CONTRAATAC / Fotbal in toate competițiile

05:50

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins de autoritățile elene în timp ce se afla pe aeroportul din Salonic. Oprescu era căutat de trei ani, după ce a fugit din România înainte de a fi condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru fapte de corupție. Arestarea a [...] The post Sorin Oprescu, arestat în Grecia! Fostul edil era căutat după condamnarea pentru fapte de corupție first appeared on IasiTV Life.