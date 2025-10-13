Dan Lupu, fondator, Mizar: Este important ca acele branduri care au căpătat cunoştinţe foarte bune în ceea ce priveşte produsele de o calitate superioară să-şi dezvolte şi branduri proprii.

Ziarul Financiar, 13 octombrie 2025 14:30

Dan Lupu, fondator, Mizar: Este important ca acele branduri care au căpătat cunoştinţe foarte bune în ceea ce priveşte produsele de o calitate superioară să-şi dezvolte şi branduri proprii.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
14:45
Mariana Anghel, Amco Logistics: Să fim prezenţi în afară pentru noi este doar un pas. Am primit solicitări să implementăm proiecte pentru companii mari şi din afara ţării, însă mai este nevoie de timp şi de organizare Ziarul Financiar
Acum 30 minute
14:30
Ministerul Sănătăţii anunţă controale la toate spitalele private din ţară după ce o tânără a murit în urma unor complicaţii la naştere la spitalul privat Armonia din Constanţa Ziarul Financiar
14:30
Eduard Alexianu, Merlins Beverages: Eu cred că ar trebui să ne uităm la nivel global, şi la americani, polonezi, concurenţi , companii din alte domenii. Visul nostru este să fim prezenţi şi să acoperim la nivel global cu brandurile noastre, cât mai multe teritorii Ziarul Financiar
14:30
Dan Lupu, fondator, Mizar: Este important ca acele branduri care au căpătat cunoştinţe foarte bune în ceea ce priveşte produsele de o calitate superioară să-şi dezvolte şi branduri proprii. Ziarul Financiar
Acum o oră
14:15
​Irina Stăncescu, cofondator Pain Plaisir: Noi, afacerile mai mici, avem o libertate de joacă mai mare noi nu prea luăm decizii, ci testăm lucruri. Din aceste jocuri, apar tot felul de colaborări între noi Ziarul Financiar
14:15
Dezvoltatorul de soluţii software Control F5 Software se extinde în Olanda. „Avem trei clienţi din Olanda şi avem discuţii în Turcia şi Emiratele Arabe. Estimăm că anul acesta clienţii din străinătate vor însemna 50% din cifra de afaceri” Ziarul Financiar
14:15
Radu Dumitrescu, Deloitte România: Dimensiunea şi potenţialul pieţei de private equity din România sunt în creştere Ziarul Financiar
14:15
Bogdan Buzu-Vasilache, managing partner, Balkanika: Am vizitat multe fabrici din Europa şi ce s-a construit în România în ultimii ani arată mult mai bine. Firmele locale trebuie să aibă mai mult curaj şi o poveste a produsului Ziarul Financiar
14:15
Andrei Severin, fondator, Cahm: Designul e o parte a brandului, povestea completează, iar când lansezi ceva ai nevoie de ambele perspective Ziarul Financiar
Acum 2 ore
13:45
Creşterea salariilor încetineşte: companiile private din România prognozează un plus de 6% în 2026, după un avans de 7,47% în acest an şi 10,4% anul trecut Ziarul Financiar
13:45
​Rucsandra Hurezeanu, fondator Ivatherm: De multe ori, românii au o idee preconcepţie că brandurile româneşti nu ar avea destulă expertiză şi că nu ar fi destul de bine văzute pe anumite pieţe. Noi am fost foarte bine primiţi pe multe pieţe din Europa şi Asia Ziarul Financiar
13:30
Studiu ING: 1 din 4 companii din România este condusă integral de femei; afacerile au o profitabilitate peste media pieţei Ziarul Financiar
13:30
Laurenţiu Bănescu, cofondator, Zăganu: Noi creştem cu două cifre în ultimii câţiva ani ca cifră de afaceri, iar acest lucru este foarte bun în condiţiile în care piaţa stagnează. Targetăm şi noi zona de export pentru că din păcate credem că industria Horeca şi retailul a ajuns la o maturitate în privinţa berii artizanale Ziarul Financiar
13:00
Tiberiu Dăneţiu, Director Corporate Affairs & Retail Media, Auchan: Marii producători români pot deveni tigrii producţiei pentru Europa Ziarul Financiar
Acum 4 ore
12:45
ZFLive: Impactul IA în marketingul digital. Cum se vor transforma reclamele de pe net şi căutările de pe Google? Ziarul Financiar
12:45
Lumea la marginea prăpastiei economice: Trump aruncă bomba tarifelor de 100% asupra Chinei, dolarul se clatină, aurul rupe toate recordurile Ziarul Financiar
12:45
Olanda loveşte China în inima industriei de cipuri: Guvernul preia controlul Nexperia, acuzând pericolul iminent la adresa securităţii economice europene Ziarul Financiar
12:30
Lavinia Dinculescu, Head of Marketing, One United Properties: Ne uităm peste graniţă. Există planuri să investim afară. Sunt deja multe branduri româneşti care au trecut graniţele Ziarul Financiar
12:30
​Robert Dorobanţu, fondator şi CEO, Ambito: Nu suntem la nivelul crizei din 2010, piaţa este mult mai pregătită, iar investitorii au acumulat resurse Ziarul Financiar
12:30
​Diana Crişan, director executiv Diami: Claritatea pe care brandul a comunicat-o înaintea celorlalte elemente, preţ, ambalaj şi altele, este definitoriu pentru comportamentul de achiziţie al consumatorului Ziarul Financiar
12:00
