Oana Ţoiu, despre programul SAFE: Lista finală, atât a achiziţiilor României cât şi a altor ţări, va fi făcută publică către Comisia Europeană şi apoi către public la sfârşitul lunii noiembrie a acestui an

Proiectul de lege care interzice sălile de joc la parterul blocurilor e aproape de votul final în Camera Deputaților. Însă acum, pe ultima sută de metri, Guvernul a transmis un punct de vedere prin care se opune legii și face presiuni ca proiectul să fie respins, spune la RFI, Cătălina Hopârteanu, manager de proiect la Declic, ONG care a lansat o petiție în susținerea acestei legi. "Când deputații văd zeci de mii de semnături, calculul politic se schimbă și sunt șanse mai mari să voteze în interesul cetățenilor, nu în cel al industriei jocurilor de noroc.", mai spune Cătălina Hopârteanu.