Soluția unui șofer român de camion pentru a-și recupera salariile restante. „Îl voi returna doar când îmi voi primi banii”
Adevarul.ro, 13 octombrie 2025 13:00
Un șofer român riscă patru ani de închisoare a vândut încărcătura camionului pentru a-și „recupera salariul” după ce firma la care lucra a dat faliment.
• • •
Acum 5 minute
13:15
Nicu Ștefănuță, șocat de cazul tinerei din Constanța care a murit după naștere: „Soțul a refuzat intervenții medicale necesare, pentru că el își dorea 6 copii” # Adevarul.ro
Europarlamentarul a reacționat cu profundă indignare după ce o femeie a decedat săptămâna trecută după ce a născut la un spital privat din Constanța.
13:15
Fals medic, căutat de poliție după ce a înșelat un bărbat cu 50.000 de lei. Metoda pe care a folosit-o # Adevarul.ro
Un bărbat de 70 de ani a fost înşelat cu peste 50.000 de lei de un fals medic, a informat luni Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.
13:15
„Putin e un șobolan încolțit” avertizează un congresman republican, după ce trupele rusești au apărut la granița cu Estonia # Adevarul.ro
Don Bacon, ales republican de Nebraska și membru în grupul parlamentar baltic din Camera Reprezentanților, a îndemnat la vigilență și a solicitat sprijinul NATO după ce autoritățile estoniene au închis pentru scurt timp drumul de frontieră supranumit „Cizma Saatse” în urma observări unor trupe.
Acum 30 minute
13:00
Răzbunarea unui bărbat pe soția care l-a părăsit: i-a dus la poartă crucea unei rude, furată din cimitir # Adevarul.ro
Un bărbat din localitatea Stânca, județul Neamț, este cercetat pentru profanare de morminte și conducere fără permis, după ce a furat crucea soacrei sale din cimitirul în care era înhumată femeia, pentru a se răzbuna pe soția care l-a părăsit.
13:00
Peste 300 de pelerini veniți la moaştele Sfintei Parascheva de la Iaşi au avut nevoie de îngrijiri medicale # Adevarul.ro
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi a anunțat luni, 13 octombrie, că peste 330 de pelerini care au venit la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei au avut nevoie de îngrijiri medicale de la debutul manifestărilor religioase, pe 8 octombrie.
13:00
Acum o oră
12:45
Sute de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură. Cât durează lucrările # Adevarul.ro
Termoenergetica Bucureşti a anunţat că, odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare a reţelei termice primare, peste 500 de blocuri și două spitale vor rămâne temporar fără apă caldă și căldură, pentru punerea în funcțiune a noilor tronsoane.
12:30
ANAF a intensificat în ultimele luni, în contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România, controalele fiscale asupra contribuabililor persoane fizice care au obţinut venituri din investiţii.
12:30
Nicolas Sarkozy, primul fost șef de stat din UE încarcerat, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare # Adevarul.ro
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va deveni primul fost şef de stat al unei ţări din Uniunea Europeană care ajunge după gratii, relatează AFP. Acesta va afla luni condiţiile încarcerării sale după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare.
12:30
Austria dezvăluie cele mai bizare cereri de la consulate: „Ieri m-am căsătorit, eram beat. Puteți anula asta?” # Adevarul.ro
Ambasadele și consulatele Austriei primesc zilnic numeroase apeluri telefonice, dar nu toate sunt urgențe reale.
12:30
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile vor oscila şi sunt anunțate ploi # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a publicat, luni, prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele două săptămâni, intervalul 13 -26 octombrie.
Acum 2 ore
12:15
Şoferul unui autobuz pentru transportul elevilor din Arad, prins beat la volan. În mașină se aflau 25 de copii # Adevarul.ro
Șoferul unui autobuz pentru transportul elevilor din Arad, a fost prins conducând sub influența alcoolului, luni dimineaţă. În autobuz se aflau aproximativ 25 de elevi.
12:15
Noi încleștări între clanuri înarmate și forțe de securitate Hamas în Fâșia Gaza. Cel puțin 27 de persoane au fost ucise # Adevarul.ro
Cel puțin 27 de persoane au fost ucise în urma unor încleștări între forțele de securitate Hamas și membrii înarmați ai familiei Dughmush în orașul Gaza, într-una dintre cele mai violente confruntări interne de la încheierea operațiunilor israeliene majore în enclavă, relatează BBC.
12:15
Circulaţia pe mai multe porţiuni ale autostrăzilor A1 şi A2 se va desfăşura cu restricţii, din cauza unor lucrări de reparaţii, anunţă Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.
12:15
Cursa din interiorul PSD pare a intra în linie dreaptă. Data vehiculată a Congresului este 7 noiembrie. Alegerile interne se apropie însă fără un contracandidat pentru actualul președinte interimar Sorin Grindeanu. Între timp, se fac mutări în viitoarea echipă de conducere a partidului.
12:00
Normalizarea relațiilor cu Israelul este posibilă, dar doar cu un alt guvern la Ierusalim, declară un membru al familiei regale saudite # Adevarul.ro
Un membru al familiei regale saudite a declarat, într-o declarație acordată postului N12 din Israel, că normalizarea relațiilor diplomatice dintre Arabia Saudită și Israel este o posibilitate reală — însă numai în condițiile unei schimbări majore la vârful politicii israeliene.
