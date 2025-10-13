Polițist din Bruxelles, acuzat de SPIONAJ. Anchetatorii suspectează că ar fi transmis informații Chinei
Gândul, 13 octombrie 2025 14:20
Un ofițer din cadrul Poliției din Bruxelles a fost arestat joi, 16 octombrie, sub acuzația de spionaj, din cauza legăturilor sale cu persoane de vârf din lumea internațională din Bruxelles. Unitatea monitorizează zonele din jurul instituțiilor Uniunii Europene din Bruxelles. Potrivit publicației Politico Europe, se crede că ofițerul „a fost cooptat pentru accesul său la […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
14:50
O familie cu 12 copii din Viena trăiește doar din ajutoare sociale. Povestea lor a declanșat o amplă dezbatere despre imigrație și reforme # Gândul
O familie cu 12 copii din Viena, Austria trăiește doar din ajutoare sociale. Acest fapt, însă, a stârnit o amplă dezbatere legată de imigrație și sistemul de asistență socială și reforme. Vă reamintim faptul că în luna mai a acestui an, o familie de origine siriană, care are 11 copii, ajungea în atenția publică, după […]
Acum 15 minute
14:40
Jean Paler, în vârstă de 72 de ani, este îngrijorat de prețurile pentru utilități din această toamnă-iarnă. ”Mi-e teamă de facturi” , a mărturisit artistul. Jean Paler este unul dintre cei mai apreciați actori de comedie din țara noastră. Artistul a dezvăluit care este numele său real. Acesta a precizat că se numește în […]
14:40
Un bărbat din Ilfov a aflat că e „mort” de 20 de ani. „La taxe sunt viu, dar în acte sunt decedat” # Gândul
Caz halucinant în județul Ilfov: un bărbat trăiește de două decenii într-o situație administrativă cu totul specială – a fost declarat mort, în mod oficial, deși el este cât se poate de viu. Ion Dumitru a descoperit întâmplător situația în care a ajuns, după ce a solicitat un duplicat al certificatului de naștere. Când a […]
14:40
Oana Țoiu, mare microbistă, dar nu știe nici ce e offsaidul. Cum s-a fâstâcit la întrebarea GÂNDUL. Salvarea a venit de la omoloaga austriacă # Gândul
Oana Țoiu afișează o imagine de mare microbistă. Merge pe stadion, bea bere și face poze. Dar, întrebată despre un lucru elementar în ale fotbalului, Oana Țoiu se fâstâcește, râde și nu oferă niciun răspuns. La conferința de presă cu omoloaga sa austriacă, Beate Meinl-Reisinger, jurnalistul Gândul a întrebat-o pe Țoiu ce înseamnă offsaidul. N-a […]
14:40
Discursul președintelui SUA, Donald Trump, a fost întrerupt pentru puțin timp, luni, în Parlamentul israelian. În timpul mesajului președintelui american, un membru al Parlamentului a început să strige în plen, acesta fiind evacuat rapid de forțele de securitate. Știre în curs de actualizare
Acum 30 minute
14:30
PRIMA decizie oficială anunțată în legătură cu spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere / Ce a scos la iveală controlul # Gândul
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit în urma complicațiilor suferite la naștere, a fost amendat cu 50.000 de lei. Unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol, transmite Ministerul Sănătății. Rămâne de văzut ce va urma după anchetele dispuse la clinica privată și care vor […]
Acum o oră
14:20
Polițist din Bruxelles, acuzat de SPIONAJ. Anchetatorii suspectează că ar fi transmis informații Chinei # Gândul
Un ofițer din cadrul Poliției din Bruxelles a fost arestat joi, 16 octombrie, sub acuzația de spionaj, din cauza legăturilor sale cu persoane de vârf din lumea internațională din Bruxelles. Unitatea monitorizează zonele din jurul instituțiilor Uniunii Europene din Bruxelles. Potrivit publicației Politico Europe, se crede că ofițerul „a fost cooptat pentru accesul său la […]
14:20
A spus ADIO scenei pământești. Actrița Marinela Chelaru a fost condusă pe ultimul drum de un pâlc de oameni # Gândul
