinală.
Românii și-au pierdut încrederea în școală: doar 12% consideră sistemul educațional de calitate. ONG: „Educația gratuită costă 10.000 de lei pe an” # Adevarul.ro
Educația românească traversează o criză de credibilitate. Potrivit raportului Ipsos Education Monitor 2025, doar 12% dintre români consideră că sistemul educațional oferă calitate, al doilea cel mai scăzut procent dintre cele 30 de țări analizate, după Peru.
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini” # Adevarul.ro
După ce în Parlament a fost depus un proiect de lege care prevede introducerea unui permis special (categoria AM1) pentru utilizarea trotinetelor și bicicletelor electrice, Adevărul a solicitat poziția principalelor platforme de mobilitate și livrare care folosesc aceste mijloace de transport.
Cine au fost curuții, rebelii care au băgat frica în austrieci. Dintre ei, cei mai de temut erau românii, apreciați până și de unguri pentru vitejia lor # Adevarul.ro
Acum mai bine de trei secole în urmă, pe teritoriul de astăzi al Transilvaniei, a acționat una dintre cele mai de temut arme neregulate din istoria Europei. Luptătorii purtau numele de curuți, aveau diferite origini etnice, inclusiv români, și s-au ridicat împotriva stăpânirii habsburgice.
Ce-i stresează cel mai mult pe profesorii din România. Predarea pentru elevii cu CES, pe primul loc în nevoia de formare # Adevarul.ro
Condițiile de muncă ale profesorilor și mediul educațional din peste 50 de țări de pe cinci continente au fost evaluate în cadrul celui mai amplu studiu, TALIS 2024. Rezultatele evidențiază percepția profesorilor și directorilor, cifrele pentru România fiind pe alocuri surprinzătoare.
13 octombrie: Are loc „Miracolul de la Fátima”, la care au fost martori aproximativ 70.000 de oameni # Adevarul.ro
Pe 13 octombrie are loc Miracolul de la Fátima, cunoscut și ca Miracolul Soarelui, la care au asistat aproximativ 70.000 de persoane. În aceeași zi, în 1858, s-a născut Take Ionescu, fost prim-ministru al României în perioada Regatului.
Arma de distrugere în masă care a oferit omenirii o șansă unică. Invenția nazistă capabilă să ucidă mii de oameni și destinul ei incredibil # Adevarul.ro
O invenție nazistă destinată distrugerii în masă a deschis, fără să vrea, drumul omenirii către stele. Este vorba despre racheta V-2, primul vehicul rachetă cu combustibil lichid de mari dimensiuni din lume, prima rachetă balistică cu rază lungă de acțiune și strămoșul rachetelor de astăzi.
Inteligența artificială schimbă radical profesia contabilă din România. Softurile moderne deja preiau sarcinile mecanice — extrag facturi, completează automat registre contabile și generează rapoarte financiare fără intervenția omului.
Numărul milionarilor în cripto a crescut substanțial. Pe ce loc în topul global se află România # Adevarul.ro
Cripto a trecut de la o tehnologie experimentală la o clasă de active recunoscută, iar această tendință a fost urmată îndeaproape și la nível de reglementare.
Antreprenorii români în perioade de criză: stresați de taxe și preocupați de sănătatea mintală a angajaților # Adevarul.ro
Antreprenorii din România se simt mai stresați ca niciodată din cauza taxelor, dar mult mai încrezători în sine în ceea ce privește modul în care pot gestiona situațiile de criză, reiese dintr-un studiu de specialitate.
„Suntem adesea părinții pe care am fi vrut să îi avem”. Cum se formează atașamentul și de ce ne însoțește toată viața # Adevarul.ro
„Suntem adesea părinții pe care am fi vrut să îi avem, nu cei de care au nevoie copiii noștri”, spune psihologul Oana Doruș. În spatele fiecărei crize de furie, al fiecărui refuz sau al fiecărui plâns există o poveste despre legătura dintre oamenii care învață împreună cum să se apropie.
Sorin Grindeanu, atac la USR: „Dacă încerci să faci lucruri neținând cont de părerile PSD să nu te aștepți să ai un parcurs lin” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ar fi preferat un Guvern din care să nu facă parte USR, însă social-democrații au acceptat acest compromis pentru a asigura stabilitatea guvernării.
Alexandru Nazare, despre o posibilă creștere a TVA-ului în 2026: „Un buget construit realist previne astfel de întâmplări” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, în direct la emisiunea „Briefing” de la Digi24, că nu există în prezent planuri pentru o creștere a TVA-ului în 2026 și a subliniat importanța unui buget construit realist pentru evitarea unor astfel de situații.
Potențial pericol nuclear la Zaporojie. Avertismentul Kievului: „Rusia a deconectat centrala de la sistemul energetic” # Adevarul.ro
Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică de aproape trei săptămâni, o situație care ridică riscul unui incident nuclear, avertizează autoritățile ucrainene.
Confuzie în guvernul federal al SUA: mii de angajați au fost anunțați din greșeală că sunt concediați # Adevarul.ro
Blocajul guvernamental din Statele Unite a generat situații absurde în administrația federală. Mii de angajați au primit vineri notificări de concediere, ca urmare a unei „erori de codare”, afectând inclusiv personalul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).
Bolile mintale, afecțiunile care nu se văd la analizele de sânge. Cum poți merge la psiholog prin CAS # Adevarul.ro
Într-o lume grăbită, sănătatea mintală devine tot mai mult o oglindă a echilibrului social. Ziua Internațională a Sănătății Mintale, marcată anual pe 10 octombrie, aduce în prim-plan o realitate incomodă: în România, încă ne rușinăm să cerem ajutor, în timp ce suferința tăcută se extinde.
Următoarea criză financiară pare inevitabilă și va veni tot din America. Analiza îngrijorătoare a unui fost director de bursă # Adevarul.ro
O nouă criză financiară globală pare din ce în ce mai probabilă, alimentată de dezechilibre structurale în economia Statelor Unite și de o erodare treptată a încrederii în dolarul american – moneda de rezervă globală.
Horoscop luni, 13 octombrie: Racii încep săptămâna cu vești bune, în timp ce Scorpionii se confruntă cu o zi plină de agitație # Adevarul.ro
Astrologul Lorina de la Click! dezvăluie previziunile pentru luni, 13 octombrie. Racii primesc vești bune, iar Scorpionii se confruntă cu o zi plină de provocări. Descoperă horoscopul complet.
Descoperire șocantă în Spania. Trupul unui bărbat mort de 15 ani, găsit într-un apartament din Valencia # Adevarul.ro
O descoperire macabră a fost făcută într-un apartament din Valencia, Spania, unde pompierii au găsit rămășițele unui bărbat mort de aproximativ 15 ani.
Ce job oferă salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Meseriile „plictisitoare” devin atractive # Adevarul.ro
Generația Z începe să privească munca dintr-o perspectivă diferită față de mileniali. Meseriile considerate odinioară plictisitoare, precum contabil sau arhivar, sunt acum reevaluate de tineri, pentru care aceste profesii înseamnă siguranță, salariu bun și posibilitatea de a avansa în carieră.
MAE a emis o avertizare de călătorie în Grecia: Transportul public ar putea fi afectat de o grevă națională # Adevarul.ro
MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia asupra faptului că, în 14 octombrie 2025, este preconizată declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public.
