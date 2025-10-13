Gazul metan, întrerupt, pe 15 octombrie, pe cîteva străzi din Suceava
Radio Top Suceava, 13 octombrie 2025 14:20
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz, miercuri, 15 octombrie, în intervalul orar 09:00-14:00, pe cîteva străzi din Suceava. Este vorba despre străzile Arcașilor și Gherasim Buliga – integral și pe străzile Mihai Viteazul, Simion Florea Marian, Mihai Eminescu
• • •
Acum o oră
14:20
Acum 2 ore
13:10
Membrii SSB au timp o lună pentru a se înscrie la Premiile literare, cu scrieri apărute în 2024 # Radio Top Suceava
Comitetul de conducere al Societăţii Scriitorilor Bucovineni (SSB) anunţă concursul pentru Premiile literare pe anul 2025 – poezie, proză, critică şi istorie literară, publicistică, patrimoniu, ediţii, traducere, carte de debut -, pentru volume apărute în anul 2024. Membrii SSB care au publicat cărți în 2024 le pot depune sau le pot trimite prin poştă
Acum 4 ore
12:40
Președintele AJF Suceava: Parcă a renăscut echipa națională. Am jucat altceva decît în toată această campanie și pot spune și că decît în Nation League, cînd am cîștigat grupa # Radio Top Suceava
Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, consideră că dacă ar fi jucat mai mult, Virgil Ghiță, autorul golului din partida România – Austria, ar fi meritat să fie desemnat omul meciului. Domnul Anton l-a remarcat și pe jucătorul lui Pafos, Dragomir.
12:20
”Bucovina Literară”, a treia apariție în acest an. Redactorul-șef, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă: Vine în întîmpinarea cititorilor cu un sumar consistent, în haine grafice de calitate, ilustratorul acestui număr fiind artistul vizual de origine siriană Amar Al Nahas # Radio Top Suceava
A apărut al treilea număr pe anul acesta al revistei "Bucovina Literară", un număr "de toamnă", deja cu "feedback-uri foarte bune din țară și din străinătate", iar cititorii sînt îndemnați să "deschidă revista, pentru că, într-adevăr, au de ce". Anunțul apariției numerelor 7, 8 și 9 a fost făcut de redactorul-şef al publicației, poetul Alexandru
12:10
Gala Oamenilor de Afaceri organizată de Patronatele IMM Suceava, pe 16 octombrie, la Prestige Plaza # Radio Top Suceava
Gala Oamenilor de Afaceri organizată de Patronatele IMM din județul Suceava va avea loc pe 16 octombrie 2025, începînd cu ora 16.30, la Prestige Plaza din Suceava. Conform președintei Liliana Agheorghicesei, "alături de agenții economici din județul Suceava, ne vor onora cu prezența reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice locale și centrale, ai Guvernului României
12:00
Femeie de 35 de ani, ucisă de un Lexus condus de un șofer care a ieșit pozitiv la canabis. Accidentul s-a produs pe raza localității Frătăuții Vechi. Șoferul care a acroșat BMW-ul în care se afla femeia a părăsit locul accidentului # Radio Top Suceava
O femeie în vîrstă de 35 de ani a murit în urma accidentului care a avut loc duminică după-amiază pe drumul județean din Frătăuții Vechi. Alți cinci răniți au ajuns la spital, printre ei și doi copii. Femeia se afla într-o mașină BMW alături de soț și de un copil. Din cercetările polițiștilor a rezultat
Acum 6 ore
10:40
Președintele AJF Suceava: Și Șoimii Gura Humorului, și Cetatea 1932 Suceava au șanse de promovare în Liga a II-a. S-a schimbat regulamentul, iar prima echipă din grupa de baraj promovează direct # Radio Top Suceava
Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, a spus că și Șoimii Gura Humorului, și Cetatea 1932 Suceava au șanse să meargă în barajul pentru promovarea în Liga a III-a și după aceea, mai departe, în Liga a II-a. Șoimii și Cetatea ocupă primele două locuri în seria I a Ligii a III-a.
