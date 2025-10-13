Kaja Kallas a mers într-o vizită surpriză la Kiev. Despre ce va discuta șefa diplomației europene cu ucrainenii
Digi24.ro, 13 octombrie 2025 11:20
În dimineața zilei de 13 octombrie, Kaya Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, a mers într-o vizită surpriză la Kiev.
Premierul Republicii Moldova renunță la funcție. Recean refuză și calitatea de deputat ales pe listelele PAS # Digi24.ro
Dorin Recean pleacă din funcția de premier și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.
AUR conduce în preferințele românilor, cu 40% intenție de vot. Ce scoruri au PSD, PNL, USR (sondaj INSCOP) # Digi24.ro
Partidul condus de George Simion continuă să conducă în preferințele românilor, arată datele unui nou sondaj INSCOP, realizat la comanda Informat.ro. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 40% din voturi, aproape cât PSD, PNL și USR la un loc.
Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia PSD: „Nu mai există curaj și dorință de reformă în partid” # Digi24.ro
Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia Partidului Social Democrat. Printr-o postare pe Facebook, acesta a criticat partidul, spunând că „PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale”. Sorin Grindeanu rămâne astfel singurul candidat pentru funcția de președinte al formațiunii.
Premierul Republicii Moldova și-a dat demisia din funcție. Recean renunță și la calitatea de deputat ales pe listelele PAS # Digi24.ro
Dorin Recean pleacă din funcția de premier și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia # Digi24.ro
Un membru senior al Comitetului Serviciilor Armate ale Camerei Reprezentanților din SUA a reacționat duminică cu vehemență la informațiile privind apariția temporară a trupelor ruse în apropierea frontierei cu Estonia, avertizând că liderul Kremlinului, Vladimir Putin, este „un șobolan încolțit”.
Energia s-a scumpit cel mai mult în luna septembrie, cu 69,16% în ritm anual. Care e creșterea prețului la fructe și la alte alimente # Digi24.ro
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în septembrie, cu 69,16% în ritm anual şi 0,59% faţă de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 32,42% în ritm anual, şi serviciile de igienă şi cosmetică, o creştere anualizată de 19,52%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.
Clinica din Constanța unde o tânără a suferit complicaţii la naştere şi apoi a murit are secţie ATI. De ce a fost transferată femeia # Digi24.ro
Reprezentanții spitalului privat din municipiul Constanţa unde o femeie a avut complicaţii la naştere, fiind transferată apoi la Spitalul Judeţean Constanţa, unde a murit, au transmis că unitatea medicală are secţie ATI complet funcţională şi că autorizaţia de funcţionare a spitalului a fost reînnoită în luna martie a acestui an.
Trump va ține un discurs istoric în fața Knessetului. Despre ce au vorbit ceilalți trei președinți americani în fața Parlamentului # Digi24.ro
Knessetul urmează să-l găzduiască pe președintele american Donald Trump pentru discursul său istoric în plenul de luni dimineață, cu ocazia negocierii acordului de încetare a focului între Israel și Hamas, devenind astfel al patrulea președinte american care vorbește în fața parlamentului țării.
Hala Ford, odată o importantă fabrică auto, s-a transformat astăzi într-un spațiu modernizat care se pregătește să deschidă porțile pentru cel mai mare food court din Europa de Sud-Est.
În cazurile medicale complexe, care aparent nu pot fi rezolvate decât prin soluții radicale, colaborarea între medici de diferite specialități și folosirea unor tehnici avansate permit găsirea unor soluții terapeutice remarcabile, care redau pacientului șansa la o viață normală.
Dincolo de oboseală: recunoaște Hemoglobinuria Paroxistică Nocturnă și grăbește diagnosticul # Digi24.ro
Dincolo de oboseală: recunoaște Hemoglobinuria Paroxistică Nocturnă și grăbește diagnosticul
Un polițist din Bruxelles, care avea acces la diplomați acreditați în Belgia, a fost acuzat de spionaj # Digi24.ro
Un polițist din Belgia a fost acuzat de spionaj. Acesta ar fi putut fi abordat datorită accesului său la diplomați, au relatat mass-media locale. Ofițerul a fost arestat joi trecută și lucra pentru unitatea de poliție locală a orașului Bruxelles, au relatat mass-media belgiene și site-ul Politico Europe, scrie tvpworld.com.
Criză fără precedent în Rusia. Putin, forțat să ia măsuri după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a autorizat subvenții de miliarde de dolari pentru fabrici sub formă de „asistență financiară”, în contextul atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, relatează Bloomberg.
