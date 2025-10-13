SURSE Ședința coaliției va avea loc marți / Este așteptată o decizie pe reforma administrației
G4Media, 13 octombrie 2025 14:20
Ședința liderilor coaliției de guvernare va avea loc marți, de la ora 14.00, au declarat surse politice pentru G4Media. Inițial, ședința coaliției trebuia să aibă... © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
14:50
Ucraina acuză Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică a centralei din Zaporojie cu reţeaua ucraineană pentru a o conecta la reţeaua electrică a Rusiei # G4Media
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a acuzat duminică Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică externă cu centrala nucleară din Zaporojie,... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
14:40
Un land german a înlocuit serverul Microsoft Exchange și aplicația Outlook cu un serviciu de e-mail open-source / Armata austriacă a renunțat recent la suita Office # G4Media
Landul german Schleswig-Holstein a finalizat o migrare majoră, înlocuind întregul sistem de e-mail și calendar al guvernului cu software open-source, transmite ZDNet. În cadrul acestei tranziții... © G4Media.ro.
14:40
Tentative de fraudă de peste un miliard de dolari, identificate de Departamentul de Combatere a Fraudelor Visa # G4Media
Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat, de la înfiinţare sa, în 2024, tentative de fraudă de peste un... © G4Media.ro.
14:40
VIDEO „Recunoașteți Palestina”: Discursul lui Trump în Knesset, întrerupt pentru scurt timp de doi parlamentari / Forțele de ordine i-au scos rapid din sală # G4Media
Liderul Hadash-Ta’al, Ayman Odeh, a fost îndepărtat din plenul Knessetului după ce a afișat o pancartă prin care îi cerea președintelui american Donald Trump să... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
14:30
Portugalia rămâne bipartidă după alegerile municipale/ Formațiunea de extrema dreaptă Chega pierde din avânt, dar reușește pentru prima dată să câștige trei primării # G4Media
Portugalia a arătat duminică, la alegerile municipale, că rămâne practic o ţară bipartidă, după ce Partidul Social Democrat (PSD, centru-dreapta) a fost forţa câştigătoare în... © G4Media.ro.
14:30
Sorana Cîrstea, la un pas să o detroneze pe Jaqueline Cristian în ierarhia WTA, după o nouă urcare importantă # G4Media
Sorana Cîrstea a înregistrat o nouă urcare în clasamentul mondial, jucătoarea în vârstă de 35 de ani aflându-se în prezent pe 51: salt de 7... © G4Media.ro.
14:20
Acum o oră
14:10
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, firmă-fantomă din top 100, cu sediul într-un WC public. Fiscul a descoperit o rețea transfrontalieră de evaziune și spălare de bani coordonată de două persoane cu cetățenie română # G4Media
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, o firmă-fantomă din top 100. Sesizarea confirmă suspiciunile ridicate încă din... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:40
Liderul senatorilor USR: Săptămâna aceasta obligatoriu coaliţia de guvernare trebuie să decidă data de organizare a alegerilor pe Capitală / Nu putem să candidăm în bloc, că doar nu suntem un grup de copii speriați # G4Media
Coaliţia de guvernare trebuie „obligatoriu” să decidă în această săptămână data de organizare a alegerilor pentru Primăria Capitalei, a afirmat, luni, liderul senatorilor USR, Ştefan... © G4Media.ro.
13:40
Lista achiziţiilor României în programul SAFE va fi făcută publică la finalul lunii noiembrie, anunță ministrul Oana Țoiu # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni că lista achiziţiilor pe care România le va face prin programul SFE urmează să devină publică la... © G4Media.ro.
13:40
Ministrul Rogobete a extins controlul la DSP Constanța pentru a verifica modul în care a fost autorizată clinica privată unde au apărut complicații pentru o gravidă de 29 de ani / Femeia a murit ulterior la Spitalul Județean Constanța # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a extins controlul la Direcția de Sănătate Publică din Constanța pentru a verifica modul în care a fost autorizată clinica privată... © G4Media.ro.
