Profanare de morminte, gest șocant în Neamț: o cruce dusă acasă pentru răzbunare
Monitorul de Neamț , 13 octombrie 2025 11:20
Un bărbat din Stânca este cercetat pentru profanare de morminte și conducere fără permis, după ce a sustras o cruce dintr-un cimitir pentru a se răzbuna pe soția sa. Profanare de morminte – Polițiștii din cadrul Secției Rurale Târgu-Neamț cercetează un caz mai puțin obișnuit, petrecut în localitățile Stânca și Nemțișor. Un bărbat de 51
• • •
Acum 30 minute
11:20
Profanare de morminte, gest șocant în Neamț: o cruce dusă acasă pentru răzbunare
Un bărbat din Stânca este cercetat pentru profanare de morminte și conducere fără permis, după ce a sustras o cruce dintr-un cimitir pentru a se răzbuna pe soția sa. Profanare de morminte – Polițiștii din cadrul Secției Rurale Târgu-Neamț cercetează un caz mai puțin obișnuit, petrecut în localitățile Stânca și Nemțișor. Un bărbat de 51
Acum 2 ore
10:40
Bani sustrași din cutia milei, la o biserică din Târgu-Neamț. Autorii, doi minori
Doi minori din Târgu-Neamț sunt bănuiți că au sustras aproximativ 4.000 de lei din cutia milei a unei biserici. Poliția a deschis dosar penal pentru furt. Bani sustrași din cutia milei – Polițiștii din Târgu-Neamț au fost sesizați, sâmbătă, 11 octombrie, că persoane necunoscute au furat aproximativ 4.000 de lei din cutia milei a unei
Acum 6 ore
07:20
Pentru a fi mai uşor de stăpânit şi manipulat, popoarele au fost şi sunt ţinute sub teroarea unor frici. După cel de Al Doilea Război Mondial (1939–1945), în perioada Războiului Rece (1946 – 1991), în Occident s-a lansat „frica de comunism" şi implicit s-a propagat frica de Uniunea Sovietică (URSS). Prin simetrie, în URSS s-a
Acum 24 ore
18:20
„Marea asfaltare" a ajuns în 1 Mai, a anunţat recent primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă. Care promite că va scoate „la lumină" cartierul menţionat. După zile întregi de ploaie, soarele ne oferă în sfârșit o pauză și șansa de a reveni în teren. Am pornit din Mărăței și am ajuns în cartierul 1 Mai,
14:50
Meciul amical cu scop caritabil dintre Ceahlăul Old Boys şi Romania Legends s-a încheiat cu scorul de 3-1. Pentru pietreni au marcat Alberto Cobrea, de două ori, şi Cristi Atomulesei, iar pentru selecţionata României Marius Irimia. Meciul s-a disputat pe 11 octombie 2025, de la ora 19, şi a fost într-adevăr o seară a bucuriei
Ieri
11:40
În fiecare an, la mijlocul toamnei, Iașul devine un loc al lacrimilor curate și al rugăciunii neîntrerupte. Zecile de mii de pelerini care vin să se închine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva nu caută doar o binecuvântare pământească, ci ating, cu smerenie, veșnicia. În fața chipului blând și tăcut al Ocrotitoarei Moldovei, omul descoperă din
11 octombrie 2025
20:30
Poliţiştii nemţeni atrag atenţia asupra unor scheme de investiții false promovate online. Ce sfaturi dau oamenii legii: „Promisiunile de câștiguri rapide și ușoare sunt, de regulă, înșelătorii. Îndemnăm cetățenii să fie extrem de vigilenți și să nu cadă pradă ofertelor de investiții false promovate pe internet, precum platforma TUX sau alte platforme similare. Aceste scheme
19:40
Razie amplă în Roman, pe 10 octombrie. Au fost legitimate aproximativ 500 de persoane și verificate aproximativ 350 de autoturisme. Totodată, au fost verificați 21 de agenți economici. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 119 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 65.000 de lei. Polițiștii au scos din trafic 3 conducători auto, cărora le-au
17:40
Un bărbat care a urcat la volan deşi consumase alcool a dat nas în nas cu poliţiştii, pe 10 octombrie. „La data de 10 octombrie a.c., în jurul orei 10.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț au oprit pentru control, pe strada Băile Oglinzi, din localitatea Oglinzi, un autoturism condus de un
15:40
Mai multe persoane care au recoltat trufe fără a repsecta prevederile legale s-au ales cu o amendă de 13.000 de lei. „La data de 10 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Politie Rurală Crăcăoani au acționat pentru prevenirea delictelor silvice, transportul, comercializarea și deținerea materialelor lemnoase și nelemnoase. Pe timpul desfășurării acțiunii, polițiștii au
13:40
VAR a pornit ca promisiune de „mai multă corectitudine" și a trecut prin ani de teste, erori și iterații. În 2025, avem cifre, transparență mai bună și tehnologii noi care reduc timpul de analiză. Întrebarea rămâne legitimă: a atins VAR pragul de corectitudine pe care fotbalul îl așteaptă sau încă vorbim despre un sistem util,
