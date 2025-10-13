Un producător chinez de turbine eoliene va investi până la 2 miliarde de dolari într-o fabrică din Scoția

07:30

Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de 1.400 MW de la Cernavodă, pregătește construirea unei centrale mixte de producție de energie electrică, ce va fi compusă din grupuri motogeneratoare cu funcționare pe gaze naturale, cărora li se va adăuga un sistem de stocare a electricității produse, relevă date analizate de Profit.ro.