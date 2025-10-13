Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat „reînnoirea uniformelor STB” și le-a și prezentat. Instituția îl contrazice și vorbește despre „resurse bugetare”
HotNews.ro, 13 octombrie 2025 12:50
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat în 24 septembrie că „reînnoim și uniformele controlorilor STB”. Într-un răspuns pentru HotNews, Societatea de Transport București (STB) a transmis că în realitate nu a început…
Acum 10 minute
13:10
De la 17 la zero grade în câteva zile. Zonele din România unde temperaturile vor scădea drastic, potrivit meteorologilor # HotNews.ro
Temperaturile vor alterna pe parcursul următoarelor două săptămâni (13 – 26 octombrie), atât la nivelul minimelor, cât și al maximelor, în întreaga țară, în timp ce precipitațiile sub formă de ploaie, respectiv de lapoviță și…
Acum 30 minute
13:00
STUDIU: Lichidele care prelungesc viața și previn bolile. Ce combo beau cei mai longevivi oameni din lume # HotNews.ro
Persoanele care combină apa cu cafea și ceai, într-un anumit raport, trăiesc mai mult și se îmbolnăvesc mai rar de boli cronice, potrivit unui nou studiu. National Institutes of Health din SUA (NIH) confirmă că…
12:50
12:50
Fostul CEO al Apple spune că producătorul iPhone are „primul concurent real” după foarte mult timp # HotNews.ro
Apple se confruntă cu un nou rival puternic în era inteligenței artificiale, potrivit fostului director general (CEO) al companiei, citat de Business Insider. Vorbind recent la conferința Zeta Live organizată la New York, fostul CEO…
12:50
PSD decide azi data la care își alege un nou președinte. Grindeanu a rămas fără contracandidat # HotNews.ro
Social-democrații se întâlnesc luni, de la ora 16.00, ca să stabilească, după aproape jumătate de an de interimat, când va avea loc congresul în care va fi ales noul președinte cu puteri depline al PSD. În…
Acum o oră
12:40
Ministerul Investițiilor și organismele din subordine plătesc anual chirii de 4.4 milioane euro. La Craiova, suma este de peste 2 ori față de altă instituție din aceeași clădire # HotNews.ro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene plătește 2.7 milioane de euro pentru spații în București și șase direcții regionale. La această sumă se adaugă alte peste 1.7 milioane de euro plătite de organismele intermediare (OIR-uri) din…
12:40
FOTO/VIDEO Atac devastator ucrainean în Crimeea ocupată / „Incendiu uriaș”, detectat de sistemele NASA / Autoritățile ruse admit amploarea loviturii # HotNews.ro
Dronele ucrainene au lovit un depozit de petrol din Feodosia, Crimeea, ocupată de Rusia, pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână, provocând un incendiu masiv care putea fi văzut de la kilometri…
12:30
VIDEO Se deschide circulația pe un nou drum național: „A fost construit la profil de 4 benzi și e dotat cu parapet median de beton” # HotNews.ro
Un nou drum național este inaugurat în România. Șoseaua lungă de aproape 10 km a fost construită să facă legătura între Autostrada A1 și DN69 și municipiul Timișoara. Circulația pe noul drum național (DN69A), care…
12:30
Furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei se va termina rău, inclusiv pentru Donald Trump, amenință Dmitri Medvedev # HotNews.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat luni că furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina ar putea avea consecințe negative pentru toată lumea, în special pentru președintele american Donald Trump, informează Reuters. Medvedev, un susținător…
12:20
O tânără a murit după ce a născut la un spital privat din Constanța. Primele concluzii ale autorităților: A refuzat intervenția recomandată de medici / Reacția soțului femeii # HotNews.ro
O tânără de 29 de ani care a murit săptămâna trecută după ce a născut la un spital privat din Constanța și soțul ei au semnat pe propria răspundere că refuză extirparea uterului recomandată de…
12:20
Una dintre cele mai populare aplicații de sport și mișcare își pregătește intrarea pe bursă # HotNews.ro
Strava, aplicația mobilă care a ajuns să aibă peste 50 de milioane de useri activi în fiecare lună, se pregătește să intre pe bursă, după ce în ultimii ani a crescut foarte puternic. Strava are…
Acum 2 ore
12:00
Unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din România explică de ce i-a dat 300.000 de euro unui politician # HotNews.ro
„Ca consilierul meu, Edi a avut contribuții foarte importante în multe variate proiecte Superbet”, spune Sacha Dragic, fondator și CEO Superbet, cea mai mare firmă de jocuri de noroc din România. Consilier local PMP în…
11:30
FOTO Primele imagini cu ostaticii israelieni eliberați după doi ani de captivitate în mâinile Hamas # HotNews.ro
Primii ostatici israelieni au ajuns luni în mâinile IDF. Hamas urmează să elibereze azi toți ostaticii aflați în viață, dar și trupurile celor care morți, scrie Reuters. Hamas a predat luni șapte dintre cei 20…
11:20
ANAF a intensificat în ultimele luni controalele fiscale asupra contribuabililor persoane fizice care au obținut venituri din investiții, atât în țară, cât și în străinătate, susține Andrei Popescu, Senior Tax Manager, Soter & Partners. Sunt vizați…
11:20
Un submarin „invizibil” rus a dat nas în nas cu o navă de război franceză. Moscova neagă că a avut probleme tehnice # HotNews.ro
Flota rusă din Marea Neagră a negat că submarinul cu propulsie diesel-electircă Novorossiysk a fost nevoit să iasă la suprafață de urgență în largul coastelor Franței din cauza unei defecțiuni, a relatat luni agenția de…
Acum 4 ore
11:10
Noul film al francizei „Tron” aprinde neonul, dar debutează sub așteptări la box office # HotNews.ro
„Ares”, noul film sci-fi al celebrei francize „Tron”, nu a reușit să stabilească o conexiune cu publicul la debutul său în cinematografe, având în weekendul de debut încasări dezamăgitoare de doar 33,5 milioane de dolari…
11:00
Salariul mediu net a scăzut în luna august la 5.387 de lei. Cu cât s-a redus puterea de cumpărare și în ce domenii s-a câștigat totuși mai bine # HotNews.ro
Salariul mediu net a fost 5.387 lei în luna august din acest an, în scădere cu 130 lei (-2,4%) față de luna iulie din acest an, a anunțat luni Institutul Național de Statistică (INS). Valorile…
11:00
„Cu cât un aliment e mai departe de cum l-a făcut natura, cu atât are mai puțini nutrienți buni”. 3 reguli simple pentru a învăța copiii să recunoască alimentele care îi îmbolnăvesc # HotNews.ro
De ce covrigii, iaurturile cu fructe, șunca și cola fără zahăr nu sunt mâncare sănătoasă pentru copii și cum facem să-i învățăm să identifice mâncarea de care trebuie să se ferească? Când un copil îți…
11:00
SONDAJ INSCOP. AUR, lider detașat în intenția de vot pentru alegerile parlamentare. Cum se situează partidele din coaliția de guvernare # HotNews.ro
Partidul condus de George Simion ar câștiga alegerile parlamentare dacă aceastea ar avea loc duminică, cu un scor dublu față de următoarea clasată, arată datele unui sondaj INSCOP Research realizat în perioada 6-10 octombrie 2025. Potrivit…
10:40
Studiu Deloitte: în ciuda incertitudinii actuale, investitorii din Europa Centrală privesc cu optimism ultimele luni ale anului # HotNews.ro
În ciuda incertitudinii actuale, investitorii din Europa Centrală (EC) privesc cu optimism ultimele luni ale anului, pe fondul unor previziuni mai echilibrate legate de evoluția economiei, al creșterii accesului la finanțare și al nivelurilor stabile…
10:20
Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia PSD: „Proiectul nostru de înnoire nu este fezabil. PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale” # HotNews.ro
După retragerea lui Corlățean, actualul președinte interimar Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat la șefia partidului. Senatorul Titus Corlățean a anunțat luni că se retrage din cursa pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat, spunând…
10:20
Povestea unui copil abandonat la naștere. Cum a ajuns la un liceu privat și, apoi, premiat de NASA # HotNews.ro
Vlad Mureșan s-a născut în maternitatea din Gherla, județul Cluj, cu 30 de ani în urmă. A fost abandonat de familie, iar primii ani din viață și i-a petrecut într-un centru de copii din Cluj-Napoca.…
09:50
Inflația a crescut ușor, dar a rămas sub pragul de 10% în luna septembrie. Ce s-a scumpit cel mai mult # HotNews.ro
Rata anuală a inflației a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%,…
09:50
Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare include modificări ample ale unor acte normative majore, printre care Codul fiscal, Codul de procedură fiscală și Legea societăților nr. 31/1990, cu scopul declarat de a combate decapitalizările artificiale…