12:00
Fiica lui Irinel Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei. „Diagnosticul a fost confirmat” # Adevarul.ro
Într-un interviu în presa din Statele Unite ale Americii, Irina Columbeanu vorbește despre boala pe care spune că a descoperit-o la tatăl ei, boală confirmată ulterior.
12:00
AUR, în continuare pe primul loc în intenția de vot a românilor. SOS și POT nu mai trec pragul pentru Parlament SONDAJ # Adevarul.ro
Datele unui sondaj Inscop arată că doar 5 partide ar mai ajunge acum în Parlament. Deși în scădere, AUR se menține pe primul loc în intenția de vot, iar susținerea pentru partidele opoziției ajunge la aproape 45%. SOS și POT nu ar mai atinge însă pragul pentru Parlament.
12:00
Crimă șocantă între șoferi români de TIR în Italia: un tânăr, înjunghiat mortal într-o parcare # Adevarul.ro
Un șofer de camion român, în vârstă de 32 de ani, a fost înjunghiat mortal într-o parcare din Bolzano, nordul Italiei.
12:00
Curtea de Conturi cere rezolvarea problemelor platformei care gestionează cardurile de sănătate. Costul total al PIAS a depășit 1,1 miliarde lei # Adevarul.ro
Curtea de Conturi a realizat un audit al performanței la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin care a evaluat modul de implementare, funcționare și administrare a celui mai complex sistem informatic din România: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).
11:45
Trump va vorbi în fața Knessetului: Al patrulea președinte american care se adresează Parlamentului Israelian # Adevarul.ro
Donald Trump va susține luni dimineață un discurs în plenul Knessetului, devenind al patrulea președinte american care se adresează parlamentului israelian.
11:30
Trump și el-Sisi vor prezida summitul pentru pace în Gaza. Liderii europeni se reunesc la Sharm el-Sheikh # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump și omologul său egiptean Abdel Fattah el-Sisi vor conduce luni, la Sharm el-Sheikh, un summit internațional dedicat păcii în Gaza, într-un context tensionat, dar cu aparente semnale de detensionare regională.
11:30
Declarație arogantă dată de Ralf Rangnick la finalul partidei de la „Arena Națională”. Selecționerul Austriei n-a înțeles nimic din bătaia încasată # Adevarul.ro
Ralf Rangnick (67 de ani) este selecționerul Austriei.
11:30
Zelenski nu crede că Rusia ar fi atât de nesăbuită încât să utilizeze arme nucleare. Kremlinul, nou avertisment privind rachetele Tomahawk # Adevarul.ro
Președintele Ucrainean Voldimir Zelenski a declarat recent într-un interviu pentru presa americană că nu crede în posibilitatea ca Rusia să utilizeze arme nucleare, întrucât acest lucru ar duce la consecințe catastrofale pentru întreaga lume.
Acum 4 ore
11:15
Uns căpitan, Ianis Hagi a dezbrăcat duminică un fotbalist evaluat la 4.000.000 de euro din naționala Austriei # Adevarul.ro
La 26 de ani, mijlocașul ofensiv Ianis Hagi a primit banderola de la selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).
11:15
Trump, rezervat în privința includerii lui Tony Blair în consiliul pentru pace în Gaza # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că nu este sigur dacă fostul prim-ministru britanic Tony Blair ar fi o alegere acceptată de toți actorii implicați în noul "Consiliu pentru Pace", propus pentru a supraveghea guvernarea în Gaza, în contextul criticilor continue privind rolul lui
11:15
Cauciucurile de iarnă s-au scumpit. Cu cât a crescut prețul mediu și la cât ar putea ajunge în lunile următoare # Adevarul.ro
Preţurile cauciucurilor de iarnă au crescut comparativ cu perioada similară din 2024.
11:15
Criză de combustibil în Rusia. Putin investește miliarde de euro în rafinării după atacurile ucrainene # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a autorizat subvenții de miliarde de dolari pentru rafinăriile de petrol din Rusia, în contextul atacurilor cu drone ale Ucrainei.
11:00
Cel puţin 40 de oameni au murit într-un accident de autobuz în Africa de Sud. Printre victime se află şi un bebeluș # Adevarul.ro
Cel puţin 40 de persoane, între care malawieni şi zimbabweni, şi-au pierdut viaţa după ce un autobuz de pasageri a căzut într-un taluz în Africa de Sud. Printre victime se numără și un bebeluș de zece luni.
11:00
Partidul de extremă dreaptă Chega nu a reușit să obțină controlul asupra niciunui oraș important în alegerile locale desfășurate duminică în Portugalia, în pofida unei creșteri semnificative a numărului de voturi comparativ cu scrutinul din 2021, scrie politico.eu.
11:00
Austriecii, luați peste picior de români după ce Ghiță le-a găsit gaura în portiță. FRF n-a uitat afrontul încasat pe tema intrării în Schengen # Adevarul.ro
Virgil Ghiță, 27 de ani, a adus trei puncte de aur pentru naționala de fotbal a României contra Austriei, la ultima fază a meciului de duminică.
