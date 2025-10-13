Gazul metan, întrerupt, pe 15 octombrie, pe cîteva străzi din Suceava

10:10

Guvernul nu-i permite Primăriei Rădăuți să facă un împrumut de 20 de milioane de lei pentru continuarea unor proiecte. Banii ar fi urmat să fie folosiți și pentru încălzirea municipiului, în cazul în care Guvernul nu va mai acorda subvenții. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat care este situația cu sistemul public de termoficare, […]