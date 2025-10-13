Cristian Botez: Cum l-am cunoscut pe Ilie Bolojan!
ActiveNews.ro, 13 octombrie 2025 14:20
Încă este de actualitate demonstrația de slugărnicie a lui Ilie Bolojan, de la Congresul UDMR de la Cluj, față de secuimea cu pretenții de autonomie și față de Ungaria și Viktor Orban.
Caz șocant în Italia: O româncă a murit în brațele soțului, după două vizite la urgență. Medicii italieni i-au spus că durerile în piept ”sunt de de la stres” # ActiveNews.ro
Tragedie în Italia: o româncă de 65 de ani, stabilită de aproape 30 de ani la Schio, provincia Vicenza, a murit în brațele soțului său după ce a fost trimisă acasă de două ori de la spital, deși acuza dureri în piept și transpirații abundente.
Peste 700 de medici români din Norvegia în pericol să fie interziși după cazul doctorului ”rectal” radiat în UK care a fost reprimit în România, la Cluj, deși a abuzat pentru plăceri homosexuale și pedofilice peste 200 de pacienți. Colegiul Medicilor tace # ActiveNews.ro
Autoritățile sanitare din Norvegia analizează posibilitatea suspendării temporare a tuturor cererilor de autorizare venite din România, după ce un medic român radiat în Marea Britanie pentru abuzuri sexuale asupra pacienților a fost descoperit lucrând la Cluj.
Străzile unui oraș nu au memorie. Pașii nu lasă ecouri peste timp. Mirosurile dispar și sunt repede înlocuite cu altele. Dar spiritul, sufletul acestor locuri, poate că își amintește de cei care au trecut pe-aici.
13 octombrie 2025, ora 17:30, hotelul InterContinental Athénée Palace - Marian Nazat își lansează cartea „Am fost cândva procuror”. Ion Cristoiu: Cum m-a dat Iliescu în judecată pentru atentat la siguranța națională. Nazat a dat NUP # ActiveNews.ro
Știrile lui Cristoiu: Cum m-a dat Iliescu în judecată pentru atentat la siguranța națională. Nazat a dat NUP.
Norvegia amenință: peste 700 de medici români în pericol să fie blocați după cazul doctorului abuzator radiat în UK, care continuă să lucreze la Cluj # ActiveNews.ro
Autoritățile sanitare din Norvegia analizează posibilitatea suspendării temporare a tuturor cererilor de autorizare venite din România, după ce un medic român radiat în Marea Britanie pentru abuzuri sexuale asupra pacienților a fost descoperit lucrând la Cluj.
Discurs istoric al lui Donald Trump în Knesset, în ziua eliberării ultimilor ostatici din Gaza – LIVE VIDEO # ActiveNews.ro
Donald Trump se adresează Parlamentului israelian ( Knesset). Personalul Knessetului israelian a distribuit șepci roșii înaintea discursului președintelui Trump, pe care scrie „Trump, președintele păcii”.
Donald Trump, discurs istoric în fața Knessetului, în cadrul vizitei sale în Orient – LIVE VIDEO # ActiveNews.ro
Donald Trump se adresează Parlamentului israelian ( Knesset). Personalul Knessetului israelian a distribuit șepci roșii înaintea discursului președintelui Trump, pe care scrie „Trump, președintele păcii”.
Procurorul DNA Marian Gherman a încetat brusc din viață la un an după ce s-a pensionat, la 50 de ani. Era faimos pentru dosarul fabricat împotriva fostului șef al ASF, Dan Radu Rușanu # ActiveNews.ro
Fostul procuror DNA Marian Gherman a încetat din viață la un an după ce s-a pensionat. Vestea s-a aflat luni, 13 octombrie 2025. Gherman a decedat la doar 51 de ani.
Ucrainaprofundă este sătulă de războiul care îi măcelărește fiii și toată ura societățiise descarcă în capul comisarilor de la Centrele de Recrutare Teritorială (TCC).Deocamdată.
Mihai Tîrnoveanu: În țara deficitului lui Bolojan străinii au tot, românii au taxe. Când guvernul stă în poziție de drepți pe imnuri maghiare este deficit de patriotism și exces de trădare. Plus: deficit de justiției, deficit de istorie și exces de prosti # ActiveNews.ro
Când voievozii si eroii veacurilor sunt comasați în două pagini de manual, când Radu Gyr, Sfântul Valeriu și Mircea Vulcănescu, care a scos România din deficit în timp de război sunt interziși înseamnă deficit de istorie și exces de Ellie Wiesel.
