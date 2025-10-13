Criza cafenelelor din România. Multe au intrat în faliment
Profit.ro, 13 octombrie 2025 12:50
Românii au început tot mai mult să își preparare cafeaua de specialitate acasă, iar din acest motiv multe cafenele mici, sufocate de chirii, facturi și costuri operative, au dat faliment.
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0903 lei, de la 5,0927 lei, înregistrat vineri.
13:10
Drumul de aproximativ 10 kilometri care leagă Timișoara de autostrada A1 va fi deschis astăzi.
Acum 30 minute
13:00
ANAF a intensificat în ultimele luni controalele fiscale asupra contribuabililor persoane fizice care au obținut venituri din investiții.
12:50
Acum o oră
12:30
Conferința News.ro – Lia Olguța Vasilescu: Mai sunt șase străzi în Craiova neasfaltate. În fiecare zonă am încercat, la 15 minute de locuința fiecărui cetățean să existe un părculeț # Profit.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, afirmă că în orașul pe care îl administrează mai sunt doar șase străzi care mai au nevoie de asfaltare și s-au construit mici parcuri, în așa fel încât fiecare locuitor să aibă un spațiu verde la cel mult 15 minute de casa lui.
12:20
Opinii: Forța nevăzută din portofelul tău: cum beneficiile extrasalariale defines peisajul socio-economic al României # Profit.ro
Ești angajat? Atunci e foarte probabil să ai în portofel ceva cu o influență mai mare decât pare la prima vedere.
12:20
Transgaz lansează o licitație pentru un gazoduct în sudul României, investiție de 244 milioane lei # Profit.ro
Transgaz a demarat procedura de licitație pentru execuția gazoductului Segarcea–Băilești–Calafat–Plenița.
Acum 2 ore
12:00
Nicolas Sarkozy va deveni primul fost șef de stat al unei țări din Uniunea Europeană care ajunge după gratii, relatează AFP.
11:50
Linia de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric, din cadrul companiei Star Assembly, a fost lansată astăzi, la Sebeș, în prezența premierului Ilie Bolojan.
11:50
Qualcomm a recunoscut că a cumpărat compania Autotalks fără a informa autoritățile de reglementare, afirmă China # Profit.ro
Qualcomm, producător american de semiconductori, a recunoscut că nu a notificat autoritățile chineze în momentul finalizării achiziției companiei israeliene Autotalks, în iunie, a anunțat duminică Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței (SAMR) din China, citată de Reuters.
11:40
Conferința News.ro – Lia Olguța Vasilescu: Avem, din păcate, zone istorice unde nu putem să intervenim pentru că sunt blocate de diferite ONG-uri, asociații care au solicitat studii istorice # Profit.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, afirmă că există în Craiova zone istorice unde administrația locală nu poate interveni „pentru că sunt blocate de diferite ONG-uri, asociații care au solicitat studii istorice”.
11:40
Wonderful, platforma globală de agentic AI, intră pe piața din România și o numește pe Lucia Stoicescu Country Manager.
11:40
Linia de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric, din cadrul companiei Star Assembly, a fost lansată astăzi, la Sebeș, în prezența premierului Ilie Bolojan.
11:30
Una din cele mai mari hidrocentrale românești: Hidroelectrica semnează unul dintre cele mai ample proiecte de investiții din portofoliul companiei # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a atribuit contractul de retehnologizare a nodului de presiune al hidrocentralei Stejaru, una dintre cele mai mari din țară, câștigătoarea licitației fiind societatea românească de construcții și inginerie în energetică Electromontaj.
11:20
Un producător chinez de turbine eoliene va investi până la 2 miliarde de dolari într-o fabrică din Scoția # Profit.ro
MingYang Smart Energy va investi până la 1,5 miliarde de lire sterline (circa 2 miliarde de dolari) pentru construirea unei fabrici de turbine eoliene în Scoția, proiect care ar putea crea până la 1.500 de locuri de muncă, relatează Reuters.
11:20
Bogdan Putinică se retrage din compania Mirosoft, unde ocupă, de 4 ani, poziția de General Manager pentru Europa Centrală și de Est și în țările CIS.
Acum 4 ore
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Prețurile pentru anvelopele de iarnă au crescut, în medie, cu 5 - 8% în acest sezon rece, comparativ cu perioada similară din 2024, însă în perioada de vârf (noiembrie - decembrie) tarifele pot urca suplimentar cu până la 15%.
