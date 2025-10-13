STADION de 24 de milioane de euro, într-un oraș important din România, aproape gata. Va avea gazon hibrid, ca în țările nordice
Gândul, 13 octombrie 2025 11:20
O nouă arenă sportivă este pe punctul să apară pe harta stadioanelor din România. Construcția de 24 de milioane de euro, ridicată într-un oraș important din țară, este aproape gata, deși la un moment dat se specula că lucrările stagnează. Se pare că realitatea e alta, iar în interior chiar s-a avansat cu lucrările. Ce […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
11:40
Dorin Recean pleacă din funcția de premier al Republicii Moldova și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. „Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita […]
11:40
Actrița Camelia Mitoșeru a fost operată din nou. Aceasta a explicat prin ce intervenție a trecut și care este starea sa de sănătate în prezent. Camelia Mitoșeru este o cunosută actriță. În plan personal, Camelia Mitoșeru s-a măritat cu Dan Mitoșeru la vârsta de 20 de ani și a trecut printr-un divorț. Cei doi s-au […]
11:40
Cum a rămas un tulcean de 25 de ani fără permis auto pentru 300 de zile. Ce au descoperit polițiștii # Gândul
Un tânăr din Tulcea, în vârstă de 25 de ani, a rămas fără permisul auto pentru o perioadă de 300 de zile. Aflat în apropierea satului Cataloi, șoferul a rulat cu o viteză mult mai mare față de cea prevăzută pentru acel sector de drum și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Mai mult, […]
Acum 30 minute
11:30
CRIZĂ de combustibil în Rusia, din cauza atacurilor armatei ucrainene. Vladimir PUTIN ia măsuri drastice # Gândul
Moscova a autorizat subvenții de miliarde de dolari pentru fabrici, sub formă de „asistență financiară”, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, relatează Bloomberg. Decretul lui Vladimir Putin relaxează regulile de acordare a subvențiilor pentru combustibil rafinăriilor rusești. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat la data de 11 octombrie, un […]
11:30
Dorin Recean pleacă din funcția de premier al Republicii Moldova și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. „Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita […]
11:20
STADION de 24 de milioane de euro, într-un oraș important din România, aproape gata. Va avea gazon hibrid, ca în țările nordice # Gândul
O nouă arenă sportivă este pe punctul să apară pe harta stadioanelor din România. Construcția de 24 de milioane de euro, ridicată într-un oraș important din țară, este aproape gata, deși la un moment dat se specula că lucrările stagnează. Se pare că realitatea e alta, iar în interior chiar s-a avansat cu lucrările. Ce […]
11:20
RUSIA, în plină criză de combustibil, din cauza atacurilor armatei ucrainene. Vladimir PUTIN, obligat să ia măsuri drastice # Gândul
Moscova a autorizat subvenții de miliarde de dolari pentru fabrici, sub formă de „asistență financiară”, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, relatează Bloomberg. Decretul lui Vladimir Putin relaxează regulile de acordare a subvențiilor pentru combustibil rafinăriilor rusești. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat la data de 11 octombrie, un […]
Acum o oră
11:10
Caz bizar în Spania. Ana și Daniel, doi frați de sânge, cer să le fie recunoscută căsătoria. Au depus deja o cerere # Gândul
Ana și Daniel sunt doi frați de sânge din Spania care cer să le fie recunoscută căsătoria. Situația celor doi a generat, deja, o dezbatere socială intensă, mai ales că statul spaniol interzice căsătoriile între frați și prevede sancțiuni drastice pentru astfel de relații, arată Cancan. Ana și Daniel sunt doi frați de sânge care […]
11:00
Salariul mediu net a SCĂZUT în mod real în România. Inflația, mai mare decât creșterea salariilor # Gândul
Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), câştigul salarial mediu net în România a fost – în luna august – de 5.387 de lei. Este o creștere cu 4,4% față de anul precedent, sub rata anuală a inflației, care s-a apropiat de 10%. Față de luna precedentă, salariul mediu a scăzut cu 130 de lei. Valorile […]
10:50
INSCOP: AUR, pe PRIMUL loc în preferințele alegătorilor cu un scor de 40%. USR se prăbușește în sondaje # Gândul
Partidul AUR, condus de George Simion, se menține pe prima poziție, în ceea ce privește preferințele alegătorilor, la alegerile parlamentare. Potrivit unui sondaj, recent, realizat de INSCOP, 40% dintre români ar vota cu AUR, la alegerile parlamentare. Partidele aflate la putere au întrunit un scor total de 49,1%. PSD ocupă locul al doilea, cu 17,6%, […]
10:50
Piedone este invitat la masă, la restaurantul Parlamentului, pe care l-a închis când era șef la ANPC # Gândul
Cristian Popescu Piedone a primit o invitație să ia masa de prânz, la restaurantul din Parlament, luni. Senatorul AUR Ninel Peia i-a lansat invitația liderului PNRR. Este un dejun de lucru, în care cei doi politicieni vor vorbi despre drepturile partidelor neparlamentare. Peia vrea să discute cu Piedone despre reducerea numărului de semnături necesare pentru […]
Acum 2 ore
10:40
Este alertă în Spania din cauza vremii nefavorabile. La o zi după perturbările meteo care au avut loc pe insula mediteraneană Ibiza, și o parte a regiunii Catalonia, în nord-estul țării, a fost plasată în alertă cod roșu pentru ploi puternice. Această alertă a fost emisă pentru provincia Tarragona de către Agenția națională de meteorologie […]
10:40
Donald Trump a ATERIZAT la Tel Aviv. Ce a spus președintele american despre o vizită în Gaza # Gândul
Avionul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a aterizat pe aeroportul Ben Gurion de la periferia orașului Tel Aviv. Întrebat dacă ar dori să viziteze Gaza, el a declarat presei de la bordul Air Force One că ar fi „mândru” să o facă, scrie BBC. „O cunosc atât de bine fără să o vizitez. Aș vrea […]
10:30
Circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroportul Otopeni, SUSPENDATĂ între 14 și 17 octombrie între orele 09:00 și 14:00. Rute alternative # Gândul
CFR anunță suspendarea temporară a circulației trenurilor pe ruta București Nord – Pipera – Mogoșoaia – Aeroportul Otopeni, în perioada 14 – 17 octombrie 2025, între orele 09:00 – 14:00 pentru efectuarea unor lucrări de întreținere tehnică. Potrivit CFR, circulația trenurilor pe ruta care face legătura între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă […]
10:30
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat datele care apar într-un sondaj Avangarde. Și anume, faptul că o parte dintre cetățenii români „sunt convinși că nu vom face un război cu Federația Rusă”. „Un sondaj Avangarde ne informează că o mare parte din români sunt convinși că […]
10:10
„Flota de țânțari”. Iranul pune presiune în Golful Persic prin mini-submarine și nave-lansatoare de rachete. „Concept de război adaptat la geografia, resursele și adversarii săi” # Gândul
Iranul își extinde programul de modernizare navală prin mini-submarine și nave-lansatoare de rachete, de mare viteză, concepute pentru războiul de coastă. Această mișcare reflectă strategia asimetrică a Teheranului de a contracara flotele SUA și ale aliaților prin agilitate, stealth și tactici de saturație în Golful Persic. Iranul își remodelează capacitățile de război maritim cu o […]
10:10
Rata INFLAȚIEI, sub 10% în România în septembrie. Scumpiri în lanț la energie și alimente de bază. Ce anunță BNR pentru finalul de an # Gândul
Rata anuală a inflației în România a fost, în luna septembrie 2025, de 9,88%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Deși nivelul se mențne sub pragul de 10%, energia electrică dar și produsele alimentare de bază contină să afecteze semnificativ bugetul românilor. Creșteri de prețuri s-au înregistrat și la alte servicii precum mărfurile nealimentare sau […]