Președintele SUA, Donald Trump, va fi întâmpinat ca un erou în parlamentul israelian, Knesset, pe 13 octombrie, în timp ce fragilul armistițiu din Gaza, la care a contribuit, intră în a patra zi, cu eliberarea preconizată a ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni, marcând pași timizi într-un conflict care se opune de mult timp unei soluționări.
Sistemul de recompensă numit și ”dopaminergic” este ansamblul de structuri din creier și conexiunile dintre ele care folosesc dopamina (neurotransmițător) pentru a regla senzațiile de plăcere, motivație și învățare prin recompensă.
13 octombrie: Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica; Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași, la hramul Sfintei Parascheva # ActiveNews.ro
În ziua de 13 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Sfințiți Mucenici Carp, episcop de Pergam și Papil Diaconul; Sfinților Mucenici Agatodor și Agatonica; Sfintei Mucenițe Hrisi; Sfântului Mucenic Antigon.
141 de la nașterea lui Vasile Voiculescu, „medicul fără de arginți” și marele poet isihast al Rugului Aprins (13 octombrie / 27 noiembrie 1884 - 26 aprilie 1963) # ActiveNews.ro
Vasile Voiculescu s-a născut la 13 octombrie / 27 noiembrie 1884, la Pârscov/Buzău, în familia negustorului Costache Voicu și a soției sale Suzana
Prelungirea cu 5 minute a meciului, care a permis golul din minutul 94, s-a datorat intervenției unui suporter naționalist al echipei României, Ciprian Pamfile (foto sus), care a primit ulterior un an de interdicție pe stadioane.
4 ani fără robul lui Dumnezeu Marcel Petrișor (+ 12 octombrie 2021). VIDEO-INTERVIU: Despre cinstirea Sfinților din închisori # ActiveNews.ro
Marți, 12 Octombrie 2021, cu puțin înainte de ora 22, Marcel Petrișor s-a alăturat cetei sfinților mărturisitori din închisori, după o lungă suferință. Unul din ultimii supraviețuitori ai temnițelelor comuniste s-a mutat la cele cerești, în Țara libertății veșnice.
Cum a fost pe Calea Sfinților, alături de sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfântului Grigorie Palama - FOTO/VIDEO din dronă # ActiveNews.ro
Circa 30.000 de pelerini au luat parte duminică seară, 12 octombrie, la procesiunea tradițională oficiată cu prilejul hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Peste 120.000 de români au sărutat moștele Sfintei Parascheva și s-au rugat la Sfântă, până acum, alte zeci de mii de persoane fiind așezate la coada care se întinde pe o distanță de 4
Moștenirea Profesorului Dorel Zaica, unul dintre cei mai mari pedagogi ai României. Interviu și Citate de legendă ale copiilor din ”Experimentul Zaica” - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
„Dorel Zaica, profesor și, o vreme, director al Liceului de artă "Nicolae Tonitza", a fost unul dintre cei mai mari pedagogi pe care i-a avut această țară, inițiatorul unor experimente care au dus la o metodă care îi poartă numele: „Metoda Zaica”.
În inima fiecărei lupte grele pe care o viață tânără o poate înfrunta, există o poveste de curaj și speranță. Laura Mihailov, o fetiță de 10 ani, se confruntă cu o bătălie uriașă împotriva leucemiei limfoblastice acute, o formă agresivă de cancer care amenință să-i fure copilăria.
Pământul în care cade sămânța sădită de Dumnezeu este sufletul omului... Duminica a XXI-a după Rusalii: Pilda Semănătorului. Predica ÎPS Bartolomeu Anania # ActiveNews.ro
În duminica a douăzecișiuna după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie
2030: LUMEA STERILĂ - Adolescenții trebuie avertizați despre distopia care se construiește în jurul lor # ActiveNews.ro
Textulcare urmează este introducerea cărții lui Mike Fairclough, 2030 – un romandistopic destinat adolescenților.
12 octombrie: Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic; Cuviosul Cosma Melodul, episcop de Maiuma; Sfânta Muceniță Anastasia fecioara # ActiveNews.ro
În ziua de 12 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Mucenici Prov, Tarah și Andronic; Cuviosului Cosma Melodul, episcop de Maiuma; Sfintei Mucenițe Domnina, Sfântei Mucenițe Anastasia fecioara.
