Donald Trump, anunț în fața presei de la bordul Air Force One: „RĂZBOIUL s-a încheiat”. Președintele SUA, întâmpinat de Netanyahu, la Tel Aviv
Gândul, 13 octombrie 2025 12:50
Președintele Donald Trump a făcut o serie de declarații, luni, 13 octombrie, despre acordul de pace dintre Israel și Hamas, înainte de a se îmbarca în aeronava prezidențială Air Force One. Liderul de la Casa Albă a subliniat că războiul dintre Israel și Hamas s-a încheiat și și-a exprimat încrederea că armistițiul de încetare a […]
• • •
Acum 10 minute
13:10
Flancul estic al NATO stă pe un butoi de pulbere după criza dronelor rusești. Lukașenko își mobilizează ARMATA # Gândul
Președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, a ordonat o inspecție de „pregătire de luptă” a forțelor armate, ceea ce reprezintă o mobilizare bruscă care a pus țara în stare de alertă maximă. Mișcarea vine la scurt timp după exercițiile comune cu Rusia, „Zapad-2025”, în contextul unei accelerări a operațiunilor militare rusești în proximitatea granițelor NATO. Conform anunțului […]
Acum 30 minute
13:00
Donald Trump, ANUNȚ în fața întregii lumi de la bordul Air Force One: „RĂZBOIUL s-a încheiat”. Președintele SUA, întâmpinat de Netanyahu, la Tel Aviv # Gândul
13:00
Ministrul Fondurilor Europene se ia la ceartă cu CSM, pe subiectul pensiilor speciale. Pîslaru: Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați” # Gândul
„Declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă și falsă”. Este afirmația ministrului Proiectelor și Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru. Acesta transmite că jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, „motiv pentru care fondurile europene aferente — 231 de milioane […]
13:00
Maia Sandu își înlocuiește premierul. Îi multumește lui Recean pentru avansarea procesului de aderare la UE # Gândul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a transmis un mesaj de recunoștință premierului Dorin Recean, după ce acesta a anunțat că nu mai vrea un mandat de șef al Executivului. Liderul de la Chișinău a declarat că are încredere că el va fi „alături când țara va avea nevoie”. Într-un mesaj pe Facebook, președintele Republicii Moldova, […]
13:00
Cât costă o casă din BCA, de 70 mp, în 2025. Iată prețurile actuale pentru construcția „la roșu” – materiale și manoperă # Gândul
Din ce în ce mai mulți români se gândesc să renunțe la apartamentul de la bloc și să se mute într-o casă mică, ușor de întreținut și adaptată nevoilor fiecăruia. Însă, doar câțiva cunosc pașii de urmat, dar mai ales care sunt prețurile pentru o construcție „la roșu”. Când vine vorba de construit o casă, […]
13:00
Cum ar putea arăta noua conducere a PSD. Claudiu Manda, favorit în locul lui Stănescu. Ce nume ar putea ocupa cele 4 funcții de prim-vicepreședinte # Gândul
Social-democrații stabilesc luni ultimele detalii în perspectiva congresului PSD, care va avea loc cel mai probabil pe 7 noiembrie, spun surse din interiorul partidului. Nici nu a început bine ședința Consiliului Politic Național (CPN), că deja au apărut liste cu nume vehiculate pentru noua conducere a partidului. Odată cu retragerea lui Titus Corlățean, Sorin Grindeanu, […]
12:50
Bucureștenii, chinuiți din nou de lipsa apei calde și a căldurii. Sute de blocuri și două spitale, lovite de situație / Zonele cu probleme # Gândul
Bucureștenii, chinuiți din nou de lipsa apei calde și a căldurii. Sute de blocuri și două spitale din Capitală vor rămâne în următoarele zile fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări, anunță luni Termoenergetica. Compania anunță că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a rețelei termice primare din cadrul proiectului […]
12:50
Reacții internaționale după ELIBERAREA ostaticilor israelieni. Ce au spus Macron, Xi Jinping, Kaja Kallas # Gândul
Comunitatea internațională a reacționat luni după ce gruparea palestiniană Hamas i-a eliberat pe toți cei 20 de ostatici israelieni care mai sunt în viață după ce fuseseră capturați în cadrul atacului din Israel din 7 octombrie 2023. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a salutat luni eliberarea a șapte ostatici de către Hamas, subliniind rolul președintelui […]
12:50
Donald Trump, anunț în fața presei de la bordul Air Force One: „RĂZBOIUL s-a încheiat”. Președintele SUA, întâmpinat de Netanyahu, la Tel Aviv # Gândul
Acum o oră
12:30
FABULOSUL destin al unui copil abandonat la naștere. A devenit un artist vizual cu expoziții internaționale de prestigiu, a fost premiat de NASA # Gândul
