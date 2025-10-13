Trump și el-Sisi vor prezida summitul pentru pace în Gaza. Liderii europeni se reunesc la Sharm el-Sheikh
Adevarul.ro, 13 octombrie 2025 11:30
Președintele american Donald Trump și omologul său egiptean Abdel Fattah el-Sisi vor conduce luni, la Sharm el-Sheikh, un summit internațional dedicat păcii în Gaza, într-un context tensionat, dar cu aparente semnale de detensionare regională.
• • •
11:45
Trump va vorbi în fața Knessetului: Al patrulea președinte american care se adresează Parlamentului Israelian # Adevarul.ro
Donald Trump va susține luni dimineață un discurs în plenul Knessetului, devenind al patrulea președinte american care se adresează parlamentului israelian.
11:30
Trump și el-Sisi vor prezida summitul pentru pace în Gaza. Liderii europeni se reunesc la Sharm el-Sheikh
Președintele american Donald Trump și omologul său egiptean Abdel Fattah el-Sisi vor conduce luni, la Sharm el-Sheikh, un summit internațional dedicat păcii în Gaza, într-un context tensionat, dar cu aparente semnale de detensionare regională.
11:30
Declarație arogantă dată de Ralf Rangnick la finalul partidei de la „Arena Națională”. Selecționerul Austriei n-a înțeles nimic din bătaia încasată # Adevarul.ro
Ralf Rangnick (67 de ani) este selecționerul Austriei.
11:30
Zelenski nu crede că Rusia ar fi atât de nesăbuită încât să utilizeze arme nucleare. Kremlinul, nou avertisment privind rachetele Tomahawk # Adevarul.ro
Președintele Ucrainean Voldimir Zelenski a declarat recent într-un interviu pentru presa americană că nu crede în posibilitatea ca Rusia să utilizeze arme nucleare, întrucât acest lucru ar duce la consecințe catastrofale pentru întreaga lume.
11:15
Uns căpitan, Ianis Hagi a dezbrăcat duminică un fotbalist evaluat la 4.000.000 de euro din naționala Austriei # Adevarul.ro
La 26 de ani, mijlocașul ofensiv Ianis Hagi a primit banderola de la selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).
11:15
Trump, rezervat în privința includerii lui Tony Blair în consiliul pentru pace în Gaza # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că nu este sigur dacă fostul prim-ministru britanic Tony Blair ar fi o alegere acceptată de toți actorii implicați în noul "Consiliu pentru Pace", propus pentru a supraveghea guvernarea în Gaza, în contextul criticilor continue privind rolul lui
11:15
Cauciucurile de iarnă s-au scumpit. Cu cât a crescut prețul mediu și la cât ar putea ajunge în lunile următoare # Adevarul.ro
Preţurile cauciucurilor de iarnă au crescut comparativ cu perioada similară din 2024.
11:15
Criză de combustibil în Rusia. Putin investește miliarde de euro în rafinării după atacurile ucrainene # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a autorizat subvenții de miliarde de dolari pentru rafinăriile de petrol din Rusia, în contextul atacurilor cu drone ale Ucrainei.
11:00
Cel puţin 40 de oameni au murit într-un accident de autobuz în Africa de Sud. Printre victime se află şi un bebeluș # Adevarul.ro
Cel puţin 40 de persoane, între care malawieni şi zimbabweni, şi-au pierdut viaţa după ce un autobuz de pasageri a căzut într-un taluz în Africa de Sud. Printre victime se numără și un bebeluș de zece luni.
11:00
Partidul de extremă dreaptă Chega nu a reușit să obțină controlul asupra niciunui oraș important în alegerile locale desfășurate duminică în Portugalia, în pofida unei creșteri semnificative a numărului de voturi comparativ cu scrutinul din 2021, scrie politico.eu.
11:00
Austriecii, luați peste picior de români după ce Ghiță le-a găsit gaura în portiță. FRF n-a uitat afrontul încasat pe tema intrării în Schengen # Adevarul.ro
Virgil Ghiță, 27 de ani, a adus trei puncte de aur pentru naționala de fotbal a României contra Austriei, la ultima fază a meciului de duminică.