11:10
SURPRIZĂ Una dintre cele mai vechi companii românești, retrasă în ultimul moment de la dispariție - preluată acum de Microfruits # Profit.ro
Distribuitorul de fructe și legume Microfruits a preluat pachetul majoritar de acțiuni al companiei Armătura S.A, cu cea mai îndelungată experiență în producția de armături pentru instalații termice și de alimentare cu apă și gaz, într-o tranzacție de aproape 5,6 milioane de lei.
11:00
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că Moldova ”nu are nimic bun de câștigat” dacă va continua să consolideze legăturile cu Europa și să ducă politica de confruntare cu Rusia.
11:00
E.ON România, amendă de 25.000 euro. Conturi de utilizatori, incluzând adrese de e-mail și parole, accesate neautorizat # Profit.ro
Compania de furnizare de gaze naturale și energie electrică E.ON Energie România, controlată de grupul german omonim, a fost amendată cu 25.000 euro de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
10:50
One United Properties înființează un Consiliu Consultativ Global pentru consolidarea poziționării strategice # Profit.ro
One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte din România, anunță constituirea unui Consiliu Consultativ Global.
10:40
Câștigul salarial net, ajustat cu rata inflației, a scăzut cu 5% în august 2025 față de aceeași lună a anului trecut. Deși salariile și-au continuat creșterea nominală, rata acesteia a încetinit. Mai mult, explozia inflației din vară, pe fondul creșterii taxelor și a facturilor la energie, a mâncat toate creșterile de lefuri.
10:40
Două drone folosite pentru livrări de gigantul american Amazon s-au prăbușit în Tolleson, Arizona în condiții similare.
10:20
Dezvoltată de familia Bahbahani și condusă de Ibrahim Bahbahani, compania aduce prin acest complex un stil de viață sofisticat, îmbinând confortul modern cu eleganța urbană.
10:10
În contextul aderării la zona euro, Banca Națională a Bulgariei a achiziționat 66.000 uncii troy de aur, echivalentul a 2.053,2 kilograme, informează Novinite.
10:10
Câștigul salarial mediu net a scăzut la 5.387 lei în luna august 2025, fiind mai mic cu 130 lei (2,4%) față de luna anterioară, conform datelor publicate de Institutul Național de statistică (INS).
10:10
Cu foarte mare întârziere față de rivalul Chrome, Firefox va suporta și el profiluri multiple pentru a separa datele de browsing pe dispozitivele care sunt folosite de mai mulți utilizatori.
10:00
Un sortiment de lasagna vegan a fost retras de la comercializare din magazinele Carrefour.
10:00
Exporturile Chinei în SUA au scăzut în ritm anual cu 27% în septembrie, în timp ce la nivel global acestea au atins cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni, transmit AP și Reuters.
09:40
La o lună după prezentarea iPhone 17, Apple ar putea lansa în săptămâna care urmează mai multe produse bazate pe noua serie de cipuri M5.
Acum 6 ore
09:10
Rata anuală a inflației a rămas la sub 10% în luna septembrie, întrerupând o perioadă de creștere de patru luni consecutive. Inflația lunară s-a domolit după creșterile mari din iulie și august, pe fondul majorării facturilor la energie și a creșterii taxelor.
09:10
Vinul zilei: un alb obținut din Pecorino, un soi vechi recent reimaginat de vinificatorii italieni, un vin cu o amprentă citrică și florală. Savuros alături de preparate din pește, fructe de mare sau carne albă la grătar # Profit.ro
Pecorino Terre d’Abruzzo Tombacco 2024, un vin alb sec, proaspăt și elegant, este perfect pentru cei care caută alternative la clasicele Chardonnay sau Sauvignon Blanc.
09:00
Ceasul este o extensie a telefonului, cu notificări, mesaje și uneori carduri de plată.
08:50
Milioane de produse electronice din China, eliminate de cele mai mari site-uri americane de retail # Profit.ro
Milioane de anunțuri pentru echipamente electronice fabricate în China au fost eliminate de cele mai mari site-uri americane de retail, după o amplă acțiune de control declanșată de Comisia Federală pentru Comunicații (FCC), potrivit președintelui instituției, Brendan Carr, citat de Reuters.
08:40
Cablul pare un detaliu banal, dar în Android Auto este piesa critică.
08:20
Dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
08:00
După ce UEFA a decis crearea unor oferte speciale pentru platformele de streaming, Netflix ar fi început să ia în considerare licitarea pentru drepturile de difuzarea a celei mai proeminente competiții fotbalistice.
08:00
Ca observator al economiei românești, am tot mai des impresia că trăim o dublă realitate.
07:50
Un proiect de modificare a Codului Fiscal propune eliminarea TVA la serviciile de apă și canalizare pentru populație, în limita unui consum lunar de 5 metri cubi.