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Neamț au participat la Bursa locurilor de muncă Piatra-Neamț, eveniment organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, pe 10 octombrie. Participarea polițiștilor a avut ca scop informarea tinerilor interesați despre oportunitățile de carieră în cadrul Poliției Române, în contextul demarării procedurii de
09:40
Copiii și adolescenții, invitați la ateliere pentru dezvoltare și învățare experiențială
Metode moderne de studiu și descoperirea tehnologiilor viitorului, în două sesiuni interactive organizate de Asociația pentru Dezvoltare și Învățare Experiențială, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț. Ateliere pentru dezvoltare și învățare experiențială vor fi organizate în luna octombrie la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț, oferind copiilor și adolescenților ocazia de a descoperi metode moderne de
10 octombrie 2025
20:40
Centre de îngrijire fără autorizație ISU în Neamț. Pompierii au dat amenzi de peste jumătate de milion de lei. LISTA
Controalele efectuate de ISU Neamț în ultimele 12 luni la unități sociale din întreg județul au scos la iveală nereguli grave privind securitatea la incendiu. 19 centre de îngrijire fără autorizație ISU funcționează în județul Neamț, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava". În urma verificărilor, pompierii au aplicat amenzi de
19:40
Mii de intervenții ale pompierilor nemțeni în doar trei luni din 2025 – bilanțul ISU „Petrodava" Neamț
Pompierii nemțeni, mii de intervenții în doar trei luni din 2025. Potrivit raportului transmis de ISU „Petrodava" Neamț, în trimestrul al III-lea al acestui an, echipajele de intervenție au acționat în 3.771 de situații de urgență, media zilnică fiind de aproape 41 de intervenții. Cifrele principale ale trimestrului III 2025 3.771 de intervenții totale (scădere
18:30
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă extraordinară, luni, 13 octombrie, de la ora 14. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte de hotărâre referitoare la documentaţia tehnico-economică aferente unor investiţii, Printre acestea cele referitoare la Colegiul Naţional de Informatică, Bulevardul General Nicolae Dăscălescu şi Strada Dimitrie Leonida, dar şi Strada Fermelor. În plus,
17:40
Alertă de la ANM. Meteorologii au emis o alertă cod galben de vânt puternic, valabilă pentru 23 de județe, inclusiv Neamțul pe parcursul zile de sâmbătă, 11 octombrie. Potrivit ANM, mâine dimineață, de la ora 05, până seara, la ora 23.00, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu
16:40
Suporterii CSM Ceahlăul pot licita pentru echipamentul purtat în sezonul trecut de căpitanul Patrick Petre. Fiind unul dintre cei mai apreciaţi jucători ai formaţiei galben-negre este de aşteptat să fie o licitaţie animată. „Patrick Petre este unul de-ai noștri. A fost în anul promovării unul dintre jucătorii importanți. Apoi, în Liga 2 și-a adus aportul
15:40
„Culoarea metaforă și în libertatea artei" – expoziție de pictură Dumitru Bezem, la Galeriile „Lascăr Vorel"
Galeriile „Lascăr Vorel" găzduiesc o nouă expoziție a maestrului Expoziție de pictură Dumitru Bezem – În perioada 6 – 31 octombrie 2025, Galeriile de Artă „Lascăr Vorel" din Piatra-Neamț găzduiesc expoziția personală de pictură și pasteluri a renumitului artist nemțean Dumitru Bezem. Evenimentul reprezintă o nouă întâlnire a publicului cu universul său coloristic și tematic,
14:30
Personalul didactic, cel auxiliar şi elevii din toate unităţile de învăţământ din Neamţ vor participa, pe 13 octombrie la un exerciţiu pentru situaţii de urgenţă. Exerciţiul va dura 20 de minute, cu începere de la ora 9.45 şi va avea drept scop pregătirea personalului didactic şi a elevilor pentru a conduce aplicarea, respectiv pentru a
13:40
Polițiștii din Roznov au oprit în trafic un șofer din Săvinești care se afla la volan sub influența alcoolului. Rezultatul testării a fost peste limita penală. Un bărbat din Săvinești a fost prins băut la volan de polițiștii din Roznov, în timp ce conducea un autoturism pe strada Gheorghe Caranfil. Testul cu aparatul etilotest a
12:40
Scandal în Oglinzi: un bărbat beat a încălcat ordinul de protecție și și-a amenințat fratele
Polițiștii din Târgu-Neamț l-au prins în flagrant pe bărbatul de 43 de ani care, sub influența alcoolului, a provocat scandal în curtea fratelui său, încălcând ordinul de protecție. Un bărbat din localitatea Oglinzi a încălcat ordinul de protecție emis de Judecătoria Târgu-Neamț, după ce și-a amenințat fratele și a provocat scandal în apropierea locuinței acestuia.