10:10
Meciul de pe 18 octombrie dintre CSU Suceava și Dinamo București, amînat pentru 14 decembrie. Campioana României la handbal masculin va avea miercuri meci de Liga Campionilor în Danemarca # Radio Top Suceava
Meciul dintre CSU Suceava și campioana Dinamo București din etapa a VII-a a Ligii Naționale de handbal masculin, programat inițial pentru sîmbătă, 18 octombrie, a fost amînat la solicitarea formației oaspete. Echipa bucureșteană va evolua miercuri, în Danemarca, împotriva celor de la Aalborg, în Liga Campionilor. Partida dintre CSU Suceava și Dinamo București se va
10:00
Echipa de fotbal feminin, CSU Suceava, pe primul loc în Liga a III-a. Ciprian Anton: Cred eu că anul acesta ar avea posibilitatea să ofere și alte jocuri frumoase # Radio Top Suceava
Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, nu se miră că echipa de fotbal a Universității "Ștefan cel Mare" se află pe primul loc în Liga a III-a, pentru că antrenorul Marcel Irimia lucrează de multă vreme cu jucătoarele. Duminică, în etapa a V-a, CSU a cîștigat în deplasarea de la Metaloglobus București cu
10:00
Compania aeriană Wizz Air organizează un eveniment de recrutare la Suceava, pe data de 29 octombrie, de la ora 10:00, la Hotel Mandachi. Dacă îți dorești o carieră printre nori, cu posibilități de avansare, program de muncă flexibil, și un salariu foarte atractiv, vino la evenimentul de recrutare și alătură-te echipei.
Acum 8 ore
07:20
În sfîrșit, lucrările la Palatul Administrativ Suceava au fost încheiate, iar din fotografiile trimise redacției de conducerea Consiliului Județean Suceava acesta arată foarte bine. Pe bună dreptate, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a mulțumit finanțatorului, Compania Națională de Investiții, și constructorilor, firmele General Construct, Loial Impex, Polarh Design și Cube Structure Engineering.
Acum 12 ore
06:10
Pe 15 octombrie, Festivalul Toamnei la Grădinița ”Piticul Vesel” din Suceava. ”Aleea Dovlecilor și colțul foto rustic vor oferi decoruri autentice pentru fotografii de familie” # Radio Top Suceava
Grădinița „La Piticul Vesel" îi invită pe copii, părinți și membri ai comunității locale să participe la Festivalul Toamnei, care va avea loc pe 15 Octombrie, în curtea grădiniței, începînd cu ora 15.30. Conform grădiniței din cartierul sucevean Obcini, "evenimentul îmbină bucuria anotimpului cu spiritul solidarității, continuând tradiția faptelor bune care definesc comunitatea grădiniței.
Acum 24 ore
19:30
Handbal masculin, prima ligă. Chiar dacă a avut o evoluție solidă, iar portarul Șelaru a fost în mare formă, CSU Suceava a pierdut în deplasarea de la HC Buzău. La un gol diferență # Radio Top Suceava
În ciuda faptului că a avut o prestație solidă și că portarul George Șelaru a apărat foarte bine, CSU Suceava a pierdut la HC Buzău cu 35-34, golul victoriei oaspeților fiind înscris în ultimele secunde. La pauză, echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu a condus cu 17-15. Meciul a contat pentru etapa a VI-a a primei
18:30
Gheorghe Șoldan le-a mulțumit tuturor celor care l-au felicitat după ce a devenit tată pentru prima dată # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de mulțumire adresat tuturor celor care l-au felicitat după ce a devenit tată pentru prima oară. Mesajul este însoțit de o fotografie cu domnia sa, cu soția sa, Bianca, și cu fiul lor, David Matei.
