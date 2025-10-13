15 concluzii după meciul România – Austria

04:40

Am circulat un pic prin zona georgesciană. Noutatea e că toată lumea se sfarmă acum cine or fi „tradatorii” care l-au dus în gard pe guru și despre care a afirmat aseară că făceau parte din cercul lui de apropiați. Sunt vehiculate nume și e agitație mare. Avem așa, până acum: duamna Anca e cel mai […] Articolul Cine l-a trădat pe guru? apare prima dată în Ziariștii.