11:40
Echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru bărbatul de 58 de ani, declarat decedat la fața locului. Un bărbat din localitatea Pâncești și-a pus capăt zilelor, fiind găsit fără viață de cumnatul său într-o anexă a gospodăriei. Apelul la 112 a fost făcut chiar de acesta, pe 9 octombrie.
10:50
Percheziții pentru braconaj cinegetic în Neamț: arme, carne de vânat și trofee, descoperite la Icușești
Polițiștii au ridicat arme letale, o arbaletă deținută ilegal, carne de vânat și trofee, iar un autotur
08:40
Cum să îți încălzești casa fără să cheltui bani în plus: trucuri simple și eficiente pentru confort termic # Monitorul de Neamț
Trucuri simple pentru confort termic în sezonul rece Cum să îți încălzești casa fără să cheltui bani în plus. Prețurile la energie, gaze și lemne sunt ridicate, de aceea vă dezvăluim câteva trucuri la îndemâna oricui pentru a păstra căldura în locuință, fără costuri suplimentare. 1. Folosește soarele în avantajul tău Pe timpul zilei, trage […] Articolul Cum să îți încălzești casa fără să cheltui bani în plus: trucuri simple și eficiente pentru confort termic apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Descoperă arta rășinii UV într-un atelier creativ de bijuterii, la Biblioteca Județeană # Monitorul de Neamț
Experiență artistică la Biblioteca Județeană Atelier creativ de bijuterii din rășină – Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț organizează luni, 27 octombrie 2025, un atelier dedicat pasionaților de artă și design, sub îndrumarea artistei designer Adriana Năstăsoiu, membră în Asociația Artiștilor Plastici din București. Evenimentul se va desfășura între orele 16.00 și 19.00, în Sala Info […] Articolul Descoperă arta rășinii UV într-un atelier creativ de bijuterii, la Biblioteca Județeană apare prima dată în Monitorul de Neamț.