Ieri
14:10
Femeie din Vicovu de Sus, păcălită cu suma de 50.000 de lei. Femeia l-a ascultat pe un necunoscut care a pus-o să facă un credit și să introducă banii într-un ATM din municipiul Suceava # Radio Top Suceava
Inspectoratul Județean de Poliție Suceava informează că s-a întocmit un dosar penal pentru înșelăciune, după ce o femeie din Vicovu de Sus a fost păcălită cu suma de 50.000 de lei. Pe 10 octombrie, la ora 18.30, la sediul Poliției Orașului Vicovu de Sus, s-a prezentat o femeie din localitate, care sesizat că în aceeași
12:10
Un bătrîn de 95 de ani, din Ostra, a făcut un atac de panică după ce gospodăria i-a luat foc # Radio Top Suceava
În această dimineață, un bătrîn de 95 de ani a făcut un atac de panică după ce gospodăria sa din Ostra a lua foc. Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Bucovina" Suceava a informat că incendiul de la Ostra a fost anunțat la 112 în jurul orei 6:40. Au intervenit pompierii militari și lucrătorii Serviciul Voluntar
10:50
Tenorul sucevean Teodor Ilincăi, care spunea în urmă cu cîțiva ani că regretă că la Suceava nu este filarmonică, va interpreta Imnul Național înainte de meciul de fotbal România – Austria # Radio Top Suceava
Federația Română de Fotbal a anunțat că tenorul sucevean Teodor Ilincăi va interpreta Imnul Național înaintea partidei România – Austria, din preliminariile Campionatului Mondial, care va avea loc în această seară pe "Arena Națională" începînd cu ora 21.45. Pe 18 ianuarie 2021, invitat la Radio Top, tenorul născut la Mălini spunea, printre altele: "Noi le-am
09:00
Decanul FIA Suceava, Mircea Oroian, de acord că trebuie făcută o distincție între produsele din carne și cele vegetale cu denumiri asemănătoare: A mai fost o decizie pentru produsele lactate. Nu ai voie să spui pe etichetă că este unt dacă produsul este obținut din grăsimi vegetale # Radio Top Suceava
Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, Mircea Oroian, este de acord că trebuie făcută o distincție între produsele din carne și cele care nu conțin carne, dar care au denumiri asemănătoare. Recent, Parlamentul European a adoptat un text care interzice folosirea unor termeni ca "steak", "cîrnat" sau "hamburger" în
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Expozițiile ”Îngerii Cetății” și ”Revelații”, la Muzeul de Istorie din Suceava, pînă la începutul lunii noimbrie. Emil Ursu: Zilele trecute am avut vizita directorului Muzeului Național de Artă Contemporană a României # Radio Top Suceava
Pe 8 octombrie, la Muzeul de Istorie din Suceava, a avut loc vernisajul expoziției , o expoziție "foarte, foarte interesantă" a pictorului botoșănean Liviu Șoptelea. Lucrările pot fi admirate pînă pe 3 noiembrie 2025. Pînă pe 2 noiembrie, tot la Muzeul de Istorie din Suceava este deschisă și expoziția de pictură și sculptură
09:00
AnimaWings, curse Suceava-București. Cătălin Nechifor, fost președinte al CJ Suceava: Mă bucur foarte mult că, în sfîrșit, după foarte mulți ani, avem și această competiție pe zboruri interne # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016, apreciază venirea companiei AnimaWings la Suceava. De la 1 octombrie 2025, compania AnimaWings a început operarea zborurilor Suceava – București și retur de pe Aeroportul Internațional . Cătălin Nechifor a declarat, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: "Mă bucur foarte mult
10 octombrie 2025
19:40
Suceava, la tîrgul de turism de la Varșovia. ”Standul Bucovinei s-a bucurat de un real succes în rîndul vizitatorilor, atrași de diversitatea produselor tradiționale și de autenticitatea gastronomiei locale” (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi, la Varșovia, s-a deschis oficial Tîrgul Internațional de Turism „Tour & Travel Warsaw" (TT Warsaw), cel mai important eveniment de profil din Polonia, aflat la cea de-a 31-a ediție. Consiliul Județean Suceava, prin Serviciul Turism și Strategii de Dezvoltare Județeană, participă la acest tîrg în calitate de co-expozant în cadrul standului României, organizat de
18:40