Imagini tulburătoare de la înmormântarea Marinelei Chelaru, fostă membră a Grupului Vouă. Actrița a fost aproape uitată pe ultimul drum, doar o mână de oameni fiind prezenți la ceremonia funerară. Luni, 13 octombrie, Marinela Chelaru trage definitiv cortina. Actrița care ne-a făcut să râdem spumos grație talentului și vervei sale scenice, dar și poftei sale […]
14:10
Cum îți pregătești grădina pentru iernare. Pasul important pe care să-l faci în luna noiembrie, pentru a avea o plantație sănătoasă # Gândul
Iarna se apropie cu pași repezi, iar pregătirea grădinii în luna noiembrie este esențială, mai ales pentru a avea o plantație sănătoasă, lipsită de buruieni sau diverși dăunători. Florile, tufele, arborii și gazonul trebuie să „îmbrace” o protecție timpurie, pentru a nu fi afectate în următoarele luni. De aceea, există câteva detalii peste care nu […]
Acum 2 ore
13:50
TRUMP l-a convins pe Netanyahu să participe la summit-ul de pace. Convorbirea dintre premierul israelian și președintele egiptean, mediată de Trump # Gândul
Premierul Benjamin Netanyahu ar fi purtat o convorbire telefonică cu președintele Egiptului Abdel Fatah El-Sisi, la care ar fi asistat, telefonic, și Donald Trump, în cadrul căreia prim-ministru israelian ar fi acceptat invitația de a participa la sumitt-ul de pace de la Sharm El-Sheikh, ce va avea loc în decursul zilei de azi, transmite Times […]
13:50
Bolojan, la inaugurarea liniei Mercedes GLC electric: O bijuterie care arată ce înseamnă să termini la timp. În sectorul public, uneori nu reușim # Gândul
„Ca inginer mecanic, când văd o asemenea bijuterie, de la turnare, de la componentele mecanice, de la cele electrice, de la asamblare, îmi dau seama ce înseamnă, într-adevăr, complexitate şi să termini totul la timp. Pentru că noi, uneori, investiţiile în sectorul public nu prea le terminăm la timp”, spune premierul Ilie Bolojan, prezent luni […]
13:50
Tragedie în Italia. Un șofer român de TIR de doar 32 de ani a fost găsit mort în parcare, după un conflict cu un alt coleg român # Gândul
Tragedie fără margini în Italia, la Bolzano. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în parcarea din zona industrială a orașului, după o ceartă violentă cu un coleg. Agresorul, un alt camionagiu român, a fost prins doar câteva ore mai târziu pe autostrada A22, cu hainele pline de sânge. Un șofer român de […]
13:40
FOTO / Ce face Roxana Vancea cu copiii săi în fiecare duminică. ”A devenit un FIRESC al vieții noastre” # Gândul
Fosta asistentă de televiziune Roxana Vancea, în vârstă de 35 de ani, a spus ce obicei are împreună cu copiii săi, în fiecare duminică. Roxana Vancea este cunoscută ca fostă asistentă de televiziune. Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș, partenerul ei de viață având un băiețel care se numește Milan. Vedeta a devenit mămică […]
13:40
TRUMP l-a convins pe Netanyahu și să participe la summit-ul de pace. Convorbirea dintre premierul israelian și președintele egiptean, mediată de Trump # Gândul
Premierul Benjamin Netanyahu ar fi purtat o convorbire telefonică cu președintele Egiptului Abdel Fatah El-Sisi, la care ar fi asistat, telefonic, și Donald Trump, în cadrul căreia prim-ministru israelian ar fi acceptat invitația de a participa la sumitt-ul de pace de la Sharm El-Sheikh, ce va avea loc în decursul zilei de azi, transmite Times […]
13:40
DEZASTRU în sondaje pentru Volodimir Zelenski. Doar un sfert dintre ucraineni îl mai vor la conducerea țării după război # Gândul
Nivelul de încredere de care se bucură președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu s-a schimbat față de prima jumătate a lunii septembrie 2025, potrivit unui studiu realizat în țara vecină. Potrivit studiului, realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) în perioada 19 septembrie – 5 octombriede, 60% dintre ucraineni au încredere în el, 35% […]
13:40
Thrillerul MVM în România”. Este compania maghiară care vrea să cumpere E.ON Furnizare un „Cal Troian al Rusiei”? Mituri politizate vs. realitate # Gândul
