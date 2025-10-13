CONTRAATAC / Fotbal in toate competițiile
IasiTV Life, 13 octombrie 2025 14:20
INVITAT / LIVIU SUCEVEANU – Redactor sportiv Radio Iași
Acum o oră
14:20
Acum 6 ore
09:40
INVITAT / Prof.univ.dr. VICTOR COSTACHE – Medic primar chirurgie cardiovasculară
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Nicu Gavriluțâ – Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
16:10
INVITAT / MIHAI CHIRICA – Primarul municipiului Iași
16:10
INVITAT / Dr. AURICA ICHIM – Manager Muzeul Municipal „Regina Maria" IașiDr. DELIA ROXANA CORNEA – Manager Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța
15:50
Între 10–12 octombrie 2025, Salonul Auto MAG Automobile aduce peste 60 de modele în parcarea Mall Moldova # IasiTV Life
Între 10–12 octombrie 2025, Salonul Auto MAG Automobile aduce peste 60 de modele în parcarea Mall Moldova # IasiTV Life

Cele mai noi modele Ford, Škoda, Volvo, Lynk&Co, Geely, SUV Cars și BYD, într-un singur loc, cu oferte speciale pentru persoane fizice și companii. În perioada 10–12 octombrie, parcarea Mall Moldova devine gazda celui mai așteptat eveniment auto al toamnei: Salonul Auto MAG Automobile. Grupul MAG Automobile reunește, într-un singur spațiu expozițional, peste 60 de [...]
13:20
La Fiziotop, credem că o echipă sănătoasă este motorul unei companii de succes. De aceea, am creat proiectul „Ai grijă de echipa ta" – un program dedicat companiilor care vor să investească în starea de bine a angajaților. Ce aducem direct la biroul tău: – Sesiuni de masaj rapid, cu efecte imediate de relaxare și [...]
06:30
Asociația Profesioniștilor pentru Dezvoltare Durabilă lansează filmul „Podul de cuvinte” # IasiTV Life
Asociația Profesioniștilor pentru Dezvoltare Durabilă lansează filmul „Podul de cuvinte" # IasiTV Life

Proiectul „Podul de cuvinte – Povestea limbii române în Basarabia" – este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (D.R.R.M.) Asociația Profesioniștilor pentru Dezvoltare Durabilă are plăcerea de a anunța lansarea filmului documentar „Podul de cuvinte", realizat în cadrul proiectului cultural cu același nume. Proiectul își propune să aducă în prim-plan povestea recuperării și afirmării limbii române în spațiul [...]
9 octombrie 2025
16:50
INVITAT / GHEORGHIȚĂ RUSU PERSIC – Director artistic Ateneul Național din Iași
16:50
INVITAT / Pr. DAN DAMASCHIN – Preot misionar
16:13
Altă numire la Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași: O specialistă în control și protocoale devine manager interimar # IasiTV Life
Altă numire la Spitalul de Copii „Sf. Maria" Iași: O specialistă în control și protocoale devine manager interimar # IasiTV Life

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria" din Iași are un nou manager interimar. Funcția a fost preluată de Dr. Veronica Leonte, medic în cadrul secției de planificare familială de la Maternitatea „Cuza Vodă". Decizia a fost anunțată de președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, care a subliniat experiența vastă a noului manager în domeniul [...]
16:13
Imagini șocante în Iași: O femeie și-a incendiat apartamentul și s-a așezat la geam să fumeze # IasiTV Life
Imagini șocante în Iași: O femeie și-a incendiat apartamentul și s-a așezat la geam să fumeze # IasiTV Life

Echipajele ISU Iași au fost solicitate să intervină miercuri după amiază pentru a stinge un incendiu izbucnit la un apartament dintr-un bloc de pe strada Minervei din municipiu. Potrivit informațiilor, focul a pornit de la etajul al treilea, fiind declanșat intenționat chiar de către proprietară. Scena care a șocat vecinii a fost modul în care [...]
16:13
Schimbare în dosarul morții pe șosea: Comisarul Vasile Zacornea va fi judecat doar pentru părăsirea locului accidentului # IasiTV Life
Schimbare în dosarul morții pe șosea: Comisarul Vasile Zacornea va fi judecat doar pentru părăsirea locului accidentului # IasiTV Life