Povestea tristă a unui copil abandonat la naștere a luat o turnură neașteptată și norocoasă, odată cu intrarea ân viața sa a unei femei care i-a schimbat destinul. Drumul său a explodat, ajungând la un liceu privat de artă, în marile galerii de artă ale lumii și fiind premiat de NASA. Vlad Mureșan s-a născut […]
12:30
Modul în care cureți corect pomii fructiferi din curte. Ce să faci în luna octombrie pentru ca aceștia să aibă o înflorire bogată la primăvară # Gândul
Ne aflăm în toiul toamnei, iar mulți gospodari se pregătesc să își curețe grădinile și culturile, pentru ca pomii fructiferi să aibă o înflorire bogată la primăvară. Există câțiva pași pe care îi poți urma, pentru a avea o grădină sănătoasă, fără să fie afectată de dăunătorii de peste iarnă. În luna octombrie, ar fi […]
12:30
FOTO / Cum a fost cerută în căsătorie Carmen Trandafir de Emil Grădinescu. ”M-a ȘOCAT, ne era atât de bine” # Gândul
Cântăreața Carmen Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a povestit cum a fost cerută în căsătorie de comentatorul sportiv Emil Grădinescu, în vârstă de 65 de ani. Carmen Trandafir formează o familie cu jurnalistul Emil Grădinescu. Cei doi au făcut nuntă în august 2011 și au împreună o fată, Ana. Artista a povestit, […]
12:20
Oana Țoiu salută acordul istoric care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu: Familiile din Israel își pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, salută acordul istoric care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu și eliberarea ostaticilor din Gaza. „Familiile își pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi”, a declarat Țoiu, amintind că printre cei întorși se află și un cetățean cu rădăcini românești. Oana Țoiu a transmis un mesaj de solidaritate după eliberarea […]
Acum 2 ore
12:00
Drulă și Piedone, umăr la umăr în tribună, la meciul România – Austria. Ce au discutat cei doi despre Primăria Capitalei # Gândul
Cătălin Drulă i-a ținut companie lui Cristian Popescu Piedone, la meciu România – Austria, disputat pe Arena Națională. Fostul primar al Sectorului 5 a mers să susțină echipa României împreună cu familia sa. „Întâmplător” s-a așezat lângă el fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă. Pe lângă comentarii pe seama partidei de fotbal, cei doi au […]
12:00
Bulgaria a cumpărat peste 2 tone de AUR. Ce se întâmplă cu rezervele valutare ale țării, după adoptarea euro ca monedă națională # Gândul
În contextul aderării la zona euro, Banca Națională a Bulgariei (BNB) a decis să cumpere 66.000 de uncii de aur, echivalentul a 2.053,2 kilograme, informează publicația Novinite. Conform comunicatului BNB, tranzacția a avut loc la prețurile practicate pe piețele internaționale și este responsabilă pentru mai puțin de 1% din rezervele valutare ale instituției. Rezervele valutare […]
11:50
TRAGEDIE fără margini, după ce un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie. Cel puțin 40 de morți. Șoferul ar fi pierdut controlul volanului # Gândul
Tragedie fără margini, după ce au autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie. Este vorba despre un autobuz care se îndrepta spre Zimbabwe și care s-a prăbușit într-o prăpastie în provincia Limpopo, Africa de Sud, provocând moartea a cel puțin 40 de persoane, printre care cetățeni din Malawi și Zimbabwe, potrivit autorităților locale. Cel puțin 40 de […]
11:50
Armata israeliană a anunțat că și ceilalți 13 ostatici au fost eliberați. Astfel, în total, Hamas i-a eliberat pe toți cei 20 de israelieni captivi în Gaza care încă mai erau în viață, notează Times of Israel. Anterior, autoritățile israeliene anunțaseră că Hamas eliberase șapte dintre cei 20 de ostatici încă în viață, iar ceilalți […]
11:40
Dorin Recean pleacă din funcția de premier al Republicii Moldova și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. „Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita […]
11:40
Actrița Camelia Mitoșeru a fost operată din nou. Aceasta a explicat prin ce intervenție a trecut și care este starea sa de sănătate în prezent. Camelia Mitoșeru este o cunosută actriță. În plan personal, Camelia Mitoșeru s-a măritat cu Dan Mitoșeru la vârsta de 20 de ani și a trecut printr-un divorț. Cei doi s-au […]
11:40
Cum a rămas un tulcean de 25 de ani fără permis auto pentru 300 de zile. Ce au descoperit polițiștii # Gândul