Conferința „Psihologia Emoțiilor”, la Fălticeni, cu ocazia Zilei Internaționale a Sănătății Mintale. Printre temele dezbătute au fost relația dintre corp și minte, și rolul emoțiilor în dezvoltarea personală și socială (Foto) # Radio Top Suceava
Pe 10 octombrie 2025, în sala „Draga Olteanu Matei" din Fălticeni a avut loc Conferința „Psihologia Emoțiilor", un eveniment dedicat Zilei Internaționale a Sănătății Mintale. Acesta a reunit psihologi, psihoterapeuți, cadre universitare și medici specialiști din întreaga țară. Evenimentul a adus în prim-plan teme actuale privind gestionarea emoțiilor, sănătatea mintală, relația dintre corp și minte
18:20
Palatul Administrativ din Suceava, restaurat, consolidat și modernizat. Angajații Prefecturii și ai Consiliului Județean se vor muta în următoarele două săptămîni (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi, Consiliul Județean Suceava a preluat spre utilizare clădirea Palatului Administrativ. Clădirea s-a aflat într-un amplu proces de renovare și modernizare după devastatorul incendiu din 6 martie 2021. Într-un comunicat al președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, se arată: "Când am preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava, lucrările erau realizate în proporție de
17:10
536 de persoane au participat la Bursa Absolvenților organizată de AJOFM Suceava. Au fost selectate în vederea încadrării 122 de persoane # Radio Top Suceava
536 de persoane au participat vineri, 10 octombrie, la Bursa Absolvenților organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă la Suceava, Fălticeni, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc. Potrivit datelor prezentate de Mirela Florea, director executiv adjunct al AJOFM Suceava, cei 57 de angajatori prezenți au oferit un număr de 270 de locuri de muncă. În
16:50
USV, program pentru susținerea participării și accesului elevilor și studenților cu dizabilități la procesul educațional # Radio Top Suceava
În zilele de 3 și 10 octombrie , Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava a derulat două workshopuri tematice: „Bune practici de proiecte destinate incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, în special a studenților" și „Antreprenoriatul social în rândul studenților, în special a studenților cu dizabilități". Acestea au fost adresate studenților cu dizabilități, dar și celorlalți
15:40
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, la Suceava, la Rădăuți, Cîmpulung Moldovenesc și Fălticeni. 206 locuri de muncă disponibile # Radio Top Suceava
Oferta de locuri de muncă pentru Bursa Absolvențior de muncă a fost de 206 posturi. Astăzi, AJOFM Suceava a organizat bursa locurilor de muncă pentru absolvenți la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, la Casa Germană din Rădăuți, la Biblioteca Municipală din Cîmpulung Moldovenesc și la punctul de lucru AJOFM din Fălticeni. Au fost 105 oferte
13:30
Săptămîna viitoare încep balurile bobocilor. Casa de Cultură fiind închisă, IȘJ Suceava a cerut mai multe oferte din partea sălilor de evenimente. Fiecare școală este liberă să încheie contracte cu cine dorește # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a anunțat că, în contextul în care Casa de Cultură Suceava este închisă, a cerut oferte de la mai multe săli de evenimente, pentru organizarea balurilor bobocilor. Acesta a declarat la Radio Top că "a inițiat o discuție cu școlile din municipiul Suceava" privind această problemă, iar în urmă
12:00
Antrenorul CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, înainte de meciul cu HC Buzău: Ne așteaptă o deplasare grea la Buzău, o echipă care a arătat un handbal de calitate în acest debut de sezon # Radio Top Suceava
CSU Suceava va juca pe terenul echipei HC Buzău în a șasea etapă a Ligii Naționale de handbal masculin. Meciul va avea loc duminică, 12 octombrie, de la ora 17:30. În contextul în care buzoienii i-au învins pe campionii de la Dinamo București în această ediție de campionat, antrenorul Bogdan Șoldănescu este conștient că sucevenii vor
11:40