”La Aiud, stând lângă părintele Stăniloae am învățat Liturghia în limba greacă” - Testamentul Părintelui Ioan Bărdaș, întemnițat de carliști, hothyști și bolșevici (+ 10 octombrie 1997) # ActiveNews.ro
„După 50 de ani de rătăcire printr-un deșert de minciună, de necredință și întuneric, aș zice: Înapoi la Evanghelia lui Hristos, înapoi la Trăirismul lui Nae Ionescu, cel mai mare filosof al timpului nostru, înapoi la Filocalia Părintelui Stăniloae, cel mai mare teolog al secolului nostru, înapoi la Meditațiile lui Petre Țuțea, cel mai mare gânditor al zilelor
Florin Palas: Dumitru Moldovan, ultimul luptător din rezistența armată anticomunistă de pe versantul nordic al Munților Făgăraș: ”O mână străină de neam și de obiceiurile noastre dirijează și astăzi treburile țării” - INTERVIU (12 octombrie) # ActiveNews.ro
Comunismul a vrut să schimonosească sufletul * Părintele Ioan Iovan era o pildă printre deținuți * Am văzut un "criminal de război” purtând opinci în picioare * În pușcării, legionarii au fost un exemplu, prin comportament și printr-o răbdare de fier * O mână străină de neam și de obiceiurile noastre dirijează și astăzi treburile țării
Andrei Dîrlău: Charlie Kirk este un martir: un martir al credinței, un martir al libertății! # ActiveNews.ro
Vreau să mulțumesc prietenului meu Stephen Bartuliča și gazdelor noastre din frumoasa Croație, în acest oraș minunat încărcat de istorie! Cea de-a 6-a ediție a MEGA – Make Europe Great Again – este un omagiu adus lui Charlie Kirk!
George Simion i-a cinstit memoria lui Charlie Kirk la conferința MEGA din Croația: A luptat pentru adevăr și a fost numit de extremă, extremă dreaptă pentru că avea dreptate, protejând adevărul împotriva celor care greșesc mult prea mult # ActiveNews.ro
"Împreună cu lideri conservatori din Europa și Statele Unite, am reafirmat unitatea națiunilor libere în apărarea rădăcinilor creștine, a demnității și a suveranității popoarelor noastre.
Luminița Arhire: ”CETĂȚENI ROMÂNI! E ADEVĂRAT CĂ NU VEȚI AVEA NIMIC, DAR, ÎN SCHIMB, VEȚI FI PROFUND NEFERICIȚI!” # ActiveNews.ro
MOTTO: Întrebarea unui reporter de teren: „Va continua în continuare...?”Răspunsul lui Bolojan, peste umăr: „Dacă continuați mai departe...”
Ziua Școlii Ardelene. 11 octombrie 1754 - Inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania # ActiveNews.ro
La 11 octombrie 1754 este ziua in care, la Blaj, Episcopul Petru Pavel Aron a emis decretul de infiintare a primelor școli sistematice și moderne din istoria românilor, „fântânile darurilor”, cum le-a numit ctitorul lor, spunând: „Școala de obște va fi a tuturor, de toată vârsta, de cetățenie
Interviu-eveniment cu cel mai mare scriitor român de azi: Constantin Barbu a publicat încă o carte de poemeîn 100 de volume premiată de o mare academie din Italia. Mari recunoașteri literare din întreaga lume - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Mari recunoașteri literare în Statele Unite ale Americii, Mexic, Argentina, Spania, Franța, Austria, Italia, Grecia, India, Mongolia, pentru profesorul Constantin Barbu
CIRC LA PARIS. La cererea lui Macron, Lecornu pune din nou cornul la guvernare. Bardella: O ”glumă proastă” a președintelui ”izolat și deconectat” # ActiveNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron l-a readus în funcție aseară pe prim-ministrul Sébastien Lecornu, chiar dacă acceptase demisia acestuia luni, după prăbușirea neașteptată a guvernului său.
NUMAI CREDINȚA NE-A MAI RĂMAS - Peste 100.000 de români la Sfânta Parascheva cu trei zile înainte de hram. Imagini impresionante - FOTO/VIDEO DRONĂ # ActiveNews.ro
Într-o organizare extraordinară a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și a autorităților locale, peste 75.000 de pelerini s-au închinat, s-au rugat și au sărutat moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în timp ce alte 25.000 de persoane se află la rând, sâmbătă la prânz, cu trei zile înainte de marea sărbătoare a Sfintei Moldovei.