11:00
Un copil de cinci ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit la o locuință improvizată din localitatea Crișeni, județul Sălaj.
10:45
Doi copii mici, găsiți morți, cu urme de violență, într-o casă din Marea Britanie: „O oroare” # Adevarul.ro
Doi copii, în vârstă de doi, respectiv trei ani, au fost găsiți morți într-o casă din Stafford. Cadavrele prezentau urme de violență
10:45
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a achiziţionat 66.000 uncii troy de aur, echivalentul a 2.053,2 kilograme, în contextul aderării la zona euro, informează Novinite.
10:45
Patru persoane au ajuns la spital în stare gravă după o ciocnire violentă între două autoturisme, în Constanța # Adevarul.ro
Patru persoane, printre care şi un tânăr de 18 ani, au fost transportate de urgenţă la spital după ce autoturismele în care se aflau s-au ciocnit violent.
10:30
Mircea Lucescu ține România în suspans. Salvat de la demisie în ultima secundă, are în continuare gânduri de plecare # Adevarul.ro
Viitorul lui Mircea Lucescu (80 de ani) rămâne incert la echipa națională.
10:30
Spitalul privat din Constanța unde o femeie a murit după naştere susţine că are secţie ATI complet funcţională şi autorizaţie valabilă # Adevarul.ro
Spitalul privat din Constanţa unde o femeie a murit în urma unor complicaţii survenite după naştere susţine că dispune de o secţie ATI complet echipată şi funcţională.
10:30
Există minuni! Valentin Vacherot a câștigat turneul de tenis de la Shanghai fiind pe locul 204 mondial # Adevarul.ro
Valentin Vacherot a sărit de pe locul 204 pe locul 40 în clasamentul ATP.
10:15
„E mai mare rușinea”. Cum „modernizarea” unei parcări a redus numărul locurilor pentru autoturisme și a făcut trotuarul impracticabil # Adevarul.ro
O parcare din cartierul Radu Negru din Brăila, proaspăt modernizată de Primărie, a stârnit furia locatarilor.
10:15
Macron salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas. „Pacea devine posibilă pentru Israel, pentru Fâşia Gaza şi pentru regiune” # Adevarul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron salută luni, pe X, eliberarea primilor şapte ostatici de către Hamas ”Eitan Mor, Gali şi Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel şi Guy Gilboa-Dalal”.
10:15
Inflația a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:00
NATO a început un exercițiu de descurajare nucleară. Alianța nu a dezvăluit detalii operaționale # Adevarul.ro
NATO începe luni exercițiul anual de descurajare nucleară „Steadfast Noon”, la care vor participa aproximativ 2.000 de militari și peste 70 de avioane, informează dpa, citând surse al organizației.
09:45
Deși oferă bonusuri uriașe pentru voluntari, Rusia nu mai reușește să atragă suficienți recruți pentru războiul din Ucraina.
09:30
O insulă nelocuită, scoasă la vânzare la prețul unui apartament din București: „Un refugiu cu adevărat unic” # Adevarul.ro
O insulă nelocuită a fost scoasă la vânzare pentru aproximativ 130.000 de euro, un preț comparabil cu cel al unui apartament cu două camere din București.
09:30
Sorin Grindeanu nu mai are contracandidat la alegerile interne ale PSD. Titus Corlățean s-a retras din cursă # Adevarul.ro
Titus Corlățean, senator și fost ministru de Externe se retrage din cursa pentru șefia PSD. Într-un clip postat pe Facebook, acesta anunță că nu are sprijin
09:15
Coreea de Nord a primit cel mai probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni ministrul apărării sud-coreean Ahn Gyu-back într-o intervenție în parlamentul țării, potrivit Reuters.