Un tânăr din Tulcea, în vârstă de 25 de ani, a rămas fără permisul auto pentru o perioadă de 300 de zile. Aflat în apropierea satului Cataloi, șoferul a rulat cu o viteză mult mai mare față de cea prevăzută pentru acel sector de drum și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Mai mult, […]
11:30
CRIZĂ de combustibil în Rusia, din cauza atacurilor armatei ucrainene. Vladimir PUTIN ia măsuri drastice # Gândul
Moscova a autorizat subvenții de miliarde de dolari pentru fabrici, sub formă de „asistență financiară”, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, relatează Bloomberg. Decretul lui Vladimir Putin relaxează regulile de acordare a subvențiilor pentru combustibil rafinăriilor rusești. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat la data de 11 octombrie, un […]
11:30
11:20
STADION de 24 de milioane de euro, într-un oraș important din România, aproape gata. Va avea gazon hibrid, ca în țările nordice # Gândul
O nouă arenă sportivă este pe punctul să apară pe harta stadioanelor din România. Construcția de 24 de milioane de euro, ridicată într-un oraș important din țară, este aproape gata, deși la un moment dat se specula că lucrările stagnează. Se pare că realitatea e alta, iar în interior chiar s-a avansat cu lucrările. Ce […]
11:20
RUSIA, în plină criză de combustibil, din cauza atacurilor armatei ucrainene. Vladimir PUTIN, obligat să ia măsuri drastice # Gândul
Acum 4 ore
11:10
Caz bizar în Spania. Ana și Daniel, doi frați de sânge, cer să le fie recunoscută căsătoria. Au depus deja o cerere # Gândul
Ana și Daniel sunt doi frați de sânge din Spania care cer să le fie recunoscută căsătoria. Situația celor doi a generat, deja, o dezbatere socială intensă, mai ales că statul spaniol interzice căsătoriile între frați și prevede sancțiuni drastice pentru astfel de relații, arată Cancan. Ana și Daniel sunt doi frați de sânge care […]
11:00
Salariul mediu net a SCĂZUT în mod real în România. Inflația, mai mare decât creșterea salariilor # Gândul
Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), câştigul salarial mediu net în România a fost – în luna august – de 5.387 de lei. Este o creștere cu 4,4% față de anul precedent, sub rata anuală a inflației, care s-a apropiat de 10%. Față de luna precedentă, salariul mediu a scăzut cu 130 de lei. Valorile […]
10:50
INSCOP: AUR, pe PRIMUL loc în preferințele alegătorilor cu un scor de 40%. USR se prăbușește în sondaje # Gândul
Partidul AUR, condus de George Simion, se menține pe prima poziție, în ceea ce privește preferințele alegătorilor, la alegerile parlamentare. Potrivit unui sondaj, recent, realizat de INSCOP, 40% dintre români ar vota cu AUR, la alegerile parlamentare. Partidele aflate la putere au întrunit un scor total de 49,1%. PSD ocupă locul al doilea, cu 17,6%, […]
10:50
Piedone este invitat la masă, la restaurantul Parlamentului, pe care l-a închis când era șef la ANPC # Gândul
Cristian Popescu Piedone a primit o invitație să ia masa de prânz, la restaurantul din Parlament, luni. Senatorul AUR Ninel Peia i-a lansat invitația liderului PNRR. Este un dejun de lucru, în care cei doi politicieni vor vorbi despre drepturile partidelor neparlamentare. Peia vrea să discute cu Piedone despre reducerea numărului de semnături necesare pentru […]
10:40
Este alertă în Spania din cauza vremii nefavorabile. La o zi după perturbările meteo care au avut loc pe insula mediteraneană Ibiza, și o parte a regiunii Catalonia, în nord-estul țării, a fost plasată în alertă cod roșu pentru ploi puternice. Această alertă a fost emisă pentru provincia Tarragona de către Agenția națională de meteorologie […]
10:40
Donald Trump a ATERIZAT la Tel Aviv. Ce a spus președintele american despre o vizită în Gaza # Gândul
Avionul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a aterizat pe aeroportul Ben Gurion de la periferia orașului Tel Aviv. Întrebat dacă ar dori să viziteze Gaza, el a declarat presei de la bordul Air Force One că ar fi „mândru” să o facă, scrie BBC. „O cunosc atât de bine fără să o vizitez. Aș vrea […]
10:30
Circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroportul Otopeni, SUSPENDATĂ între 14 și 17 octombrie între orele 09:00 și 14:00. Rute alternative # Gândul
CFR anunță suspendarea temporară a circulației trenurilor pe ruta București Nord – Pipera – Mogoșoaia – Aeroportul Otopeni, în perioada 14 – 17 octombrie 2025, între orele 09:00 – 14:00 pentru efectuarea unor lucrări de întreținere tehnică. Potrivit CFR, circulația trenurilor pe ruta care face legătura între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă […]