Tranzacția prin care compania energetică maghiară MVM încearcă să achiziționeze E.ON Furnizare România a fost blocată. Mai mult, cazul „MVM în România” a fost trimis, spre analiză, către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Întreg scenariul ridică, însă, numeroase semne de întrebare referitoare la pericolul „spectacolului mediatic” și al „miturilor politizate” care ajung să […]
13:30
Bucureștenii tremură din nou. Sute de blocuri și două spitale din Capitală rămân fără apă caldă și căldură. Cât durează lucrările # Gândul
Bucureștenii tremură din nou din cauza lipsei apei calde și a căldurii. Sute de blocuri și două spitale din Capitală vor rămâne în următoarele zile fără apă caldă și căldură, din cauza unor lucrări anunțate luni de Compania Municipală Termoenergetica București. Potrivit instituției, se finalizează lucrările de modernizare a rețelei termice primare din cadrul proiectului […]
13:20
O badantă româncă și bătrânul de care avea grijă, în vârstă de 98 de ani, au fost găsiți morți într-o locuință din localitatea San Pietro Vernotico, în provincia italiană Brindisi. Potrivit datelor, cele două decese ar fi survenit în urma unui incendiu produs de la o pătură electrică. Cea care a alertat nereguli a fost […]
13:10
Flancul estic al NATO stă pe un butoi de pulbere după criza dronelor rusești. Lukașenko își mobilizează ARMATA # Gândul
Președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, a ordonat o inspecție de „pregătire de luptă” a forțelor armate, ceea ce reprezintă o mobilizare bruscă care a pus țara în stare de alertă maximă. Mișcarea vine la scurt timp după exercițiile comune cu Rusia, „Zapad-2025”, în contextul unei accelerări a operațiunilor militare rusești în proximitatea granițelor NATO. Conform anunțului […]
13:00
Donald Trump, ANUNȚ în fața întregii lumi de la bordul Air Force One: „RĂZBOIUL s-a încheiat”. Președintele SUA, întâmpinat de Netanyahu, la Tel Aviv # Gândul
Președintele Donald Trump a făcut o serie de declarații, luni, 13 octombrie, despre acordul de pace dintre Israel și Hamas, înainte de a se îmbarca în aeronava prezidențială Air Force One. Liderul de la Casa Albă a subliniat că războiul dintre Israel și Hamas s-a încheiat și și-a exprimat încrederea că armistițiul de încetare a […]
13:00
Ministrul Fondurilor Europene se ia la ceartă cu CSM, pe subiectul pensiilor speciale. Pîslaru: Nu este vorba despre o „vânătoare de magistrați” # Gândul
„Declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă și falsă”. Este afirmația ministrului Proiectelor și Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru. Acesta transmite că jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, „motiv pentru care fondurile europene aferente — 231 de milioane […]
13:00
Maia Sandu își înlocuiește premierul. Îi multumește lui Recean pentru avansarea procesului de aderare la UE # Gândul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a transmis un mesaj de recunoștință premierului Dorin Recean, după ce acesta a anunțat că nu mai vrea un mandat de șef al Executivului. Liderul de la Chișinău a declarat că are încredere că el va fi „alături când țara va avea nevoie”. Într-un mesaj pe Facebook, președintele Republicii Moldova, […]
13:00
Cât costă o casă din BCA, de 70 mp, în 2025. Iată prețurile actuale pentru construcția „la roșu” – materiale și manoperă # Gândul
Din ce în ce mai mulți români se gândesc să renunțe la apartamentul de la bloc și să se mute într-o casă mică, ușor de întreținut și adaptată nevoilor fiecăruia. Însă, doar câțiva cunosc pașii de urmat, dar mai ales care sunt prețurile pentru o construcție „la roșu”. Când vine vorba de construit o casă, […]
13:00
Cum ar putea arăta noua conducere a PSD. Claudiu Manda, favorit în locul lui Stănescu. Ce nume ar putea ocupa cele 4 funcții de prim-vicepreședinte # Gândul