09:00
Prințul Andrew ar putea fi interzis de la partidele de vânătoare regale. Noi dovezi arată că legăturile cu Epstein nu s-au întrerupt: „Ne vom mai juca în curând!” # Adevarul.ro
Un email recent apărut contrazice declarațiile Prințului Andrew potrivit cărora ar fi întrerupt orice legătură cu Jeffrey Epstein.
09:00
Dacian Cioloș vorbește despre o posibilă revoluție în România dacă nu se fac reformele promise. „Eu nu simt că există voinţă” # Adevarul.ro
Fostul premier și comisar european susține că actualul stat nu mai are capacitatea internă de a se autoreforma, decât cu o presiune din exteriorul sistemului.
09:00
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a numit-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace „vrăjitoare diabolică” # Adevarul.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a spus duminică despre lidera opoziţiei Maria Corina Machado, care a primit, cu două zile înainte, Premiul Nobel pentru Pace, că este o „vrăjitoare diabolică”.
08:45
În SUA ar putea fi aplicată Legea Insurecției, veche de peste 200 de ani. Armata, scoasă pe străzi pentru combaterea criminalității # Adevarul.ro
JD Vance confirmă că la Casa Albă se ia în considerare în mod serios invocarea legii insurecției din 1807, în timp ce Trump se îndreaptă spre Israel.
08:45
Gruparea Hamas a anunţat numele celor 20 de ostatici israelieni care vor fi eliberaţi luni, în prima fază a acordului de încetare a focului cu Israelul, relatează The Guardian și BBC.
08:30
Donald Trump, propus pentru cea mai înaltă distincție civilă a Israelului. Președintele Herzog: „A pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu” # Adevarul.ro
Președintele israelian Isaac Herzog intenționează să-i acorde președintelui american Donald Trump cea mai înaltă distincție civilă a Israelului.
08:00
Românii între rusificare și „ucrainizare ofensivă” prin biserica Moscovei și a Kievului. Cum se poate remedia asta? # Adevarul.ro
În prima parte a acestei analize, disponibilă aici, am arătat de ce îi numim români pe majoritatea cetățenilor Republicii Moldova.
08:00
Armata israeliană crede că nu toți ostaticii morți aflați în Gaza vor fi returnați luni. Trump vizitează Ierusalimul pentru a se întâlni cu familiile prizonierilor # Adevarul.ro
Armata israeliană se așteaptă ca nu toate rămășitele ostaticilor care se află încă în Fâșia Gaza să fie returnate luni, a afirmat duminică seara un înalt responsabil militar.
07:30
Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, dezbătută luni în plenul Senatului # Adevarul.ro
Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, moţiunea simplă depusă de AUR în care ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, este criticat pentru „lipsă de viziune, incompetenţă managerială, politizare excesivă şi incapacitate de a apăra interesele României”.
07:15
A fost anunțată componența noului guvern condus de premierul francez Lecornu. Un apropiat al președintelui Macron, numit din nou în funcţia de ministru al Finanţelor # Adevarul.ro
Preşedinţia Franţei a anunţat duminică noua componenţă a cabinetului prim-ministrului Sébastien Lecornu, numindu-l din nou în funcţia de ministru al Finanţelor pe Roland Lescure, un apropiat al lui Emmanuel Macron, transmit Reuters şi AFP.
07:15
Cine este Virgil Ghiță, eroul naționalei din meciul cu Austria. Omul care ține aprinse speranțele tricolorilor ascunde o suferință adâncă # Adevarul.ro
Virgil Ghiță a intrat în minutul 72 al partidei România - Austria 1-0, înlocuindu-l pe Mihai Popescu, accidentat.
06:45
Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare din Guatemala # Adevarul.ro
Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18, clasificată drept organizaţie teroristă de Statele Unite, au evadat dintr-o închisoare din Guatemala.
06:30
Trump i-ar putea da lui Putin un nou ultimatum pentru încheierea războiului din Ucraina. Ameninţări cu livrarea de rachete Tomahawk către Kiev # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că l-ar putea ameninţa pe omologul său rus, Vladimir Putin, că va furniza Kievului rachete de croazieră Tomahawk dacă Moscova nu pune capăt războiului din Ucraina.