10:00
PELERINAJ la Iași. Mai bine de 130.000 de credincioși au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva # Gândul
Jandarmeria Română anunță că, până luni dimineața, mai bine de 131.000 de persoane au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, aşezată într-un baldachin amenajat în curtea catedralei din Iaşi. Luni dimineață, 13 octombrie, în jur de 5000 de oameni erau la rând, așteptând să se închine la sfintele moaște. Până când sunt […]
09:50
Oamenii de știință avertizează că Pământul se confruntă cu o criză climatică fără precedent. „Ne apropiem rapid de multiple puncte de cotitură” # Gândul
Pământul se confruntă cu o criză climatică fără precedent și, potrivit oamenilor de știință, „ne apropiem rapid de multiple puncte de cotitură”. Raportul publicat recent arată că situația este una gravă, iar aceste „puncte de cotitură” pot avea consecințe terifiante atât pentru populație, cât și pentru natură. Un raport publicat de Universitatea din Exeter și […]
Acum 4 ore
09:40
TRUMP avertizează că ar putea furniza rachete Tomahawk către Ucraina/ Rusia denunță poziția adoptată de președintele american # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar putea furniza rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, în cazul în care omologul său rus, Vladimir Putin, continuă operațiunile militare. Trump le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One, în timp ce zbura spre Israel, că a discutat cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, […]
09:40
Mircea Lucescu, ANUNȚ incredibil după victoria cu Austria. „Dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj” # Gândul
Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat că pleacă de la națională dacă nu va califica direct echipa la CM 2026. Lucescu a explicat cum România a învins Austria, 1-0, în preliminariile CM 2026 și anunță că victoria nu ar avea valoare dacă tricolorii nu se impun și în ultimele două meciuri ale grupei. Naționala joacă […]
09:30
Primii șapte dintre cei 20 de ostatici vii au fost predați de Hamas Crucii Roșii din Gaza, în timp ce familiile și mulțimile sărbătoresc eliberarea acestora, scrie Times of Israel. Cei 13 ostatici vii rămași vor fi eliberați la ora 10:00, mai informează sursa citată. Cine sunt ostaticii pe care Hamas urmează să îi elibereze […]
09:30
Pregătiți umbrelele. ANM, pentru Gândul: „Se va răci în toată țara, temperaturile vor fi sub cele specifice datei” # Gândul
Începutul de săptămână aduce temperaturi normale pentru această perioadă, iar meteorologii Administrației Naționale de Meterologie nu au emis, până la această oră, avertismente nowcasting. La ora 7:00, cea mai scăzută temperatură – 1 grad Celsius – se înregistra la Iezer, în timp ce la Suceava erau 10 grade Celsius și ploua în averse. Au fost […]
09:20
România-Austria, meci tensionat și pentru Jandarmerie. Câți suporteri au fost amendați pentru încălcarea Legii 126/1995 # Gândul
Partida România-Austria le-a dat de furcă și jandarmilor, care duminică seară au trebuit să intervină pe Arena Națională din cauza comportamentului fanilor. Câțiva dintre suporterii „tricolorilor” au fost sancționați pentru încălcarea legii. Astfel, în urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 3 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu […]
09:20
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo actualizată pentru perioada 13 octombrie – 3 noiembrie 2025. Meteorologii anunță temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei în prima jumătate a lunii, urmate de o ușoară încălzire spre finalul lui octombrie. Specialiștii avertizează că ciclonul și masa de aer polar care afectează acum Europa pot fi semnele […]
09:20
Virgil Ghiță, eroul NAȚIONALEI în victoria cu Austria. „E una dintre cele mai frumoase zile din viața mea” # Gândul