10:30
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat datele care apar într-un sondaj Avangarde. Și anume, faptul că o parte dintre cetățenii români „sunt convinși că nu vom face un război cu Federația Rusă”. „Un sondaj Avangarde ne informează că o mare parte din români sunt convinși că […]
10:10
„Flota de țânțari”. Iranul pune presiune în Golful Persic prin mini-submarine și nave-lansatoare de rachete. „Concept de război adaptat la geografia, resursele și adversarii săi” # Gândul
Iranul își extinde programul de modernizare navală prin mini-submarine și nave-lansatoare de rachete, de mare viteză, concepute pentru războiul de coastă. Această mișcare reflectă strategia asimetrică a Teheranului de a contracara flotele SUA și ale aliaților prin agilitate, stealth și tactici de saturație în Golful Persic. Iranul își remodelează capacitățile de război maritim cu o […]
10:10
Rata INFLAȚIEI, sub 10% în România în septembrie. Scumpiri în lanț la energie și alimente de bază. Ce anunță BNR pentru finalul de an # Gândul
Rata anuală a inflației în România a fost, în luna septembrie 2025, de 9,88%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Deși nivelul se mențne sub pragul de 10%, energia electrică dar și produsele alimentare de bază contină să afecteze semnificativ bugetul românilor. Creșteri de prețuri s-au înregistrat și la alte servicii precum mărfurile nealimentare sau […]
10:00
PELERINAJ la Iași. Mai bine de 130.000 de credincioși au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva # Gândul
Jandarmeria Română anunță că, până luni dimineața, mai bine de 131.000 de persoane au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, aşezată într-un baldachin amenajat în curtea catedralei din Iaşi. Luni dimineață, 13 octombrie, în jur de 5000 de oameni erau la rând, așteptând să se închine la sfintele moaște. Până când sunt […]
09:50
Oamenii de știință avertizează că Pământul se confruntă cu o criză climatică fără precedent. „Ne apropiem rapid de multiple puncte de cotitură” # Gândul
Pământul se confruntă cu o criză climatică fără precedent și, potrivit oamenilor de știință, „ne apropiem rapid de multiple puncte de cotitură”. Raportul publicat recent arată că situația este una gravă, iar aceste „puncte de cotitură” pot avea consecințe terifiante atât pentru populație, cât și pentru natură. Un raport publicat de Universitatea din Exeter și […]
09:40
TRUMP avertizează că ar putea furniza rachete Tomahawk către Ucraina/ Rusia denunță poziția adoptată de președintele american # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar putea furniza rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, în cazul în care omologul său rus, Vladimir Putin, continuă operațiunile militare. Trump le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One, în timp ce zbura spre Israel, că a discutat cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, […]
09:40
Mircea Lucescu, ANUNȚ incredibil după victoria cu Austria. „Dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj” # Gândul
Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat că pleacă de la națională dacă nu va califica direct echipa la CM 2026. Lucescu a explicat cum România a învins Austria, 1-0, în preliminariile CM 2026 și anunță că victoria nu ar avea valoare dacă tricolorii nu se impun și în ultimele două meciuri ale grupei. Naționala joacă […]
09:30
Primii șapte dintre cei 20 de ostatici vii au fost predați de Hamas Crucii Roșii din Gaza, în timp ce familiile și mulțimile sărbătoresc eliberarea acestora, scrie Times of Israel. Cei 13 ostatici vii rămași vor fi eliberați la ora 10:00, mai informează sursa citată. Cine sunt ostaticii pe care Hamas urmează să îi elibereze […]
09:30
Pregătiți umbrelele. ANM, pentru Gândul: „Se va răci în toată țara, temperaturile vor fi sub cele specifice datei” # Gândul
Începutul de săptămână aduce temperaturi normale pentru această perioadă, iar meteorologii Administrației Naționale de Meterologie nu au emis, până la această oră, avertismente nowcasting. La ora 7:00, cea mai scăzută temperatură – 1 grad Celsius – se înregistra la Iezer, în timp ce la Suceava erau 10 grade Celsius și ploua în averse. Au fost […]
09:20
România-Austria, meci tensionat și pentru Jandarmerie. Câți suporteri au fost amendați pentru încălcarea Legii 126/1995 # Gândul