ZFLive: De când trebuie anunţate salariile în anunţurile de recrutare şi cum se aplică regula? Ziarul Financiar
12:00
Radu Timiş Jr, CEO, CrisTim: Ne uităm cum putem să ne extindem afară. Ne uităm la branduri mici-medii din regiune pe care le putem achiziţiona şi să creştem prin ele Ziarul Financiar
12:00
Gabriel Eremia, Beko România: Noi exportăm de foarte mulţi ani, aproape 4 mil. de produse pe an. Oamenii din celelalte sucursale pot să-şi aleagă unde să îşi pună vânzările şi România este în top Ziarul Financiar
12:00
Gheorghe Ciubotaru, Electroalfa: Pregătim parteneriate şi produsele noastre care astăzi sunt vândute în peste 20 de ţări şi reprezintă peste 20% din cifra de afaceri, ne vor duce la o cifră de afaceri din care exportul va reprezenta 50% din cifra de faceri în jurul anilor 2030-2035 Ziarul Financiar
12:00
Mariana Anghel, Amco Logistics: Oamenii din spatele unui proiect este ceea ce ne duce cu gândul la românesc şi la casă. Businessurile escaladează, cresc, scad în timp, dar românesc 100% înseamnă pasiune, responsabilitate, lucru făcut aici la noi acasă. Ziarul Financiar
12:00
Avocaţii de la Clifford Chance au asistat grupul polonez Green Factory la finalizarea achiziţiei producătorului de salate Eisberg de la compania elveţiană Bell Food Group Ziarul Financiar
11:45
Hidroelectrica a semnat un contract de 97,5 mil. euro pentru retehnologizarea centralei Stejaru, activ strategic pentru companie Ziarul Financiar
11:45
Tiberiu Dăneţiu, Director Corporate Affairs & Retail Media, Auchan: Vrem să punem producătorii români în contact cu colegii din Auchan care se ocupă de listări în Franţa pentru a putea fi prezente şi mărci româneşti în magazinele de acolo Ziarul Financiar
11:15
Surpriză: Bogdan Putinică se retrage din fruntea Microsoft România, după patru ani la conducerea companiei Ziarul Financiar
11:15
Interviu exclusiv ZF. Nedim Baytorun, CEO al Vodafone România: Vom investi peste 150 mil. euro în următorii 2-3 ani doar pentru a integra şi moderniza reţeaua preluată de la Telekom România Mobile. Construim o reţea de ultimă generaţie, cu acoperire, viteză şi capacitate mai mari Ziarul Financiar
Vodafone România, unul dintre cei mai mari jucători din piaţa locală de IT&C şi una dintre cele mai mari companii din economia locală, are în plan investiţii de peste 150 de milioane de euro în următorii doi-trei ani dedicate exclusiv integrării şi modernizării reţelei preluate de la Telekom România Mobile, în urma finalizării tranzacţiei prin care piaţa locală de telecomunicaţii se consolidează la trei jucători majori.
11:15
Radu Timiş Jr, CEO, CrisTim: Clientul român se uită în primul rând la preţ, apoi la calitate, dar în ultimii ani, cu cât nivelul de trai a crescut, aşteptările legate de produse au crescut, iar piaţa s-a premiumizat foarte mult Ziarul Financiar
11:00
Bogdan Putinică se retrage din fruntea Microsoft România, după patru ani la conducerea companiei Ziarul Financiar
11:00
Surpriză: Microfruits, controlată de antreprenorul Adrian Racoviţă, a cumpărat pachetul de 86% din Armătura, scos la vânzare de austriecii de la Herz Armaturen Ziarul Financiar
Acum 6 ore
10:45
Adelina Badea, CEO, Mobexpert: Ca investiţii, 2025 a fost un an foarte bun pentru Mobexpert. Orice criză poate fi o oportunitate când le găseşti Ziarul Financiar
10:45
Bursa de la Bucureşti deschide uşor în scădere, după turbulenţele de vineri din SUA, însă tonul global este mai echilibrat luni dimineaţă Ziarul Financiar
10:30
Rata anuală a inflaţiei s-a menţinut în septembrie sub 10%. Alimentele s-au scumpit cu 7,8%, serviciile cu 10,3%, iar mărfurile nealimentare cu peste 11% Ziarul Financiar
10:30
Adelina Badea, CEO, Mobexpert: Pentru consumator, contează brandul, dar înainte de brand contează foarte mult produsul, să fie de calitate Ziarul Financiar
10:30
Lavinia Dinculescu, Head of Marketing, One United Properties: Brandurile româneşti au ajuns destul de cool şi au o imagine destul de puternică să convingă consumatorul român să cumpere Ziarul Financiar
10:15
ZF AGROPOWER - Cum a fost sezonul 2025 pentru legumele româneşti? Cum au navigat fermierii între producţie, preţuri şi acces la raft? Ziarul Financiar
10:00
Inflaţia s-a menţinut în septembrie la 9,9%. Alimentele s-au scumpit cu 7,8%, serviciile cu 10,3%, iar mărfurile nealimentare cu peste 11% Ziarul Financiar
09:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie cu CORNELIU MANOLE, investitor Ziarul Financiar
Acum 8 ore
08:45
România caută să intre pe lista de destinaţii pentru turiştii chinezi. În prima jumătate a acestui an au sosit în România peste 21.600 de turişti chinezi Ziarul Financiar
România are potenţialul de a de­ve­ni o destinaţie atractivă pentru turiş­tii chinezi, care ar cântări considerabil în turismul de incoming al ţării, însă ba­ri­e­rele birocratice şi lipsa zborurilor direc­te frânează dezvoltarea acestei pieţe.