Virgil Ghiță, marcatorul golului în meciul România – Austria,1-0, a declarat că reușita din această partidă reprezintă unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa. De asemenea, a vorbit despre accidentarea lui Mihai Popescu. Fundașul Virgil Ghiță a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 90+5 al meciului de pe Arena Națională, din […]
09:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1328. Zelenski i-a cerut lui Macron mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 13 octombrie 2025, în a 1.328-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete, în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Zelenski: „Atacurile rusești au devenit și mai josnice” […]
09:10
A 8-a zi de CRIZĂ în Franța/ Marine Le Pen avertizează că va depune o moțiune de cenzură împotriva GUVERNULUI LECORNU # Gândul
Al doilea Guvern al premierului francez Sebastien Lecornu, format din miniștri politici și tehnocrați, va prelua, luni, misiunea de a adopta un buget pentru 2026, evitând o eventuală moțiune de cenzură promisă de opoziție. Premierul își va convoca miniștrii pentru a discuta despre prioritatea principală Guvernului, și anume de a „oferi Franței un buget până […]
09:00
Sorin Grindeanu aleargă SINGUR în cursa pentru șefia PSD / De ce s-a retras Titus Corlățean # Gândul
Titus Corlățean, senator și fost ministru de Externe se retrage din cursa pentru șefia PSD. Într-un clip postat pe Facebook, acest anunță că nu are sprijin. „Proiectul meu nu este posibil”, afirmă el. Mai mult decât atât, Corlățean este hotărât să părăsească barca PSD, după 24 de ani. Social-democratul face anunțul cu câteva ore înaintea […]
08:50
Tragedie cumplită în Cluj. Doi tineri care mergeau spre facultate, morți într-un ACCIDENT grav, după ce mașina lor a fost spulberată de un TIR # Gândul
Tragedie cumplită pe un drum din județul Cluj. Doi tineri din Maramureș, un băiat de numai 21 de ani și o fată de 24 de ani, au murit pe loc după ce mașina în care se aflau a intrat pe contrasens și a fost izbită violent de un TIR. Cei doi se îndreptau spre Cluj-Napoca, […]
08:50
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei # Gândul
Codul Rutier 2025. Unii dintre șoferi pot face o greșeală banală atunci când parchează și care atrage o amendă de până la 1012 lei. Mai mult decât atât, poate apărea și probabilitatea unui accident. Indiferent de locul în care șoferii parchează, aceștia trebuie să își asigure autoturismele pentru ca acestea să nu plece de pe […]
08:40
Sorin Grindeanu își chemă liderii din teritoriu la ședință / Când își vor alege social-democrații președintele # Gândul
Consiliul Politic Național al PSD se reunește, lui, de la ora 16.00, la Vila Lac, în prezență fizică. Sorin Grindeanu i-a chemat la București pentru a stabili detaliile Congresului PSD. Acesta ar putea fi organizat pe 7 noiembrie, afirmă surse politice. La congres, delegații vor alege noua echipă de conducere a partidului, adică președintele, secretarul […]
08:30
Președintele Venezuelei, atac dur la adresa șefei OPOZIȚIEI după Nobelul pentru Pace acordat Mariei Corina Machado: „O vrăjitoare diabolică a sayonei” # Gândul
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a lansat un atac dur la adresa liderei ooziției, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025. Liderul autocrat de la Caracas a numit-o „ o vrăjitoare diabolocă”, reluând porecla folosită frecvent de propaganda guvernamentală pentru a o discredita pe opozantă, care revendică victoria în alegerile prezidențiale din 2024. […]
08:20
AUR îi dă testul moțiunii ministrului Economiei, Radu Miruță / De ce a retras POT semnături de pe textul moțiunii # Gândul
