Dan Lupu, fondator, Mizar: Este important ca acele branduri care au căpătat cunoştinţe foarte bune în ceea ce priveşte produsele de o calitate superioară să-şi dezvolte şi branduri proprii.
Ziarul Financiar, 13 octombrie 2025 14:30
Dan Lupu, fondator, Mizar: Este important ca acele branduri care au căpătat cunoştinţe foarte bune în ceea ce priveşte produsele de o calitate superioară să-şi dezvolte şi branduri proprii.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
14:45
Acum 30 minute
14:30
14:30
14:30
Acum o oră
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15
Acum 2 ore
13:45
13:45
13:30
13:30
Laurenţiu Bănescu, cofondator, Zăganu: Noi creştem cu două cifre în ultimii câţiva ani ca cifră de afaceri, iar acest lucru este foarte bun în condiţiile în care piaţa stagnează. Targetăm şi noi zona de export pentru că din păcate credem că industria Horeca şi retailul a ajuns la o maturitate în privinţa berii artizanale # Ziarul Financiar
13:00
Acum 4 ore
12:45
12:45
12:45
12:30
12:30
12:30
12:00
12:00
12:00
12:00
Gheorghe Ciubotaru, Electroalfa: Pregătim parteneriate şi produsele noastre care astăzi sunt vândute în peste 20 de ţări şi reprezintă peste 20% din cifra de afaceri, ne vor duce la o cifră de afaceri din care exportul va reprezenta 50% din cifra de faceri în jurul anilor 2030-2035 # Ziarul Financiar
12:00
12:00
11:45
11:45
11:15
11:15
Interviu exclusiv ZF. Nedim Baytorun, CEO al Vodafone România: Vom investi peste 150 mil. euro în următorii 2-3 ani doar pentru a integra şi moderniza reţeaua preluată de la Telekom România Mobile. Construim o reţea de ultimă generaţie, cu acoperire, viteză şi capacitate mai mari # Ziarul Financiar
Vodafone România, unul dintre cei mai mari jucători din piaţa locală de IT&C şi una dintre cele mai mari companii din economia locală, are în plan investiţii de peste 150 de milioane de euro în următorii doi-trei ani dedicate exclusiv integrării şi modernizării reţelei preluate de la Telekom România Mobile, în urma finalizării tranzacţiei prin care piaţa locală de telecomunicaţii se consolidează la trei jucători majori.
11:15
11:00
11:00
Acum 6 ore
10:45
10:45
10:30
10:30
10:30
10:15
10:00
09:30
Acum 8 ore
08:45
România caută să intre pe lista de destinaţii pentru turiştii chinezi. În prima jumătate a acestui an au sosit în România peste 21.600 de turişti chinezi # Ziarul Financiar
România are potenţialul de a deveni o destinaţie atractivă pentru turiştii chinezi, care ar cântări considerabil în turismul de incoming al ţării, însă barierele birocratice şi lipsa zborurilor directe frânează dezvoltarea acestei pieţe.
08:15
Fitch Ratings: Revizuirea în creştere a deficitului din 2025 evidenţiază povara cu care se confruntă România în încercarea de a opri deteriorarea severă a finanţelor publice. Cauzele dificultăţilor economice ale României: presiunile asupra cheltuielilor sociale, costurile ridicate ale împrumuturilor şi creşterea economică lentă # Ziarul Financiar
Agenţia americană de evaluare financiară Fitch a publicat la finele săptămânii trecute o analiză privind economia locală, precizând că revizuirea în creştere a deficitului bugetar pentru 2025 la 8,4% din PIB, de la 7% iniţial, evidenţiază provocările cu care se confruntă România în încercarea de a opri deteriorarea severă a finanţelor publice şi de a pune în practică măsuri de consolidare care să stabilizeze bugetul.
08:15
08:15
08:15
08:00
Bursă. Acţiunile Chimcomplex, în coborâre cu 9% după publicarea raportului semestrial # Ziarul Financiar
Cu 8,7% au scăzut acţiunile producătorului şi furnizorului de substanţe chimice Chimcomplex Borzeşti (CRC) de când emitentul a anunţat rezultatele aferente primelor şase luni din 2025, care au inclus o cifră de afaceri de 612 mil. lei, în coborâre cu 24% an/an.
07:45
Bursă. Avertizare PwC: Statul introduce reguli clare şi sancţiuni pentru dividende, vizând prevenirea decapitalizării artificiale a companiilor # Ziarul Financiar
Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare include modificări ample ale Codului fiscal, Codului de procedură fiscală şi Legii societăţilor nr. 31/1990, vizând prevenirea decapitalizărilor artificiale şi introducerea de sancţiuni explicite.
07:30
Bursă. Investitorii de la Bursa de Valori au tranzacţionat în medie 63 mil. lei pe zi pe piaţa principală de acţiuni în primele nouă luni din 2025, în scădere de la 68 mil. lei în acelaşi interval din 2024 # Ziarul Financiar
Primele trei trimestre de anul acesta au adus o lichiditate de 11,66 miliarde de lei pe segmentul de acţiuni al Pieţei Reglementate de la Bursa de Valori Bucureşti, faţă de 12,8 miliarde în acelaşi interval din 2024.
07:15
Bursă. Mihai Căruntu, Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România: Acţiunile de la Bursa de Valori Bucureşti ating noi maxime, dar la evaluări ridicate. Creşterea taxelor şi dobânzile mari pot tempera piaţa în 2026 # Ziarul Financiar
Acţiunile companiilor listate la bursa locală sunt evaluate la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, mai ales emitenţii cu mari capitalizări din indicele de referinţă BET, ceea ce înseamnă că preţurile sunt mai mari raportat la câştigurile realizate şi investiţiile devin mai costisitoare. Iar acest lucru, combinat cu majorarea taxelor şi dobânzile ridicate, ar putea pune presiune pe piaţa de capital începând cu anul viitor, spune Mihai Căruntu, vicepreşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România, pentru ZF.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.