Dosarul morții lui Gherghel Daniel, bărbatul lovit mortal de o mașină în vara anului 2023 la Valea Lungă (Holboca), a ajuns în sfârșit în instanță după mai bine de doi ani de anchetă. Însă decizia procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a stârnit revoltă: fostul șef al Serviciului de Înmatriculări și Permise [...]
16:13
O tragedie a lovit orașul Ștefănești miercuri seară, după ce un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost găsit mort în locuința sa mistuită de flăcări. Incendiul a fost observat de vecini, care au alertat imediat numărul de urgență 112. La fața locului au intervenit de urgență două echipaje ale Gărzilor de Intervenție [...]
16:13
Semnarea acordului pentru prima etapă a planului lui Donald Trump pentru Gaza este prevăzută să aibă loc joi la ora 12:00, ora Israelului (şi a României). Vedeți și Altă numire la Spitalul de Copii „Sf. Maria" Iași: O specialistă în control și protocoale devine manager interimar O sursă a precizat că încetarea focului ar trebui [...]
16:13
În perioada 6–8 octombrie, la Brașov, s-a desfășurat etapa națională a concursului de salvare la înălțime #HERORomânia2025, unde cele mai bune echipe de pompieri alpiniști din țară s-au confruntat cu probe dure, inspirate din realitatea intervențiilor:➡ evacuări de victime din clădiri înalte➡ operațiuni pe șantiere și terenuri dificile➡ misiuni contra-cronometru, cu echipamente moderne și în [...]
16:13
Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva adună în fiecare an, la Iași, sute de mii de pelerini. Credincioșii care au venit deja ori vor sosi în zilele următoare vor putea participa, zilnic, la diferite momente rfeligioase în fiecare zi. Vedeți și Pompierii ieșeni, pe locul III național la salvare de la înălțime Iată programul: Joi, 9 octombrie [...]
16:13
În acest an, pe lângă moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, credincioșii se pot închina și la cele ale Sfântului Grigore Palama de la Salonic. Vedeți și Iată programul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva Viața Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, unul dintre cei mai mari teologi din istoria Bisericii Ortodoxe, s-a [...]
16:13
Proiectul „Bucovina în culori moldovenești" – este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (D.R.R.M.) Asociația Colorează Bucovina are plăcerea de a anunța lansarea filmului documentar „Bucovina în culori moldovenești", realizat în cadrul proiectului cultural cu același nume. Proiectul are ca scop promovarea patrimoniului cultural comun dintre România și Republica Moldova prin prisma meșteșugurilor, tradițiilor [...]
16:13
În perioada 7–8 octombrie 2025, sediul Antibiotice Iași a devenit din nou locul unde solidaritatea s-a transformat în fapte bune. Cea de-a 28-a ediție a campaniei „Donează sânge! Pune suflet pentru viață!" a reunit angajați ai companiei și locuitori din comunitățile limitrofe, într-un gest comun de generozitate și speranță. Vedeți și Pompierii ieșeni, pe locul [...]
8 octombrie 2025
17:10
INVITAT / Cosmin Cojocaru – Cofondator & AI Trainer
17:10
INVITAT / CRISTIAN STOICA – Director general CTP Iași
14:00
Salonul Auto MAG Automobile aduce peste 60 de modele în parcarea Mall Moldova, între 10–12 octombrie 2025 # IasiTV Life
Salonul Auto MAG Automobile aduce peste 60 de modele în parcarea Mall Moldova, între 10–12 octombrie 2025 # IasiTV Life

Cele mai noi modele Ford, Škoda, Volvo, Lynk&Co, Geely, SUV Cars și BYD, într-un singur loc, cu oferte speciale pentru persoane fizice și companii. În perioada 10–12 octombrie, parcarea Mall Moldova devine gazda celui mai așteptat eveniment auto al toamnei: Salonul Auto MAG Automobile. Grupul MAG Automobile reunește, într-un singur spațiu expozițional, peste 60 de [...]
06:30
Inteligența Artificială, „terapeut” de relații: Motivul șocant pentru care o femeie din Iași și-a părăsit soțul # IasiTV Life
Inteligența Artificială, „terapeut" de relații: Motivul șocant pentru care o femeie din Iași și-a părăsit soțul # IasiTV Life

Un caz inedit a ajuns în instanța din Iași: o femeie, căsătorită de aproape 30 de ani și mamă a trei copii, a cerut divorțul soțului după ce un program de inteligență artificială i-a confirmat decizia. Potrivit Doinei Manolache, avocata bărbatului, înainte de a înregistra acțiunea de divorț, femeia a purtat o serie de conversații [...]
06:20
Un incendiu violent a izbucnit ieri după-amiază la o casă din satul Slobozia, comuna Deleni. Echipajele Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos (Punctul de Lucru Hârlău) au fost mobilizate de urgență, intervenind cu două autospeciale de stingere. Flăcările se manifestau deja cu putere, cuprinzând interiorul locuinței și podul pe o suprafață de circa 40 de metri [...]
06:10
Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la femei. Descoperită din timp însă, boala poate fi tratată cu rezultate foarte bune și cu o calitate mult îmbunătățită a vieții. În acest sens, consulturile de specialitate efectuate periodic și investigațiile de screening pentru cancer mamar sunt esențiale. Autopalparea sânilor este un prim [...]
06:10
Echipa comună de control formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița a descoperit la controlul de frontieră țigări, de proveniență Republica Moldova, ascunse în bagajele personale ale unui bărbat. În data de 07 octombrie a.c., în jurul orei 01.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, [...]
7 octombrie 2025
19:40
INVITAȚI / Ovidiu FLOREA – manager Oxygen Sports & SpaDiana Dohotariu – instructor Oxygen Sports & Spa
19:40
INVITAT / LIVIU ZANFIRESCU – Director general Poliția Locală Iași
19:30
INVITAT / Pr. LUCIAN APOPEI – Director comunicare Arhiepiscopia Iașilor
18:50
SUV Cars aduce cele mai inovatoare SUV-uri chinezești la Salonul Auto București (7-12 octombrie) # IasiTV Life
SUV Cars aduce cele mai inovatoare SUV-uri chinezești la Salonul Auto București (7-12 octombrie) # IasiTV Life