Senatul dezbate și votează luni moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă. Acesta este acuzat, între altele, că se ”imaginează mai mult influencer social media decât ministru efectiv”. ”Într-un moment de criză economică profundă, în care se iau măsuri de austeritate fără precedent şi sunt promovate creşteri de taxe şi impozite care […]
08:10
LIVE UPDATE: Negocieri în Egipt privind conflictul din Gaza. Trump: Războiul s-a încheiat/Hamas ar uma să elibereze ostaticii # Gândul
Luni dimineață are loc, în Egipt, un summit referitor la conflictul dintre Israel și Hamas din Fâșia Gaza, iar la întâlnire va participa, printre alții, și președintele Statelor Unite, Donald Trump. Înainte de a pleca din Statele Unite, Trump le-a declarat jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One că „războiul s-a terminat”. Declarația liderului de […]
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 738. Ce prevede acordul de pace în Gaza și cine sunt țările semnatare # Gândul
Țările mediatoare ale acordului de încetare a focului din Gaza urmează să semneze luni, 13 octombrie, în cursul unui summit în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, un document care garantează încetarea focului, a declarat o sursă diplomatică pentru AFP. „Semnatarii vor fi garanții: Statele Unite, Egipt, Qatar și, probabil, Turcia”, a precizat această sursă familiarizată cu […]
08:10
Președintele Israelului vrea să-i acorde lui TRUMP cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale pentru contribuția la eliberarea ostaticilor # Gândul
Președintele israelian, Isaac Herzog, vrea să-i acorde omologului său american, Donald Trump, cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale, în semn de recunoștință pentru contribuția sa la eliberarea ostaticilor din Fâșia Gaza. Donald Trump urmează să aterizeze, luni, la Tel Aviv, și să susțină un discurs în fața Parlamentului israelian, la Ierusalim. Vizita sa […]
08:00
Fraudă de 57.000 de lei. Cum a ajuns un profesor din Constanța să rămână fără banii agonisiți # Gândul
Un profesor din Constanța, aflat la pensie, a fost păcălit cu 57.000 de lei. În urma unui simplu apel telefonic, constănțeanul a ajuns să fie „devalizat” de zeci de mii de lei, iar escrocii au utilizat metoda „Accidentul”, varianta reinventată. Mai mult decât atât, pentru că fusese convins la telefon de incident, seniorul era pe […]
08:00
Cine sunt ostaticii pe care HAMAS urmează să îi elibereze luni. Operațiunea ar trebui să înceapă la ora 8 # Gândul
Acordul de încetare a focului intrat în vigoare în Gaza prevede eliberarea de către Hamas a tuturor celor 48 de ostatici israelieni și străini pe care gruparea încă îi mai deține după doi ani de război. Din nefericire, dintre cei 48 de ostatici pe care Hamas îi ținea captivi în enclava palestiniană, doar aproximativ 20 […]
Acum 6 ore
07:40
Donald Trump ajunge în Orientul Mijlociu pentru a încerca să pună capăt CRIZEI din regiune. Programul președintelui american # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ajunge în această dimineață în Orientul Mijlociu pentru a încerca din nou să pună capăt conflictului dintre Israel și Hamas din Fâșia Gaza și pentru a intermedia eliberarea ostaticilor israelieni pe care gruparea încă îi mai ține captivi în teritoriul palestinian. Turul de forță al liderului de la Casa Albă […]
07:40
CALCULE. Cum se poate califica România direct la CM 2026 după 1-0 cu Austria/ Clasamentul și programul meciurilor din grupa „tricolorilor” # Gândul
Victorie mare pentru România, 1-0 cu Austria, pe Arena Națională, succes care a reaprins speranțele calificării directe la Campionatul Mondial din 2026. Duminică seară, în fața a aproape 40.000 de fani, „tricolorii” au învins chiar liderul grupei și reintră în cărți pentru prima poziție. Chiar dacă drumul până în America rămâne unul complicat, asta fiindcă […]
07:30
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi # Gândul