13:40
Cele mai așteptate curse de ciclism din 2026 – monumente, tururi și campioni în formă maximă – Pogacar vs restul lumii # G4Media
Ciclismul mondial se pregătește pentru un nou sezon spectaculos în 2026, cu un calendar UCI World Tour încărcat de curse legendare, ascensiuni mitice și sprinturi... © G4Media.ro.
13:40
Comisia Europeană: Politica de Coeziune a contribuit la creşterea PIB-ului UE cu 0,6% şi la atenuarea disparităţilor regionale # G4Media
Politica de Coeziune a contribuit la creşterea PIB-ului UE cu 0,6%, precum şi la majorarea numărului de locuri de muncă şi la atenuarea disparităţilor regionale,... © G4Media.ro.
13:30
Un bărbat i-a dus soţiei crucea de la mormântul mamei ei pentru a se răzbuna că a plecat de acasă / Este anchetat pentru profanare de morminte # G4Media
Un bărbat în vârstă de 51 de ani este cercetat penal pentru profanare de morminte după ce a luat crucea de la mormântul soacrei şi... © G4Media.ro.
13:30
Premiul Nobel pentru economie 2025, acordat francezului Philippe Aghion, israeliano-americanului Joel Mokyr și canadianului Peter Howitt # G4Media
Premiul Nobel pentru economie 2025 a fost acordat luni, 13 octombrie, francezului Philippe Aghion, israeliano-americanului Joel Mokyr și canadianului Peter Howitt pentru lucrările lor privind... © G4Media.ro.
13:20
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se va deplasa luni la summitul de la Sharm el-Sheikh, în Egipt, cu privire la Gaza, a anunţat radio-televiziunea publică israeliană,... © G4Media.ro.
13:10
Arheologii au descoperit un schelet care purta o amuletă ce ar putea schimba istoria creștinismului # G4Media
O descoperire arheologică făcută în Germania ar putea schimba felul în care înțelegem răspândirea timpurie a creștinismului în Europa. Într-un cimitir roman din apropierea Frankfurtului,... © G4Media.ro.
13:10
VIDEO Rezultat neverosimil în finala Xi’an Grand Prix la snooker: Mark Williams îl conduce cu 7-1 pe Shaun Murphy # G4Media
Mark Williams, triplu campion mondial, a defilat în prima sesiune a finalei de la Xi’an Grand Prix la snooker: galezul îl conduce cu 7-1 pe... © G4Media.ro.
13:10
Ministrul de Externe: România întreprinde demersuri pentru relansarea relaţiilor bilaterale cu Austria / Deja putem să spunem că sunt nu doar relansate, ci din nou pe o pantă ascendentă # G4Media
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat, luni, în cadrul conferinţei comune cu ministrul Federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicei Austria, Beate Meinl-Reisinger,... © G4Media.ro.
13:00
Ministrul Dragoș Pîslaru: Jalonul privind pensiile speciale nu este îndeplinit, fondurile aferente au fost suspendate. Declarația CSM este „gravă și falsă” / Este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică realitatea confirmată de Comisia Europeană # G4Media
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat, luni, că jalonul din PNRR privind pensiile speciale nu este îndeplinit și, de aceea, fondurile aferente... © G4Media.ro.
13:00
Medvedev ameninţă că furnizarea de Tomahawk Ucrainei ar putea să se termine prost pentru toţi, în special pentru Trump # G4Media
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, actual secretar adjunct al Consiliului Securităţii Rusiei, a declarat luni că furnizarea de rachete Tomahawk americane către Ucraina ar putea... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:50
Două trenuri de pasageri s-au ciocnit luni în estul Slovaciei, informaţiile iniţiale vorbind despre cel puţin 20 de persoane rănite, a declarat un purtător de... © G4Media.ro.
12:50
Echipajul unui vas naufragiat în Marea Neagră, salvat de autorităţile bulgare în cooperare cu nave din Turcia şi România # G4Media
Autorităţile bulgare, în cooperare cu nave din Turcia şi România, i-au salvat pe toţi cei 10 membri ai echipajului unei nave de marfă care a... © G4Media.ro.
12:50
Șefa diplomației UE, în contextul dronelor din spațiul aerian european: Rusia se joacă cu războiul şi riscă o escaladare a situaţiei # G4Media
Rusia „se joacă cu războiul” şi riscă o „escaladare” a situaţiei, a denunţat şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, aflată luni în vizită la Kiev, după... © G4Media.ro.
