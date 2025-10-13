Dan Lupu, fondator, Mizar: Este important ca acele branduri care au căpătat cunoştinţe foarte bune în ceea ce priveşte produsele de o calitate superioară să-şi dezvolte şi branduri proprii.

07:15

Acţiunile companiilor listate la bursa locală sunt evaluate la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, mai ales emi­tenţii cu mari capitalizări din indicele de referinţă BET, ceea ce înseamnă că preţurile sunt mai mari raportat la câştigurile realizate şi investiţiile devin mai costisitoare. Iar acest lucru, combinat cu majorarea taxelor şi dobânzile ridicate, ar putea pune presiune pe piaţa de capital începând cu anul viitor, spune Mihai Căruntu, vicepreşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România, pentru ZF.