08:15
Fitch Ratings: Revizuirea în creştere a deficitului din 2025 evidenţiază povara cu care se confruntă România în încercarea de a opri deteriorarea severă a finanţelor publice. Cauzele dificultăţilor economice ale României: presiunile asupra cheltuielilor sociale, costurile ridicate ale împrumuturilor şi creşterea economică lentă Ziarul Financiar
Agenţia americană de eva­luare financiară Fitch a publicat la finele săptă­mânii trecute o analiză privind economia locală, precizând că revizuirea în creştere a deficitului bugetar pentru 2025 la 8,4% din PIB, de la 7% iniţial, evidenţiază pro­vocările cu care se confruntă România în încercarea de a opri deteriorarea severă a finanţelor publice şi de a pune în practică măsuri de consolidare care să stabilizeze bugetul.
08:15
Generaţia Z, văzută din interiorul Zbor Hub Iaşi: investiţie în educaţia practică. „Aici am învăţat să vorbesc cu oamenii şi să ies din zona de confort” Ziarul Financiar
08:15
Averea antreprenorilor români între risc şi protecţie: cum să îţi asiguri viitorul familiei într-o Românie imprevizibilă Ziarul Financiar
08:15
SAP NOW AI Tour Romania: Cum transformă inteligenţa artificială viitorul afacerilor Ziarul Financiar
08:00
Bursă. Acţiunile Chimcomplex, în coborâre cu 9% după publicarea raportului semestrial Ziarul Financiar
Cu 8,7% au scăzut acţiunile producătorului şi furnizorului de substanţe chimice Chimcomplex Borzeşti (CRC) de când emitentul a anunţat rezultatele aferente primelor şase luni din 2025, care au inclus o cifră de afaceri de 612 mil. lei, în coborâre cu 24% an/an.
07:45
Bursă. Avertizare PwC: Statul introduce reguli clare şi sancţiuni pentru dividende, vizând prevenirea decapitalizării artificiale a companiilor Ziarul Financiar
Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare include modificări ample ale Codului fiscal, Codului de procedură fiscală şi Legii societăţilor nr. 31/1990, vizând prevenirea decapitalizărilor artificiale şi introducerea de sancţiuni explicite.
07:30
Bursă. Investitorii de la Bursa de Valori au tranzacţionat în medie 63 mil. lei pe zi pe piaţa principală de acţiuni în primele nouă luni din 2025, în scădere de la 68 mil. lei în acelaşi interval din 2024 Ziarul Financiar
Primele trei trimestre de anul acesta au adus o lichiditate de 11,66 mi­liarde de lei pe segmentul de acţiuni al Pieţei Regle­mentate de la Bursa de Valori Bucureşti, faţă de 12,8 miliarde în acelaşi interval din 2024.
07:15
Bursă. Mihai Căruntu, Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România: Acţiunile de la Bursa de Valori Bucureşti ating noi maxime, dar la evaluări ridicate. Creşterea taxelor şi dobânzile mari pot tempera piaţa în 2026 Ziarul Financiar
Acţiunile companiilor listate la bursa locală sunt evaluate la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, mai ales emi­tenţii cu mari capitalizări din indicele de referinţă BET, ceea ce înseamnă că preţurile sunt mai mari raportat la câştigurile realizate şi investiţiile devin mai costisitoare. Iar acest lucru, combinat cu majorarea taxelor şi dobânzile ridicate, ar putea pune presiune pe piaţa de capital începând cu anul viitor, spune Mihai Căruntu, vicepreşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România, pentru ZF.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.