Social-democrații stabilesc luni ultimele detalii în perspectiva congresului PSD, care va avea loc cel mai probabil pe 7 noiembrie, spun surse din interiorul partidului. Nici nu a început bine ședința Consiliului Politic Național (CPN), că deja au apărut liste cu nume vehiculate pentru noua conducere a partidului. Odată cu retragerea lui Titus Corlățean, Sorin Grindeanu, […]
Acum 4 ore
12:50
Bucureștenii, chinuiți din nou de lipsa apei calde și a căldurii. Sute de blocuri și două spitale, lovite de situație / Zonele cu probleme # Gândul
Bucureștenii, chinuiți din nou de lipsa apei calde și a căldurii. Sute de blocuri și două spitale din Capitală vor rămâne în următoarele zile fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări, anunță luni Termoenergetica. Compania anunță că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a rețelei termice primare din cadrul proiectului […]
12:50
Reacții internaționale după ELIBERAREA ostaticilor israelieni. Ce au spus Macron, Xi Jinping, Kaja Kallas # Gândul
Comunitatea internațională a reacționat luni după ce gruparea palestiniană Hamas i-a eliberat pe toți cei 20 de ostatici israelieni care mai sunt în viață după ce fuseseră capturați în cadrul atacului din Israel din 7 octombrie 2023. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a salutat luni eliberarea a șapte ostatici de către Hamas, subliniind rolul președintelui […]
12:50
Donald Trump, anunț în fața presei de la bordul Air Force One: „RĂZBOIUL s-a încheiat”. Președintele SUA, întâmpinat de Netanyahu, la Tel Aviv # Gândul
Președintele Donald Trump a făcut o serie de declarații, luni, 13 octombrie, despre acordul de pace dintre Israel și Hamas, înainte de a se îmbarca în aeronava prezidențială Air Force One. Liderul de la Casa Albă a subliniat că războiul dintre Israel și Hamas s-a încheiat și și-a exprimat încrederea că armistițiul de încetare a […]
12:30
FABULOSUL destin al unui copil abandonat la naștere. A devenit un artist vizual cu expoziții internaționale de prestigiu, a fost premiat de NASA # Gândul
Povestea tristă a unui copil abandonat la naștere a luat o turnură neașteptată și norocoasă, odată cu intrarea ân viața sa a unei femei care i-a schimbat destinul. Drumul său a explodat, ajungând la un liceu privat de artă, în marile galerii de artă ale lumii și fiind premiat de NASA. Vlad Mureșan s-a născut […]
12:30
Modul în care cureți corect pomii fructiferi din curte. Ce să faci în luna octombrie pentru ca aceștia să aibă o înflorire bogată la primăvară # Gândul
Ne aflăm în toiul toamnei, iar mulți gospodari se pregătesc să își curețe grădinile și culturile, pentru ca pomii fructiferi să aibă o înflorire bogată la primăvară. Există câțiva pași pe care îi poți urma, pentru a avea o grădină sănătoasă, fără să fie afectată de dăunătorii de peste iarnă. În luna octombrie, ar fi […]
12:30
FOTO / Cum a fost cerută în căsătorie Carmen Trandafir de Emil Grădinescu. ”M-a ȘOCAT, ne era atât de bine” # Gândul
Cântăreața Carmen Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a povestit cum a fost cerută în căsătorie de comentatorul sportiv Emil Grădinescu, în vârstă de 65 de ani. Carmen Trandafir formează o familie cu jurnalistul Emil Grădinescu. Cei doi au făcut nuntă în august 2011 și au împreună o fată, Ana. Artista a povestit, […]
12:20
Oana Țoiu salută acordul istoric care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu: Familiile din Israel își pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, salută acordul istoric care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu și eliberarea ostaticilor din Gaza. „Familiile își pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi”, a declarat Țoiu, amintind că printre cei întorși se află și un cetățean cu rădăcini românești. Oana Țoiu a transmis un mesaj de solidaritate după eliberarea […]
12:00
Drulă și Piedone, umăr la umăr în tribună, la meciul România – Austria. Ce au discutat cei doi despre Primăria Capitalei # Gândul