Ciprian Anton, șeful IȘJ Suceava, despre evaluările suplimentare organizate de instituție: Acestea vin, în primul rînd, în sprijinul copiilor. Profesorii nu vor fi chemați în vacanță, nu vor fi chemați din timpul liber, iar implicarea lor va fi într-un fel recompensată # Radio Top Suceava
Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, spune că simulările suplimentare pentru examenele naționale vor veni în sprijinul copiilor, dar și al părinților. Recent, în cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Suceava au anunțat organizarea unor simulări suplimentare pentru examenele naționale. Concret, pe lîngă simulările pentru Bacal
11:30
Studentă de la Suceava, selectată la nivel național în competiția Fulbright Student Award, în domeniul Literatură americană # Radio Top Suceava
Studenta Ioana-Alexandra Prisacariu, de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul USV, a fost selectată la nivel național în competiția Fulbright Student Award pentru anul universitar 2026-2027, în domeniul Literatură americană. Conform Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, ”performanța studentei reprezintă o reușită și pentru filologia suceveană, în condițiile în care oferta educațională […] Articolul Studentă de la Suceava, selectată la nivel național în competiția Fulbright Student Award, în domeniul Literatură americană apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Cei peste 200 de directori de școli din județul Suceava, așteptați, pe 17 octombrie, la reuniunea managerială de la Liceul Filadelfia. La întîlnire a fost invitat și un reprezentant al Ministerului Educației # Radio Top Suceava
Pe 17 octombrie, cei 202 de directori de școli cu personalitate juridică din județ sînt așteptați la Liceul Filadelfia din municipiul Suceava, la reuniunea mangaerială anuală. La întîlnire a fost invitat și un reprezentant al Ministerului Educației. Într-o emisiune la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, a spus că la reuniune sînt invitați […] Articolul Cei peste 200 de directori de școli din județul Suceava, așteptați, pe 17 octombrie, la reuniunea managerială de la Liceul Filadelfia. La întîlnire a fost invitat și un reprezentant al Ministerului Educației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Universitatea ”Ștefan cel Mare”, o universitate prea ”mare” pentru o presă locală atît de ”mică” # Radio Top Suceava
Rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, a vorbit într-o foarte scurtă postare despre o realizare deosebită a USV, care a atras atenția presei internaționale, iar la final a transmis o săgeată muiată în ironie către presa locală. A scris domnul Dimian: ”Robotul ARGUS, dezvoltat împreună cu doctoranzi şi masteranzi ai USV, a captat […] Articolul Universitatea ”Ștefan cel Mare”, o universitate prea ”mare” pentru o presă locală atît de ”mică” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:00
Ziua Educației, sărbătorită la Cacica de profesorii din școlile cu predare în limba polonă # Radio Top Suceava
Uniunea Polonezilor din România a organizat pe 9 octombrie o întîlnire festivă cu profesorii din școlile cu predare în limba polonă din județul Suceava. În Polonia, pe 14 octombrie se sărbătorește Ziua Educației, în timp ce în România această zi a fost pe 5 octombrie. Evenimentul a avut loc pentru a doua oară la Cacica, […] Articolul Ziua Educației, sărbătorită la Cacica de profesorii din școlile cu predare în limba polonă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
9 octombrie 2025
16:13
Universitatea suceveană, gazda un simpozion național organizat de Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie # Radio Top Suceava
Pe 9 și 10 octombrie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava găzduiește cel de-al XXVII-lea Simpozion național cu participare internațională organizat de Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie. La eveniment participă endocrinologi, neurologi, psihiatri, diabetologi, psihologi, chirurgi și neurochirurgi. Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie este afiliată la International Federation of Neuroendocrine Society și membru asociat al European Society […] Articolul Universitatea suceveană, gazda un simpozion național organizat de Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:13