11:00
Un copil de cinci ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit la o locuință improvizată din localitatea Crișeni, județul Sălaj.
10:45
Doi copii mici, găsiți morți, cu urme de violență, într-o casă din Marea Britanie: „O oroare” # Adevarul.ro
Doi copii, în vârstă de doi, respectiv trei ani, au fost găsiți morți într-o casă din Stafford. Cadavrele prezentau urme de violență
10:45
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a achiziţionat 66.000 uncii troy de aur, echivalentul a 2.053,2 kilograme, în contextul aderării la zona euro, informează Novinite.
10:45
Patru persoane au ajuns la spital în stare gravă după o ciocnire violentă între două autoturisme, în Constanța # Adevarul.ro
Patru persoane, printre care şi un tânăr de 18 ani, au fost transportate de urgenţă la spital după ce autoturismele în care se aflau s-au ciocnit violent.
10:30
Mircea Lucescu ține România în suspans. Salvat de la demisie în ultima secundă, are în continuare gânduri de plecare # Adevarul.ro
Viitorul lui Mircea Lucescu (80 de ani) rămâne incert la echipa națională.
10:30
Spitalul privat din Constanța unde o femeie a murit după naştere susţine că are secţie ATI complet funcţională şi autorizaţie valabilă # Adevarul.ro
Spitalul privat din Constanţa unde o femeie a murit în urma unor complicaţii survenite după naştere susţine că dispune de o secţie ATI complet echipată şi funcţională.
10:30
Există minuni! Valentin Vacherot a câștigat turneul de tenis de la Shanghai fiind pe locul 204 mondial # Adevarul.ro
Valentin Vacherot a sărit de pe locul 204 pe locul 40 în clasamentul ATP.
10:15
„E mai mare rușinea”. Cum „modernizarea” unei parcări a redus numărul locurilor pentru autoturisme și a făcut trotuarul impracticabil # Adevarul.ro
O parcare din cartierul Radu Negru din Brăila, proaspăt modernizată de Primărie, a stârnit furia locatarilor.
10:15
Macron salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas. „Pacea devine posibilă pentru Israel, pentru Fâşia Gaza şi pentru regiune” # Adevarul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron salută luni, pe X, eliberarea primilor şapte ostatici de către Hamas ”Eitan Mor, Gali şi Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel şi Guy Gilboa-Dalal”.
10:15
Inflația a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:00
NATO a început un exercițiu de descurajare nucleară. Alianța nu a dezvăluit detalii operaționale # Adevarul.ro
NATO începe luni exercițiul anual de descurajare nucleară „Steadfast Noon”, la care vor participa aproximativ 2.000 de militari și peste 70 de avioane, informează dpa, citând surse al organizației.
09:45
Deși oferă bonusuri uriașe pentru voluntari, Rusia nu mai reușește să atragă suficienți recruți pentru războiul din Ucraina.
09:30
O insulă nelocuită, scoasă la vânzare la prețul unui apartament din București: „Un refugiu cu adevărat unic” # Adevarul.ro
O insulă nelocuită a fost scoasă la vânzare pentru aproximativ 130.000 de euro, un preț comparabil cu cel al unui apartament cu două camere din București.
09:30
Sorin Grindeanu nu mai are contracandidat la alegerile interne ale PSD. Titus Corlățean s-a retras din cursă # Adevarul.ro
Titus Corlățean, senator și fost ministru de Externe se retrage din cursa pentru șefia PSD. Într-un clip postat pe Facebook, acesta anunță că nu are sprijin
Acum 6 ore
09:15
Coreea de Nord a primit cel mai probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni ministrul apărării sud-coreean Ahn Gyu-back într-o intervenție în parlamentul țării, potrivit Reuters.
09:00
Prințul Andrew ar putea fi interzis de la partidele de vânătoare regale. Noi dovezi arată că legăturile cu Epstein nu s-au întrerupt: „Ne vom mai juca în curând!” # Adevarul.ro
Un email recent apărut contrazice declarațiile Prințului Andrew potrivit cărora ar fi întrerupt orice legătură cu Jeffrey Epstein.
09:00
Dacian Cioloș vorbește despre o posibilă revoluție în România dacă nu se fac reformele promise. „Eu nu simt că există voinţă” # Adevarul.ro
Fostul premier și comisar european susține că actualul stat nu mai are capacitatea internă de a se autoreforma, decât cu o presiune din exteriorul sistemului.
09:00
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a numit-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace „vrăjitoare diabolică” # Adevarul.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a spus duminică despre lidera opoziţiei Maria Corina Machado, care a primit, cu două zile înainte, Premiul Nobel pentru Pace, că este o „vrăjitoare diabolică”.
08:45
În SUA ar putea fi aplicată Legea Insurecției, veche de peste 200 de ani. Armata, scoasă pe străzi pentru combaterea criminalității # Adevarul.ro
JD Vance confirmă că la Casa Albă se ia în considerare în mod serios invocarea legii insurecției din 1807, în timp ce Trump se îndreaptă spre Israel.