12:40
A fost închis pe nedrept timp de 43 de ani în Pennsylvania. La scurt timp după eliberare, Poliția Imigrației (ICE) l-a reținut în baza unui ordin de deportare vechi de patru decenii # G4Media
În dimineața zilei de 3 octombrie 2025, Subramanyam „Subu” Vedam a ieșit dinînchisoarea de stat Huntingdon din Pennsylvania, unde a fost închis timp de mai... © G4Media.ro.
12:30
Sorana Cîrstea s-a calificat luni în optimile turneului WTA de la Osaka, competiție de categorie 250, după ce a revenit de la 0-1 la seturi... © G4Media.ro.
12:30
Fraudele financiare sunt tot mai sofisticate. Mihai Rotariu, DNSC: Nimeni nu-ți oferă după o lună de 10 ori suma investită # G4Media
Atenție la reclamele de investiții, în care se promit câștiguri mari, rapid și sigur. 3 din 10 români au pierdut bani la un moment dat... © G4Media.ro.
12:30
Dacă ai poftă de ceva rapid, ușor și plin de savoare, aceste chiftele de ton și dovlecei sunt alegerea perfectă. Se prepară simplu, din ingrediente... © G4Media.ro.
12:10
Feedback cu impact real în sănătate. Un sistem 100% transparent prin care pacienții acordă atribute medicilor # G4Media
În ultimii 13 ani, Rețeaua de Sănătate Regina Maria a transformat vocea pacienților într-un instrument real de schimbare. Prin recenziile oferite după consultație, pacienții contribuie... © G4Media.ro.
12:10
Românii aruncă mâncare cât pot duce 62.500 de TIR-uri, anual. Cum combate Nestlé risipa alimentară # G4Media
Românii aruncă anual 2,5 milioane tone de alimente, o cantitate uriașă, dar pe care puțini o pot vizualiza la adevărata dimensiune. Nestlé România propune un... © G4Media.ro.
12:10
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a salutat luni eliberarea a şapte ostatici de către Hamas, subliniind rolul preşedintelui american Donald Trump în această „etapă crucială... © G4Media.ro.
12:10
METEO: Temperaturi oscilante şi precipitaţii temporare, la nivelul întregii ţări, în următoarele două săptămâni / Prognoza pe regiuni # G4Media
Valorile termice vor alterna pe parcursul următoarelor două săptămâni (13 – 26 octombrie), atât la nivelul minimelor, cât şi al maximelor, în întreaga ţară, în... © G4Media.ro.
12:10
ANAF intensifică controalele asupra veniturilor din investiţii / Investitorii la bursă sunt vizaţi direct # G4Media
ANAF a intensificat în ultimele luni, în contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România, controalele fiscale asupra contribuabililor persoane fizice care au obţinut venituri din... © G4Media.ro.
12:00
„Pilotul fără egal” – Villeneuve explică de ce Max Verstappen este „singurul concurent complet al erei moderne din F1” # G4Media
Jacques Villeneuve, campion mondial în 1997, a analizat la Il Festival dello Sport di Trento 2025 situația actuală din Formula 1. Canadianul vine cu o... © G4Media.ro.
12:00
Submarinul rusesc Novorossiisk, capabil să lanseze rachete Kalibr, a ieşit la suprafaţă în largul coastei Franţei / A fost urmărit de o fregată a marinei franceze # G4Media
O fregată a marinei franceze a urmărit un submarin rusesc care a ieşit la suprafaţă în weekend în largul coastelor Bretaniei, potrivit UK Defence Journal,... © G4Media.ro.
12:00
Restricţii de circulaţie sunt impuse luni pe autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti şi A2 Bucureşti – Constanţa, pentru efectuarea de lucrări, transmite Agerpres. Centrul Infotrafic... © G4Media.ro.
11:50
Recifele de corali au atins un „punct de cotitură” climatic pe măsură ce încălzirea globală se accentuează # G4Media
Omenirea se află în pragul unei ”noi realităţi” sub efectul schimbărilor climatice, iar recifele de corali au atins aproape sigur un punct de cotitură catastrofal,... © G4Media.ro.