Gheorghe Șoldan are ocazia să demonstreze că fermierii nu au avut suficientă răbdare # Radio Top Suceava
Așteptatele majorări ale subvențiilor europene pentru fermierii români sînt necesare, dar nu și suficiente. Fermierul sucevean Doru Lefter, care este încrezător că demersul europarlamentarilor români privind majorarea subvențiilor pentru români va reuși, susține că eventuala creștere a subvențiilor ar trebui să vină la pachet cu unele măsuri luate de București. Domnul Lefter spune că decidenții […] Articolul Gheorghe Șoldan are ocazia să demonstreze că fermierii nu au avut suficientă răbdare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:13
Ambalaj biodegradabil, realizat la Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. Mircea Oroian: Trendul mondial este de a înlocui plasticul cu materiale care să fie biodegradabile # Radio Top Suceava
Patru cercetătoare de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Șrefan cel Mare” Suceava au conceput un ambalaj biodegradabil. Studiul cercetătoarelor Mariana Spinei, Daniela Oana, Florina Dranca și Sorina Ropciuc a fost publicat in revista de specialitate ”Gels”. Publicația spanionlă AS a scris că sticlele de plastic vor fi realizate din materiale mai prietenoase […] Articolul Ambalaj biodegradabil, realizat la Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. Mircea Oroian: Trendul mondial este de a înlocui plasticul cu materiale care să fie biodegradabile apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:13
Primăria a vrut să dea jos un panou publicitar din centrul Sucevei. Proprietarul acestuia a sunat la 112. Poliția a blocat îndepărtarea panoului și a anunțat că va aplica sancțiuni # Radio Top Suceava
În dimineața zilei de joi, 9 octomrbie, Primăria Municipiului Suceava a trimis o firmă cu o autospecială cu nacelă și Poliția Locală în centrul Sucevei, pentru a da jos un panou publicitar de la intrarea în blocul Union. Proprietarul panoului a sunat la 112 și a anunțat că panoul este proprietate privată, iar demolarea este […] Articolul Primăria a vrut să dea jos un panou publicitar din centrul Sucevei. Proprietarul acestuia a sunat la 112. Poliția a blocat îndepărtarea panoului și a anunțat că va aplica sancțiuni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:13
Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. O nouă metodă pentru identificarea falsificării uleiului de nucă. Un litru de ulei de acest fel costă cam 100 de lei # Radio Top Suceava
O doctorandă de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava a dezvoltat o nouă metodă pentru identificarea falsificării uleiului de nucă prin substituirea cu uleiuri mai ieftine. Ea a reușit să publice un articol despre utilizarea spectroscopiei FTIR pentru depistarea falsificării. Articolul a fost publicat în revista LWT – Food […] Articolul Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava. O nouă metodă pentru identificarea falsificării uleiului de nucă. Un litru de ulei de acest fel costă cam 100 de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:13
Propunerea ministrului Culturii, ”prost sfătuit”, ca managerii să dea concedii fără plată acolo unde nu este activitate. Emil Ursu: Conform legislației, concediul fără plată se cere. Acea declarație a fost total lipsită de inspirație și, sigur, de legalitate # Radio Top Suceava
”Din păcate, în societatea românească contemporană, cultura și învățămîntul au devenit desuete”, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu. Recent, Ministerul Culturii le-a transmis managerilor instituțiilor din subordine să ia în calcul concediul fără plată pentru angajați, pentru a acoperi deficitul la cheltuielile salariale. Federația […] Articolul Propunerea ministrului Culturii, ”prost sfătuit”, ca managerii să dea concedii fără plată acolo unde nu este activitate. Emil Ursu: Conform legislației, concediul fără plată se cere. Acea declarație a fost total lipsită de inspirație și, sigur, de legalitate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:13