Patru zodii reușesc să atragă abundența de partea lor, până la data de 31 octombrie 2025. Acești nativi vor întâlni succesul și abundența la fiecare pas, până la sfârșitul lunii. Chiar dacă prima săptămână a fost destul de agitată pentru ei, zilele care vor urma vor aduce mai multă armonie și stabilitate. Următoarele două săptămâni […]
07:20
13 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Moare fiul lui Gérard Depardieu, Guillaume, la 37 de ani/ Are loc catastrofa aeriană din munții Anzi # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 13 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Guillaume Depardieu, fiul celebrului Gérard Depardieu, a fost un actor francez talentat, născut pe 7 aprilie 1971. A debutat în film încă de copil și a fost apreciat pentru rolurile sale în […]
07:10
Ce trebuie să știi când îți alegi fondul de PENSII pilon 2. Atenție, riști să pierzi 120.000 de euro dacă nu afli la timp. Gândul îți oferă sfatul expertului # Gândul
Pensiile administrate privat sunt o soluție sigură de economisire prin care îți poți suplimenta venitul din pensia de la stat. Ce sumă îți aduc când ieși la pensie? Un angajat trebuie să știe că alegerea fondului de pensie este esențială pentru a obține un randament cât mai bun. „Fondurile de pensii private, spre deosebire de […]
06:10
Ce salariu FABULOS avea șeful Romatsa care a demisionat după ce Gândul a dezvăluit că un controlor a adormit pe tură. Lua mai mult decât șeful statului # Gândul
Cosmin Gheorghe Bodea, directorul Romatsa Cluj, care a demisionat după ce Gândul a dezvăluit că un controlor de trafic a adormit pe tură, avea un salariu fabulos. Acesta câștiga mai mult decât președintele României și se apropia de salariul directorului general al Romatsa, care, de asemenea, are un salariu exorbitant. Cosmin Gheorghe Bodea, directorul Romatsa […]
Acum 12 ore
00:00
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Unicul gol a fost marcat de Virgil Ghiță, în minutul 90+4, după o centrare a lui Ianis Hagi. România – Austria 1-0 | Victorie […]
00:00
Țoiul de 10, cu noroc! România a câștigat meciul tricourilor! Ministra noastră, a dat clasă Austriei, 1-0 # Gândul
Oana Ţoiu, a afișat duminică seară nunărul 10 alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei. A fost cu noroc maxim, România a câștigat cu 1-0, nesperat, dar previzionat. Să înceapă meciul! ”Să înceapă meciul! Mă bucur să o am alături pe colega mea, ministrul federal Beate Meinl-Reisinger, […]
00:00
Noapte de credință la Iași. Sfânta Parascheva și Sfântul Grigore Palama au fost purtați în rugăciune pe „Calea Sfinților” # Gândul
Mii de persoane au fost prezente duminică seară, 12 octombrie, la procesiunea tradițională oficiată cu prilejul hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Oamenii au mers pe străzile din centrul Iașului, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului, și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, aducând mulțumire Sfintei […]
12 octombrie 2025
23:50
Se va emite „de urgență” un nou mandat de arestare pe numele lui Sorin Oprescu. Ce a anunțat ministrul Justiției # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că va fi emis un nou mandat de arestare pentru Sorin Oprescu. El va fi trimis către autoritățile din Grecia, după ce Curtea de Apel a decis reducerea pedepsei. “Este o soluție care este pronunțată într-o contestație în ceea ce privește intervenirea unei legi mai favorabile. Este o procedură […]
23:00
Fiul președintelui SUA, Barron Trump, propus pentru un post în consiliul de administrație al TikTok # Gândul
La numai 19 ani, Barron Trump, fiul cel mic al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, ar putea să ajungă într-o poziție de conducere la TikTok, o platformă care a devenit un instrument de campanie pentru tatăl său. Barron Trump ar putea intra în consiliul de administrație al TikTok Propunerea vine de la Jack Advent, cunoscut […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.