Rata inflației se menține sub 10%, în septembrie. Cum au evoluat prețurile și ce estimări are guvernatorul BNR pentru finalul anului # Digi24.ro
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
NATO începe luni exerciţiul anual de descurajare nucleară „Steadfast Noon”, la care vor participa aproximativ 2.000 de militari şi peste 70 de avioane, informează dpa, citând surse ale organizaţiei de apărare cu sediul la Bruxelles.
Examenul PET-CT este de mare ajutor în stabilirea diagnosticului metastazelor cu punct de plecare neprecizat. Care sunt localizările problematice și cum reușește examenul PET-CT să stabilească diagnosticul și să identifice punctul de plecare aflăm de la Dr. Tudor Ciprut, medic primar radiologie-imagistică medicală.
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni dimineaţa, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Banca Naţională a Bulgariei a cumpărat două tone de aur înaintea adoptării euro. Este cea mai mare achiziție din ultimii 28 de ani # Digi24.ro
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a achiziţionat 66.000 uncii troy de aur, echivalentul a 2.053,2 kilograme, în contextul aderării la zona euro, informează Novinite.
Rusia nu mai este capabilă să crească semnificativ numărul de noi recruți, chiar dacă oferă sume considerabile de bani # Digi24.ro
De mult timp, Rusia atrage noi recruți oferind bani. Dar, chiar dacă plățile continuă să crească, mobilizarea stagnează. Acest lucru devine o problemă pentru Vladimir Putin. Rusia nu mai reușește să crească semnificativ numărul de noi recruți, deși în unele regiuni se plătesc sume enorme noilor voluntari. Potrivit informațiilor furnizate de publicația independentă rusă „Idel Realii”, care citează angajați ai birourilor de recrutare, nici măcar cele mai mari stimulente financiare nu mai ajută la atragerea de soldați pentru războiul din Ucraina. Unul dintre cei intervievați afirmă că probabil s-au înscris deja toți cei care doreau să „câștige bani din război”, scrie focus.de.
Rusia ajută Coreea de Nord să dezvolte submarine care pot lansa rachete balistice, acuză guvernul sud-coreean # Digi24.ro
Coreea de Nord a primit probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni ministrul apărării sud-coreean Ahn Gyu-back, în faţa parlamentului, relatează Reuters.
Senatul dezbate și votează astăzi moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță # Digi24.ro
Senatul dezbate și votează, în plenul de luni, moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Economiei Radu Miruță. Moțiune este intitulată „ministrul Radu-Dinel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD - PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei, transformat în agenţie de plasare a forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR” și este semnată de 39 de senatori din Opoziţie, 28 de la AUR, opt de la grupul Pace - Întâi România şi trei neafiliaţi.
„Vrăjitoarea diabolică a sayonei”. Cum vorbeşte președintele Venezuelei despre despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a spus duminică despre lidera opoziţiei Maria Corina Machado, recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace, că este o „vrăjitoare diabolică”.
Cavalerii Templieri din toată Franța, în frunte cu liderul lor, Jaques de Molay, au fost arestați din ordinul regelui Filip cel Frumos. Era o zi de vineri, 13. De aici și legenda.
Israelul așteaptă cu sufletul la gură eliberarea ultimilor ostatici aflați în mâinile Hamas. Incertitudini până în ultima clipă # Digi24.ro
Mișcarea teroristă palestiniană Hamas urma să elibereze luni ultimii ostatici pe care i-a ținut în Gaza de doi ani, de la atacul fără precedent asupra Israelului, la 7 octombrie 2023, în schimbul a aproape 2.000 de deţinuţi şi prizonieri palestinieni, conform termenilor acordului de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, relatează Reuters și ynetnews.com.
Preşedintele american Donald Trump a declarat că s-ar putea să-i spună liderului rus Vladimir Putin că ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă războiul nu se încheie.
Topul absenților în Parlamentul European: Gabriela Firea și Dan Motreanu, pe primele locuri. Un ales a început mandatul cu 5 luni pauză # Digi24.ro
Numeroși europarlamentari români au lipsit, de la preluarea mandatului în 2024 și până acum, la aproape jumătate din ședințele Legislativului european. În topul absenților sunt social-democrații Gabriela Firea și Gheorghe Cârciu, urmați de liberalul Dan Motreanu. Digi24.ro a descoperit și un caz ceva mai special: eurodeputatul Andi Cristea (PSD) nu a călcat deloc pe la ședințele de plen timp de cinci luni.
Oamenii comandă bijuterii scumpe, dar primesc „gunoi de plastic”. Cum cad în capcana imaginilor AI clienții magazinelor online false # Digi24.ro
Tot mai multe magazine online folosesc imagini generate de inteligența artificială și povești false ca să atragă clienți care cred că produsele de calitate promovate sunt fabricate și vândute de familii din Marea Britanie – în realitate, sunt articole ieftine produse în masă și livrate din China. Instrumentele AI le permit escrocilor să păcălească publicul la o scară „fără precedent”.