9 octombrie 2025
20:10
Scenariu pentru o nouă guvernare făcut public de deputatul de Neamţ Ciprian Ciubuc. Acesta a afirmat că se poartă discuţii, ba chiar negocieri între PSD şi AUR pentru a forma o nouă coaliţie de guvernare. Aceasta în condiţiile în care între PSD şi restul actualei coaliţii de guvernare s-a produs o ruptură. De idei. Sau […] Articolul Deputat de Neamţ: scenariu pentru o nouă guvernare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Meciul amical dintre CSM Ceahlăul şi liderul al zi al Superligii, FC Botoşani, a fost anulat. Motivul? Protejarea gazonului pentru partida de sâmbătă seara, dintre Ceahlăul Old-Boys și România Legends. „CSM Ceahlăul ar fi trebuit să joace sâmbătă, 11.10.2025, un meci amical împotriva celor de la FC Botoșani, nimeni alta decât liderului la zi din […] Articolul Amical de lux anulat pentru CSM Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, desfășoară acțiunea „Focus on the road”, în perioada 6-12 octombrie., având în vedere calendarul de activități ROADPOL. Acţiunea are ca scop combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane care desfășoară activități de natură a le distrage atenția în timp ce se află la volan. „Pe parcursul acestei […] Articolul Şoferi – atenţie la telefon şi centură. Cei de la Rutieră sunt cu ochii pe voi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Aplicaţia care citeşte din cartea electronică de identitate datele de domiciliu, lansată # Monitorul de Neamț
Aplicaţia care citeşte din cartea electronică de identitate datele de domiciliu a fost lansată, anunţă primarul municipiului Piatra Neamţ. „Mai puțină birocrație, mai multă eficiență. A fost lansată aplicația RoCEIReader, care ne ajută să citim direct din cartea electronică de identitate (CEI) datele de domiciliu. Nu mai e nevoie de drumuri în plus sau de […] Articolul Aplicaţia care citeşte din cartea electronică de identitate datele de domiciliu, lansată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Culorile României într-o expoziție de pictură Maria Ungurean, la Biblioteca Județeană Neamț # Monitorul de Neamț
Expoziție de pictură Maria Ungurean – Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț găzduiește, în perioada 1-13 octombrie 2025, expoziția personală de pictură intitulată „România mea frumoasă“, semnată de artista Maria Ungurean. Evenimentul se desfășoară în Sala Cupola, spațiu dedicat promovării artei vizuale contemporane. Vernisajul are loc pe 9 octombrie Vernisajul expoziției este programat joi, 9 octombrie, […] Articolul Culorile României într-o expoziție de pictură Maria Ungurean, la Biblioteca Județeană Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:13
Copac căzut peste o construcție la Centrul de Reabilitare Psihiatrică Războieni: nicio persoană nu a fost rănită # Monitorul de Neamț
Echipajele de intervenție din Piatra-Neamț și Războieni au acționat pentru îndepărtarea unui arbore prăbușit peste o construcție din incinta Centrului de Reabilitare Psihiatrică. Un copac a căzut peste o construcție la Centrul de Reabilitare Psihiatrică Războieni, marți, 8 octombrie, în jurul orei 14:25. Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, iar la fața locului […] Articolul Copac căzut peste o construcție la Centrul de Reabilitare Psihiatrică Războieni: nicio persoană nu a fost rănită apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:13
Bărbat căutat de poliţişti. A plecat de acasă de două săptămâni şi nu a mai revenit # Monitorul de Neamț
Un bărbat care a plecat de acasă de aproximativ două săptămâni şi nu a mai revenit este căutat de poliţiştii nemţeni. „La data de 9 octombrie a.c., ora 9:30, Secția de Poliție Rurală Bicaz a fost sesizată, de către un bărbat, cu privire faptul că, la data de 26 septembrie a.c., fratele acestuia, URSU BENONE […] Articolul Bărbat căutat de poliţişti. A plecat de acasă de două săptămâni şi nu a mai revenit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:13
Dealer încarcerat: bărbat din Sagna, condamnat definitiv la 3 ani și 3 luni de închisoare # Monitorul de Neamț
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pe numele unui bărbat condamnat pentru trafic de droguri de risc. Dealer încarcerat în județul Neamț. Un bărbat de 42 de ani, din localitatea Sagna, a fost prins și dus la penitenciar de polițiști după […] Articolul Dealer încarcerat: bărbat din Sagna, condamnat definitiv la 3 ani și 3 luni de închisoare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
8 octombrie 2025
18:30