07:40
Primul pas spre servicii IT mai bune către populație. Zeci de aplicații trec în platforma de cloud guvernamental privat # Profit.ro
Un număr de 23 companii vor furniza Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) servicii de migrare în cloudul privat guvernamental a minimum 30 de sisteme ori aplicații IT (lot 1), prin intermediul cărora statul va furniza servicii digitale către cetățeni.
07:30
„Real, nu există școală pentru așa ceva!”. Profit.ro TV Educație cu Profit – Începuturile în afaceri ale lui Ionuț Nicolescu, care a co-fondat SVN România, Meta Estate Trust și, cel mai recent proiect al său, Grand Development # Profit.ro
Ionuț Nicolescu povestește cum a transformat o franciză de imobiliare preluată în criză într-o afacere de succes, cum educația antreprenorială și financiară din România rămâne încă deficitară, și cum proiectul său recent – Radisson Blu Grand Mountain Resort lângă Brașov – marchează extinderea spre segmentul premium, cu exituri semnificative de la SVN Romania și Meta Estate Trust.
07:30
DOCUMENT&FOTO Nuclearelectrica pregătește la Feldioara o centrală de producție de energie pe gaze, cu stocare, lângă fabrica de prelucrare a concentratului de uraniu # Profit.ro
Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de 1.400 MW de la Cernavodă, pregătește construirea unei centrale mixte de producție de energie electrică, ce va fi compusă din grupuri motogeneratoare cu funcționare pe gaze naturale, cărora li se va adăuga un sistem de stocare a electricității produse, relevă date analizate de Profit.ro.
07:20
România a depășit multe țări - oferă printre cele mai rapide conexiuni Wi-Fi în trenuri GRAFICE # Profit.ro
Românii care călătoresc cu trenul beneficiază de un Wi-Fi mai rapid comparativ cu italienii, polonezii și britanicii, însă Suedia oferă de departe cel mai rapid wi-fi pe șine.
Acum 8 ore
07:10
Bani pentru datoriile unei structuri falimentare, creată de Văcăroiu în anii ’90. Ministerul Finanțelor cumpără 32% din Fondul Român de Contragarantare # Profit.ro
Ministerul Finanțelor, acționar majoritar, cu 68% din capital, al companiei financiare de stat Fondul Român de Contragarantare (FRC) SA, și-a adjudecat la licitație restul de 32% din acțiuni, aflat în posesia Fundației Post-Privatizare, o structură juridică controlată tot de statul român, prin Ministerul Economiei, și aflată în faliment de 2 ani.
07:00
Primul investitor japonez în energia românească. Spaniolii de la Elawan Energy, parte a unui conglomerat nipon, pregătesc primele 2 parcuri eoliene # Profit.ro
Compania spaniolă Elawan Energy, parte a conglomeratului nipon Orix Group, pregătește construcția primelor două parcuri eoliene în România, cu o capacitate totală de 92 MW, relevă datele analizate de Profit.ro.
06:00
Logic Computer câștigă. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:50
EXCLUSIV Băneasa Shopping City va deveni cel mai mare mall din țară. Gabriel Popoviciu: Există interes # Profit.ro
Centrul comercial Băneasa Shopping City, din nordul Bucureștiului, face primii pași spre extinderea cu un nou corp de clădire și renovarea galeriilor comerciale funcționale, după 15 ani de la ultimul proces în care suprafața închiriabilă a mall-ului a fost crescută la circa 85.000 de metri pătrați, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:50
EXCLUSIV FOTO Oferte peste toată puterea instalată a României. Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager OX2 România: Ni s-a propus să cumpărăm 30.000 MW de proiecte regenerabile. Investitori căutați pentru două parcuri # Profit.ro
Divizia locală a dezvoltatorului integrat suedez de proiecte de unități de producție și stocare de energie regenerabilă OX2 se pregătește să demareze, în următoarele luni, lucrările de construire la încă 2 parcuri eoliene în România, în județele Brăila și Constanța, cu putere instalată însumată de aproape 380 MW, căutând totodată investitori pentru ele, spune Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager OX2 România, pentru Profit.ro.
00:50
FOTO Unul dintre cele mai vechi supermarketuri din București scapă de demolare. Are deja și un nou chiriaș - ATAC # Profit.ro
Unul dintre cele mai vechi supermarketuri din București, fostul magazin Billa - și ulterior Carrefour - din cartierul bucureștean Drumul Taberei, scapă de demolarea planificată inițial, urmând să fie ocupat de către retailerul francez Auchan, cu al doilea supermarket ATAC din capitală, conform datelor Profit.ro.