Cătălin Drulă i-a ținut companie lui Cristian Popescu Piedone, la meciu România – Austria, disputat pe Arena Națională. Fostul primar al Sectorului 5 a mers să susțină echipa României împreună cu familia sa. „Întâmplător” s-a așezat lângă el fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă. Pe lângă comentarii pe seama partidei de fotbal, cei doi au […]
12:00
Bulgaria a cumpărat peste 2 tone de AUR. Ce se întâmplă cu rezervele valutare ale țării, după adoptarea euro ca monedă națională # Gândul
În contextul aderării la zona euro, Banca Națională a Bulgariei (BNB) a decis să cumpere 66.000 de uncii de aur, echivalentul a 2.053,2 kilograme, informează publicația Novinite. Conform comunicatului BNB, tranzacția a avut loc la prețurile practicate pe piețele internaționale și este responsabilă pentru mai puțin de 1% din rezervele valutare ale instituției. Rezervele valutare […]
11:50
TRAGEDIE fără margini, după ce un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie. Cel puțin 40 de morți. Șoferul ar fi pierdut controlul volanului # Gândul
Tragedie fără margini, după ce au autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie. Este vorba despre un autobuz care se îndrepta spre Zimbabwe și care s-a prăbușit într-o prăpastie în provincia Limpopo, Africa de Sud, provocând moartea a cel puțin 40 de persoane, printre care cetățeni din Malawi și Zimbabwe, potrivit autorităților locale. Cel puțin 40 de […]
11:50
Armata israeliană a anunțat că și ceilalți 13 ostatici au fost eliberați. Astfel, în total, Hamas i-a eliberat pe toți cei 20 de israelieni captivi în Gaza care încă mai erau în viață, notează Times of Israel. Anterior, autoritățile israeliene anunțaseră că Hamas eliberase șapte dintre cei 20 de ostatici încă în viață, iar ceilalți […]
11:40
Dorin Recean pleacă din funcția de premier al Republicii Moldova și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. „Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita […]
11:40
Actrița Camelia Mitoșeru a fost operată din nou. Aceasta a explicat prin ce intervenție a trecut și care este starea sa de sănătate în prezent. Camelia Mitoșeru este o cunosută actriță. În plan personal, Camelia Mitoșeru s-a măritat cu Dan Mitoșeru la vârsta de 20 de ani și a trecut printr-un divorț. Cei doi s-au […]
11:40
Cum a rămas un tulcean de 25 de ani fără permis auto pentru 300 de zile. Ce au descoperit polițiștii # Gândul
Un tânăr din Tulcea, în vârstă de 25 de ani, a rămas fără permisul auto pentru o perioadă de 300 de zile. Aflat în apropierea satului Cataloi, șoferul a rulat cu o viteză mult mai mare față de cea prevăzută pentru acel sector de drum și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Mai mult, […]
11:30
CRIZĂ de combustibil în Rusia, din cauza atacurilor armatei ucrainene. Vladimir PUTIN ia măsuri drastice # Gândul
Moscova a autorizat subvenții de miliarde de dolari pentru fabrici, sub formă de „asistență financiară”, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, relatează Bloomberg. Decretul lui Vladimir Putin relaxează regulile de acordare a subvențiilor pentru combustibil rafinăriilor rusești. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat la data de 11 octombrie, un […]
11:30
Dorin Recean pleacă din funcția de premier al Republicii Moldova și nu va conduce viitorul Cabinet de miniștri. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. „Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita […]
11:20
STADION de 24 de milioane de euro, într-un oraș important din România, aproape gata. Va avea gazon hibrid, ca în țările nordice # Gândul
O nouă arenă sportivă este pe punctul să apară pe harta stadioanelor din România. Construcția de 24 de milioane de euro, ridicată într-un oraș important din țară, este aproape gata, deși la un moment dat se specula că lucrările stagnează. Se pare că realitatea e alta, iar în interior chiar s-a avansat cu lucrările. Ce […]
11:20
RUSIA, în plină criză de combustibil, din cauza atacurilor armatei ucrainene. Vladimir PUTIN, obligat să ia măsuri drastice # Gândul