Echipele Paxi, Sort-X și Dr. Inkable, din cadrul Asociației Eu Codez, au fost primite la Primăria Piatra Neamţ, ca o recunoaştere a performanţelor opbţinute. „Am trăit unul dintre acele momente care îți umplu sufletul de bucurie și speranță. Am avut ocazia să-i cunosc și să-i premiez pe niște copii extraordinari, care dau viață viitorului! Călin, […] Articolul Campionii la robotică, în vizită la Primăria Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Schimbare a rețelelor de gaz în Piatra-Neamț. Străzile vizate până la finalul anului # Monitorul de Neamț
Lucrări majore de modernizare a conductelor Schimbare a rețelelor de gaz în Piatra-Neamț – în ultimul trimestru al anului, pe mai multe străzi din municipiu vor continua lucrările de înlocuire a conductelor vechi. Intervențiile fac parte din programul de investiții al Delgaz Grid, care urmărește modernizarea și înlocuirea treptată a tuturor rețelelor deteriorate. Străzi din […] Articolul Schimbare a rețelelor de gaz în Piatra-Neamț. Străzile vizate până la finalul anului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Incendiu la o casă din Bâra: pompierii au salvat o pisică și au evacuat două butelii # Monitorul de Neamț
Intervenție contracronometru a pompierilor din Roman și SVSU Bâra pentru stingerea flăcărilor izbucnite în interiorul unei locuințe cu patru camere. Un incendiu la o casă din Bâra a izbucnit miercuri, 8 octombrie, în jurul orei 13:44, fiind necesară intervenția pompierilor de la Detașamentul Roman și SVSU Bâra. Focul s-a manifestat violent în interiorul locuinței, cu […] Articolul Incendiu la o casă din Bâra: pompierii au salvat o pisică și au evacuat două butelii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Rezultatele concursului: Dr. Ștefan Gheorghincă, confirmat ca Director Medical la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț a anunțat rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de Director Medical, desfășurat miercuri, 8 octombrie 2025. Directorul Medical al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, Dr. Ștefan Gheorghincă, a fost declarat admis în urma concursului organizat pentru ocuparea acestei funcții, desfășurat în data de 8 octombrie 2025. Dr. Ștefan Gheorghincă, confirmat în […] Articolul Rezultatele concursului: Dr. Ștefan Gheorghincă, confirmat ca Director Medical la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Poliția Municipiului Roman a încheiat un acord de parteneriat cu Colegiul Național „Roman Vodă”. Acesta prevede desfășurarea activităților comune, menite să contribuie la orientarea profesională a elevilor și la consolidarea unei culturi civice și juridice în rândul tinerilor. „Prima întâlnire în cadrul acestui parteneriat a avut loc la data de 29 septembrie a.c., ocazie cu […] Articolul Parteneriat între Poliţie şi Colegiul Roman Vodă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:50
Accident rutier Slobozia: o femeie de 37 de ani a ajuns la spital după impactul dintre două autoturisme # Monitorul de Neamț
Echipajele ISU Neamț au intervenit cu forțe de la Piatra-Neamț și Roznov pentru acordarea de prim ajutor și asigurarea zonei. Un accident rutier la Slobozia, produs miercuri, 8 octombrie, pe DJ 156A, a mobilizat echipaje de pompieri și polițiști. În urma impactului dintre două autoturisme, o femeie de 37 de ani a fost rănită și […] Articolul Accident rutier Slobozia: o femeie de 37 de ani a ajuns la spital după impactul dintre două autoturisme apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
Și-a forțat norocul: prins la volan cu permisul suspendat, pe un drum din Roznov # Monitorul de Neamț
Polițiștii l-au depistat pe un bărbat de 41 de ani din Piatra-Neamț, care conducea o autoutilitară deși avea dreptul de a conduce suspendat. Un bărbat din Piatra-Neamț și-a forțat norocul și a urcat la volan deși avea permisul suspendat. Polițiștii rutieri l-au oprit în trafic la Roznov și i-au întocmit dosar penal. Oprit pentru control […] Articolul Și-a forțat norocul: prins la volan cu permisul suspendat, pe un drum din Roznov apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Din durere spre speranță: rinichiul adolescentului decedat în Piatra-Neamț readuce viață unui orfan din Iași # Monitorul de Neamț
După moartea tragică a adolescentului de 15 ani din Piatra-Neamț, familia lui a decis să doneze organele. Rinichiul băiatului a salvat viața unui tânăr orfan din Iași, iar inima a fost trimisă în Elveția, unde a oferit o nouă șansă unui copil aflat în suferință. Un orfan de 19 ani din Iași, abandonat în maternitate […] Articolul Din durere spre speranță: rinichiul adolescentului decedat în Piatra-Neamț readuce viață unui orfan din Iași apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
De la abuz la glorie: Ioana Fecioru, sportiva din Neamț care a ajuns campioana Spaniei la box # Monitorul de Neamț