Ordonanța 52, care impune cheltuieli restricționate în Cultură. Emil Ursu: Consiliul Județean Suceava a înțeles importanța Culturii. Dar noi sîntem o excepție în România. Fără instituțiile de cultură și, mai ales, fără memorie culturală, un stat nu există # Radio Top Suceava
Referindu-se la Ordonanța 52 din 2 octombrie, valabilă pînă la sfîrșitul anului 2025, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a spus că aceasta, ”practic, dă o lovitură definitivă segmentului, anulînd toate cheltuielile de pe contul 20-30-30, cont din care se fac evenimentele culturale”. Suceava este, însă, ”un caz fericit”. Potrivit domnului Ursu, ”Consiliul Județean […] Articolul Ordonanța 52, care impune cheltuieli restricționate în Cultură. Emil Ursu: Consiliul Județean Suceava a înțeles importanța Culturii. Dar noi sîntem o excepție în România. Fără instituțiile de cultură și, mai ales, fără memorie culturală, un stat nu există apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:13
La 72 de ani, Viorel Horodenciuc, fost șef al Poliției Locale Suceava, a trecut la cele veșnice # Radio Top Suceava
Miercuri, 8 octombrie, colonelul în rezervă Viorel Horodenciuc a murit la vîrsta de 72 de ani. Domnul Horodenciuc a fost primul șef al Poliției Locale Suceava. Născut pe 27 februarie 1953, la Dănila, comuna Dărmăneşti, Viorel Horodenciuc a terminat Liceul Militar „Stefan cel Mare” și Şcoala de Ofiţeri a Forţelor Terestre de la Sibiu. Domnul […] Articolul La 72 de ani, Viorel Horodenciuc, fost șef al Poliției Locale Suceava, a trecut la cele veșnice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:12
Universitatea suceveană mărește fondul de burse pentru studenți cu 10%, cu bani din fonduri proprii. Guvernul a redus bursele în medie cu 50% # Radio Top Suceava
În ședința Consiliului de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost aprobată o hotărîre prin care, în anul universitar 2025-2026, fondul de burse pentru studenți este majorat cu 10%. Conform USV, ”această majorare este susținută din veniturile proprii ale universității și se adaugă alocării primite de la Ministerul Educației și Cercetării. Măsura […] Articolul Universitatea suceveană mărește fondul de burse pentru studenți cu 10%, cu bani din fonduri proprii. Guvernul a redus bursele în medie cu 50% apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:12
Județul Suceava, la tîrgul de turism din Varșovia, unde sînt așteptați 500 de expozanți din 56 de țări # Radio Top Suceava
În perioada 10–12 octombrie 2025, Consiliul Județean Suceava, prin Serviciul turism și strategii de dezvoltare județeană, va participa la Tîrgul Internațional de Turism „Tour&Travel Warsaw”, din Varșovia. Conform administrației județene, aflat la cea de-a 31-a ediție, TT Warsaw este cel mai important eveniment de profil din Polonia și se desfășoară la Centrul Expozițional PTAK Warsaw […] Articolul Județul Suceava, la tîrgul de turism din Varșovia, unde sînt așteptați 500 de expozanți din 56 de țări apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
8 octombrie 2025
15:40
Volumul ”Nicolae Labiș. Opere”, apărut la Editura Știința din Chișinău, va fi lansat la Biblioteca USV # Radio Top Suceava
Luni, 13 octombrie a.c., de la ora 12.00, Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” Suceava va organiza în Sala de lectură „Emanuel Diaconescu” din corpul E lansarea volumului ”Nicolae Labiș. Opere”, apărut la Editura Știința din Chișinău. Invitatul special al evenimentului este Gheorghe Prini, directorul Editurii Știința. Volumul va fi prezentat de Lucia Țurcanu, cercetător de […] Articolul Volumul ”Nicolae Labiș. Opere”, apărut la Editura Știința din Chișinău, va fi lansat la Biblioteca USV apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Primăria Șcheia, proiect pentru realizarea de stații de autobuz cu fonduri europene # Radio Top Suceava