Partida România-Austria le-a dat de furcă și jandarmilor, care duminică seară au trebuit să intervină pe Arena Națională din cauza comportamentului fanilor. Câțiva dintre suporterii „tricolorilor” au fost sancționați pentru încălcarea legii. Astfel, în urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 3 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu […]
09:20
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo actualizată pentru perioada 13 octombrie – 3 noiembrie 2025. Meteorologii anunță temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei în prima jumătate a lunii, urmate de o ușoară încălzire spre finalul lui octombrie. Specialiștii avertizează că ciclonul și masa de aer polar care afectează acum Europa pot fi semnele […]
09:20
Virgil Ghiță, eroul NAȚIONALEI în victoria cu Austria. „E una dintre cele mai frumoase zile din viața mea” # Gândul
Virgil Ghiță, marcatorul golului în meciul România – Austria,1-0, a declarat că reușita din această partidă reprezintă unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa. De asemenea, a vorbit despre accidentarea lui Mihai Popescu. Fundașul Virgil Ghiță a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 90+5 al meciului de pe Arena Națională, din […]
Acum 6 ore
09:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1328. Zelenski i-a cerut lui Macron mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 13 octombrie 2025, în a 1.328-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete, în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său francez, Emmanuel Macron. Zelenski: „Atacurile rusești au devenit și mai josnice” […]
09:10
A 8-a zi de CRIZĂ în Franța/ Marine Le Pen avertizează că va depune o moțiune de cenzură împotriva GUVERNULUI LECORNU # Gândul
Al doilea Guvern al premierului francez Sebastien Lecornu, format din miniștri politici și tehnocrați, va prelua, luni, misiunea de a adopta un buget pentru 2026, evitând o eventuală moțiune de cenzură promisă de opoziție. Premierul își va convoca miniștrii pentru a discuta despre prioritatea principală Guvernului, și anume de a „oferi Franței un buget până […]
09:00
Sorin Grindeanu aleargă SINGUR în cursa pentru șefia PSD / De ce s-a retras Titus Corlățean # Gândul
Titus Corlățean, senator și fost ministru de Externe se retrage din cursa pentru șefia PSD. Într-un clip postat pe Facebook, acest anunță că nu are sprijin. „Proiectul meu nu este posibil”, afirmă el. Mai mult decât atât, Corlățean este hotărât să părăsească barca PSD, după 24 de ani. Social-democratul face anunțul cu câteva ore înaintea […]
08:50
Tragedie cumplită în Cluj. Doi tineri care mergeau spre facultate, morți într-un ACCIDENT grav, după ce mașina lor a fost spulberată de un TIR # Gândul
Tragedie cumplită pe un drum din județul Cluj. Doi tineri din Maramureș, un băiat de numai 21 de ani și o fată de 24 de ani, au murit pe loc după ce mașina în care se aflau a intrat pe contrasens și a fost izbită violent de un TIR. Cei doi se îndreptau spre Cluj-Napoca, […]
08:50
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei # Gândul
Codul Rutier 2025. Unii dintre șoferi pot face o greșeală banală atunci când parchează și care atrage o amendă de până la 1012 lei. Mai mult decât atât, poate apărea și probabilitatea unui accident. Indiferent de locul în care șoferii parchează, aceștia trebuie să își asigure autoturismele pentru ca acestea să nu plece de pe […]
08:40
Sorin Grindeanu își chemă liderii din teritoriu la ședință / Când își vor alege social-democrații președintele # Gândul
Consiliul Politic Național al PSD se reunește, lui, de la ora 16.00, la Vila Lac, în prezență fizică. Sorin Grindeanu i-a chemat la București pentru a stabili detaliile Congresului PSD. Acesta ar putea fi organizat pe 7 noiembrie, afirmă surse politice. La congres, delegații vor alege noua echipă de conducere a partidului, adică președintele, secretarul […]
08:30
Președintele Venezuelei, atac dur la adresa șefei OPOZIȚIEI după Nobelul pentru Pace acordat Mariei Corina Machado: „O vrăjitoare diabolică a sayonei” # Gândul
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a lansat un atac dur la adresa liderei ooziției, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025. Liderul autocrat de la Caracas a numit-o „ o vrăjitoare diabolocă”, reluând porecla folosită frecvent de propaganda guvernamentală pentru a o discredita pe opozantă, care revendică victoria în alegerile prezidențiale din 2024. […]