În perioada 7-12 octombrie 2025, la Salonul Auto București, SUV Cars vă invită să descoperiți cele mai noi și inovatoare modele SUV/4×4 chinezesti din portofoliul său. În cadrul evenimentului, vor fi expuse modelele BAIC BJ30, NEW BJ40, BJ60, X75, precum și Forthing 4, Forthing 5, NEW Forthing 9. Ce aduce SUV Cars la Salonul Auto [...]
18:40
Distanța nu e spectacol, e consecință. În clipa în care plumbul pleacă drept și firul se așază în aer ca o panglică fără cute, înseamnă că ai făcut bine ceva înainte: încărcarea a fost liniară, eliberarea curată, iar lansete au lucrat cu tine, nu împotriva ta. Nu contează doar brațul; contează cum intră energia în [...]
18:30
Managerul interimar de la Spitalul de Copii Iași a demisionat fulgerător: A rezistat doar o săptămână # IasiTV Life
Managerul interimar de la Spitalul de Copii Iași a demisionat fulgerător: A rezistat doar o săptămână # IasiTV Life

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria" din Iași se confruntă, din nou, cu o criză de leadership, după ce Dr. Radu Luca, numit manager interimar cu doar șapte zile în urmă, și-a depus demisia în această dimineață. Plecarea intempestivă lasă unitatea medicală fără conducere, iar Consiliul Județean Iași a demarat deja procedurile urgente [...]
12:20
Casa Auto Iași organizează cel mai așteptat eveniment auto al toamnei – Salonul Auto Palas Mall # IasiTV Life
Casa Auto Iași organizează cel mai așteptat eveniment auto al toamnei – Salonul Auto Palas Mall # IasiTV Life