11:40
Google oferă acces gratuit timp de un an la instrumente de inteligență artificială pentru studenții din România # G4Media
Google a anunțat că oferă studenților din România acces gratuit, timp de un an, la planul Google AI Pro. Acest program vizează studenții cu vârste... © G4Media.ro.
11:40
În România, justiția a devenit o putere suverană, nu mai reprezintă o putere separata. Iar acolo unde suveranitatea scapă de orice control, se naște oligarhia.... © G4Media.ro.
11:40
Ucraina întrerupe livrarea de electricitate în cel puţin şapte regiuni, în urma unor atacuri ruseşti # G4Media
Ministerul ucrainean al Energiei anunţă luni întreruperi de urgenţă ale livrărilor de electricitate în cel puţin şapte regiuni – în nordul, centrul, estul şi sudul... © G4Media.ro.
11:40
Coreea de Sud va construi primul buncăr antiatomic civil sub un complex de locuinţe publice din Seul # G4Media
Autorităţile din Seul plănuiesc să construiască primul adăpost civil al capitalei sud-coreene capabil să reziste unui atac nuclear sub un complex de locuinţe publice până... © G4Media.ro.
11:30
BREAKING Premierul Moldovei, Dorin Recean, a anunțat că se retrage din viața politică / „Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului Guvern” # G4Media
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat, luni, că se retrage din viața politică, odată cu încheierea mandatului Guvernului pe care îl conduce. În urma... © G4Media.ro.
11:30
Sondaj INSCOP: AUR se menține la 40% din opțiunile electoratului, PSD rămâne la 17% / Ușoară creștere pentru PNL și scădere pentru USR # G4Media
AUR ocupă primul loc în opţiunile electoratului, fiind urmat de PSD, PNL şi USR, relevă un sondaj INSCOP dat luni publicităţii, transmite Agerpres. Cercetarea a... © G4Media.ro.
11:30
Bărbat din Galați arestat preventiv după ce a aruncat un pui de pisică într-o sobă cu foc aprins # G4Media
Un bărbat de 52 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, după ce... © G4Media.ro.
11:20
Hamas, slăbit după doi ani de lupte cu Israelul, duce lupte intense în Fâșia Gaza cu clanul rival Dormush # G4Media
Hamas s-a angajat în lupte intense cu arme de foc împotriva unui clan rival din orașul Gaza, potrivit presei locale, citată de The Telegraph. Duminică... © G4Media.ro.
11:20
11:20
Ambasadorul SUA în Israel, iritat de o declaraţie despre „rolul-cheie” al Marii Britanii în acordul ce privește Gaza # G4Media
Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a calificat drept „delirantă” declaraţia făcută de ministrul britanic al educaţiei, Bridget Phillipson, despre „rolul-cheie” al Marii Britanii în... © G4Media.ro.
11:10
Curtea de Conturi: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate, „disfuncţionalităţi frecvente”, blocaje, infrastructură hardware şi software depăşită şi neactualizată, lipsa unor specialişti IT „adecvaţi”/ Ce recomandă Casei Naţionale de Sănătate # G4Media
Curtea de Conturi a constatat, în urma unui audit, că Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) s-a confruntat, în ultimul sfert de secol, cu... © G4Media.ro.
11:10
Războiul comercial declanşat de Trump umbrește reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale # G4Media
Şefii din domeniul finanţelor, care se reunesc săptămâna aceasta la Washington, erau pregătiţi să discute surprinzătoarea rezilienţă a economiei mondiale în faţa asaltului taxelor vamale... © G4Media.ro.
11:00
Noi planuri de agresiune? Rusia a dezvoltat un tanc „nou” și vrea să îl producă în 1.800 de unități în următorii ani / Care este probabilitatea ca Moscova să atingă obiectivul? # G4Media
În ciuda unei aparente scăderi a livrărilor de tancuri noi T-90M de la fabrica Uralvagonzavod, Kremlinul insistă pentru o creștere semnificativă a producției, potrivit unui... © G4Media.ro.