06:15
Amânarea alegerilor din Capitală, între argumente tehnice și calcule de partid. „Riscă să arunce în aer majoritatea parlamentară” # Adevarul.ro
În condițiile în care coaliția este departe de a lua o decizie cu privire la alegerile parțiale din Capitală, acestea ar putea fi organizate abia anul viitor, adică la luni distanță față de termenul indicat de lege. Amânarea aduce unele avantaje, însă nu pentru toată lumea.
05:45
Noii monarhi ai Europei. O generație de prințese educate, sportive și independente se pregătește să redefinească monarhia # Adevarul.ro
Abdicarea recentă a Marelui Duce Henri al Luxemburgului a readus în prim-plan tânăra generație de moștenitori ai monarhiilor europene — o generație în care tot mai multe femei se află în linia directă de succesiune.
05:15
Ce caută angajatorii din județele Olteniei și cât oferă. „Am angajat multe doamne pe poziții pe care până acum le ocupau bărbații” # Adevarul.ro
Meseria rămâne brățară de aur, spun reprezentanții firmelor de recrutare cărora le este din ce în ce mai greu să-i găsească pe meseriași pentru clienții lor. Angajatorii au devenit, la rândul lor, mai puțin pretențioși și sunt dispuși să facă eforturi pentru a avea forță de muncă bine calificată.
04:45
Experții în securitate avertizează că Golful Finlandei – o porțiune îngustă de apă între Finlanda, Estonia și Rusia – ar putea deveni punctul declanșator al unui conflict direct între Moscova și NATO.
04:15
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva care a făcut ravagii de neimaginat în țările române # Adevarul.ro
Pe data de 14 octombrie 1802 s-a produs cel mai puternic cutremur cunoscut din istoria României. A fost un cataclism cu epicentrul în Vrancea care a fost resimțit pe o suprafață mai mare de 2 milioane de kilometri pătrați, stârnind panică și provocând pagube uriașe.
03:45
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se așteaptă, avertizează ISW # Adevarul.ro
Un nou raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), publicat la 11 octombrie, trage un semnal de alarmă pentru statele aliate: Rusia nu mai are nevoie de divizii întregi de tancuri pentru a deveni o amenințare directă la adresa NATO.
03:15
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure” # Adevarul.ro
Politologul român Greg Scărlătoiu a fost printre puținii care au intuit corect planurile lui Trump cu Rusia și a dat asigurări că America nu-și va abandona aliații. Într-o analiză pentru „Adevărul”, Scărlătoiu anunță care vor fi următorii pași făcuți de Trump
03:00
Scenariul miraculos care poate califica România la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a România a subordonat Austria duminică seară, pe care a învins-o la limită, scor 1-0, pe „Arena Națională”.
02:45
Problema de sănătate despre care nimeni nu vorbește, dar este printre cele mai frecvente. Ce trebuie să mănânci pentru a o evita # Adevarul.ro
Nutriționiștii spun că o problemă intestinală este frecvent indicată de pacienți. „Afectează cu adevărat modul în care oamenii se simt”, argumentează Eli Brecher, specialist în nutriție și sănătate intestinală.
02:15
Românii și-au pierdut încrederea în școală: doar 12% consideră sistemul educațional de calitate. ONG: „Educația gratuită costă 10.000 de lei pe an” # Adevarul.ro
Educația românească traversează o criză de credibilitate. Potrivit raportului Ipsos Education Monitor 2025, doar 12% dintre români consideră că sistemul educațional oferă calitate, al doilea cel mai scăzut procent dintre cele 30 de țări analizate, după Peru.
01:45
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini” # Adevarul.ro
După ce în Parlament a fost depus un proiect de lege care prevede introducerea unui permis special (categoria AM1) pentru utilizarea trotinetelor și bicicletelor electrice, Adevărul a solicitat poziția principalelor platforme de mobilitate și livrare care folosesc aceste mijloace de transport.