Originară din Piatra-Neamț și stabilită în Valencia, Ioana Fecioru a devenit campioana Spaniei la box Ioana Fecioru, româncă originară din județul Neamț și stabilită în Spania, a devenit campioana Spaniei la box la categoria super ușoară, după ce a învins-o la puncte, prin decizie unanimă, pe Clara López. Lacrimi și emoție în ring Ioana Fecioru […] Articolul De la abuz la glorie: Ioana Fecioru, sportiva din Neamț care a ajuns campioana Spaniei la box apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
Conducător auto drogat și băut din Roman, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile # Monitorul de Neamț
Șoferul, reclamat pentru comportament periculos în trafic Un conducător auto drogat și băut din Roman a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce polițiștii au confirmat, în urma analizelor toxicologice, că se afla sub influența substanțelor psihoactive și a alcoolului. Măsură dispusă de polițiști: control judiciar pentru 60 de zile „La […] Articolul Conducător auto drogat și băut din Roman, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Firme suspendate în Neamț: creștere record în 2025, potrivit datelor Registrului Comerțului # Monitorul de Neamț
Neamțul, printre județele cu cele mai mari creșteri procentuale ale firmelor suspendate Numărul firmelor suspendate în Neamț a crescut cu peste 31% în primele opt luni din 2025, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). La nivel național, în perioada ianuarie–august 2025, 13.251 de firme și-au suspendat activitatea, ceea ce înseamnă o […] Articolul Firme suspendate în Neamț: creștere record în 2025, potrivit datelor Registrului Comerțului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
O nouă stagiune muzicală la Piatra-Neamț Trio Andrei deschide Stagiunea Muzicală 2025-2026 la Piatra-Neamț, joi, 9 octombrie, printr-un recital de chitară clasică ce marchează 25 de ani de activitate ai prestigiosului grup clujean. Eveniment organizat de Academia de Muzică „Gheorghe Dima” și Centrul „Carmen Saeculare” În buna tradiție a ultimelor 27 de ani, parteneriatul dintre […] Articolul Trio Andrei deschide Stagiunea Muzicală 2025-2026 la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
7 octombrie 2025
20:30
Scandalul decapitării DSP Neamţ – anunţată pe „feisbuc” de ministrul Sănătăţii şi… atât – a făcut multe valuri. Şi încă mai face. Consilierul judeţean Laurenţiu Creţu consideră că este vorba de fapt despre un război politic şi că s-ar urmări găsirea unui ţap ispăşitor pentru nerealizarea proiectului noului spital. “Din punctul meu de vedere este […] Articolul Scandalul decapitării DSP – „petardă” pentru nerealizarea noului spital? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Tunelul legendar de sub Mănăstirea Neamț – misterul unei construcții din epoca lui Ștefan cel Mare # Monitorul de Neamț
Tunelul legendar de sub Mănăstirea Neamț, o descoperire istorică ce atrage atenția specialiștilor Un tunel legendar de sub Mănăstirea Neamț a fost confirmat în urma lucrărilor de modernizare, iar cercetările preliminare indică faptul că ar putea fi construit în vremea lui Ștefan cel Mare. Descoperirea tunelului în timpul lucrărilor de modernizare Tunelul legendar de sub […] Articolul Tunelul legendar de sub Mănăstirea Neamț – misterul unei construcții din epoca lui Ștefan cel Mare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Piatra-Neamț își redefinește identitatea turistică: de la „Hai La Piatra” la „Visit Piatra-Neamț” # Monitorul de Neamț
Organizația de Management al Destinației Turistice Piatra-Neamț anunță lansarea noului brand turistic al orașului: “Visit Piatra-Neamț”. „Această tranziție reflectă dorința de aliniere la standardele internaționale de promovare turistică și de consolidare a imaginii orașului ca destinație atractivă, modernă și deschisă către vizitatori din întreaga lume. Sub identitatea „Hai La Piatra”, OMD Piatra-Neamț a derulat în […] Articolul Piatra-Neamț își redefinește identitatea turistică: de la „Hai La Piatra” la „Visit Piatra-Neamț” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Rezultate remarcabile pentru „Leii Nemțeni” la Campionatul European de Ju-Jitsu # Monitorul de Neamț
Campionatul European de Ju-Jitsu U21, Adulți și Masters, a fost găzduit, în perioada 2–5 octombrie 2025, de orașul Beveren(Belgia). A fost un eveniment de anvergură organizat sub egida Ju-Jitsu European Union (JJEU), care a reunit peste 1.000 de sportivi din 28 de țări. „România a fost prezentă cu o delegație puternică, printre care s-au numărat […] Articolul Rezultate remarcabile pentru „Leii Nemțeni” la Campionatul European de Ju-Jitsu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