09:30
Americanii plătesc în mare parte, deocamdată, taxele vamale impuse de Trump țărilor din întreaga lume, arată studiile # HotNews.ro
Companiile și consumatorii americani sunt cei mai afectați de noile taxe vamale impuse importurilor, arată primele date, contrazicând afirmațiile președintelui Donald Trump și complicând eforturile Rezervei Federale împotriva inflației, scrie Reuters. Donald Trump a asigurat…
09:30
Președintele american Donald Trump este așteptat luni cu un mesaj uriaș de mulțumire ce se poate observa pe plaja din Tel Aviv, potrivit imaginilor difuzate de Channel 12, relatează The Times of Israel. Cu două…
Acum 6 ore
08:50
Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat noul guvern, dar nimeni nu știe cât va supraviețui / Noua echipă executivă are o misiune majoră # HotNews.ro
Guvernul are scopul principal de a elabora bugetul Franței înainte de sfârșitul anului. Acest scop va depinde însă de compromisul pe care centriștii lui Emmanuel Macron îl vor face cu stânga, în special în privința…
08:30
„Războiul s-a terminat”. Trump merge azi în Israel și Egipt / Va ține un discurs în Knesset și va conduce un summit care va marca finalul conflictului din Gaza # HotNews.ro
Trump s-a arătat optimist că pacea va fi una durabilă și că Gaza va fi „un miracol” de dezvoltare, o analiză optimistă, potrivit celor mai mulți observatori care sunt circumspecți cu privire la șansele planului…
08:30
Moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei, votată azi în Senat. Radu Miruță, acuzat că a transformat instituția în „agenție de plasare a forței de muncă pentru USR” # HotNews.ro
Plenul Senatului va dezbate și vota, luni, moțiunea simplă în care ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, este criticat pentru „lipsă de viziune, incompetență managerială, politizare excesivă și incapacitate de a apăra interesele…
08:20
Scenariul în care Trump va înarma Ucraina cu rachete Tomahawk ce pot lovi Moscova. „S-ar putea s-o facem” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că ar putea furniza rachete Tomahawk, care ar putea fi folosite de Kiev, dacă președintele rus Vladimir Putin nu pune capăt războiului din Ucraina, informează Reuters. Trump le-a…
07:50
Cooperare militară intensificată: Seulul suspectează asistență tehnică rusească în dezvoltarea submarinele nord-coreene # HotNews.ro
Coreea de Nord a primit probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni ministrul apărării sud-coreean Ahn Gyu-back în fața parlamentului, informează Reuters. Coreea de Nord s-a angajat să dezvolte…
07:40
Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greșelile făcute de social-democrați, care sunt motiv de scădere în sondaje, ar fi că la alegerile de anul trecut au crezut prea mult în cuvântul celor…
07:30
Ce bani au primit sinistrații din Suceava și Neamț pentru casele asigurate cu 50 sau 130 de lei pe an împotriva inundațiilor # HotNews.ro
Peste 100 de familii din județele Suceava și Neamț care și-au văzut locuințele averiate în urma inundațiilor din luna iulie au primit până acum peste 3,7 milioane de lei, echivalentul a 750.000 de euro, din…
07:20
Centrul comercial Băneasa Shopping City, din nordul Bucureștiului, face primii pași spre extinderea cu un nou corp de clădire și renovarea galeriilor comerciale funcționale, după 15 ani de la ultimul proces în care suprafața închiriabilă…
07:20
Cine sunt ostaticii israelieni care urmează să fie eliberaţi de Hamas? Când este preconizată predarea # HotNews.ro
Gruparea militantă palestiniană Hamas urmează să elibereze luni zeci de ostatici pe care îi ţine în Gaza de doi ani, în schimbul a aproape 2.000 de deţinuţi şi prizonieri palestinieni, conform termenilor acordului dintre Israel…
Acum 8 ore
07:00
Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România # HotNews.ro
Eduard Virgil Koler este parlamentar AUR și, afirmă el, „bun prieten” cu Sacha Dragic, CEO-ul Superbet, operatorul #1 al industriei jocurilor de noroc din România. Vreme de 4 ani, din 2019 până în 2023, pe…
Acum 12 ore
00:40
Virgil Ghișă a reușit un gol miraculos în partida cu Austria. A înscris în ultimele secunde din prelungiri cu o lovitură de cap. Virgil Ghiță, fundațul lui Hannover, a reușit să înscrie în minutul 90+5,…
00:30
CTP, despre „străbunul” Lucescu, după meciul România-Austria: „Risca să fie mâncat de viu pentru asta” # HotNews.ro