Casa Auto Iași invită publicul la o nouă ediție a Salonului Auto Palas Mall, eveniment desfășurat între 10 și 12
07:10
11 ani de dializă: Drama lui Marian, copilul de la Holban care și-a petrecut copilăria în spital # IasiTV Life
Timp de 11 ani, Marian, un tânăr de 19 ani care a crescut la Centrul „Ion Holban”, a fost dependent de aparatul de dializă. Viața sa s-a schimbat radical abia recent, când a primit un transplant de rinichi de la un donator de 15 ani. Începând de la vârsta de 8 ani, Marian a făcut [...] The post 11 ani de dializă: Drama lui Marian, copilul de la Holban care și-a petrecut copilăria în spital first appeared on IasiTV Life.
06:50
Un carambol produs luni seară, în care au fost implicate patru autoturisme, a generat un moment critic: la una dintre mașini, compartimentul motor a luat foc. Intervenția rapidă a celorlalți participanți la trafic, care au folosit stingătoare auto, a fost vitală, aceștia reușind să lichideze flăcările înainte de sosirea pompierilor militari. La locul accidentului au [...] The post Carambol cu patru mașini la Cumpărătura: Trei victime transportate la spital first appeared on IasiTV Life.
06:50
Aeroportul Internațional Iași continuă să investească masiv în surse regenerabile de energie, cu scopul de a-și reduce costurile și amprenta ecologică. Un nou parc fotovoltaic de 5 MWh, dotat cu unități de stocare de 2 MW, este în plan și urmează să fie construit pe o suprafață de cinci hectare. Potrivit directorului Romeo Vatră, proiectul [...] The post Aeroportul Iași își extinde investițiile în energie verde first appeared on IasiTV Life.
6 octombrie 2025
17:00
INVITAT /Prof.univ.dr.ing. DAN CAȘCAVAL – Senator PSD The post DEZBATEREA ZILEI / MAI REPEREZINTĂ EDUCAȚIA O PRIORITATE? first appeared on IasiTV Life.
11:00
Președintele Nicușor Dan a făcut noi numiri în echipa sa de la Cotroceni, după ce singurul nume nou adus de președinte în Administrația Prezidențială în patru luni de mandat a fost Radu Burnete. Nicușor Dan i-a numit în echipa sa, luni, pe Marius Lazurca, Ludovic Orban, Eugen Tomac și Valentin Naumescu, conform unui anunț al [...] The post Nicușor Dan și-a numit consilierii. În total, sunt 16 first appeared on IasiTV Life.
09:10
INVITAT / Prof.univ.dr. CAMELIA BOGDĂNICI – Medic primar Oftalmologie The post EU SĂNĂTOS / SĂNĂTATEA VEDERII – Controale, tratament, prevenție first appeared on IasiTV Life.
07:00
Concert de Sărbătorile Iașului: Ștefan Bănică, Irina Baianț și 3 Tenori Ieșeni, pe Scena din Piața Palatului # IasiTV Life
Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași organizează, vineri, 17 octombrie, de la ora 19:00, un mega-concert dedicat Sărbătorilor Iașului 2025, ce va avea loc în Piața Palatului Culturii. Evenimentul promite un spectacol muzical de înaltă ținută, reunind pe scenă artiști consacrați. Publicul îi va putea asculta pe cei 3 Tenori Ieșeni – Andrei [...] The post Concert de Sărbătorile Iașului: Ștefan Bănică, Irina Baianț și 3 Tenori Ieșeni, pe Scena din Piața Palatului first appeared on IasiTV Life.
06:40
Decizia finală: Alegerile din Republica Moldova au fost validate. Distribuția celor 101 de mandate # IasiTV Life
Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a declarat valabile, duminică, rezultatele scrutinului parlamentar desfășurat pe 28 septembrie. Votul final al CEC va fi transmis Curții Constituționale pentru confirmarea rezultatelor și validarea celor 101 de mandate de deputat. La alegerile parlamentare a participat un număr de 1.609.579 de alegători, prezența la vot fiind de 52,24%. [...] The post Decizia finală: Alegerile din Republica Moldova au fost validate. Distribuția celor 101 de mandate first appeared on IasiTV Life.
06:20
Pompierii militari au intervenit la locul accidentului cu două echipaje de descarcerare și o ambulanță SMURD. Aceștia au primit sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava, care a inclus și un medic. În momentul sosirii forțelor de intervenție, o persoană (un bărbat) rămăsese încarcerată în interiorul autoturismului lovit de tren. Deși era [...] The post Accident feroviar în comuna Șcheia: Mașină lovită de tren la Trei Movile first appeared on IasiTV Life.
06:20
Un incendiu izbucnit într-o cameră a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Fundu Moldovei a fost stins rapid chiar de către angajații unității. La fața locului au fost mobilizați pompierii militari din Câmpulung Moldovenesc cu autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, alături de un echipaj SAJ. Angajații unității au [...] The post Incendiu la un centru pentru persoane cu dizabilități din Fundu Moldovei first appeared on IasiTV Life.
5 octombrie 2025
18:40
INVITAȚI / Gabriela Grigori – Learning & developement consultantCarmen Teodorescu – Trainer și facilitator The post PODCASTUL LUI RADU PRISĂCARU / De la joc la decizie în lumea permachange first appeared on IasiTV Life.
06:00
Un moment de reculegere cutremurător a avut loc sâmbătă în fața UMF Iași, unde peste o sută de persoane au protestat mut în memoria celor șapte bebeluși care și-au pierdut viața din cauza infecției cu Serratia Marcescens la Spitalul „Sfânta Maria”. Manifestația, organizată de asociațiile Declic și RESET, a culminat cu un mesaj scris pe [...] The post VIDEO. Protest inedit în memoria victimelor infecțiilor nosocomiale first appeared on IasiTV Life.
05:50
Sorin Oprescu, arestat în Grecia! Fostul edil era căutat după condamnarea pentru fapte de corupție # IasiTV Life
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins de autoritățile elene în timp ce se afla pe aeroportul din Salonic. Oprescu era căutat de trei ani, după ce a fugit din România înainte de a fi condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru fapte de corupție. Arestarea a [...] The post Sorin Oprescu, arestat în Grecia! Fostul edil era căutat după condamnarea pentru fapte de corupție first appeared on IasiTV Life.
05:40
Pompierii au intervenit sâmbătă dimineață în comuna Pipirig pentru a stinge un incendiu izbucnit la o gospodărie de pe strada Obor. Deși focul a fost stins rapid, un bărbat a suferit arsuri, iar pagubele materiale au fost semnificative. Solicitarea a ajuns la pompieri la ora 10:05. La locul intervenției s-au deplasat forțe de la SVSU [...] The post Incendiu la o gospodărie din Pipirig: Un bărbat rănit, transportat la spital first appeared on IasiTV Life.