Insula care a fost scoasă la vânzare la prețul unui apartament din București: „Un refugiu cu adevărat unic”. Unde este situată # Digi24.ro
Insula Gasker din Hebride a fost scoasă la vânzare și poate fi achiziționată pentru suma de peste 130.000 de euro. Nelocuită și nealterată, insulița se întinde pe aproximativ 70 de acri și are o coastă stâncoasă și accidentată și pășuni fertile, relatează Scottish Field.
„E mai mare rușinea”. Revoltă printre localnici, după ce o parcare de cartier s-a transformat într-un haos, cu girul primăriei # Digi24.ro
Revoltă într-un cartier din Brăila, din cauza lucrărilor de modernizare de lângă bloc, făcute de Primărie. Din cauza unor alveole, unde se vor planta arbori și flori, parcarea a devenit prea mică, iar trotuarele mult prea înguste și presărate cu obstacole, se plâng locatarii. Primăria anunță că nu va da înapoi, cu atât mai mult cu cât lucrarea, gândită de un proiectant autorizat, are toate avizele.
„Dragonul-sabie”, descoperit pe Coasta Jurasică. O nouă specie de reptilă marină rescrie istoria ihtiozaurilor # Digi24.ro
O fosilă aproape completă descoperită pe Coasta Jurasică din Marea Britanie aparține unei noi specii de reptilă marină, numită Xiphodracon goldencapsis sau „dragonul-sabie”. Scheletul, lung de aproximativ 3 metri, ar putea oferi indicii esențiale despre o etapă mai puțin cunoscută din evoluția ihtiozaurilor, potrivit Live Science.
Turiști acasă. Românii sunt campionii Europei la vacanțele petrecute în țară: „De ce aș pleca, dacă la noi e atât de frumos?” # Digi24.ro
Vacanța în țară rămâne principala alegere pentru majoritatea românilor. 90% dintre călătoriile făcute în 2024 au fost în interiorul țării, arată cele mai recente date Eurostat. „De ce aș pleca, dacă la noi e atât de frumos?”, spune o turistă ajunsă în weekend la Brașov. După România urmează Spania, Franța și Grecia, unde peste 85% dintre turiști și-au petrecut concediul tot în interiorul granițelor.
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au schimbat în ultimele patru decenii (studiu) # Digi24.ro
Aproape jumătate din peisajele alpine ale Carpaților s-au transformat vizibil în ultimele patru decenii, arată un studiu internațional coordonat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cercetătorii au identificat o înverzire accelerată a zonelor situate la peste 1.500 metri altitudine, iar printre factorii principali se numără reducerea pășunatului.
Serviciile secrete ucrainene știu cât de mare este flota fantomă a Rusiei. „Trebuie oprită” # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a raportat, citând serviciile secrete ucrainene, că Rusia are peste 500 de tancuri petroliere în flota sa fantomă, nave care operează sub pavilionul altor țări.
Mesaje și urări binecuvântate pe care să le trimiți crecincioșilor pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva # Digi24.ro
Pe 14 octombrie, credincioșii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte din tradiția românească. Este o zi marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox și un moment de rugăciune și recunoștință pentru toți cei dragi.
Mircea Lucescu, reacție după victoria României în meciul cu Austria: „A învins inteligența. A fost un gol lucrat, nu întâmplător” # Digi24.ro
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, după victoria României cu Austria, scor 1-0, pe Arena Națională, că succesul a venit datorită inteligenței și organizării echipei. Lucescu i-a lăudat pe jucători pentru atitudinea și disciplina arătate într-un meci decis în minutul 90+5, prin golul lui Virgil Ghiță.
România aproape de baraj după victoria cu Austria. Ce scenarii duc „tricolorii” pe locul doi # Digi24.ro
Naționala României a reintrat în lupta pentru locul doi în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, după victoria dramatică, 1-0, cu Austria, obținută pe Arena Națională. „Tricolorii” sunt acum la trei puncte de Bosnia și păstrează șanse reale la baraj, cu două meciuri rămase de disputat, potrivit Digi Sport.
Zelenski susține că militarii Kievului avansează pe frontul de sud: „Continuă acţiunile de contraofensivă” # Digi24.ro
Contraofensiva ucraineană a înregistrat progrese atât în regiunea sudică Zaporojie, cât şi într-o zonă din regiunea Doneţk, punctul central al conflictului, unde Kievul a repurtat succese, a afirmat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
Una dintre cele mai frumoase insule din lume riscă să se umple de sate-fantomă. De ce autoritățile nu pot opri colapsul populației # Digi24.ro
Sardinia este una dintre cele mai frumoase insule din lume, însă populația locală este în continuă scădere, situația fiind mult mai dramatică în zonele rurale decât în cele două mari aglomerări urbane din jurul orașelor Cagliari și Sassari. În ciuda subvențiilor oferite de autoritățile locale pentru a atrage nou-veniți, există localități unde nu s-a mai născut niciun copil de mai bine de 10 ani, care riscă să devină sate-fantomă.