România a reușit să câștige în fața Austriei cu un gol spectaculos, înscris chiar în ultimele secunde de joc de Virgil Ghiță. „Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți”, a dat verdictul gazetarul Cristian Tudor Popescu,…
Acum 24 ore
23:40
Evoluțiile pe front: Unde au avansat trupele ucrainene, potrivit lui Zelenski / Ce raportează armata rusă # HotNews.ro
Contraofensiva ucraineană a înregistrat progrese atât în regiunea sudică Zaporojie, cât şi într-o zonă din regiunea Doneţk, punctul central al conflictului, unde Kievul a repurtat succese, a afirmat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează News.ro…
23:00
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, la Digi24, că această coaliţie este „neobişnuită”, iar prezenţa USR şi a miniştrilor săi „nu este neapărat comodă pentru ceilalţi”. În legătură cu Sorin Grindeanu, care a afirmat că…
22:50
Șeful statului major israelian a revendicat duminică seară o victorie asupra Hamas în războiul din Gaza, în ajunul revenirii mult așteptate a ostaticilor în Israel, în cadrul armistițiului mediat de președintele american Donald Trump, relatează…
22:30
Când a revenit speranța de viață la nivelul dinainte de pandemie. Variații de peste 20 de ani între țări # HotNews.ro
Speranţa de viaţă la nivel global a revenit în 2023 la nivelurile înregistrate înainte de pandemia de Covid-19, crescând la 76,3 ani pentru femei şi 71,5 ani pentru bărbaţi, conform Global Burden of Disease, un…
22:20
MAE emite o atenționare de călătorie pentru Grecia: E grevă națională marţi, posibile perturbări în transportul public # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că marți, 14 octombrie 2025, este preconizată declanşarea unei greve naţionale în această țară, context în care pot…
22:10
Sorin Grindeanu, atac la Ministerul Finanțelor pe tema OUG 52: „Faci prostește, ca niște idioți, acele lucruri și apoi ceri excepții pentru tine” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a criticat dur, la Antena 3, prevederile OUG 52/2025 privind reducerea cheltuielilor din administrație, afirmând că Ministerul Finanțelor a blocat „prostește, ca niște idioți” activitatea instituțiilor statului. Sorin Grindeanu a spus…
22:00
Un nou atac armat în SUA, soldat cu 4 morți și peste 20 de răniți / Cel puțin 300 de astfel de incidente numai anul acesta # HotNews.ro
Patru persoane au fost ucise și cel puțin 20 rănite într-un atac armat produs duminică într-un local dintr-un oraș insular din statul american Carolina de Sud, a anunțat biroul șerifului din comitatul Beaufort, relatează Reuters,…
21:40
Vaccinul împotriva gripei nu mai este disponibil în cabinetul medicului de familie. De unde îl poți ridica, cine beneficiază de vaccin gratuit și care sunt pașii # HotNews.ro
Răcirea vremii a adus sezonul virozelor și al îmbolnăvirilor de gripă. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii – viroze, gripă și pneumonii – s-au înregistrat în România în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie, prima din…
21:20
Sorin Grindeanu: „Din liceu mi se spune că par arogant”. Ce crede liderul PSD despre „stofa de politician” a lui Nicușor Dan # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Antena 3, că reproșurile care i se aduc legate de aroganța sa nu sunt noi, spunându-i-se acest lucru încă din liceu. Grindeanu a ținut să spună însă că…
21:10
Austria-România, meci decisiv pe Arena Națională. Meciul începe la 21.45. Toate detaliile # HotNews.ro
România și Austria se întâlnesc de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor. Este un meci crucial pentru naționala de fotbal, care speră la o victorie pentru a-și asigura locul 2 în…
20:40
China este pregătită să îşi dezvolte relaţia cu Coreea de Nord pentru a consolida cooperarea strategică în afacerile internaţionale şi regionale, a relatat duminică agenţia de stat nord-coreeană KCNA, citată de Reuters. Preşedintele chinez Xi…
20:30
Cea mai mare companie aviatică franceză și-a suspendat imediat zborurile spre țara aflată în mijlocul unei lovituri de stat # HotNews.ro
Compania Air France a suspendat zborurile între aeroportul Paris-Charles de Gaulle și capitala Madagascarului, Antananarivo, în perioada 11-13 octombrie inclusiv. Motivul anunțului: „din cauza situației de securitate” de la sol, a anunțat compania aeriană într-un…