Primăria Comunei Șcheia vrea să facă stații de autobuz cu fonduri europene. La inițiativa primarului Ion Cristinel Burac, Consiliul Local Șcheia a aprobat implementarea proiectului ”Furnizare stații de autobuz” și depunerea acestuia spre finanțare la Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Cetatea Bucovinei”. Totodată, au fost aprobați și indicatorii tehnico economici ai invesitiției. Conform primarului, ”comuna Șcheia […] Articolul Primăria Șcheia, proiect pentru realizarea de stații de autobuz cu fonduri europene apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, intenționează să externalizeze niște servicii: Este loc de reformă în fiecare primărie, doar primarul să dorească # Radio Top Suceava
Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, spune că o serie de proiecte aflate în derulare vor continua, însă arată că la nivel central este o problemă foarte mare cu banii. De aceea, Guvernul a blocat un împrumut de 20 de milioane de lei pe care Rădăuțiul ar fi vrut să-l ia pentru a finanța o serie de […] Articolul Primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, intenționează să externalizeze niște servicii: Este loc de reformă în fiecare primărie, doar primarul să dorească apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Investiții la Spitalul Municipal Rădăuți. Lucrările de reparații la Secția Boli Infecțioase vor fi încheiate pînă pe 24 decembrie 2025 # Radio Top Suceava
Primarul Municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, și managerul Spitalului Municipal ”Sfinții Doctori Cosma și Damian” Rădăuț , Bogdan Alupoaie, au efectuat marți, 7 octombrie, o vizită de lucru pe șantierele de la unitatea medicală. Primarul a anunțat că de luni, 6 octombrie 2025, au început lucrările de reparații capitale la demisolul magaziei de alimente, în valoare de 102.181 […] Articolul Investiții la Spitalul Municipal Rădăuți. Lucrările de reparații la Secția Boli Infecțioase vor fi încheiate pînă pe 24 decembrie 2025 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Reindustrializarea României. Daniel Apostol, analist economic: Rămînem pe un peron, într-o gară părăsită, cînd aveam șansa unui tren interesant # Radio Top Suceava
În cel mai recent editorial pentru jurnalul.ro, cu titlul , analistul economic Daniel Apostol a scris ”despre modul în care privim resursele pe care le avem, astfel încît să ne dăm o șansă în zona industrială”. Potrivit acestuia, în România […] Articolul Reindustrializarea României. Daniel Apostol, analist economic: Rămînem pe un peron, într-o gară părăsită, cînd aveam șansa unui tren interesant apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:10
O ”veste foarte neagră” pentru municipiul Rădăuți, conform primarului Loghin: Împrumutul de 20 de milioane de lei pe care ar fi vrut să îl ia pentru termoficare și pentru diferite lucrări a fost blocat de București # Radio Top Suceava
Guvernul nu-i permite Primăriei Rădăuți să facă un împrumut de 20 de milioane de lei pentru continuarea unor proiecte. Banii ar fi urmat să fie folosiți și pentru încălzirea municipiului, în cazul în care Guvernul nu va mai acorda subvenții. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat care este situația cu sistemul public de termoficare, […] Articolul O ”veste foarte neagră” pentru municipiul Rădăuți, conform primarului Loghin: Împrumutul de 20 de milioane de lei pe care ar fi vrut să îl ia pentru termoficare și pentru diferite lucrări a fost blocat de București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:40
Geamuri termopane Suceava și uși de interior din PVC – soluții moderne de la Depozitul de Termopane # Radio Top Suceava
Când vine vorba despre confort și eficiență, cu siguranță, pentru acasă aduci doar ce este mai bun pentru a te bucura și vara, și iarna. Ferestrele pe care le alegi, cât și ușile de interior, din PVC sau nu, joacă un rol important. Dacă ești din Suceava vei putea să îți începi căutările în acest […] Articolul Geamuri termopane Suceava și uși de interior din PVC – soluții moderne de la Depozitul de Termopane apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