Un asteroid a trecut pe lângă Pământ mai aproape decât sateliții, iar astronomii l-au observat abia după câteva ore # Digi24.ro
Un asteroid mic, de mărimea unei girafe, numit 2025 TF, s-a apropiat de Pământ mai mult decât cei mai mulți sateliți sateliți săptămâna trecută, uimindu-i pe astronomii care l-au observat abia câteva ore mai târziu, relatează Live Science.
„E o prostie ce a spus Fritz.” Sorin Grindeanu: Nu înseamnă că, de fiecare dată când CCR respinge o lege, trebuie să pice Guvernul # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu este obligatoriu ca de fiecare dată când Curtea Constituţională respinge o lege să pice Guvernul.
Grindeanu, despre reforma în administrație a Guvernului Bolojan: „Vii şi faci prosteşte, ca nişte idioţi, reduci toate acele lucruri” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că „aşa-numita reformă în administraţia publică locală” a Guvernului Bolojan nu este o reformă, ci o concediere în masă. El a spus că sunt reduceri făcute „prostește, ca nişte idioţi”.
Dominic Fritz, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Amânarea lor este un abuz. Unii vor să conducă fără mandat” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat, duminică, în direct la Digi24, la tensiunile din jurul alegerilor pentru Primăria Municipiului București, după ce prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat că PSD ar dori amânarea scrutinului și ar amenința cu ruperea coaliției. Fritz a cerut ca alegerile să fie organizate cât mai repede, în această toamnă, acuzând că orice întârziere ar fi „antidemocratică și ilegală”.
Tensiuni în coaliție. Dominic Fritz răspunde la atacurile lui Sorin Grindeanu: „În PSD sunt forțe care vor să nu se schimbe nimic” # Digi24.ro
Tensiunile din coaliția de guvernare se amplifică după declarațiile președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a spus că ar fi preferat o coaliție fără USR. În replică, Dominic Fritz, a afirmat, duminică, în direct la Digi24, că „în PSD sunt forțe care își doresc să nu se schimbe nimic” și că formațiunea pe care o conduce este un partener „incomod, dar necesar” pentru a continua reformele promise.
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 a avut loc duminică, la ora 20:48, în zona seismică Vrancea, Buzău, a anunțat Institutul Național pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Alexandru Nazare spune că „nu este în plan o creștere a TVA în 2026”: „Un buget construit realist previne astfel de întâmplări” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, în direct la emisiunea „Briefing” de la Digi24, că nu este în plan „o creștere a TVA-ului pentru anul 2026”. El a explicat că „un buget construit realist previne astfel de întâmplări în timpul anului”. Oficialul a vorbit și despre efectele măsurilor fiscale luate deja.
Atenţionare de călătorie în Grecia. MAE: Posibile perturbări ale transportului public marți, din cauza unei greve naționale # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă că în Grecia este preconizată, marţi, declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar şi maritim.
JD Vance: „Democrații au luat guvernul federal ostatic”. Noi acuzații în plin blocaj guvernamental în SUA # Digi24.ro
Vicepreședintele american JD Vance i-a acuzat pe democrați că „au luat ostatică” înteaga administrație federală, în contextul blocajului guvernamental care paralizează de aproape două săptămâni activitatea instituțiilor din SUA. Într-o intervenție la CBS, Vance a respins apelurile democraților la negocieri, acuzându-i că pun în pericol funcționarea statului pentru a obține concesii în domeniul politicilor de sănătate.
Rusia amenință pe față Republica Moldova: „Chișinăul face o greșeală gravă, care a fost făcută deja de un stat. Nu a adus nimic bun” # Digi24.ro
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat, pentru agenţia de stat TASS, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca o ameninţare.
Armistiţiul dintre Israel şi Hamas părea să fie respectat în Gaza duminică, pentru a treia zi consecutiv, înaintea eliberării preconizate a ostaticilor israelieni şi a deţinuţilor palestinieni şi a discursului preşedintelui american Donald Trump în faţa parlamentului israelian, evenimente care vor avea loc luni. Israelul a precizat că va începe eliberarea deţinuţilor palestinieni doar după ce va avea confirmarea că toţi deținuții israelieni, vii şi morţi, au fost returnaţi.