Maduro le dă americanilor Petrolul pentru a-și salva Scaunul – Laureata Nobel plusează: le dă Țara! # ActiveNews.ro
Misterullaureatei Premiului Nobel pentru Pace se dezleagă. Și, odată cu el, și joculscârbavnic făcut pe spinarea poporului venezuelean, prins între trădătorii băștinașiși prădătorii străini.
Ion Cristoiu: NU E NICI O PACE, NICI ÎN UCRAINA, NICI ÎN ORIENT. Întâlnirea Rubio - Țoiu: Pentru America, România nu prezintă niciun interes. O compromitere a premiului Nobel pentru Pace. Naumescu a lins unde a scuipat - VIDEO # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu: NU E NICI O PACE, NICI ÎN UCRAINA, NICI ÎN ORIENT. Întâlnirea Rubio - Țoiu: Pentru America, România nu prezintă niciun interes. O compromitere a premiului Nobel pentru Pace. Naumescu a lins unde a scuipat - VIDEO
Sfântulețul din Iași, Marin Răducă, s-a mutat la Domnul de ziua lui, la 99 de ani. Cadoul cel mai de preț: CERURILE (+11 octombrie 2021) # ActiveNews.ro
La vârsta de 99 de ani (pe care i-a împlinit cu o zi înainte, pe 10 octombrie 2021), și în preajma praznicului Sfintei Cuvioase Parascheva, Marin Răducă, pătimitor timp de 19 ani în închisorile comuniste, s-a mutat la Domnul! „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă e arma aceea pe care Hristos ne-a dat-o!”
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 7 diaconi, Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei, Ziua onomastică a IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Întru Mulți Ani! # ActiveNews.ro
În ziua de 11 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Apostol Filip Diaconul; Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul; Sfintele Mucenițe Zenaida și Filonida; Sfinții Ierarhi Nectarie, Arsachie și Sisinie.
Ron Paul: Cine l-a ucis pe Charlie Kirk? O lună de la execuția publică încă neelucidată a conducătorului celei mai mari organizații conservatoare de tineret din SUA (10 Septembrie 2025) # ActiveNews.ro
A fost Charlie Kirk ucis – direct sau indirect – de forțe puternice care nu puteau tolera o astfel de schimbare de opinie la un lider atât de influent? Nu știm.
Cu prilejul unei vizite efectuate înTadjikistan, președintele Rusiei a avut cuvinte neobișnuit de elogioase laadresa omologului său american, semn că „elanul din Alaska” nu s-a „epuizat”.
Ediția jubiliară 200 a emisiunii Pr. Bogdan Florin Vlaicu - ÎN DIRECT pe YouTube și ActiveNews, despre libertatea de exprimare, cu Ioana-Marina Alexandru, Oana Mihaela Secară, Victor Roncea, Ionuț Țene și Monahul Filotheu - VIDEO # ActiveNews.ro
Dragi prieteni vă invit vineri, 10 octombrie 2025, de la ora 20:30, (21:30, ora României), să participați la cursul 200 de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască: o dezbatere cu invitații mei speciali, Marina-Ioana Alexandru, Oana Mihaela Secară, Victor Roncea, Ionuț Țene, Filotheu monahul și alți invitați mai vechi și mai noi ai emisiunii noastre.
Mihai Tîrnoveanu: Ilie Bolojan, acest monument maghiar al guvernului din România, și poziția lui de drepți la intonarea "imnul ținutului secuiesc" de la congresul UDMR # ActiveNews.ro
Orban, cu capul greu de la iredentismul băut cu o noapte înainte, când se tot "jura" pe versuri că nu mai pleacă, a reiterat importanța comunității maghiare din Transilvania, catalogând-o ca fiind strategică.
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei intervine după ”recomandarea” Comisiei Europene de schimbarea sexului copiilor ”fără restricții de vârstă: ”Dumnezeu a făcut bărbat și femeie și i-a făcut să rămână astfel” # ActiveNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a luat poziție față de recomandarea Comisiei Europene privind înlesnirea schimbării de sex pentru copii, „fără restricții de vârstă”:
Mesajul șefului Telegram către lume - Pavel Durov, de ziua lui: ”Generația noastră nu mai are mult timp la dispoziție pentru a salva internetul liber. Nu mai am timp. Nu mai avem timp.” # ActiveNews.ro
Germania persecută pe oricine îndrăznește să critice oficialii pe internet. Marea Britanie închide mii de oameni pentru tweet-urile lor. Franța anchetează penal liderii din domeniul tehnologiei care apără libertatea și confidențialitatea.