Moscova a autorizat subvenții de miliarde de dolari pentru fabrici, sub formă de „asistență financiară”, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, relatează Bloomberg. Decretul lui Vladimir Putin relaxează regulile de acordare a subvențiilor pentru combustibil rafinăriilor rusești. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat la data de 11 octombrie, un […]
11:10
Caz bizar în Spania. Ana și Daniel, doi frați de sânge, cer să le fie recunoscută căsătoria. Au depus deja o cerere # Gândul
Ana și Daniel sunt doi frați de sânge din Spania care cer să le fie recunoscută căsătoria. Situația celor doi a generat, deja, o dezbatere socială intensă, mai ales că statul spaniol interzice căsătoriile între frați și prevede sancțiuni drastice pentru astfel de relații, arată Cancan. Ana și Daniel sunt doi frați de sânge care […]
11:00
Salariul mediu net a SCĂZUT în mod real în România. Inflația, mai mare decât creșterea salariilor # Gândul
Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), câştigul salarial mediu net în România a fost – în luna august – de 5.387 de lei. Este o creștere cu 4,4% față de anul precedent, sub rata anuală a inflației, care s-a apropiat de 10%. Față de luna precedentă, salariul mediu a scăzut cu 130 de lei. Valorile […]
Acum 6 ore
10:50
INSCOP: AUR, pe PRIMUL loc în preferințele alegătorilor cu un scor de 40%. USR se prăbușește în sondaje # Gândul
Partidul AUR, condus de George Simion, se menține pe prima poziție, în ceea ce privește preferințele alegătorilor, la alegerile parlamentare. Potrivit unui sondaj, recent, realizat de INSCOP, 40% dintre români ar vota cu AUR, la alegerile parlamentare. Partidele aflate la putere au întrunit un scor total de 49,1%. PSD ocupă locul al doilea, cu 17,6%, […]
10:50
Piedone este invitat la masă, la restaurantul Parlamentului, pe care l-a închis când era șef la ANPC # Gândul
Cristian Popescu Piedone a primit o invitație să ia masa de prânz, la restaurantul din Parlament, luni. Senatorul AUR Ninel Peia i-a lansat invitația liderului PNRR. Este un dejun de lucru, în care cei doi politicieni vor vorbi despre drepturile partidelor neparlamentare. Peia vrea să discute cu Piedone despre reducerea numărului de semnături necesare pentru […]
10:40
Este alertă în Spania din cauza vremii nefavorabile. La o zi după perturbările meteo care au avut loc pe insula mediteraneană Ibiza, și o parte a regiunii Catalonia, în nord-estul țării, a fost plasată în alertă cod roșu pentru ploi puternice. Această alertă a fost emisă pentru provincia Tarragona de către Agenția națională de meteorologie […]
10:40
Donald Trump a ATERIZAT la Tel Aviv. Ce a spus președintele american despre o vizită în Gaza # Gândul
Avionul președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a aterizat pe aeroportul Ben Gurion de la periferia orașului Tel Aviv. Întrebat dacă ar dori să viziteze Gaza, el a declarat presei de la bordul Air Force One că ar fi „mândru” să o facă, scrie BBC. „O cunosc atât de bine fără să o vizitez. Aș vrea […]
10:30
Circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroportul Otopeni, SUSPENDATĂ între 14 și 17 octombrie între orele 09:00 și 14:00. Rute alternative # Gândul
CFR anunță suspendarea temporară a circulației trenurilor pe ruta București Nord – Pipera – Mogoșoaia – Aeroportul Otopeni, în perioada 14 – 17 octombrie 2025, între orele 09:00 – 14:00 pentru efectuarea unor lucrări de întreținere tehnică. Potrivit CFR, circulația trenurilor pe ruta care face legătura între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă […]
10:30
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat datele care apar într-un sondaj Avangarde. Și anume, faptul că o parte dintre cetățenii români „sunt convinși că nu vom face un război cu Federația Rusă”. „Un sondaj Avangarde ne informează că o mare parte din români sunt convinși că […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.